Președintele Dan reușește să revină în România dupa două anulări ale zborului de la Paris: ”Acum e o situaţie neobişnuită pentru Franţa, de obicei aici nu ninge”
Aktual24, 7 ianuarie 2026 18:10
Aeronava militară cu care s-a deplasat în Franţa preşedintele Nicuşor Dan a decolat miercuri de la Paris, după două amânări din cauza condiţiilor meteo nefavorabile. Avionul Spartan îi are la bord pe membrii delegaţiei prezidenţiale şi pe jurnaliştii care l-au însoţit la Paris pe preşedintele Nicuşor Dan. Şeful statului a participat marţi la reuniunea şefilor
• • •
Acum 10 minute
18:20
Momentul în care trupele SUA confiscă petrolierul rusesc, chiar sub nasul unui submarin al Rusiei. Reacția Moscovei – VIDEO # Aktual24
Ministerul rus al Transporturilor a denunţat miercuri, într-un comunicat, folosirea forţei de către Forţele Navale americane împotriva petrolierului rus M/V Bella 1, redenumit „Marinera", în ape internaţionale, în contextul în care partea rusă a pierdut legătura cu nava. „La 24 decembrie 2025, nava Marinera a primit o autorizaţie temporară de navigaţie sub steagul naţional al
Acum 30 minute
18:10
Președintele Dan reușește să revină în România dupa două anulări ale zborului de la Paris: ”Acum e o situaţie neobişnuită pentru Franţa, de obicei aici nu ninge” # Aktual24
Aeronava militară cu care s-a deplasat în Franţa preşedintele Nicuşor Dan a decolat miercuri de la Paris, după două amânări din cauza condiţiilor meteo nefavorabile. Avionul Spartan îi are la bord pe membrii delegaţiei prezidenţiale şi pe jurnaliştii care l-au însoţit la Paris pe preşedintele Nicuşor Dan. Şeful statului a participat marţi la reuniunea şefilor […]
Acum o oră
17:40
SpaceX pregătește cea mai puternică rachetă din lume. Compania lui Musk se teme că va pierde contractul cu NASA # Aktual24
2026 este un an crucial pentru SpaceX, deoarece întârzierile programului Starship ar putea duce la pierderea contractului de aselenizare Artemis III. Compania a distribuit pe X o fotografie cu următorul booster Super Heavy care va zbura pe Starship Flight 12. Imaginea arată boosterul în interiorul instalației Starbase a companiei spațiale, cu legenda „Stivuirea finalizată", relatează
17:30
Mandatul Renatei Weber în fruntea instituției Avocatul Poporului a încetat de drept la 3 iulie 2024. Parlamentul ar fi trebuit să-i găsească în cel mai scurt timp un înlocuitor, preferabil în prima ședință de după data sus menționată, deși normal ar fi fost s-o facă dinainte. Nu s-a întâmplat acest lucru nici până în ziua
Acum 2 ore
17:10
Fregata germană Sachsen se îndreaptă spre o misiune NATO pe fondul disputei din Groenlanda # Aktual24
Germania a desfășurat fregata Sachsen într-o misiune NATO în Marea Nordului, Marea Baltică și Atlanticul de Nord, pe măsură ce tensiunile cresc între SUA și Danemarca privind Groenlanda. Nava de război a părăsit portul său de origine Wilhelmshaven marți după-amiază, cu aproximativ 250 de soldați la bord, a anunțat un purtător de cuvînt al Marinei,
16:40
Cuba, afectată puternic de capturarea lui Maduro. Criza economică se va amplifica: ”Vom avea parte de mai puțin petrol, mai multe întreruperi de curent” # Aktual24
Efectele în lanț ale capturării lui Nicolás Maduro, sâmbătă, s-ar putea face simțite rapid în Cuba, devastând insula aflată într-o criză economică de ani de zile. În urma operațiunii dramatice care l-a înlăturat pe Maduro în miez de noapte, președintele Donald Trump a sugerat că guvernul Cubei va cădea, lucru reiterat de secretarul de stat
Acum 4 ore
16:20
Roboții sunt noii „imigranți AI” care vor suplini deficitul de forță de muncă, anunță directorul gigantului Nvidia # Aktual24
Potrivit lui Jensen Huang, „roboții vor crea locuri de muncă", ceea ce va ajuta la compensarea pierderii forței de muncă cauzate de îmbătrânire și de scăderea ratei natalității. Directorul gigantului în domeniul cipurilor Nvidia, Jensen Huang, a afirmat marți că revoluția roboticii va crea mai multe locuri de muncă decât va distruge, argumentând că lumea
15:40
Tensiuni fără precedent în Atlanticul de Nord. O confruntare rece Rusia-SUA tinde să devină fierbinte # Aktual24
Un nou episod tensionat în războiul economic și geopolitic al secolului XXI se derulează chiar acum în Atlanticul de Nord, unde o confruntare directă între forțele Statelor Unite și Rusia capătă amploare. Această escaladare are loc pe fundalul unei nave petrolier, cunoscută inițial sub numele Bella 1, care a schimbat nu doar cursul călătoriei sale,
15:10
Trupe franceze și britanice în Ucraina. Ce ar însemna pentru Europa acest pas al celor două puteri # Aktual24
Într-o mișcare care ar putea avea un impact semnificativ asupra echilibrului geopolitic, Marea Britanie și Franța au semnat o declarație de intenție pentru a trimite trupe în Ucraina în cazul în care va fi încheiat un acord de pace cu Rusia. Anunțul a fost făcut de premierul britanic Sir Keir Starmer, care a subliniat importanța
14:40
De ce își dorește de fapt Trump Groenlanda: ”El este un tip din imobiliare”. Și ce o face atât de importantă pentru securitatea națională a SUA # Aktual24
Președintele american Donald Trump este hotărât să preia controlul asupra Groenlandei, o insulă vastă, slab populată și bogată în minerale, situată între Oceanul Arctic și Oceanul Atlantic de Nord. „Este atât de strategic", a declarat Trump reporterilor aflați la bordul Air Force One duminică. „În acest moment, Groenlanda este înconjurată de nave rusești și chinezești
Acum 6 ore
14:10
Lovitură pentru bugetul militar al lui Putin. Prețurile petrolului rusesc scad brusc, anunță Bloomberg # Aktual24
Exporturile de petrol rusesc au scăzut brusc în ultimele săptămâni ale anului 2025 și la începutul lunii ianuarie. Pe fondul a 14 scăderi consecutive de prețuri și al volumelor reduse de transporturi, costul livrărilor a coborât la cel mai scăzut nivel din 2022. Potrivit Bloombetrg, în cele patru săptămâni premergătoare datei de 4 ianuarie, transporturile
13:50
Atac departe în spatele frontului. O baterie HIMARS distruge o coloană rusească lângă Pokrovsk – VIDEO # Aktual24
Un convoi de trupe rusești a fost vizat de o misiune de recunoaștere ucraineană lângă Pokrovsk. Un tir precis cu rachete al sistemului HIMARS a lovit soldați și vehicule pe un drum deschis. Imaginile arată că arma americană este încă eficientă. Un atac ucrainean folosind lansatorul multiplu de rachete HIMARS a lovit un grup de
13:40
Lockheed a anunțat că a ajuns la un acord cu Departamentul Apărării al SUA pentru a „accelera rapid" producția și livrarea interceptoarelor sale PAC-3 Missile Segment Enhancement (MSE) pe o perioadă de șapte ani. Noul acord va crește capacitatea anuală de producție a interceptoarelor PAC-3, sau Patriot Advanced Capability, de la aproximativ 600 la 2.000.
13:10
Transferul a 50 de milioane de barili de petrol din Venezuela către SUA, o mișcare geostrategică? # Aktual24
Într-o mișcare surprinzătoare și, deopotrivă, îndrăzneață, președintele american Donald Trump a anunțat că Venezuela va preda între 30 și 50 de milioane de barili de petrol către Statele Unite, o cantitate ce reprezintă aproximativ 2,8 miliarde de dolari. Aceasta este doar o parte dintr-un plan amplu ce vizează înlăturarea regimului lui Nicolás Maduro, care se
13:00
SUA fac pace între Israel și Siria. Cele două state sunt de acord să împărtășească informații și să urmărească dezescaladarea militară # Aktual24
Noul guvern sirian și Israelul au convenit să formeze un grup comun, supravegheat de SUA, pentru a împărtăși informații și a urmări dezescaladarea militară, a anunțat reprezentantul american după discuțiile de la Paris. Întâlnirea are loc pe fondul atacurilor israeliene și al îngrijorării SUA cu privire la presiunea asupra conducerii fragile a Siriei. O declarație
12:40
Rusia trimite un submarin și nave militare pentru a ajuta petrolierul urmărit de SUA. Acesta încercase să intre într-un port din Venezuela # Aktual24
Rusia a trimis nave militare pentru a escorta un petrolier care a plecat de pe coasta Venezuelei luna trecută și care a fost urmărit de atunci de nave americane, conform relatărilor presei internaționale, într-o mișcare care ar putea amplifica tensiunile dintre Washington și Moscova pe fondul încercării administrației Trump de a bloca navele sancționate din
12:40
Prim-ministrul ceh, pe placul Moscovei: Inițiativa privind obuzele pentru Ucraina poate continua dacă este finanțată de alții # Aktual24
Prim-ministrul ceh Andrej Babis, după o întâlnire a Coaliției de Voință de la Paris, a declarat că Inițiativa privind obuzele pentru Ucraina ar putea continua dacă este finanțată de alte state. Acest lucru este menționat într-un comunicat al guvernului ceh, relatează European Pravda. Babis a subliniat că Republica Cehă are rezerve cu privire la anumite
12:30
Judecătoarea Gîrbovan, atacuri violente la adresa lui Koveși: ”A comis abuzuri în numele pretinsei lupte împotriva corupției, abuzuri care au compromis atât lupta anticorupție, cât și încrederea în justiție” # Aktual24
Judecătoarea Dana Gîrbovan neagă, într-un drept la replică, că s-a întâlnit cu fostul deputat PSD Cătălin Rădulescu, condamnat penal și apoi achitat, pentru a lucra împreună la legile justiției. În comunicat, ea lansează atacuri violente la adresa Laurei Codruța Koveși: "Începând cu luna mai 2015, UNJR și-a concentrat toate eforturile pentru apărarea independenței justiției față
Acum 8 ore
12:10
Protestele din Iran continuă: orașul Abdanan a fost cucerit de rebeli, care au alungat forțele de securitate ale regimului – VIDEO # Aktual24
Valul de proteste anti-regim din Iran, declanșat de criza economică profundă și deprecierea record a rialului, a atins un punct critic pe 6 ianuarie 2026 în orașul Abdanan (provincia Ilam, vestul țării, lângă granița cu Irak). Mii de demonstranți au ocupat străzile principale, forțând forțele de securitate să se retragă, într-un eveniment descris de unele
11:40
Donald Trump anunță că Venezuela va preda SUA între 30 și 50 de milioane de barili de petrol: „Petrolul va fi vândut la prețul pieței, iar banii vor fi controlați de mine” # Aktual24
Președintele american Donald Trump a declarat că autoritățile interimare din Venezuela vor preda Statelor Unite între 30 și 50 de milioane de barili de petrol de înaltă calitate, aflat sub sancțiuni. Anunțul, făcut printr-o postare pe platforma Truth Social, reprezintă o nouă etapă în strategia administrației Trump de control asupra resurselor petroliere venezuelene, după capturarea
11:00
Administrația Trump a trimis un ultimatum dur noii conduceri din Venezuela: „Livrați petrol doar Americii și rupeți legăturile cu China, Iran și Rusia” # Aktual24
Administrația de la Washington a transmis un ultimatum clar președintei interimare a Venezuelei, Delcy Rodríguez: Caracasul trebuie să rupă legăturile economice și politice cu China, Rusia, Iran și Cuba și să accepte un parteneriat exclusiv cu SUA în exploatarea și vânzarea petrolului, înainte de a i se permite creșterea producției petroliere. Condițiile sunt ferme și
10:40
Avionul cu care președintele Nicușor Dan urma să revină în România e blocat pe aeroportul din Paris, neputând decola din cauza viscolului puternic # Aktual24
Președintele României, Nicușor Dan, a rămas blocat la Paris, miercuri dimineață, din cauza condițiilor meteorologice severe care au afectat atât Franța, cât și România. Ninsorile abundente și viscolul puternic au împiedicat decolarea aeronavei prezidențiale de pe un aeroport parizian, pista fiind acoperită de un strat consistent de zăpadă, greu de îndepărtat. Potrivit informațiilor furnizate de
Acum 12 ore
10:10
După raidul american din Venezuela, liderii iranieni se tem că Statele Unite și Israelul ar putea întreprinde o acțiune similară împotriva ayatollahului Khamenei # Aktual24
Capturarea spectaculoasă a președintelui venezuelean Nicolás Maduro de către forțele speciale americane pe 3 ianuarie 2026 a declanșat unde de șoc în Iran. Autoritățile de la Teheran se întreabă tot mai deschis dacă Statele Unite și aliații lor israelieni nu vor lansa o operațiune similară împotriva liderilor iranieni, inclusiv a Liderului Suprem Ayatollah Ali Khamenei.
09:40
„Militarii ruși se află în Ucraina într-o misiune sfântă, din porunca lui Dumnezeu”, a declarat Vladimir Putin, cu ocazia Crăciunului pe stil vechi # Aktual24
Președintele rus Vladimir Putin a marcat Crăciunul ortodox pe 7 ianuarie 2026 participând la o slujbă religioasă la biserica Sfântul Gheorghe Biruitorul din regiunea Moscovei, alături de veterani ai războiului din Ucraina, militari în uniformă și familiile lor. Evenimentul, transmis parțial de televiziunile rusești, a combinat simbolismul religios cu mesaje patriotice puternice, în contextul în
09:00
Casa Albă nu exclude folosirea forței pentru acapararea Groenlandei: „Opțiunea militară este întotdeauna disponibilă” # Aktual24
Președintele american Donald Trump a reaprins controversa privind achiziționarea Groenlandei, teritoriu autonom al Danemarcei, afirmând că aceasta reprezintă o prioritate de securitate națională. Pe 6 ianuarie 2026, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a emis un comunicat oficial în care a precizat că Trump și echipa sa „discută o serie de opțiuni" pentru
08:50
Lovitură dură pentru Kremlin: Reliance Industries, cea mai mare rafinărie din India, a oprit achizițiile de petrol rusesc # Aktual24
Reliance Industries, cea mai mare companie privată de rafinare din India și operatorul complexului Jamnagar – cea mai mare rafinărie din lume, cu o capacitate de peste 1,24 milioane de barili pe zi – a anunțat pe 6 ianuarie 2026 că nu a mai acceptat livrări de țiței rusesc în ultimele trei săptămâni și nu
08:40
„Angajamentele României privind garanțiile de securitate ale Ucrainei vor trebui aprobate de Parlament”, anunță președintele Nicușor Dan # Aktual24
Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat marți seara, la Paris, că angajamentele asumate de țara noastră în cadrul „Coaliției de Voință" pentru garanțiile de securitate ale Ucrainei vor fi supuse aprobării Parlamentului. Declarațiile au fost făcute în conferința de presă de la finalul summitului găzduit de președintele francez Emmanuel Macron, la care a participat și
08:20
Fostul președinte brazilian Jair Bolsonaro a căzut și s-a lovit la cap, în închisoare, anunță soția sa # Aktual24
Fostul președinte brazilian Jair Bolsonaro, în vârstă de 70 de ani, a suferit marți un accident în celula sa din închisoarea federală din Brasília. Soția sa, Michelle Bolsonaro, a anunțat pe Instagram că Bolsonaro a avut o „criză" în timpul somnului, a căzut din pat și s-a lovit puternic la cap de un obiect de
08:10
Șapte militari americani au fost răniți în cursul operațiunii de capturare a lui Nicolas Maduro # Aktual24
Pe 3 ianuarie 2026, forțele speciale americane au executat o operațiune îndrăzneață chiar în inima Caracasului, Venezuela, culminând cu capturarea președintelui Nicolás Maduro și a soției sale, Cilia Flores. Operațiunea, denumită „Absolute Resolve", a implicat lovituri aeriene asupra infrastructurii militare venezuelene și un raid al unității de elită Delta Force asupra reședinței fortificate a lui
07:50
Astăzi este Soborul Sfântului Ioan Botezătorul, zi în care aproape 2 milioane de români își sărbătoresc onomastica # Aktual24
Pe 7 ianuarie, Biserica Ortodoxă Română prăznuiește Soborul Sfântului Proroc Ioan Botezătorul, cunoscut în popor ca Sfântul Ion sau Sântion. Această sărbătoare, marcată cu cruce roșie în calendar, cinstește pe cel care l-a botezat
07:40
Liderul evreilor din Germania avertizează: „Venirea AfD la putere ar putea declanșa un exod al comunității evreiești” # Aktual24
Josef Schuster, președintele Consiliului Central al Evreilor din Germania (Zentralrat der Juden in Deutschland), a lansat un avertisment dramatic marți, în cadrul reuniunii anuale a grupului parlamentar CSU (Uniunea Creștin-Socială) din Bundestag, desfășurat la Kloster Seeon în Bavaria. Dacă partidul de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) ar ajunge la guvernare, în special la nivel […]
07:20
Liderii Marii Britanii, Franței și Ucrainei au semnat o „declarație de intenție” privind desfășurarea unei forțe multinaționale, pentru descurajarea de noi agresiuni rusești # Aktual24
Liderii Franței, Marii Britanii și Ucrainei au semnat marți la Paris o ”declarație de intenție” privind desfășurarea viitoare a unor forțe multinaționale ca garanție de securitate pentru Ucraina, după ce se va ajunge la un armistițiu, informează Reuters. Președintele francez Emmanuel Macron a explicat că semnarea de garanții de securitate angajate pentru Ucraina, inclusiv desfășurarea […]
07:10
Donald Trump îi avertizează pe republicani: „Dacă nu câștigăm alegerile midterm, voi fi pus sub acuzare” # Aktual24
Președintele american Donald Trump a lansat un avertisment direct și mobilizator către congresmenii republicani din Camera Reprezentanților, afirmând că o înfrângere în alegerile midterm din noiembrie 2026 ar duce inevitabil la o nouă procedură de impeachment împotriva sa. Declarațiile au fost făcute pe 6 ianuarie 2026, în cadrul reuniunii anuale a republicanilor din Cameră, desfășurată […]
Acum 24 ore
00:00
Summituri, negocieri și incertitudine: ”Speranța într-o pace rapidă este tot mai fragilă” – Analiză # Aktual24
După aproape un an de negocieri obositoare, reluate și suspendate în mod repetat, discursul președintelui ucrainean Volodimir Zelenski a suferit o schimbare vizibilă. Liderul care, timp de luni de zile, a încercat să mențină un ton optimist și mobilizator vorbește acum cu o prudență accentuată, semn că speranța într-o pace rapidă este tot mai fragilă. […]
6 ianuarie 2026
23:40
Un jucător misterios online a câștigat 400.000 de dolari după ce a pariat pe îndepărtarea lui Maduro. El a plasat pariul cel mai mare în noaptea operațiunii # Aktual24
Un parior online misterios a câștigat peste 400.000 de dolari pe Polymarket, un site web care permite oamenilor să parieze criptomonede pe probabilitatea unor evenimente din lumea reală, prezicând corect că SUA va invada Venezuela și îl va înlătura din funcție pe președintele Nicolás Maduro. Pariurile, care pot fi vizualizate pe site-ul web al Polymarket, […]
23:30
Influența rusă în Africa. Faustin-Archange Touadéra își consolidează puterea, este la al treilea mandat prezidențial în Republica Centrafricană # Aktual24
Președintele Republicii Centrafricane, Faustin-Archange Touadéra, a obținut un al treilea mandat la conducerea statului după o victorie zdrobitoare în alegerile prezidențiale desfășurate la finalul lunii decembrie. Potrivit rezultatelor provizorii anunțate de autoritatea electorală, șeful statului a câștigat 76% din voturi, într-un scrutin contestat de opoziție și umbrit de acuzații de fraudă, boicot politic și temeri […]
23:20
Un tânăr a fost ucis, iar alții răniți după ce un autobuz a lovit protestatari haredi în Ierusalim # Aktual24
Un tânăr a fost ucis și alți trei au fost răniți după ce un autobuz a intrat în manifestanți Haredi care protestau la Ierusalim. Potrivit serviciul de ambulanță Magen David Adom (MDA), victima avea în jur de 18 ani. Șoferul a fost arestat. Potrivit Channel 12, el a declarat poliției că încerca să scape de […]
23:00
Venezuela a cedat deja: oficialii de la Caracas au început discuțiile cu SUA pentru reluarea exporturilor de țiței către rafinăriile americane # Aktual24
Oficiali din Venezuela și din Statele Unite poartă discuții privind exportul de țiței venezuelean către rafinării din SUA, au declarat marți pentru Reuters cinci surse din guvern, industrie și sectorul transportului maritim. Venezuela are milioane de barili de petrol încărcați pe petroliere și depozitați în rezervoare, fără posibilitatea de a-i exporta, ca urmare a unei […]
23:00
Oficialii administrației Trump le-au spus parlamentarilor că Maduro și soția sa „s-au lovit la cap în timp ce încercau să fugă” de forțele americane # Aktual24
Oficialii administrației Trump au declarat luni legislatorilor că președintele capturat al Venezuelei, Nicolas Maduro, și soția sa, Cilia Flores, au fost răniți după ce s-au lovit la cap în timp ce fugeau de forțele americane care încercau să-i aresteze, au declarat pentru CNN surse familiare cu briefingul. Maduro și Flores au fugit și au încercat […]
22:50
Presshub: Rețeaua diurnelor din Justiție: cum sunt detașați judecătorii pe bani publici pentru a-și mări veniturile # Aktual24
Detașările sau delegările judecătorilor în urma cărora se încasează diurne care ajung, în cele mai multe cazuri, la o treime din salariu, au ajuns la un nivel nemaîntâlnit. Astfel, avem judecători încadrați la Curtea de Apel București și detașați la Tribunalul Giurgiu și judecători din Giurgiu delegați la Curtea de Apel București, doar pentru a […]
22:40
Un slogan din era sovietică, „Scopul nostru este comunismul”, stă în viscol, în fața unei facilități rusești din Barentsburg, Svalbard, unul dintre ultimele avanposturi ale prezenței Moscovei în Arctica. Rusia se confruntă cu dificultăți majore în menținerea infrastructurii portuare din Arctica, ceea ce subminează ambițiile Kremlinului de a transforma Ruta Maritimă de Nord (Northern Sea […]
22:30
Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat marţi seara, la Paris, că în cadrul reuniunii „Coaliţiei de Voinţă” (Coalition of the Willing) a fost definit un document militar care prevede cum vor fi exercitate garanţiile de securitate pentru Ucraina, cum vor fi împărţite sarcinile şi cine coordonează. Şeful statului a reiterat că România nu va trimite trupe […]
22:30
Poziția României față de presiunile SUA asupra Groenlandei: ”Nu vorbim de o intenţie oficială a administraţiei americane” # Aktual24
Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, marţi seara, că pe subiectul Groenlanda nu se poate vorbi despre „o intenţie oficială a administraţiei americane”. „În privinţa Groenlandei nu vorbim de o intenţie oficială a administraţiei americane”, a declarat şeful statului, într-o conferinţă de presă susţinută la Paris, după ce a participat la reuniunea şefilor de stat şi […]
22:30
Poziția oficială a președintelui privind sabotajul judecătorilor PSD de la CCR: ”Eu nu vreau să punem foarte multă patimă, pentru că patima naște ură” # Aktual24
Situaţia de la Curtea Constituţională este „un conflict social”, a afirmat, marţi, preşedintele Nicuşor Dan. El s-a referit la repetatele amânări ale şedinţei în care CCR urmează să analizeze sesizarea privind reforma pensiilor magistraţilor. „Public sunt patru magistrați care au cerut o amânare și legea le dă dreptul. Eu nu vreau să punem foarte multă […]
22:20
Ministrul israelian de Externe în vizită oficială în Somaliland. „Israelul stabilește singur pe cine recunoaște” # Aktual24
Ministrul israelian de Externe, Gideon Saar, a făcut prima sa vizită în regiunea separatistă Somaliland de când Israelul a recunoscut-o controversat drept țară independent. Gideon Saar a declarat că Israelul este hotărât să avanseze relațiile „cu elan”, în timp ce președintele Abdirahman Mohamed Abdullahi a salutat vizita sa ca pe o „zi importantă”, potrivit BBC. […]
22:20
Al doilea mandat al președintelui american Donald Trump este marcat de o politică externă agresivă și lipsită de ambiguitate diplomatică. După operațiunea fulger din Venezuela, unde liderul de la Caracas și soția sa au fost capturați în urma unui raid nocturn desfășurat în complexul prezidențial fortificat, mesajul transmis de la Casa Albă este clar: Statele […]
22:20
Președintele, despre referendumul din PSD: ”Această coaliţie funcţionează şi eu sunt optimist că va funcţiona în continuare” # Aktual24
Preşedintele Nicușor Dan a declarat, marţi seară, la Paris, că actuala coaliţie de guvernare funcţionează şi şi-a exprimat convingerea că aceasta va rămâne stabilă în următorii ani, în pofida anunţului Partidului Social Democrat privind organizarea unui referendum intern pentru a decide dacă părăseşte sau nu coaliţia. „Această coaliţie există, funcţionează, ea are în spate, în […]
22:00
Ciocniri între forțele de ordine și protestatari la Marele Bazar din Teheran. Forțele de ordine au folosit gaze lacrimogene pentru a dispersa manifestanții # Aktual24
Forțele de securitate iraniene s-au ciocnit cu protestatarii care au organizat un protest pașnic așezat în Marele Bazar din Teheran, folosind gaze lacrimogene și împrăștiind demonstranții, în timp ce mișcarea națională de protest continuă să crească, ajungând în a zecea zi. Violențele de marți, petrecute într-o zonă simbol – centru activist în timpul revoluției din […]
21:30
Mulțimi de oameni adunați pe străzile din capitala Venezuelei au mărșăluit, au dansat și și-au ridicat pumnii în aer marți, într-o demonstrație de susținere organizată de stat pentru guvernul lui Nicolas Maduro. Străzile din Caracas, pustii de zile întregi, pe măsură ce frica a cuprins orașul după capturarea lui Maduro de către administrația Trump sâmbătă, […]
21:30
Israelul dă undă verde începerii construcției de așezări care ar tăia Cisiordania în două # Aktual24
Israelul a depășit ultimul obstacol înainte de a începe construcția unui proiect controversat de așezări în apropierea Ierusalimului, care ar tăia efectiv Cisiordania în două, conform unei licitații guvernamentale. Potrivit Associated Press, licitația, care solicită oferte de la dezvoltatori, ar deschide calea pentru începerea construcției proiectului E1. Grupul de monitorizare a așezărilor Peace Now a […]
