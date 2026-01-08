Câți șomeri sunt în România? Foarte mulți tineri nu au un loc de muncă la noi în țară
Newsweek.ro, 8 ianuarie 2026 09:30
Rata şomajului în luna noiembrie 2025 a fost, în formă ajustată sezonier, de 6%, ȋn creştere cu 0,1 ...
Trump dă undă verde „super-sancțiunilor” împotriva Rusiei. Pedepse dure pentru cumpărătorii de petrol rusesc # Newsweek.ro
Președintele american Donald Trump a aprobat un proiect de lege bipartizan care prevede sancțiuni se...
Americanii resping planul lui Trump de a domina emisfera vestică și de a prelua Groenlanda. Ce spun sondajele # Newsweek.ro
Retorica expansionistă a lui Donald Trump, intensificată după capturarea lui Nicolás Maduro, nu este...
Cerere explozivă pentru rachetele Patriot. Lockheed Martin își triplează producțiea un acord cu Pentagonul # Newsweek.ro
Compania americană Lockheed Martin a semnat un acord pe șapte ani cu Departamentul Apărării al State...
Maghiarii sunt invidioși pe România: Curg miliarde € spre România de la Bruxelles. „Ceva s-a întâmplat” # Newsweek.ro
În ultimele șase luni, fluxul de fonduri din Uniunea Europeană către economia românească s-a acceler...
Trump reaprinde tensiunile cu aliații europeni: NATO ar putea să nu apere Statele Unite în caz de agresiune # Newsweek.ro
Donald Trump a declarat că nu este convins că NATO ar interveni pentru a apăra Statele Unite în cazu...
Ninsorile dau peste cap traficul: restricții rutiere în Caraș-Severin, Harghita, Sălaj și Timiș # Newsweek.ro
Circulaţia rutieră este restricţionată, joi dimineaţă, pe DN 6 şi DN 58, în judeţul Caraş-Severin, d...
Macron convoacă liderii politici pentru a prezenta garanțiile de securitate pentru Kiev. Vor trimite militari # Newsweek.ro
Preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, va convoca joi liderii partidelor politice pentru a le prezen...
SUA cumpără LukOil din Bulgaria pentru prețul-record de 22.000.000.000$. Ce face România? # Newsweek.ro
Mișcăîri importante la sud de Dunăere. SUA cumpără LukOil din Bulgaria pentru prețul-record de 22.00...
Fenomen unic pe Pământ: cercetătorii au găsit un loc unde trupurile nu putrezesc niciodată. Cum este posibil? # Newsweek.ro
O cercetare arheologică fără precedent, desfășurată pe parcursul a 15 ani, a scos la iveală un fenom...
Donald Trump dispune retragerea SUA din 66 de organizații internaționale „care nu mai servesc interesele” # Newsweek.ro
Donald Trump a semnat miercuri un ordin executiv ce prevede retragerea Statelor Unite din 66 de orga...
Rusia acuză SUA de „piraterie de secol XXI” după confiscarea navei Marinera. Echipajul ar putea fi judecat # Newsweek.ro
Parlamentarul rus Leonid Sluţki a denunţat confiscarea navei Marinera de către SUA drept „piraterie ...
Ce înseamnă să fii prea bătrân pentru a mai conduce mașina? Specialiștii spun când ar trebui să lași cheile # Newsweek.ro
Declinul cognitiv, vederea redusă și incapacitatea fizică de a conduce o mașină în siguranță sunt fa...
Horoscop 9 ianuarie. Luna în Balanță aduce o zi romantică Taurilor. Leii, noroc la bani. Peștii impresionează # Newsweek.ro
Horoscop 9 ianuarie. Luna în Balanță aduce o zi romantică Taurilor. Leii, noroc la bani. Peștii impr...
Șefa CSM a urmat o facultate privată acreditată după ce a terminat-o. A evitat concurența de 25/loc la „stat” # Newsweek.ro
Șefa Consiliului Superior al Magistraturii, Elena Costache, a urmat Universitatea privată Româno-Ame...
Pensia se recalculează automat sau trebuie depusă adeverința de la angajator? Care este procedura? # Newsweek.ro
Pensionarii care vor să depună o cerere de recalculare a pensiei trebuie să știe că doar anumite doc...
Elveţienii au escortat prin spaţiul lor aerian aeronava cu Nicuşor Dan, în semn de respect, după Crans-Montana # Newsweek.ro
Elveţienii au escortat prin spaţiul lor aerian aeronava cu Nicuşor Dan, cu două avioane F-18, în sem...
800.000 de lei ar fi trebuit să pătească impozit un bucureştean, la un banal apartament din zona Colentina # Newsweek.ro
Nu mai puţin de 800.000 de lei ar fi trebuit să pătească impozit un bucureştean, la un banal apartam...
Nou petrolier din flota-fantomă a Rusiei, M/V Bella 1, confiscat de SUA. în Atlanticul de Nord # Newsweek.ro
Nou petrolier din flota-fantomă a Rusiei, numit de date aceasta M/V Bella 1, confiscat de SUA. în At...
Un primar l-a reclamat la Poliţie pe celălalt, pentru că i-a deszăpezit o stradă. Care a fost problema? # Newsweek.ro
În judeţul Gorj, un primar l-a reclamat la Poliţie pe un alt primar, pentru că i-a deszăpezit o stra...
Nestle intră în alertă alimentară globală. Laptele praf pentru sugari de lamarele producător de alim...
Un jucător misterios a câștigat 983.000.000$ la loto. De ce a acceptat să ia doar jumătate din sumă? # Newsweek.ro
Un jucător misterios la loteria din SUA a câștigat istoric jackpotul Mega Millions în valoare de 983...
Este somonul la conservă mai sănătos decât somonul proaspăt? Nutriționiștii explică care alegere este bună # Newsweek.ro
Ambele feluri de somon susțin sănătatea inimii și a creierului, iar nutriționiștii sunt de acord că ...
Cine controlează petrolul Venezuelei? O moştenire de exproprieri succesive complică enorm lucrurile la Caracas # Newsweek.ro
Cine controlează mult-doritul petrol al Venezuelei? O moştenire istorică de exproprieri succesive co...
Berlin, cea mai lungă pană de curent de după al doilea război mondial. Nemţii au din nou curent, în sfârşit # Newsweek.ro
La Berlin, în Germania, a fost cea mai lungă pană de curent de după al doilea război mondial. Nemţii...
Un cetăţean a fost reţinut, pentru spionaj. Avea legături în cadrul forţelor armate ale ţării # Newsweek.ro
Un cetăţean suedez a fost reţinut, pentru spionaj. Avea legături în cadrul forţelor armate ale ţării...
De ce unele persoane sunt mai sensibile la frig și altele sunt rezistente? Care e explicația cercetătorilor? # Newsweek.ro
Cercetătorii explică de ce unii dintre noi resimțim frigul mai repede și cum receptorii, hormonii și...
Experţi: Trump susţine că Venezuela a furat petrol de la SUA. Dar nu există o bază legală pentru afirmaţie # Newsweek.ro
Experţii spun că, pentru afirmaţia lui Donald Trump, conform căreia Venezuela ar fi furat petrol de ...
MEC: Cursuri suspendate în 6 unități de învățământ din Hunedoara, Mehedinți și Sălaj din cauza vremii rele # Newsweek.ro
Cursurile cu prezență fizică vor fi suspendate, joi și vineri, în șase unități de învățământ din jud...
Preşedintele Nicuşor Dan revine de la Paris, francezii au deszăpezit pista. Avionul Spartan a decolat # Newsweek.ro
Preşedintele României, Nicuşor Dan, revine de la Paris, după ce francezii au reuşit să deszăpezească...
Premierul britanic Starmer va supune votului parlamentar o eventuală desfăşurare de trupe în Ucraina # Newsweek.ro
Premierul britanic Keir Starmer a declarat miercuri că orice desfăşurare de forţe britanice în Ucrai...
Veniturile din criptomonede pot influența cuantumul pensiei de întreținere. Cum se face calculul? # Newsweek.ro
Veniturile din criptomonede nu mai sunt ignorate de instanțe. O decizie recentă arată că acestea pot...
Statele Unite au capturat petrolierul rusesc Marinera în Atlantic. Îl urmăreau de zile în șir # Newsweek.ro
Marina militară americană a preluat miercuri controlul asupra unui petrolier sub pavilion rusesc ce ...
Marele Horoscop pe sănătate 2026. Scorpion și Săgetător, mari probleme. Balanța, vești bune # Newsweek.ro
În 2026, sunt prevăzute mai multe evenimente celeste importante, care, într-un fel sau altul, vor in...
Părinţii ruşi sunt reticenţi în a le oferi copiilor lor jucării cu tematică militară, ceea ce duce l...
Statele Unite și-au extins teritoriul de-a lungul istoriei, prin achiziții și cesiuni care au modela...
Un ieșean din Târgu Frumos a fost sancționat drastic pentru o faptă comisă acum 12 ani. După ce i-au...
În ce zone ar putea izbucni un nou război în 2026? Europa, amenințată de atentate teroriste # Newsweek.ro
Dincolo de războaiele din Ucraina și Gaza/Israel, o serie de alte regiuni apar ca potențiale puncte ...
Un ieșean din zece nu are asigurare de sănătate: e o populație mai mare decât cea totală din toate o...
De la o idee născută în jurul relației dintre medicii veterinari și proprietarii de animale, la o ru...
Numirea șefilor SRI și SIE se va face „la pachet” cu șefii marilor Parchete. Președintele, în negocieri # Newsweek.ro
Numirea directorilor SRI și SIE va fi analizată „la pachet” cu șefii marilor parchete, au declarat m...
13 plante de ținut în casă ca să îndepărteze stresul și anxietatea. Îmbunătățesc starea de spirit și somnul # Newsweek.ro
Studiile arată că plantele calmează oamenii, ajutând la ameliorarea stresului și anxietății prin gen...
Când intră alocațiile pentru copiii - Joi sau vineri? De ce ar putea exista întârzieri? # Newsweek.ro
Alocațiile se distribuie de obicei în fiecare zi de 8 ale lunii. Dar, în ianuarie 2026 ar putea să e...
Pensiile, distribuite cu poliția în Bulgaria după trecerea la euro. Ce schimbări sunt dorite în România? # Newsweek.ro
Situație tensionată în Bulgaria. Pensiile sunt distribuite cu poliția în Bulgaria după trecerea la e...
VIDEO S-a terminat coșmarul datului cu aspiratorul. A apărut aspiratorul autonom cu picioare. Urcă scări, sare # Newsweek.ro
Roborock a prezentat la CES 2026 primul aspirator robot autonom care poate urca scări și sări peste ...
Pentagonul va reexamina integrarea femeilor în posturi de luptă, autorizate de aproximativ zece ani # Newsweek.ro
Departamentul american al Apărării anunţă că urmează să evalueze efectele integrării femeilor în rol...
Lionel Messi spune ce planuri are după ce își va încheia cariera de fotbalist. „Nu mă văd ca antrenor” # Newsweek.ro
Campionul mondial argentinian Lionel Messi a vorbit despre viitorul său şi a dezvăluit unele detalii...
Accesul la Fontana di Trevi din Roma este, de azi, contra cost. Câți bani vor scoate din buzunar turiștii? # Newsweek.ro
Începând cu 7 ianuarie 2026, turiștii din Roma vor trebui să plătească 2 euro pentru a vizita Fontan...
Avioanele de atac electronic EA-18G ale Marinei SUA, rol central în spargerea apărării aeriene a Venezuelei # Newsweek.ro
Au apărut tot mai multe informații despre modul în care cea mai capabilă rețea de apărare aeriană di...
VIDEO Jocurile pentru copii, într-o nouă eră. Lego a lansat cărămida inteligentă la CES 2026. Ce știe să facă # Newsweek.ro
Jocurile pentru copiii de toate vârstele intră într-o nouă eră. Lego a lansat „cărămida inteligentă”...
