Cade primul cap în Venezuela: Șeful gărzii prezidențiale a fost demis

Contextul este unul tot mai prost pentru Rusia și capacitatea sa de a continua războiul din Ucraina, iar principalul argument economic pentru asta este faptul că veniturile sale din petrol scad și sunt amenințate să scadă și mai mult. Asta oferă statelor occidentale ocazia să pună mai multă presiune pe Rusia pentru a încheia războiul […]