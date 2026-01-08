Fostul șef Porsche, după ce vânzările s-au prăbușit: Am greșit făcând SUV-ul Macan doar mașină electrică

Newsweek.ro, 8 ianuarie 2026 11:00

SUV-ul Macan a fost cel mai vândut model Porsche și constructorul a pariat că, făcându-l doar electr...

Acum 5 minute
11:20
Europa, în pragul unui război real, dar societățile europene rămân în negare. Avertismentul dur al generalilor Newsweek.ro
Liderii militari și de securitate din Europa avertizează tot mai des că riscul unui conflict major p...
Acum 10 minute
11:10
Care e locul din România unde din 5 litri de apă de izvor faci un kg de sare? E gratis! Dar, e și sănătoasă? Newsweek.ro
Un român a demonstrat modul în care a reușit să facă din 5 litri de apă de izvor un kilogram de sare...
Acum 30 minute
11:00
Fostul șef Porsche, după ce vânzările s-au prăbușit: Am greșit făcând SUV-ul Macan doar mașină electrică Newsweek.ro
SUV-ul Macan a fost cel mai vândut model Porsche și constructorul a pariat că, făcându-l doar electr...
Acum o oră
10:40
Alertă nouă de vreme rea de la meteorologi: Zăpadă, polei, vânt puternic și ger. Care sunt zonele afectate? Newsweek.ro
Meteorologii au emis, joi, o informare de precipitații predominant sub formă de ninsoare, strat de z...
10:30
Tensiunea arterială crescută este mortală. 3 măsuri simple care îți pot salva viața Newsweek.ro
Tensiunea arterială crescută pune viața în pericol. Trei mici schimbări ale stilului de viață ar put...
Acum 2 ore
10:20
Simboluri bizare, lângă sonerii. Ce înseamnă cruci negre, puncte, cifre sau grupuri de litere? Cine le pune? Newsweek.ro
Cruci negre, puncte și alte simboluri apar încontinuu lângă sonerii. Sunt marcaje de la șoferii de l...
10:20
Vreme rea în jumătate din țară. Cursurile au fost suspendate în zeci de școli din 15 județe Newsweek.ro
Vremea rea le pune probleme românilor. Cursuri suspendate sau organizate online, joi, la zeci de uni...
10:00
Un lanț de cafenele celebru declară faliment. Are datorii de 11.700.000 $. Ce urmează? Newsweek.ro
Un celebru lanț de cafenele intră în faliment. Proprietarii vor să vândă și închid mai multe locații...
09:50
Trump dă undă verde „super-sancțiunilor” împotriva Rusiei. Pedepse dure pentru cumpărătorii de petrol rusesc Newsweek.ro
Președintele american Donald Trump a aprobat un proiect de lege bipartizan care prevede sancțiuni se...
09:50
Americanii resping planul lui Trump de a domina emisfera vestică și de a prelua Groenlanda. Ce spun sondajele Newsweek.ro
Retorica expansionistă a lui Donald Trump, intensificată după capturarea lui Nicolás Maduro, nu este...
09:40
Cerere explozivă pentru rachetele Patriot. Lockheed Martin își triplează producțiea un acord cu Pentagonul Newsweek.ro
Compania americană Lockheed Martin a semnat un acord pe șapte ani cu Departamentul Apărării al State...
09:30
Câți șomeri sunt în România? Foarte mulți tineri nu au un loc de muncă la noi în țară Newsweek.ro
Rata şomajului în luna noiembrie 2025 a fost, în formă ajustată sezonier, de 6%, ȋn creştere cu 0,1 ...
Acum 4 ore
09:20
Maghiarii sunt invidioși pe România: Curg miliarde € spre România de la Bruxelles. „Ceva s-a întâmplat” Newsweek.ro
În ultimele șase luni, fluxul de fonduri din Uniunea Europeană către economia românească s-a acceler...
09:10
Trump reaprinde tensiunile cu aliații europeni: NATO ar putea să nu apere Statele Unite în caz de agresiune Newsweek.ro
Donald Trump a declarat că nu este convins că NATO ar interveni pentru a apăra Statele Unite în cazu...
08:50
Ninsorile dau peste cap traficul: restricții rutiere în Caraș-Severin, Harghita, Sălaj și Timiș Newsweek.ro
Circulaţia rutieră este restricţionată, joi dimineaţă, pe DN 6 şi DN 58, în judeţul Caraş-Severin, d...
08:40
Macron convoacă liderii politici pentru a prezenta garanțiile de securitate pentru Kiev. Vor trimite militari Newsweek.ro
Preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, va convoca joi liderii partidelor politice pentru a le prezen...
08:30
SUA cumpără LukOil din Bulgaria pentru prețul-record de 22.000.000.000$. Ce face România? Newsweek.ro
Mișcăîri importante la sud de Dunăere. SUA cumpără LukOil din Bulgaria pentru prețul-record de 22.00...
08:20
Fenomen unic pe Pământ: cercetătorii au găsit un loc unde trupurile nu putrezesc niciodată. Cum este posibil? Newsweek.ro
O cercetare arheologică fără precedent, desfășurată pe parcursul a 15 ani, a scos la iveală un fenom...
08:10
Donald Trump dispune retragerea SUA din 66 de organizații internaționale „care nu mai servesc interesele” Newsweek.ro
Donald Trump a semnat miercuri un ordin executiv ce prevede retragerea Statelor Unite din 66 de orga...
07:50
Rusia acuză SUA de „piraterie de secol XXI” după confiscarea navei Marinera. Echipajul ar putea fi judecat Newsweek.ro
Parlamentarul rus Leonid Sluţki a denunţat confiscarea navei Marinera de către SUA drept „piraterie ...
07:40
Ce înseamnă să fii prea bătrân pentru a mai conduce mașina? Specialiștii spun când ar trebui să lași cheile Newsweek.ro
Declinul cognitiv, vederea redusă și incapacitatea fizică de a conduce o mașină în siguranță sunt fa...
Acum 6 ore
07:20
Horoscop 9 ianuarie. Luna în Balanță aduce o zi romantică Taurilor. Leii, noroc la bani. Peștii impresionează Newsweek.ro
Horoscop 9 ianuarie. Luna în Balanță aduce o zi romantică Taurilor. Leii, noroc la bani. Peștii impr...
07:20
Șefa CSM a urmat o facultate privată acreditată după ce a terminat-o. A evitat concurența de 25/loc la „stat” Newsweek.ro
Șefa Consiliului Superior al Magistraturii, Elena Costache, a urmat Universitatea privată Româno-Ame...
06:30
Pensia se recalculează automat sau trebuie depusă adeverința de la angajator? Care este procedura? Newsweek.ro
Pensionarii care vor să depună o cerere de recalculare a pensiei trebuie să știe că doar anumite doc...
Acum 12 ore
22:30
Elveţienii au escortat prin spaţiul lor aerian aeronava cu Nicuşor Dan, în semn de respect, după Crans-Montana Newsweek.ro
Elveţienii au escortat prin spaţiul lor aerian aeronava cu Nicuşor Dan, cu două avioane F-18, în sem...
Acum 24 ore
21:30
800.000 de lei ar fi trebuit să pătească impozit un bucureştean, la un banal apartament din zona Colentina Newsweek.ro
Nu mai puţin de 800.000 de lei ar fi trebuit să pătească impozit un bucureştean, la un banal apartam...
20:40
Nou petrolier din flota-fantomă a Rusiei, M/V Bella 1, confiscat de SUA. în Atlanticul de Nord Newsweek.ro
Nou petrolier din flota-fantomă a Rusiei, numit de date aceasta M/V Bella 1, confiscat de SUA. în At...
20:20
Un primar l-a reclamat la Poliţie pe celălalt, pentru că i-a deszăpezit o stradă. Care a fost problema? Newsweek.ro
În judeţul Gorj, un primar l-a reclamat la Poliţie pe un alt primar, pentru că i-a deszăpezit o stra...
19:50
Nestle, alertă alimentară globală. Laptele praf pentru sugari conţine o toxină Newsweek.ro
Nestle intră în alertă alimentară globală. Laptele praf pentru sugari de lamarele producător de alim...
19:40
Un jucător misterios a câștigat 983.000.000$ la loto. De ce a acceptat să ia doar jumătate din sumă? Newsweek.ro
Un jucător misterios la loteria din SUA a câștigat istoric jackpotul Mega Millions în valoare de 983...
19:20
Este somonul la conservă mai sănătos decât somonul proaspăt? Nutriționiștii explică care alegere este bună Newsweek.ro
Ambele feluri de somon susțin sănătatea inimii și a creierului, iar nutriționiștii sunt de acord că ...
19:10
Cine controlează petrolul Venezuelei? O moştenire de exproprieri succesive complică enorm lucrurile la Caracas Newsweek.ro
Cine controlează mult-doritul petrol al Venezuelei? O moştenire istorică de exproprieri succesive co...
18:50
Berlin, cea mai lungă pană de curent de după al doilea război mondial. Nemţii au din nou curent, în sfârşit Newsweek.ro
La Berlin, în Germania, a fost cea mai lungă pană de curent de după al doilea război mondial. Nemţii...
18:40
Un cetăţean a fost reţinut, pentru spionaj. Avea legături în cadrul forţelor armate ale ţării Newsweek.ro
Un cetăţean suedez a fost reţinut, pentru spionaj. Avea legături în cadrul forţelor armate ale ţării...
18:20
De ce unele persoane sunt mai sensibile la frig și altele sunt rezistente? Care e explicația cercetătorilor? Newsweek.ro
Cercetătorii explică de ce unii dintre noi resimțim frigul mai repede și cum receptorii, hormonii și...
18:10
Experţi: Trump susţine că Venezuela a furat petrol de la SUA. Dar nu există o bază legală pentru afirmaţie Newsweek.ro
Experţii spun că, pentru afirmaţia lui Donald Trump, conform căreia Venezuela ar fi furat petrol de ...
18:00
MEC: Cursuri suspendate în 6 unități de învățământ din Hunedoara, Mehedinți și Sălaj din cauza vremii rele Newsweek.ro
Cursurile cu prezență fizică vor fi suspendate, joi și vineri, în șase unități de învățământ din jud...
17:40
Preşedintele Nicuşor Dan revine de la Paris, francezii au deszăpezit pista. Avionul Spartan a decolat Newsweek.ro
Preşedintele României, Nicuşor Dan, revine de la Paris, după ce francezii au reuşit să deszăpezească...
17:20
Premierul britanic Starmer va supune votului parlamentar o eventuală desfăşurare de trupe în Ucraina Newsweek.ro
Premierul britanic Keir Starmer a declarat miercuri că orice desfăşurare de forţe britanice în Ucrai...
17:10
Veniturile din criptomonede pot influența cuantumul pensiei de întreținere. Cum se face calculul? Newsweek.ro
Veniturile din criptomonede nu mai sunt ignorate de instanțe. O decizie recentă arată că acestea pot...
17:00
Statele Unite au capturat petrolierul rusesc Marinera în Atlantic. Îl urmăreau de zile în șir Newsweek.ro
Marina militară americană a preluat miercuri controlul asupra unui petrolier sub pavilion rusesc ce ...
16:40
Marele Horoscop pe sănătate 2026. Scorpion și Săgetător, mari probleme. Balanța, vești bune Newsweek.ro
În 2026, sunt prevăzute mai multe evenimente celeste importante, care, într-un fel sau altul, vor in...
16:20
Părinţii ruşi sunt reticenţi în a oferi cadou jucării cu tematică militară Newsweek.ro
Părinţii ruşi sunt reticenţi în a le oferi copiilor lor jucării cu tematică militară, ceea ce duce l...
16:10
Cum au cumpărat SUA teritorii imense pentru a ajunge țara imensă care este azi Newsweek.ro
Statele Unite și-au extins teritoriul de-a lungul istoriei, prin achiziții și cesiuni care au modela...
15:50
roces banal întins de procurori pe 12 ani, amendă de 20.000 lei după 10 ani Newsweek.ro
Un ieșean din Târgu Frumos a fost sancționat drastic pentru o faptă comisă acum 12 ani. După ce i-au...
15:40
În ce zone ar putea izbucni un nou război în 2026? Europa, amenințată de atentate teroriste Newsweek.ro
Dincolo de războaiele din Ucraina și Gaza/Israel, o serie de alte regiuni apar ca potențiale puncte ...
15:40
Explicația pentru aglomerația tot mai de netrecut de la Urgențe, la Iași Newsweek.ro
Un ieșean din zece nu are asigurare de sănătate: e o populație mai mare decât cea totală din toate o...
15:40
O firmă care se ocupă de animale de companie a primit o finanțare de 23 mil. dolari Newsweek.ro
De la o idee născută în jurul relației dintre medicii veterinari și proprietarii de animale, la o ru...
15:10
Numirea șefilor SRI și SIE se va face „la pachet” cu șefii marilor Parchete. Președintele, în negocieri Newsweek.ro
Numirea directorilor SRI și SIE va fi analizată „la pachet” cu șefii marilor parchete, au declarat m...
15:00
13 plante de ținut în casă ca să îndepărteze stresul și anxietatea. Îmbunătățesc starea de spirit și somnul Newsweek.ro
Studiile arată că plantele calmează oamenii, ajutând la ameliorarea stresului și anxietății prin gen...
