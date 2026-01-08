Rusia acuză SUA de „piraterie de secol XXI” după confiscarea navei Marinera. Echipajul ar putea fi judecat
Newsweek.ro, 8 ianuarie 2026 07:50
Parlamentarul rus Leonid Sluţki a denunţat confiscarea navei Marinera de către SUA drept „piraterie ...
Acum 30 minute
07:50
Rusia acuză SUA de „piraterie de secol XXI” după confiscarea navei Marinera. Echipajul ar putea fi judecat # Newsweek.ro
Parlamentarul rus Leonid Sluţki a denunţat confiscarea navei Marinera de către SUA drept „piraterie ...
07:40
Ce înseamnă să fii prea bătrân pentru a mai conduce mașina? Specialiștii spun când ar trebui să lași cheile # Newsweek.ro
Declinul cognitiv, vederea redusă și incapacitatea fizică de a conduce o mașină în siguranță sunt fa...
Acum o oră
07:20
Horoscop 9 ianuarie. Luna în Balanță aduce o zi romantică Taurilor. Leii, noroc la bani. Peștii impresionează # Newsweek.ro
Horoscop 9 ianuarie. Luna în Balanță aduce o zi romantică Taurilor. Leii, noroc la bani. Peștii impr...
07:20
Șefa CSM a urmat o facultate privată acreditată după ce a terminat-o. A evitat concurența de 25/loc la „stat” # Newsweek.ro
Șefa Consiliului Superior al Magistraturii, Elena Costache, a urmat Universitatea privată Româno-Ame...
Acum 2 ore
06:30
Pensia se recalculează automat sau trebuie depusă adeverința de la angajator? Care este procedura? # Newsweek.ro
Pensionarii care vor să depună o cerere de recalculare a pensiei trebuie să știe că doar anumite doc...
Acum 12 ore
22:30
Elveţienii au escortat prin spaţiul lor aerian aeronava cu Nicuşor Dan, în semn de respect, după Crans-Montana # Newsweek.ro
Elveţienii au escortat prin spaţiul lor aerian aeronava cu Nicuşor Dan, cu două avioane F-18, în sem...
21:30
800.000 de lei ar fi trebuit să pătească impozit un bucureştean, la un banal apartament din zona Colentina # Newsweek.ro
Nu mai puţin de 800.000 de lei ar fi trebuit să pătească impozit un bucureştean, la un banal apartam...
20:40
Nou petrolier din flota-fantomă a Rusiei, M/V Bella 1, confiscat de SUA. în Atlanticul de Nord # Newsweek.ro
Nou petrolier din flota-fantomă a Rusiei, numit de date aceasta M/V Bella 1, confiscat de SUA. în At...
20:20
Un primar l-a reclamat la Poliţie pe celălalt, pentru că i-a deszăpezit o stradă. Care a fost problema? # Newsweek.ro
În judeţul Gorj, un primar l-a reclamat la Poliţie pe un alt primar, pentru că i-a deszăpezit o stra...
19:50
Nestle intră în alertă alimentară globală. Laptele praf pentru sugari de lamarele producător de alim...
19:40
Un jucător misterios a câștigat 983.000.000$ la loto. De ce a acceptat să ia doar jumătate din sumă? # Newsweek.ro
Un jucător misterios la loteria din SUA a câștigat istoric jackpotul Mega Millions în valoare de 983...
19:20
Este somonul la conservă mai sănătos decât somonul proaspăt? Nutriționiștii explică care alegere este bună # Newsweek.ro
Ambele feluri de somon susțin sănătatea inimii și a creierului, iar nutriționiștii sunt de acord că ...
19:10
Cine controlează petrolul Venezuelei? O moştenire de exproprieri succesive complică enorm lucrurile la Caracas # Newsweek.ro
Cine controlează mult-doritul petrol al Venezuelei? O moştenire istorică de exproprieri succesive co...
Acum 24 ore
18:50
Berlin, cea mai lungă pană de curent de după al doilea război mondial. Nemţii au din nou curent, în sfârşit # Newsweek.ro
La Berlin, în Germania, a fost cea mai lungă pană de curent de după al doilea război mondial. Nemţii...
18:40
Un cetăţean a fost reţinut, pentru spionaj. Avea legături în cadrul forţelor armate ale ţării # Newsweek.ro
Un cetăţean suedez a fost reţinut, pentru spionaj. Avea legături în cadrul forţelor armate ale ţării...
18:20
De ce unele persoane sunt mai sensibile la frig și altele sunt rezistente? Care e explicația cercetătorilor? # Newsweek.ro
Cercetătorii explică de ce unii dintre noi resimțim frigul mai repede și cum receptorii, hormonii și...
18:10
Experţi: Trump susţine că Venezuela a furat petrol de la SUA. Dar nu există o bază legală pentru afirmaţie # Newsweek.ro
Experţii spun că, pentru afirmaţia lui Donald Trump, conform căreia Venezuela ar fi furat petrol de ...
18:00
MEC: Cursuri suspendate în 6 unități de învățământ din Hunedoara, Mehedinți și Sălaj din cauza vremii rele # Newsweek.ro
Cursurile cu prezență fizică vor fi suspendate, joi și vineri, în șase unități de învățământ din jud...
17:40
Preşedintele Nicuşor Dan revine de la Paris, francezii au deszăpezit pista. Avionul Spartan a decolat # Newsweek.ro
Preşedintele României, Nicuşor Dan, revine de la Paris, după ce francezii au reuşit să deszăpezească...
17:20
Premierul britanic Starmer va supune votului parlamentar o eventuală desfăşurare de trupe în Ucraina # Newsweek.ro
Premierul britanic Keir Starmer a declarat miercuri că orice desfăşurare de forţe britanice în Ucrai...
17:10
Veniturile din criptomonede pot influența cuantumul pensiei de întreținere. Cum se face calculul? # Newsweek.ro
Veniturile din criptomonede nu mai sunt ignorate de instanțe. O decizie recentă arată că acestea pot...
17:00
Statele Unite au capturat petrolierul rusesc Marinera în Atlantic. Îl urmăreau de zile în șir # Newsweek.ro
Marina militară americană a preluat miercuri controlul asupra unui petrolier sub pavilion rusesc ce ...
16:40
Marele Horoscop pe sănătate 2026. Scorpion și Săgetător, mari probleme. Balanța, vești bune # Newsweek.ro
În 2026, sunt prevăzute mai multe evenimente celeste importante, care, într-un fel sau altul, vor in...
16:20
Părinţii ruşi sunt reticenţi în a le oferi copiilor lor jucării cu tematică militară, ceea ce duce l...
16:10
Statele Unite și-au extins teritoriul de-a lungul istoriei, prin achiziții și cesiuni care au modela...
15:50
Un ieșean din Târgu Frumos a fost sancționat drastic pentru o faptă comisă acum 12 ani. După ce i-au...
15:40
În ce zone ar putea izbucni un nou război în 2026? Europa, amenințată de atentate teroriste # Newsweek.ro
Dincolo de războaiele din Ucraina și Gaza/Israel, o serie de alte regiuni apar ca potențiale puncte ...
15:40
Un ieșean din zece nu are asigurare de sănătate: e o populație mai mare decât cea totală din toate o...
15:40
De la o idee născută în jurul relației dintre medicii veterinari și proprietarii de animale, la o ru...
15:10
Numirea șefilor SRI și SIE se va face „la pachet” cu șefii marilor Parchete. Președintele, în negocieri # Newsweek.ro
Numirea directorilor SRI și SIE va fi analizată „la pachet” cu șefii marilor parchete, au declarat m...
15:00
13 plante de ținut în casă ca să îndepărteze stresul și anxietatea. Îmbunătățesc starea de spirit și somnul # Newsweek.ro
Studiile arată că plantele calmează oamenii, ajutând la ameliorarea stresului și anxietății prin gen...
14:40
Când intră alocațiile pentru copiii - Joi sau vineri? De ce ar putea exista întârzieri? # Newsweek.ro
Alocațiile se distribuie de obicei în fiecare zi de 8 ale lunii. Dar, în ianuarie 2026 ar putea să e...
14:10
Pensiile, distribuite cu poliția în Bulgaria după trecerea la euro. Ce schimbări sunt dorite în România? # Newsweek.ro
Situație tensionată în Bulgaria. Pensiile sunt distribuite cu poliția în Bulgaria după trecerea la e...
14:10
VIDEO S-a terminat coșmarul datului cu aspiratorul. A apărut aspiratorul autonom cu picioare. Urcă scări, sare # Newsweek.ro
Roborock a prezentat la CES 2026 primul aspirator robot autonom care poate urca scări și sări peste ...
13:50
Pentagonul va reexamina integrarea femeilor în posturi de luptă, autorizate de aproximativ zece ani # Newsweek.ro
Departamentul american al Apărării anunţă că urmează să evalueze efectele integrării femeilor în rol...
13:40
Lionel Messi spune ce planuri are după ce își va încheia cariera de fotbalist. „Nu mă văd ca antrenor” # Newsweek.ro
Campionul mondial argentinian Lionel Messi a vorbit despre viitorul său şi a dezvăluit unele detalii...
13:20
Accesul la Fontana di Trevi din Roma este, de azi, contra cost. Câți bani vor scoate din buzunar turiștii? # Newsweek.ro
Începând cu 7 ianuarie 2026, turiștii din Roma vor trebui să plătească 2 euro pentru a vizita Fontan...
13:10
Avioanele de atac electronic EA-18G ale Marinei SUA, rol central în spargerea apărării aeriene a Venezuelei # Newsweek.ro
Au apărut tot mai multe informații despre modul în care cea mai capabilă rețea de apărare aeriană di...
13:00
VIDEO Jocurile pentru copii, într-o nouă eră. Lego a lansat cărămida inteligentă la CES 2026. Ce știe să facă # Newsweek.ro
Jocurile pentru copiii de toate vârstele intră într-o nouă eră. Lego a lansat „cărămida inteligentă”...
12:50
Diabetul zaharat de tip 2 modifică direct structura inimii și duce la probleme cardiace # Newsweek.ro
O echipă de cercetători de la Universitatea din Sydney, Australia, a descoperit noi dovezi care arat...
12:40
O dronă a SUA RQ-4B de 220.000.000$ a zburat desupra Mării Negre prima oară în acest an. Spionează Rusia # Newsweek.ro
O dronă ultramodernă RQ-4B Global Hawk (reg. 09-2039 – c/s FORTE10) a Forțelor Aeriene ale Statelor ...
12:30
A slăbit 40 kg, a mâncat șobolani, a vrut să se spânzure. Povestea soldatului ucrainean captiv 10 luni la ruși # Newsweek.ro
Oleksii Anulia este kickboxer și bodyguard din Cernigov. Războiul i-a schimbat viața. În prima zi a ...
12:00
VIDEO Dakar 2026: Riderul român Mani Gyenes, lider la Malle Moto înainte de etapa maraton, chiar dacă a căzut # Newsweek.ro
Deși a căzut în ziua 3 a Dakar 2026 și în cea de-a 2 a parcurs ultimii kilometri cu mousse-ul din ro...
11:50
De ce boală gravă a suferit Brigitte Bardot? Soțul ei relatează ultimele momente din viața actriței # Newsweek.ro
Înmormântarea lui Brigitte Bardot are loc, miercuri, la Saint-Tropez, în biserica Notre-Dame de l'As...
11:40
Hidrologii au emis miercuri o avertizare Cod portocaliu de inundații pentru râuri din județele Mehed...
11:30
Începe distribuția pensiilor pe ianuarie cu 7 zile întârziere. Pensionarii au o surpriză neplăcută pe cupon # Newsweek.ro
După o săptămână de concediu, Poșta începe joi să distribuie 2.2.000.000 de pensii. Evident, ele vor...
11:10
Nicuşor Dan, blocat în Paris. Aeronava cu care urma să revină în ţară nu poate decola din cauza ninsorii # Newsweek.ro
Aeronava cu care preşedintele Nicuşor Dan urma să revină din Franţa nu poate decola de la Paris, deo...
11:10
La 4 zile după ce l-a „săltat” pe Maduro, Trump anunță că SUA vor primi petrol de 2.900.000.000$ din Venezuela # Newsweek.ro
Donald Trump a anunțat că SUA vor primi între 30 şi 50 de milioane de barili de „petrol sancţionat” ...
10:20
Alpinistul român Adrian Ahriţculesei, care în 2024 a urcat pe Everest, a cucerit cel mai înalt vârf ...
10:10
Globurile de Aur 2026. Care sunt nominalizările de anul acesta? Helen Mirren, onorată cu un premiu special # Newsweek.ro
Cea de-a 83-a ceremonie a Globurilor de Aur, care are loc duminică, va începe la ora 20:00, ora esti...
