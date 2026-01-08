Rusia acuză SUA de „piraterie de secol XXI” după confiscarea navei Marinera. Echipajul ar putea fi judecat

Newsweek.ro, 8 ianuarie 2026 07:50

Parlamentarul rus Leonid Sluţki a denunţat confiscarea navei Marinera de către SUA drept „piraterie ...

• • •

Acum 30 minute
07:50
07:40
Ce înseamnă să fii prea bătrân pentru a mai conduce mașina? Specialiștii spun când ar trebui să lași cheile Newsweek.ro
Declinul cognitiv, vederea redusă și incapacitatea fizică de a conduce o mașină în siguranță sunt fa...
Acum o oră
07:20
Horoscop 9 ianuarie. Luna în Balanță aduce o zi romantică Taurilor. Leii, noroc la bani. Peștii impresionează Newsweek.ro
Horoscop 9 ianuarie. Luna în Balanță aduce o zi romantică Taurilor. Leii, noroc la bani. Peștii impr...
07:20
Șefa CSM a urmat o facultate privată acreditată după ce a terminat-o. A evitat concurența de 25/loc la „stat” Newsweek.ro
Șefa Consiliului Superior al Magistraturii, Elena Costache, a urmat Universitatea privată Româno-Ame...
Acum 2 ore
06:30
Pensia se recalculează automat sau trebuie depusă adeverința de la angajator? Care este procedura? Newsweek.ro
Pensionarii care vor să depună o cerere de recalculare a pensiei trebuie să știe că doar anumite doc...
Acum 12 ore
22:30
Elveţienii au escortat prin spaţiul lor aerian aeronava cu Nicuşor Dan, în semn de respect, după Crans-Montana Newsweek.ro
Elveţienii au escortat prin spaţiul lor aerian aeronava cu Nicuşor Dan, cu două avioane F-18, în sem...
21:30
800.000 de lei ar fi trebuit să pătească impozit un bucureştean, la un banal apartament din zona Colentina Newsweek.ro
Nu mai puţin de 800.000 de lei ar fi trebuit să pătească impozit un bucureştean, la un banal apartam...
20:40
Nou petrolier din flota-fantomă a Rusiei, M/V Bella 1, confiscat de SUA. în Atlanticul de Nord Newsweek.ro
Nou petrolier din flota-fantomă a Rusiei, numit de date aceasta M/V Bella 1, confiscat de SUA. în At...
20:20
Un primar l-a reclamat la Poliţie pe celălalt, pentru că i-a deszăpezit o stradă. Care a fost problema? Newsweek.ro
În judeţul Gorj, un primar l-a reclamat la Poliţie pe un alt primar, pentru că i-a deszăpezit o stra...
19:50
Nestle, alertă alimentară globală. Laptele praf pentru sugari conţine o toxină Newsweek.ro
Nestle intră în alertă alimentară globală. Laptele praf pentru sugari de lamarele producător de alim...
19:40
Un jucător misterios a câștigat 983.000.000$ la loto. De ce a acceptat să ia doar jumătate din sumă? Newsweek.ro
Un jucător misterios la loteria din SUA a câștigat istoric jackpotul Mega Millions în valoare de 983...
19:20
Este somonul la conservă mai sănătos decât somonul proaspăt? Nutriționiștii explică care alegere este bună Newsweek.ro
Ambele feluri de somon susțin sănătatea inimii și a creierului, iar nutriționiștii sunt de acord că ...
19:10
Cine controlează petrolul Venezuelei? O moştenire de exproprieri succesive complică enorm lucrurile la Caracas Newsweek.ro
Cine controlează mult-doritul petrol al Venezuelei? O moştenire istorică de exproprieri succesive co...
Acum 24 ore
18:50
Berlin, cea mai lungă pană de curent de după al doilea război mondial. Nemţii au din nou curent, în sfârşit Newsweek.ro
La Berlin, în Germania, a fost cea mai lungă pană de curent de după al doilea război mondial. Nemţii...
18:40
Un cetăţean a fost reţinut, pentru spionaj. Avea legături în cadrul forţelor armate ale ţării Newsweek.ro
Un cetăţean suedez a fost reţinut, pentru spionaj. Avea legături în cadrul forţelor armate ale ţării...
18:20
De ce unele persoane sunt mai sensibile la frig și altele sunt rezistente? Care e explicația cercetătorilor? Newsweek.ro
Cercetătorii explică de ce unii dintre noi resimțim frigul mai repede și cum receptorii, hormonii și...
18:10
Experţi: Trump susţine că Venezuela a furat petrol de la SUA. Dar nu există o bază legală pentru afirmaţie Newsweek.ro
Experţii spun că, pentru afirmaţia lui Donald Trump, conform căreia Venezuela ar fi furat petrol de ...
18:00
MEC: Cursuri suspendate în 6 unități de învățământ din Hunedoara, Mehedinți și Sălaj din cauza vremii rele Newsweek.ro
Cursurile cu prezență fizică vor fi suspendate, joi și vineri, în șase unități de învățământ din jud...
17:40
Preşedintele Nicuşor Dan revine de la Paris, francezii au deszăpezit pista. Avionul Spartan a decolat Newsweek.ro
Preşedintele României, Nicuşor Dan, revine de la Paris, după ce francezii au reuşit să deszăpezească...
17:20
Premierul britanic Starmer va supune votului parlamentar o eventuală desfăşurare de trupe în Ucraina Newsweek.ro
Premierul britanic Keir Starmer a declarat miercuri că orice desfăşurare de forţe britanice în Ucrai...
17:10
Veniturile din criptomonede pot influența cuantumul pensiei de întreținere. Cum se face calculul? Newsweek.ro
Veniturile din criptomonede nu mai sunt ignorate de instanțe. O decizie recentă arată că acestea pot...
17:00
Statele Unite au capturat petrolierul rusesc Marinera în Atlantic. Îl urmăreau de zile în șir Newsweek.ro
Marina militară americană a preluat miercuri controlul asupra unui petrolier sub pavilion rusesc ce ...
16:40
Marele Horoscop pe sănătate 2026. Scorpion și Săgetător, mari probleme. Balanța, vești bune Newsweek.ro
În 2026, sunt prevăzute mai multe evenimente celeste importante, care, într-un fel sau altul, vor in...
16:20
Părinţii ruşi sunt reticenţi în a oferi cadou jucării cu tematică militară Newsweek.ro
Părinţii ruşi sunt reticenţi în a le oferi copiilor lor jucării cu tematică militară, ceea ce duce l...
16:10
Cum au cumpărat SUA teritorii imense pentru a ajunge țara imensă care este azi Newsweek.ro
Statele Unite și-au extins teritoriul de-a lungul istoriei, prin achiziții și cesiuni care au modela...
15:50
roces banal întins de procurori pe 12 ani, amendă de 20.000 lei după 10 ani Newsweek.ro
Un ieșean din Târgu Frumos a fost sancționat drastic pentru o faptă comisă acum 12 ani. După ce i-au...
15:40
În ce zone ar putea izbucni un nou război în 2026? Europa, amenințată de atentate teroriste Newsweek.ro
Dincolo de războaiele din Ucraina și Gaza/Israel, o serie de alte regiuni apar ca potențiale puncte ...
15:40
Explicația pentru aglomerația tot mai de netrecut de la Urgențe, la Iași Newsweek.ro
Un ieșean din zece nu are asigurare de sănătate: e o populație mai mare decât cea totală din toate o...
15:40
O firmă care se ocupă de animale de companie a primit o finanțare de 23 mil. dolari Newsweek.ro
De la o idee născută în jurul relației dintre medicii veterinari și proprietarii de animale, la o ru...
15:10
Numirea șefilor SRI și SIE se va face „la pachet” cu șefii marilor Parchete. Președintele, în negocieri Newsweek.ro
Numirea directorilor SRI și SIE va fi analizată „la pachet” cu șefii marilor parchete, au declarat m...
15:00
13 plante de ținut în casă ca să îndepărteze stresul și anxietatea. Îmbunătățesc starea de spirit și somnul Newsweek.ro
Studiile arată că plantele calmează oamenii, ajutând la ameliorarea stresului și anxietății prin gen...
14:40
Când intră alocațiile pentru copiii - Joi sau vineri? De ce ar putea exista întârzieri? Newsweek.ro
Alocațiile se distribuie de obicei în fiecare zi de 8 ale lunii. Dar, în ianuarie 2026 ar putea să e...
14:10
Pensiile, distribuite cu poliția în Bulgaria după trecerea la euro. Ce schimbări sunt dorite în România? Newsweek.ro
Situație tensionată în Bulgaria. Pensiile sunt distribuite cu poliția în Bulgaria după trecerea la e...
14:10
VIDEO S-a terminat coșmarul datului cu aspiratorul. A apărut aspiratorul autonom cu picioare. Urcă scări, sare Newsweek.ro
Roborock a prezentat la CES 2026 primul aspirator robot autonom care poate urca scări și sări peste ...
13:50
Pentagonul va reexamina integrarea femeilor în posturi de luptă, autorizate de aproximativ zece ani Newsweek.ro
Departamentul american al Apărării anunţă că urmează să evalueze efectele integrării femeilor în rol...
13:40
Lionel Messi spune ce planuri are după ce își va încheia cariera de fotbalist. „Nu mă văd ca antrenor” Newsweek.ro
Campionul mondial argentinian Lionel Messi a vorbit despre viitorul său şi a dezvăluit unele detalii...
13:20
Accesul la Fontana di Trevi din Roma este, de azi, contra cost. Câți bani vor scoate din buzunar turiștii? Newsweek.ro
Începând cu 7 ianuarie 2026, turiștii din Roma vor trebui să plătească 2 euro pentru a vizita Fontan...
13:10
Avioanele de atac electronic EA-18G ale Marinei SUA, rol central în spargerea apărării aeriene a Venezuelei Newsweek.ro
Au apărut tot mai multe informații despre modul în care cea mai capabilă rețea de apărare aeriană di...
13:00
VIDEO Jocurile pentru copii, într-o nouă eră. Lego a lansat cărămida inteligentă la CES 2026. Ce știe să facă Newsweek.ro
Jocurile pentru copiii de toate vârstele intră într-o nouă eră. Lego a lansat „cărămida inteligentă”...
12:50
Diabetul zaharat de tip 2 modifică direct structura inimii și duce la probleme cardiace Newsweek.ro
O echipă de cercetători de la Universitatea din Sydney, Australia, a descoperit noi dovezi care arat...
12:40
O dronă a SUA RQ-4B de 220.000.000$ a zburat desupra Mării Negre prima oară în acest an. Spionează Rusia Newsweek.ro
O dronă ultramodernă RQ-4B Global Hawk (reg. 09-2039 – c/s FORTE10) a Forțelor Aeriene ale Statelor ...
12:30
A slăbit 40 kg, a mâncat șobolani, a vrut să se spânzure. Povestea soldatului ucrainean captiv 10 luni la ruși Newsweek.ro
Oleksii Anulia este kickboxer și bodyguard din Cernigov. Războiul i-a schimbat viața. În prima zi a ...
12:00
VIDEO Dakar 2026: Riderul român Mani Gyenes, lider la Malle Moto înainte de etapa maraton, chiar dacă a căzut Newsweek.ro
Deși a căzut în ziua 3 a Dakar 2026 și în cea de-a 2 a parcurs ultimii kilometri cu mousse-ul din ro...
11:50
De ce boală gravă a suferit Brigitte Bardot? Soțul ei relatează ultimele momente din viața actriței Newsweek.ro
Înmormântarea lui Brigitte Bardot are loc, miercuri, la Saint-Tropez, în biserica Notre-Dame de l'As...
11:40
Meteo. Cod portocaliu de inundații în două județe. Alte 10 județe, sub Cod galben Newsweek.ro
Hidrologii au emis miercuri o avertizare Cod portocaliu de inundații pentru râuri din județele Mehed...
11:30
Începe distribuția pensiilor pe ianuarie cu 7 zile întârziere. Pensionarii au o surpriză neplăcută pe cupon Newsweek.ro
După o săptămână de concediu, Poșta începe joi să distribuie 2.2.000.000 de pensii. Evident, ele vor...
11:10
Nicuşor Dan, blocat în Paris. Aeronava cu care urma să revină în ţară nu poate decola din cauza ninsorii Newsweek.ro
Aeronava cu care preşedintele Nicuşor Dan urma să revină din Franţa nu poate decola de la Paris, deo...
11:10
La 4 zile după ce l-a „săltat” pe Maduro, Trump anunță că SUA vor primi petrol de 2.900.000.000$ din Venezuela Newsweek.ro
Donald Trump a anunțat că SUA vor primi între 30 şi 50 de milioane de barili de „petrol sancţionat” ...
10:20
Un alpinist român a cucerit cel mai înalt vârf din Antarctica. „Sunt pe Vinson” Newsweek.ro
Alpinistul român Adrian Ahriţculesei, care în 2024 a urcat pe Everest, a cucerit cel mai înalt vârf ...
10:10
Globurile de Aur 2026. Care sunt nominalizările de anul acesta? Helen Mirren, onorată cu un premiu special Newsweek.ro
Cea de-a 83-a ceremonie a Globurilor de Aur, care are loc duminică, va începe la ora 20:00, ora esti...
