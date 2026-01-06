Oțelul insistă pentru Caragea Promisiunea făcută de gălățeni pentru a-l tenta pe fotbalistul lui Dinamo
Golazo.ro, 6 ianuarie 2026 23:20
Oțelul Galați insistă pentru împrumutul lui Adrian Caragea (20 de ani), extrema stângă a celor de la Dinamo, până la finalul sezonului.
• • •
