„Simt că sunt o bestie” Kennedy Boateng avertizează rivalii lui Dinamo în interviul pentru GOLAZO.ro

Golazo.ro, 6 ianuarie 2026 23:20

Kennedy Boateng povestește în interviul pentru GOLAZO.ro cum s-a schimbat în ultima perioadă și care e transformarea esențială ce explică ascensiunea apărătorului de la Dinamo.

Acum o oră
23:20
Oțelul insistă pentru Caragea  Promisiunea făcută de gălățeni pentru a-l tenta pe fotbalistul lui Dinamo Golazo.ro
Oțelul Galați insistă pentru împrumutul lui Adrian Caragea (20 de ani), extrema stângă a celor de la Dinamo, până la finalul sezonului.
23:20
„Simt că sunt o bestie” Kennedy Boateng avertizează rivalii lui Dinamo în interviul pentru GOLAZO.ro Golazo.ro
Kennedy Boateng povestește în interviul pentru GOLAZO.ro cum s-a schimbat în ultima perioadă și care e transformarea esențială ce explică ascensiunea apărătorului de la Dinamo.
23:20
Scandal pe bani publici  Un club de fotbal a câștigat procesul cu primăria pentru fonduri nerambursabile: „Cazuri clare de DNA” Golazo.ro
Distribuirea banilor publici pentru sport provoacă tensiuni mari în România.
Acum 2 ore
22:00
„Sunt pregătit să merg la Rapid” VIDEO Modul inedit în care fotbalistul a aflat de interesul giuleștenilor:  „Am văzut o postare pe Instagram” Golazo.ro
CORESPONDENȚĂ DIN ANTALYA. Robert Sălceanu (21 de ani) este unul dintre țintele celor de la Rapid din această vară.
Acum 4 ore
21:30
Coman, decisiv la Al-Gharafa VIDEO + FOTO. Florinel a spart gheața în Qatar cu un gol superb Golazo.ro
Florinel Coman (27 de ani), atacantul celor de la Al-Gharafa, a marcat primul său gol din sezonului curent în victoria, 3-2, cu Umm-Salal, în etapa #12 din Qatar.
21:20
Mesaj pentru fanii dinamoviști Patrick Olsen, la 6 luni de la plecare: „O experiență incredibilă să mi se ofere șansa asta” Golazo.ro
Regretat de fanii dinamoviști, mijlocașul Patrick Olsen, 31 de ani, le-a transmis un mesaj suporterilor, la peste 6 luni de la plecarea din Ștefan cel Mare
20:40
Revine Maxim la națională? VIDEO. Declarație surprinzătoare a fotbalistului de la Gaziantep: „Nu vreau să creez polemici” Golazo.ro
CORESPONDENȚĂ DIN ANTALYA. Alexandru Maxim (35 de ani), fotbalistul celor de la Gaziantep, a vorbit despre o posibilă revenire la echipa națională pentru semifinala barajului la CM 2026, cu Turcia.
20:10
Afacerea Daniel Paraschiv Suma infimă plătită de Rapid pentru împrumutul fostului atacant de la Hermannstadt Golazo.ro
Victor Angelescu (41 de ani), președinte și acționar minoritar la Rapid, a oferit detalii despre transferul lui Daniel Paraschiv (26 de ani).
Acum 6 ore
19:10
„Umilință!” Dan Nistor a răbufnit după ce a auzit că Deac a fost exclus de CFR:  „Azi ești bun, mâine ești făcut cu cârpa” Golazo.ro
Dan Nistor a comentat situația delicată prin care trece Ciprian Deac (39 de ani), veteranul de la CFR Cluj.
18:40
 „Am renunțat la nuntă pentru Mondial!” VIDEO. Colegii îl ridiculizează, dar e convins că România se califică : „Ce concediu? Totul pentru acest vis” Golazo.ro
CORESPONDENȚĂ DIN ANTALYA. Deian Sorescu (28 de ani), jucătorul celor de la Gaziantep, a vorbit semifinala barajului pentru CM 2026, cu Turcia
18:30
„Aș rămâne fără cuvinte” Kevin Ciubotaru, interviu la GOLAZO.ro în Antalya pe axa națională, Mondial, Hermannstadt, FCSB Golazo.ro
Kevin Ciubotaru, 21 de ani, aflat în cantonament în Turcia cu Hermannstadt, a spus ce ținte are pentru 2026 într-un dialog pentru cititorii GOLAZO.ro.
18:30
„I-a zis lui MM” Motivul pentru care Mirel Rădoi nu îi mai răspunde la telefon lui Gigi Becali: „Asta voiam să-l întreb” Golazo.ro
Gigi Becali (67 de ani), patronul celor de la FCSB, a dezvăluit că a vrut să se consulte cu finul său, Mirel Rădoi (44 de ani), dar acesta nu îi mai răspunde la telefon.
Acum 8 ore
17:50
Artă vs fotbal!  Cel mai scump tablou vândut în 2025, în România, la licitațiile Artmark, valorează cât salariul anual al lui Gino Iorgulescu Golazo.ro
Casa de licitații de artă Artmark a avut anul trecut vânzări de 12,8 milioane de euro, sub media veniturilor operaționale ale FCSB din precedenții 2 ani
17:50
Noi detalii despre starea lui Lucescu Ce le-a transmis selecţionerul colaboratorilor săi Golazo.ro
Mircea Lucescu (80 de ani) se confruntă cu noi probleme de sănătate, motiv pentru care a fost nevoit să-și anuleze deplasarea în Turcia.
17:10
Steaua, amical cu Dinamo Ce partide de pregătire vor mai disputa echipa din Ghincea în această iarnă Golazo.ro
Jucătorii Stelei urmează să se reunească la începutul săptămânii viitoare. Formația din Ghencea va disputa 5 partide amicale în această pauză de iarnă, dintre care unul contra rivalei CS Dinamo.
17:00
Au început plecările de la CFR Unul dintre fotbaliștii aflați pe lista neagră a clujenilor și-a făcut deja bagajele Golazo.ro
CFR Cluj a anunțat, marți, despărțirea oficială de Marcus Coco, după doar patru luni.
16:40
Și-a vândut golgheterul  Atacantul echipei din Liga 1 merge în  liga secundă din Polonia » Sumă surprinzătoare de transfer Golazo.ro
Oțelul Galați l-a vândut pe Paulinho la Wieczysta Cracovia, formație din liga a doua din Polonia.
16:30
Certat pe stradă de Becali  Fostul jucător de la FCSB, luat la rost de patron: „20 de milioane de euro! Toată viața o să te țin minte” Golazo.ro
Gigi Becali, patronul FCSB, a dezvăluit că s-a întâlnit cu Lukasz Szukala, fostul fundaș al echipei, și l-a certat pentru un gol primit de roș-albaștri în 2014.
16:10
„Vă bateți joc!” FOTO: Au uitat că e amical! Eugen Neagoe și Burak Yilmaz, nervoși la Petrolul - Gaziantep: „De ce lăsați mingea să iasă?” Golazo.ro
CORESPONDENȚĂ DIN ANTALYA. Amicalul dintre Petrolul și Gaziantep a adus mai multe tensiuni în joc, dar și reacții dure din partea antrenorilor Eugen Neagoe și Burak Yilmaz.
Acum 12 ore
15:50
Unde merge Tudorie Atacantul român și-a găsit echipă, după despărțirea de Wuhan Three Towns Golazo.ro
Alexandru Tudorie (29 de ani) ar putea ajunge la Guangdong GZ-Power, formație din liga a doua a Chinei.
15:40
„Naționala nu e o obsesie”  A venit în România din Spania și surprinde: „Câteva sute de mii sau câteva milioane de euro, este același lucru” Golazo.ro
Daniel Paraschiv, noul atacant al celor de la Rapid, a vorbit despre o potențială convocare la echipa națională.
15:40
Produs 100% al Academiei Povestea lui Bogdan Țîru, de la primul pas făcut în Academia Hagi , când avea 14 ani: “Aici am învățat să nu mă dau bătut” Golazo.ro
15:20
Revedere savuroasă FOTO-VIDEO. Maxim și Sorescu, îmbrățișări zgomotoase cu Grozav și Hanca și glume pe teren înainte de Gaziantep - Petrolul Golazo.ro
CORESPONDENȚĂ DIN ANTALYA. Doi români, Alex Maxim și Deian Sorescu, au infruntat marți după-amiază Petrolul cu echipa lor turcă, Gaziantep.
15:00
Ciorba reîncălzită a Superligii Număr record de jucători care sunt acum în campionat , după ce au fost în străinătate. Cine e liderul surpriză la acest capitol Golazo.ro
În actualul campionat există nu mai puțin de 60 de jucători care s-au întors să joace în România, după ce au avut experiențe în străinătate.
14:20
„Poate că va avea de suferit” Mircea Lucescu, despre transferul lui Louis Munteanu în MLS: „Nu-l poți obliga să facă ce nu-și dorește” Golazo.ro
Mircea Lucescu, selecționerul României, a vorbit în premieră despre transferul lui Louis Munteanu la D.C. United.
14:10
„Am intrat cu teamă” Ce l-a determinat pe Costel Gâlcă să ceară întăriri după ultimele meciuri din 2025 + Ce spune despre Stanciu Golazo.ro
Costel Gâlcă a susținut o primă conferință de presă din cantonament. Antrenorul lui Rapid a abordat mai multe subiecte, printre care nemulțumirile din ultima vreme legate de joc, transferurile pe care le plănuiește clubul și problema arbitrajului din Liga 1.
14:00
A pariat pe necazul lui Maduro și a câștigat o avere Decizia luată în SUA după  tranzacțiile suspecte făcute pe o platformă interzisă în România Golazo.ro
Un utilizator al Polymarket, o platformă de pariuri, a câștigat o avere după ce a pariat, cu o zi înainte de a fi capturat Nicolas Maduro, că președintele Venezuelei nu va mai fi în funcție până pe 31 ianuarie 2026.
13:20
Antrenament atipic FOTO: Locul inedit în care s-a pregătit o echipă care vrea să promoveze în Liga 1 Golazo.ro
Lotul celor de la Metalul Buzău s-a reunit luni, după pauza competițională.
13:00
Chelsea a găsit antrenor  Și-a luat rămas bun de la suporteri și a anunțat că merge în Premier League: „E ceva ce nu pot refuza” Golazo.ro
Liam Rosenior, antrenorul lui Strasbourg, a anunțat în cadrul unei conferințe de presă de marți că va fi noul tehnician al lui Chelsea.
12:30
Barcelona îi dă planurile peste cap lui Chivu Fotbalistul care se înțelesese cu Inter semnează cu formația catalană » Decizia românului Golazo.ro
Joao Cancelo va fi noul jucător al Barcelonei. Catalanii au bătut palma cu Al-Hilal pentru un înprumut al lusitanului, după un sezon petrecut în Arabia Saudită.
12:10
Eyupspor vrea să scape de Drăguș Decizia luată de club în privința atacantului pe care l-a împrumutat de la Trabzonspor Golazo.ro
Denis Drăguș nu a fost luat în cantonamentul lui Eyupspor, atacantul fiind aproape să se despartă de echipa turcă.
12:00
Djokovic s-a retras de la Adelaide! Întrebarea care chinuie: este în pericol participarea sa la Australian Open 2026? Golazo.ro
Lumea tenisului este în stare de șoc după ce Novak Djokovic, cel mai titrat jucător din istoria circuitului masculin, și-a anunțat retragerea neașteptată de la turneul Adelaide International
11:40
Atenție la Paraschiv! Noul jucător transferat de Rapid, văzut de GOLAZO.ro la antrenament. Ce a descoperit atacantul Golazo.ro
Daniel Paraschiv, 26 de ani, începe să simtă ce înseamnă pregătirea la Rapid, cu Costel Gâlcă antrenor. GOLAZO.ro a asistat marți dimineață la antrenamentul noului atacant vișiniu în baza hotelului Titanic Deluxe Belek.
11:40
FCSB caută un nou jucător Postul pe care campioana vrea să-l întărească și avertisment pentru un titular: „Vedeți cum se prezintă” Golazo.ro
Gigi Becali (67 de ani) a transmis că are în plan să mai transfere un jucător, de această dată la mijlocul terenului.
11:20
Entuziasmul lui Daniel Paraschiv Atacantul e nerăbdător să joace pentru Rapid: „Cred că a fost predestinat” Golazo.ro
Daniel Paraschiv a oferit un prim interviu după ce a semnat cu Rapid. Atacantul venit din Spania este entuziasmat de revenirea în țară și așteaptă cu nerăbdare să evolueze sub comanda lui Costel Gâlcă.
11:10
Sorana Cîrstea, în optimi la Brisbane  Românca a eliminat o campioană de Grand Slam și va avea un duel de foc cu liderul WTA Golazo.ro
Sorana Cîrstea a învins-o pe Jelena Ostapenko cu scorul de 6-2, 7-6, în turul al doilea de la WTA Brisbane.
Acum 24 ore
10:50
„Fotbalul fără presiune nu e fotbal” GOLAZO.ro, la prima conferință a lui Andre Duarte la FCSB , în Antalya. Ce a spus portughezul de Becali Golazo.ro
Andre Duarte, 28 de ani, a apărut prima oară în fața presei ca jucător al lui FCSB. Calm, relaxat, a răspuns la toate întrebările despre echipă, presiune, Gigi Becali. Doar de conflictul cu Ujpest nu a vrut să discute!
10:30
Vinicius, ofertă din Premier League Starul brazilian, dorit de un  club uriaș din Anglia » Suma colosală propusă lui Real Madrid Golazo.ro
Vinicius Junior (25 de ani), starul lui Real Madrid, ar fi dorit de Chelsea, echipa de pe locul 5 din Premier League.
10:10
Ce se întâmplă cu Nsimba? Mario Felgueiras a lămurit situația atacantului de la Craiova: „Am avut o discuție cu el” Golazo.ro
Mario Felgueiras, directorul sportiv al celor de la Universitatea Craiova, a venit cu explicații în cazul lui Steven Nsimba (29 de ani).
09:50
„De-abia aștept să văd oferta!” Kennedy Boateng, interviu exclusiv pentru GOLAZO.ro despre negocierile cu Dinamo: „Răspunsul va fi acesta” Golazo.ro
Kennedy Boateng, 29 de ani, a intrat în ultimele șase luni de contract și ar putea semna cu orice alt club. Așteaptă întâi propunerea de prelungire a lui Dinamo. Ce a spus el despre acest subiect în interviul din Antalya pentru GOLAZO.ro.
09:40
„De ce să mă bag eu?” Gigi Becali a aflat câți bani a încasat CFR Cluj pentru Louis Munteanu și a reacționat: „Nu cred” Golazo.ro
Gigi Becali, patronul FCSB, a oferit o primă reacție după transferul lui Louis Munteanu la D.C. United.
09:10
Transferul lui Louis în Top 10 Cu  6 milioane de euro, atacantul intră în istoria CFR Cluj + Îi egalează pe Rădoi și Traore Golazo.ro
Golgheterul sezonului trecut al Ligii 1 a făcut pasul în MLS și completează lista celor mai scumpe transferuri din campionatul intern.
Ieri
23:40
Musi, ofertat din Turcia Răspunsul dat de Dinamo  + Pentru ce sumă l-ar lăsa Dinamo pe Cîrjan să plece și câți jucători au clauză de reziliere Golazo.ro
Andrei Nicolescu, președintele celor de la Dinamo, a explicat de ce Alexandru Musi (21 de ani) este netransferabil în acest moment.
23:10
„Dorințe realizabile nu aveți?” Marius Lăcătuș a început să fredoneze în studio când a auzit ce a zis Balint. Radu Naum  s-a amuzat pe seama lor Golazo.ro
Gabi Balint (62 de ani) și Marius Lăcătuș (61 de ani), au fost supuși unei provocări inedite.
22:20
FCSB, gata să scape de Tavi Popescu Becali i l-a propus lui Șumudică în Golf pentru o sumă ridicolă: „Îl vrea pe Thiam, dar i-am zis să-l ia și pe Tavi” Golazo.ro
Gigi Becali (67 de ani), patronul celor de la FCSB, a dezvăluit că a vorbit cu impresarul lui Marius Șumudică (54 de ani) pentru un posibil împrumut al lui Octavian Popescu (23 de ani) la Al Okhdood.
22:20
Clauzele lui Țicu De ce a luat Dinamo decizia de a-l transfera + cum va fi evaluat: „S-a discutat de ce am ținut secret asta” Golazo.ro
Andrei Nicolescu, președintele clubului Dinamo, a dezvăluit clauzele din contractul lui Valentin Țicu (25 de ani).
22:00
Primit cu flori în Golf VIDEO. Prima reacție a lui Șumudică, după ce a semnat cu noua sa echipă: „Mereu v-am spus asta” Golazo.ro
Marius Șumudică (54 de ani) a oferit o primă reacție, după ce a fost prezentat oficial ca antrenor principal la Al-Okhdood, penultima clasată din Arabia Saudită.
21:30
Bonus uriaș pentru Epassy Suma uriașă încasată de portarul lui Dinamo, după calificarea în sferturile Cupei Africii Golazo.ro
Devis Epassy (32 de ani), portarul camerunez al lui Dinamo, a primit un bonus de 30.000 de euro după calificarea „leilor neîmblânziți” în sferturile de finală ale Cupei Africii pe Națiuni.
21:20
Roche și Kiki, învinși de Salah Benin, eliminată în prelungiri de Egipt în optimile Cupei Africii Golazo.ro
Egipt - Benin 2-1. Yohan Rochje și David Kiki părăsesc Cupa Africii după un meci pierdut în reprizele de prelungiri.
21:10
Rapid țintește sus Giuleștenii au pus ochii pe doi titulari din Liga 1: „Avem discuții” Golazo.ro
Victor Angelescu (41 de ani), președintele și acționarul minoritar de la Rapid, a dezvăluit că giuleștenii sunt interesați de doi titulari din Liga 1.
