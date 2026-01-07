Explozie de energie în Asia: Tomorrowland își extinde imperiul în Thailanda
Într-o mișcare care va reconfigura harta festivalurilor de muzică din Asia, Tomorrowland, cel mai celebru festival de muzică electronică din lume, își va face debutul pe un nou continent în decembrie 2026. După 20 de ani de dominare a scenei muzicale din Europa, organizatorii belgieni se pregătesc să aducă magia EDM-ului în inima Asiei, alegând […]
Minneapolis: Un agent de imigrare american a împușcat mortal un șofer care ar fi încercat să dea cu mașina peste agenții ICE # Aktual24
Un agent de imigrare american a împușcat mortal, miercuri, un șofer în Minneapolis, pe fondul unei intensificări a acțiunilor de control al legilor privind imigrația, potrivit oficialilor locali și federali. Acesta este cel mai recent incident violent din timpul represiunii naționale a președintelui Donald Trump împotriva migranților. Împușcăturile au atras protestatari pe străzile din apropierea […]
Delegația oficială română a ajuns la București. Deasupra Eveției, avionul Spartan a fost însoțit de două avioane F-18 # Aktual24
Președintele Nicușor Dan a ajuns la București miercuri seara, în jurul orei 20:00, după ce delegația oficială română a fost blocată pe aeroport la Paris, din cauza vremii nefavorabile. Pe parcursul zborului de la Paris la București, deasupra spațiului aerian al Elveției, aeronava Spartan cu care s-a deplasat șeful statului a fost escortată de două […]
Generalul care comanda garda de onoare prezidențială a Venezuelei, Javier Marcano Tábata, a fost demis la câteva zile după ce liderul venezuelean Nicolás Maduro a fost capturat de forțele americane într-un raid la Caracas și dus la New York pentru a fi judecat pe acuzații de „narco-terorism”. Garda de onoare prezidențială este unitatea militară care […]
Cuba în prăbușire: Criza economică fără precedent care amenință viitorul revoluției comuniste # Aktual24
Cuba se află într-un moment critic al istoriei sale, confruntându-se cu cea mai gravă criză economică din cei 67 de ani de existență ai revoluției comuniste. Ceea ce odată părea a fi o realizare a regimului socialist un sistem de siguranță socială care proteja cetățenii, garantându-le accesul la educație, sănătate și resurse de bază se […]
Acte de cruzime în Caraș-Severin: Câine legat de mașină și târât pe asfalt. Polițiștii au găsit proprietarul câinelui # Aktual24
Polițiștii din Caransebeș au fost sesizați la numărul de urgență 112 de mai mulți oameni din localitatea Bucoșnița, județul Caraș-Severin, care au observat un câine legat cu o lesă de o mașină și târât pe asfalt. Scena a fost filmată de camerele de supraveghere, potrivit caransebes.ro. „Din primele verificări efectuate, polițiștii au constatat că un […]
Întrebările dureroase pentru NATO și Uniunea Europeană în contextul amenințării lui Trump privind Groenlanda – Analiză # Aktual24
Marți, 5 ianuarie 2026, la Paris, a avut loc o întâlnire crucială pentru viitorul Ucrainei, dar și pentru aliniamentele politice din Europa și din întreaga lume. În cadrul acestei întâlniri, cunoscută drept „Coaliția de Voință”, liderii europeni s-au reunit cu reprezentanții administrației lui Donald Trump pentru a discuta despre cum pot ajunge la un acord […]
Armata siriană a declarat zonele kurde din Alep drept „zone militare închise” și le-a cerut civililor să părăsească aria de conflict, pe măsură ce confruntările cu Forțele Democratice Siriene (SDF) au intrat în a doua zi. Comandamentul operațional al armatei siriene a declarat pentru Al Jazeera că toate pozițiile militare ale SDF din cartierele Alepului […]
ANALIZĂ. Vestul poate să „sucească mâna” Rusiei: Piața petrolului aduce vești proaste pentru Putin # Aktual24
Contextul este unul tot mai prost pentru Rusia și capacitatea sa de a continua războiul din Ucraina, iar principalul argument economic pentru asta este faptul că veniturile sale din petrol scad și sunt amenințate să scadă și mai mult. Asta oferă statelor occidentale ocazia să pună mai multă presiune pe Rusia pentru a încheia războiul […]
Iarna care a înghețat Europa: Șase morți și haos pe aeroporturi și drumuri din cauza ninsorilor extrem de puternice # Aktual24
Un val de ninsori intense și condiții meteo extrem de reci au lovit Europa, generând haos pe drumuri și în aer. În ultimele zile, vremea severă a adus nu doar întârzieri masive și anulări de zboruri, ci și victime. Până acum, șase oameni au murit din cauza accidentelor provocate de condițiile de iarnă, iar mii […]
Zelenski se plânge că a fost lăsat în ceață de aliații europeni: ”Nu am primit un răspuns clar şi fără echivoc privind garanțiile de securitate” # Aktual24
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat miercuri că, în discuţiile cu aliaţii europeni asupra garanţiilor de securitate postbelice pentru Ucraina, nu a primit din partea acestora „un răspuns clar” asupra modului în care ei ar reacţiona concret în cazul unui nou atac rusesc împotriva ţării sale, relatează AFP, citată de Agerpres. „Aceasta este o întrebare […]
BREAKING Marco Rubio anunță că se întâlnește cu lideri ai Danemarcei pentru a discuta despre Groenlanda: ”Mă voi întâlni cu ei săptămâna viitoare” # Aktual24
Secretarul de stat al Statelor Unite, Marco Rubio, a anunţat miercuri că a programat o întâlnire cu reprezentanţi ai Danemarcei pentru săptămâna viitoare, declarând agenţiei AP: „Mă voi întâlni cu ei săptămâna viitoare.” Declaraţia survine în contextul în care mai mulţi lideri europeni au respins, marţi, afirmaţiile preşedintelui american Donald Trump privind o posibilă preluare […]
Consiliul de administrație al Warner Bros. Discovery respinge oferta de preluare ostilă reorganizată a Paramount # Aktual24
Încă o dată, Warner Bros. Discovery a ales Netflix ca pretendent preferat în detrimentul Paramount. Miercuri, consiliul de administrație al WBD a informat acționarii că oferta revizuită de luna trecută din partea Paramount nu este încă la fel de atractivă ca acordul existent cu Netflix – chiar dacă Paramount a declarat că a abordat multe […]
Trump: „Vom fi întotdeauna acolo pentru NATO”. Declarația, după ce premierul danez a spus că NATO dispare dacă Trump ia Groenlanda # Aktual24
Președintele american Donald Trump a publicat un text în care pare să reacționeze la discuțiile că NATO ar dispărea dacă America ar anexa Groenlanda, așa cum chiar el a sugerat frecvent, opinie susținută chiar de șefa guvernului Danemarcăi, Mette Frederiksen. „Ca să le amintesc tuturor fanilor NATO: ei erau la 2% din PIB și cei […]
Momentul în care trupele SUA confiscă petrolierul rusesc, chiar sub nasul unui submarin al Rusiei. Reacția Moscovei – VIDEO # Aktual24
Ministerul rus al Transporturilor a denunţat miercuri, într-un comunicat, folosirea forţei de către Forţele Navale americane împotriva petrolierului rus M/V Bella 1, redenumit „Marinera”, în ape internaţionale, în contextul în care partea rusă a pierdut legătura cu nava. „La 24 decembrie 2025, nava Marinera a primit o autorizaţie temporară de navigaţie sub steagul naţional al […]
Președintele Dan reușește să revină în România dupa două anulări ale zborului de la Paris: ”Acum e o situaţie neobişnuită pentru Franţa, de obicei aici nu ninge” # Aktual24
Aeronava militară cu care s-a deplasat în Franţa preşedintele Nicuşor Dan a decolat miercuri de la Paris, după două amânări din cauza condiţiilor meteo nefavorabile. Avionul Spartan îi are la bord pe membrii delegaţiei prezidenţiale şi pe jurnaliştii care l-au însoţit la Paris pe preşedintele Nicuşor Dan. Şeful statului a participat marţi la reuniunea şefilor […]
SpaceX pregătește cea mai puternică rachetă din lume. Compania lui Musk se teme că va pierde contractul cu NASA # Aktual24
2026 este un an crucial pentru SpaceX, deoarece întârzierile programului Starship ar putea duce la pierderea contractului de aselenizare Artemis III. Compania a distribuit pe X o fotografie cu următorul booster Super Heavy care va zbura pe Starship Flight 12. Imaginea arată boosterul în interiorul instalației Starbase a companiei spațiale, cu legenda „Stivuirea finalizată”, relatează […]
Mandatul Renatei Weber în fruntea instituției Avocatul Poporului a încetat de drept la 3 iulie 2024. Parlamentul ar fi trebuit să-i găsească în cel mai scurt timp un înlocuitor, preferabil în prima ședință de după data sus menționată, deși normal ar fi fost s-o facă dinainte. Nu s-a întâmplat acest lucru nici până în ziua […]
Fregata germană Sachsen se îndreaptă spre o misiune NATO pe fondul disputei din Groenlanda # Aktual24
Germania a desfășurat fregata Sachsen într-o misiune NATO în Marea Nordului, Marea Baltică și Atlanticul de Nord, pe măsură ce tensiunile cresc între SUA și Danemarca privind Groenlanda. Nava de război a părăsit portul său de origine Wilhelmshaven marți după-amiază, cu aproximativ 250 de soldați la bord, a anunțat un purtător de cuvînt al Marinei, […]
Cuba, afectată puternic de capturarea lui Maduro. Criza economică se va amplifica: ”Vom avea parte de mai puțin petrol, mai multe întreruperi de curent” # Aktual24
Efectele în lanț ale capturării lui Nicolás Maduro, sâmbătă, s-ar putea face simțite rapid în Cuba, devastând insula aflată într-o criză economică de ani de zile. În urma operațiunii dramatice care l-a înlăturat pe Maduro în miez de noapte, președintele Donald Trump a sugerat că guvernul Cubei va cădea, lucru reiterat de secretarul de stat […]
Roboții sunt noii „imigranți AI” care vor suplini deficitul de forță de muncă, anunță directorul gigantului Nvidia # Aktual24
Potrivit lui Jensen Huang, „roboții vor crea locuri de muncă”, ceea ce va ajuta la compensarea pierderii forței de muncă cauzate de îmbătrânire și de scăderea ratei natalității. Directorul gigantului în domeniul cipurilor Nvidia, Jensen Huang, a afirmat marți că revoluția roboticii va crea mai multe locuri de muncă decât va distruge, argumentând că lumea […]
Tensiuni fără precedent în Atlanticul de Nord. O confruntare rece Rusia-SUA tinde să devină fierbinte # Aktual24
Un nou episod tensionat în războiul economic și geopolitic al secolului XXI se derulează chiar acum în Atlanticul de Nord, unde o confruntare directă între forțele Statelor Unite și Rusia capătă amploare. Această escaladare are loc pe fundalul unei nave petrolier, cunoscută inițial sub numele Bella 1, care a schimbat nu doar cursul călătoriei sale, […]
Trupe franceze și britanice în Ucraina. Ce ar însemna pentru Europa acest pas al celor două puteri # Aktual24
Într-o mișcare care ar putea avea un impact semnificativ asupra echilibrului geopolitic, Marea Britanie și Franța au semnat o declarație de intenție pentru a trimite trupe în Ucraina în cazul în care va fi încheiat un acord de pace cu Rusia. Anunțul a fost făcut de premierul britanic Sir Keir Starmer, care a subliniat importanța […]
De ce își dorește de fapt Trump Groenlanda: ”El este un tip din imobiliare”. Și ce o face atât de importantă pentru securitatea națională a SUA # Aktual24
Președintele american Donald Trump este hotărât să preia controlul asupra Groenlandei, o insulă vastă, slab populată și bogată în minerale, situată între Oceanul Arctic și Oceanul Atlantic de Nord. „Este atât de strategic”, a declarat Trump reporterilor aflați la bordul Air Force One duminică. „În acest moment, Groenlanda este înconjurată de nave rusești și chinezești […]
Lovitură pentru bugetul militar al lui Putin. Prețurile petrolului rusesc scad brusc, anunță Bloomberg # Aktual24
Exporturile de petrol rusesc au scăzut brusc în ultimele săptămâni ale anului 2025 și la începutul lunii ianuarie. Pe fondul a 14 scăderi consecutive de prețuri și al volumelor reduse de transporturi, costul livrărilor a coborât la cel mai scăzut nivel din 2022. Potrivit Bloombetrg, în cele patru săptămâni premergătoare datei de 4 ianuarie, transporturile […]
Atac departe în spatele frontului. O baterie HIMARS distruge o coloană rusească lângă Pokrovsk – VIDEO # Aktual24
Un convoi de trupe rusești a fost vizat de o misiune de recunoaștere ucraineană lângă Pokrovsk. Un tir precis cu rachete al sistemului HIMARS a lovit soldați și vehicule pe un drum deschis. Imaginile arată că arma americană este încă eficientă. Un atac ucrainean folosind lansatorul multiplu de rachete HIMARS a lovit un grup de […]
Lockheed a anunțat că a ajuns la un acord cu Departamentul Apărării al SUA pentru a „accelera rapid” producția și livrarea interceptoarelor sale PAC-3 Missile Segment Enhancement (MSE) pe o perioadă de șapte ani. Noul acord va crește capacitatea anuală de producție a interceptoarelor PAC-3, sau Patriot Advanced Capability, de la aproximativ 600 la 2.000. […]
Transferul a 50 de milioane de barili de petrol din Venezuela către SUA, o mișcare geostrategică? # Aktual24
Într-o mișcare surprinzătoare și, deopotrivă, îndrăzneață, președintele american Donald Trump a anunțat că Venezuela va preda între 30 și 50 de milioane de barili de petrol către Statele Unite, o cantitate ce reprezintă aproximativ 2,8 miliarde de dolari. Aceasta este doar o parte dintr-un plan amplu ce vizează înlăturarea regimului lui Nicolás Maduro, care se […]
SUA fac pace între Israel și Siria. Cele două state sunt de acord să împărtășească informații și să urmărească dezescaladarea militară # Aktual24
Noul guvern sirian și Israelul au convenit să formeze un grup comun, supravegheat de SUA, pentru a împărtăși informații și a urmări dezescaladarea militară, a anunțat reprezentantul american după discuțiile de la Paris. Întâlnirea are loc pe fondul atacurilor israeliene și al îngrijorării SUA cu privire la presiunea asupra conducerii fragile a Siriei. O declarație […]
Rusia trimite un submarin și nave militare pentru a ajuta petrolierul urmărit de SUA. Acesta încercase să intre într-un port din Venezuela # Aktual24
Rusia a trimis nave militare pentru a escorta un petrolier care a plecat de pe coasta Venezuelei luna trecută și care a fost urmărit de atunci de nave americane, conform relatărilor presei internaționale, într-o mișcare care ar putea amplifica tensiunile dintre Washington și Moscova pe fondul încercării administrației Trump de a bloca navele sancționate din […]
Prim-ministrul ceh, pe placul Moscovei: Inițiativa privind obuzele pentru Ucraina poate continua dacă este finanțată de alții # Aktual24
Prim-ministrul ceh Andrej Babis, după o întâlnire a Coaliției de Voință de la Paris, a declarat că Inițiativa privind obuzele pentru Ucraina ar putea continua dacă este finanțată de alte state. Acest lucru este menționat într-un comunicat al guvernului ceh, relatează European Pravda. Babis a subliniat că Republica Cehă are rezerve cu privire la anumite […]
Judecătoarea Gîrbovan, atacuri violente la adresa lui Koveși: ”A comis abuzuri în numele pretinsei lupte împotriva corupției, abuzuri care au compromis atât lupta anticorupție, cât și încrederea în justiție” # Aktual24
Judecătoarea Dana Gîrbovan neagă, într-un drept la replică, că s-a întâlnit cu fostul deputat PSD Cătălin Rădulescu, condamnat penal și apoi achitat, pentru a lucra împreună la legile justiției. În comunicat, ea lansează atacuri violente la adresa Laurei Codruța Koveși: ”Începând cu luna mai 2015, UNJR și-a concentrat toate eforturile pentru apărarea independenței justiției față […]
Protestele din Iran continuă: orașul Abdanan a fost cucerit de rebeli, care au alungat forțele de securitate ale regimului – VIDEO # Aktual24
Valul de proteste anti-regim din Iran, declanșat de criza economică profundă și deprecierea record a rialului, a atins un punct critic pe 6 ianuarie 2026 în orașul Abdanan (provincia Ilam, vestul țării, lângă granița cu Irak). Mii de demonstranți au ocupat străzile principale, forțând forțele de securitate să se retragă, într-un eveniment descris de unele […]
Donald Trump anunță că Venezuela va preda SUA între 30 și 50 de milioane de barili de petrol: „Petrolul va fi vândut la prețul pieței, iar banii vor fi controlați de mine” # Aktual24
Președintele american Donald Trump a declarat că autoritățile interimare din Venezuela vor preda Statelor Unite între 30 și 50 de milioane de barili de petrol de înaltă calitate, aflat sub sancțiuni. Anunțul, făcut printr-o postare pe platforma Truth Social, reprezintă o nouă etapă în strategia administrației Trump de control asupra resurselor petroliere venezuelene, după capturarea […]
Administrația Trump a trimis un ultimatum dur noii conduceri din Venezuela: „Livrați petrol doar Americii și rupeți legăturile cu China, Iran și Rusia” # Aktual24
Administrația de la Washington a transmis un ultimatum clar președintei interimare a Venezuelei, Delcy Rodríguez: Caracasul trebuie să rupă legăturile economice și politice cu China, Rusia, Iran și Cuba și să accepte un parteneriat exclusiv cu SUA în exploatarea și vânzarea petrolului, înainte de a i se permite creșterea producției petroliere. Condițiile sunt ferme și […]
Avionul cu care președintele Nicușor Dan urma să revină în România e blocat pe aeroportul din Paris, neputând decola din cauza viscolului puternic # Aktual24
Președintele României, Nicușor Dan, a rămas blocat la Paris, miercuri dimineață, din cauza condițiilor meteorologice severe care au afectat atât Franța, cât și România. Ninsorile abundente și viscolul puternic au împiedicat decolarea aeronavei prezidențiale de pe un aeroport parizian, pista fiind acoperită de un strat consistent de zăpadă, greu de îndepărtat. Potrivit informațiilor furnizate de […]
După raidul american din Venezuela, liderii iranieni se tem că Statele Unite și Israelul ar putea întreprinde o acțiune similară împotriva ayatollahului Khamenei # Aktual24
Capturarea spectaculoasă a președintelui venezuelean Nicolás Maduro de către forțele speciale americane pe 3 ianuarie 2026 a declanșat unde de șoc în Iran. Autoritățile de la Teheran se întreabă tot mai deschis dacă Statele Unite și aliații lor israelieni nu vor lansa o operațiune similară împotriva liderilor iranieni, inclusiv a Liderului Suprem Ayatollah Ali Khamenei. […]
„Militarii ruși se află în Ucraina într-o misiune sfântă, din porunca lui Dumnezeu”, a declarat Vladimir Putin, cu ocazia Crăciunului pe stil vechi # Aktual24
Președintele rus Vladimir Putin a marcat Crăciunul ortodox pe 7 ianuarie 2026 participând la o slujbă religioasă la biserica Sfântul Gheorghe Biruitorul din regiunea Moscovei, alături de veterani ai războiului din Ucraina, militari în uniformă și familiile lor. Evenimentul, transmis parțial de televiziunile rusești, a combinat simbolismul religios cu mesaje patriotice puternice, în contextul în […]
Casa Albă nu exclude folosirea forței pentru acapararea Groenlandei: „Opțiunea militară este întotdeauna disponibilă” # Aktual24
Președintele american Donald Trump a reaprins controversa privind achiziționarea Groenlandei, teritoriu autonom al Danemarcei, afirmând că aceasta reprezintă o prioritate de securitate națională. Pe 6 ianuarie 2026, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a emis un comunicat oficial în care a precizat că Trump și echipa sa „discută o serie de opțiuni” pentru […]
Lovitură dură pentru Kremlin: Reliance Industries, cea mai mare rafinărie din India, a oprit achizițiile de petrol rusesc # Aktual24
Reliance Industries, cea mai mare companie privată de rafinare din India și operatorul complexului Jamnagar – cea mai mare rafinărie din lume, cu o capacitate de peste 1,24 milioane de barili pe zi – a anunțat pe 6 ianuarie 2026 că nu a mai acceptat livrări de țiței rusesc în ultimele trei săptămâni și nu […]
„Angajamentele României privind garanțiile de securitate ale Ucrainei vor trebui aprobate de Parlament”, anunță președintele Nicușor Dan # Aktual24
Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat marți seara, la Paris, că angajamentele asumate de țara noastră în cadrul „Coaliției de Voință” pentru garanțiile de securitate ale Ucrainei vor fi supuse aprobării Parlamentului. Declarațiile au fost făcute în conferința de presă de la finalul summitului găzduit de președintele francez Emmanuel Macron, la care a participat și […]
Fostul președinte brazilian Jair Bolsonaro a căzut și s-a lovit la cap, în închisoare, anunță soția sa # Aktual24
Fostul președinte brazilian Jair Bolsonaro, în vârstă de 70 de ani, a suferit marți un accident în celula sa din închisoarea federală din Brasília. Soția sa, Michelle Bolsonaro, a anunțat pe Instagram că Bolsonaro a avut o „criză” în timpul somnului, a căzut din pat și s-a lovit puternic la cap de un obiect de […]
Șapte militari americani au fost răniți în cursul operațiunii de capturare a lui Nicolas Maduro # Aktual24
Pe 3 ianuarie 2026, forțele speciale americane au executat o operațiune îndrăzneață chiar în inima Caracasului, Venezuela, culminând cu capturarea președintelui Nicolás Maduro și a soției sale, Cilia Flores. Operațiunea, denumită „Absolute Resolve”, a implicat lovituri aeriene asupra infrastructurii militare venezuelene și un raid al unității de elită Delta Force asupra reședinței fortificate a lui […]
Astăzi este Soborul Sfântului Ioan Botezătorul, zi în care aproape 2 milioane de români își sărbătoresc onomastica # Aktual24
Pe 7 ianuarie, Biserica Ortodoxă Română prăznuiește Soborul Sfântului Proroc Ioan Botezătorul, cunoscut în popor ca Sfântul Ion sau Sântion. Această sărbătoare, marcată cu cruce roșie în calendar, cinstește pe cel care l-a botezat pe Iisus în Iordan și a vestit venirea Mântuitorului, fiind considerat Înaintemergătorul Domnului și cel mai mare proroc născut din femeie. […]
Liderul evreilor din Germania avertizează: „Venirea AfD la putere ar putea declanșa un exod al comunității evreiești” # Aktual24
Josef Schuster, președintele Consiliului Central al Evreilor din Germania (Zentralrat der Juden in Deutschland), a lansat un avertisment dramatic marți, în cadrul reuniunii anuale a grupului parlamentar CSU (Uniunea Creștin-Socială) din Bundestag, desfășurat la Kloster Seeon în Bavaria. Dacă partidul de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) ar ajunge la guvernare, în special la nivel […]
Liderii Marii Britanii, Franței și Ucrainei au semnat o „declarație de intenție” privind desfășurarea unei forțe multinaționale, pentru descurajarea de noi agresiuni rusești # Aktual24
Liderii Franței, Marii Britanii și Ucrainei au semnat marți la Paris o ”declarație de intenție” privind desfășurarea viitoare a unor forțe multinaționale ca garanție de securitate pentru Ucraina, după ce se va ajunge la un armistițiu, informează Reuters. Președintele francez Emmanuel Macron a explicat că semnarea de garanții de securitate angajate pentru Ucraina, inclusiv desfășurarea […]
Donald Trump îi avertizează pe republicani: „Dacă nu câștigăm alegerile midterm, voi fi pus sub acuzare” # Aktual24
Președintele american Donald Trump a lansat un avertisment direct și mobilizator către congresmenii republicani din Camera Reprezentanților, afirmând că o înfrângere în alegerile midterm din noiembrie 2026 ar duce inevitabil la o nouă procedură de impeachment împotriva sa. Declarațiile au fost făcute pe 6 ianuarie 2026, în cadrul reuniunii anuale a republicanilor din Cameră, desfășurată […]
Summituri, negocieri și incertitudine: ”Speranța într-o pace rapidă este tot mai fragilă” – Analiză # Aktual24
După aproape un an de negocieri obositoare, reluate și suspendate în mod repetat, discursul președintelui ucrainean Volodimir Zelenski a suferit o schimbare vizibilă. Liderul care, timp de luni de zile, a încercat să mențină un ton optimist și mobilizator vorbește acum cu o prudență accentuată, semn că speranța într-o pace rapidă este tot mai fragilă. […]
6 ianuarie 2026
Un jucător misterios online a câștigat 400.000 de dolari după ce a pariat pe îndepărtarea lui Maduro. El a plasat pariul cel mai mare în noaptea operațiunii # Aktual24
Un parior online misterios a câștigat peste 400.000 de dolari pe Polymarket, un site web care permite oamenilor să parieze criptomonede pe probabilitatea unor evenimente din lumea reală, prezicând corect că SUA va invada Venezuela și îl va înlătura din funcție pe președintele Nicolás Maduro. Pariurile, care pot fi vizualizate pe site-ul web al Polymarket, […]
Influența rusă în Africa. Faustin-Archange Touadéra își consolidează puterea, este la al treilea mandat prezidențial în Republica Centrafricană # Aktual24
Președintele Republicii Centrafricane, Faustin-Archange Touadéra, a obținut un al treilea mandat la conducerea statului după o victorie zdrobitoare în alegerile prezidențiale desfășurate la finalul lunii decembrie. Potrivit rezultatelor provizorii anunțate de autoritatea electorală, șeful statului a câștigat 76% din voturi, într-un scrutin contestat de opoziție și umbrit de acuzații de fraudă, boicot politic și temeri […]
