Reducerile de iarnă au scos românii la mall. Sfaturile specialiștilor ca să nu cheltuim inutil
ObservatorNews, 7 ianuarie 2026 03:00
Suntem în plin sezon al reducerilor de iarnă - un nou motiv să luăm la pas magazinele! De la îmbrăcăminte şi încălţăminte până la electrocasnice şi abonamente, găsim orice la preţuri mai mici în această perioadă. Totuşi ca să cheltuim prudent, specialiştii ne recomandă curăţenie generală în garderobă şi în casă înainte să pornim la cumpărături.
Power Couple 2026. Cine a câștigat duelul dintre Dilinca și Cătălina Marin de la turnul lăzilor de bere # ObservatorNews
În episodul 2 din data de 6 ianuarie 2026 al emisiunii Power Couple România - La bine și la greu, sezonul 3, a venit rândul fetelor să preia controlul și să se întreacă la o probă de tip duel într-un turneu piramidal ce poate aduce dublarea banilor investiți.
Franța și Marea Britanie trimit trupe în Ucraina după acordul de pace. Ce rol vor avea # ObservatorNews
Liderii Franţei, Marii Britanii şi Ucrainei au semnat, marţi, o "declaraţie de intenţie" privind desfăşurarea viitoare a unor forţe multinaţionale ca garanţie de securitate pentru Ucraina, după ce se va ajunge la un armistiţiu.
Președintele României a făcut o declaraţie de presă, după ce a participat la reuniunea șefilor de stat și de guvern din „Coaliția de Voință”, marți, la Paris, unde aliații s-au întâlnit pentru a discuta despre garanțiile de securitate pentru Kiev în eventualitatea unei încetări a focului.
Jumătatea de nord a Franţei a fost acoperită de un strat gros de omăt. Cinci oameni au murit în urma unor accidente rutiere grave. Ninsoarea a făcut aproape imposibil traficul, inclusiv cel aerian: şase aeroporturi au fost închise. Au existat însă şi francezi fericiţi care au skiat chiar în centrul Parisului.
Nicuşor Dan a petrecut până la 3 dimineaţa în noaptea de Revelion: "Asta îmi perturbă somnul şi acum" # ObservatorNews
Preşedintele Nicuşor Dan participă, marţi, la reuniunea şefilor de stat şi de guvern din "Coalition of the Willing", de la Palatul Élysée. Şeful statului a plecat spre capitala Franţei cu un avion militar.
Radarul trepied prinde în medie 60 de şoferi pe zi. Cu cât gonea "campionul" vitezomanilor din 2025 # ObservatorNews
La aproape un an de la intrarea în funcțiune a sistemului E-Sigur, radarele pe trepied au surprins mii de mii de șoferi care au depășit limita legală. În medie, 60 de conducători auto sunt prinși în fiecare zi de polițiști, în toată țara. Sistemul care a simplificat munca agenților îi vizează și pe cei care vorbesc la telefon în timp ce conduc, dar și pe șoferii care încearcă să păcălească anumite reguli de circulație.
Primul târg de tehnologie din 2026 aduce inteligenţa artificială în casele noastre. Care sunt noutăţile anului # ObservatorNews
Inteligenţa Artificială vine în casele noastre. A început CES 2026, primul târg de tehnologie al anului. Mii de companii au venit în Las Vegas cu o singură promisiune: să ne facă viaţa mai uşoară cu ajutorul tehnologiei de ultimă generaţie. De la produse de gătit şi până la ochelari de vedere, totul se bazează pe AI.
Laptele praf NAN, retras de la vânzare din cauza unei bacterii periculoase. Ce trebuie să știe părinții # ObservatorNews
Mai multe loturi de lapte praf au fost retrase de la vânzare de inspectorii sanitari. Anunţul vine după ce compania producătoare a descoperit că unul dintre ingredientele folosite la fabricarea formulei de lapte ar putea fi contaminat cu o toxină ce poate provoca probleme grave sugarilor.
Trump, acuzat că distruge ordinea mondială. Intervenţia în Venezuela poate isca un "Vest Sălbatic geopolitic" # ObservatorNews
Nicolas Maduro a pledat nevinovat în faţa judecătorului american, la deschiderea procesului din New York. Fostul lider de la Caracas speră să demonstreze că a fost arestat ilegal, dar în lipsa lui, vicepreşedinta Venezuelei a preluat deja funcţia de şef al statului. Donald Trump transmite însă că oficialii de la Washington vor conduce ţara.
România își pune bazele militare la dispoziția NATO pentru rotația trupelor și instruirea soldaților ucraineni # ObservatorNews
Țările europene din Coaliția de Voință oferă Ucrainei garanția că vor interveni militar, dacă Rusia va ataca după semnarea unui acord de pace. Strategia a fost discutată la Paris, acolo unde România a fost reprezentată de președintele Nicușor Dan. Discuțiile despre război au fost însă eclipsate de amenințarea lui Donald Trump că va ocupa cu forța Groenlanda. Șefa guvernului de la Copenhaga a avertizat că o acțiune militară a Washingtonului va duce la dispariția NATO.
Lansare revoluţionară: pastila împotriva obezităţii. Costă aproape 650 de lei şi este deocamdată doar în SUA # ObservatorNews
Lansare revoluţionară. A fost scoasă pe piaţă prima pastilă pentru slăbit. Pilula este o variantă pentru medicamentele injectabile folosite până acum. Momentan, tratamentul poate fi cumpărat doar în farmaciile din America. În România, patru milioane de persoane se confruntă cu o greutate peste limită. Medicamentele folosite pentru obezitate la nivel mondial ar putea fi decontate de anul acesta şi în ţara noastră.
Străzile din Capitală, în beznă: "Au mărit taxele locale, au spus că pentru iluminatul stradal" # ObservatorNews
Zeci de artere din Capitală sunt în beznă. Cele mai multe din cauza lămpilor care nu mai funcţionează, montate în urmă cu aproape 10 ani. Sunt bucureşteni care spun că ies din case cu lanterne sau evită plimbările seara. Municipalitatea promite că anul acesta va monta 18.000 de noi corpuri de iluminat cu led în oraş.
Ce taxă trebuie să plătească acum un bucureştean pentru un apartament de 50 mp, vechi de jumătate de secol # ObservatorNews
Deşi Guvernul a anunţat o creştere medie de 80% a impozitului pe proprietăţi, în realitate, sunt oameni care plătesc impozite duble sau triple. Ce s-a schimbat în calcule și cine sunt cei mai afectați?
Şoc după majorarea impozitelor. Românii care au plătit şi de trei ori mai mult: "Mi-e frică şi să verific" # ObservatorNews
Majorarea impozitelor pe locuinţe şi maşini aduce şoc după şoc. Mulţi români care au verificat, ieri, valoarea taxei pe casă s-au trezit azi că suma a crescut peste noapte. Sunt cazuri în care diferenţele sunt atât de mari încât oamenii au constatat că trebuie să plătească şi de trei ori mai mult. Culmea, de parcă nu era suficient, în mijlocul confuziei, ghişeul.ro funcţionează ca la ruletă: când da, când nu.
Cum sfințesc românii Agheasma de Bobotează: "Este vindecătoare a patimilor sufletești și a bolilor trupești" # ObservatorNews
Credincioşi din toată ţara au mers în biserici să ia Agheasmă de Bobotează. La Constanţa, Brăila şi Galaţi tinerii s-au aruncat după cruci în ape reci ca gheaţa. Alţii şi-au sfinţit casele şi grădinile, dar şi portbagajele maşinilor burduşite cu mâncare.
Trei sferturi din ţară, sub alertă de cod galben de ninsori, viscol şi ger până pe 8 ianuarie # ObservatorNews
Cod galben de ninsori, viscol şi ger în trei sferturi in ţară în următoarele două zile. Peste nouă mii de familii din Alba şi Hunedoara sunt în continuare fără curent după ce zăpada a rupt mai multe fire electrice. La munte nu se mai poate urca fără lanţuri antiderapante, iar în sud, dimineaţa şi seara este risc mare de polei pe şosele.
Filmul accidentului din Suceava, unde o mamă şi cinci copii au căzut în râu de la şase metri înălţime # ObservatorNews
Tot din cauza vremii, o familie a trecut pe lângă moarte. Maşina în care se aflau o preoteasă şi cei cinci copii ai ei a derapat, a rupt balustrada de pe marginea drumului, apoi a căzut în gol, de la şase metri înălţime. Doi jandarmi au intervenit după ce au văzut parapetele rupt. Un copil a ajuns în stare gravă la spital, ceilalţi erau aproape în hipotermie.
INFOGRAFIE GHIDUL Impozitelor AUTO şi MOTO în 2026. Cum afli cât trebuie să plăteşti pentru vehiculul tău # ObservatorNews
Din la 1 ianuarie 2026, impozitul auto se calculează nu doar după capacitatea cilindrică, ci și în funcție de categoria vehiculului şi norma de poluare (EURO). Astfel, vehiculele mai poluante vor plăti mai mult, iar cele moderne și cu emisii reduse — mai puțin. Vehiculele cu motoare cu capacitate cilindrică peste 3.000 cm3 rămân cele mai costititoare când vine vorba despre impozitul perceput de stat.
Motivul pentru care Olanda a interzis două rase de pisici. Amenzi de până la 1.500 de euro pentru proprietari # ObservatorNews
Olanda a interzis oficial deţinerea, vânzarea sau cumpărarea pisicilor din rasele Sphynx şi Scottish Fold. Legea vizează doar animalele născute după 1 ianuarie şi cele care nu au microcip, iar proprietarii care nu respectă noile măsuri riscă amenzi de până la 1.500 de euro. Decizia fără precedent are ca scop prevenirea suferinţei animalelor.
Românului îi place să fie proprietar, asta e clar. Investeşte tot ce are ca să ajungă să aibă casa lui, ba chiar se şi împrumută pe viaţă. 2025 a adus un blocaj pe piaţa imobiliară, mai ales după creşterea TVA. Iar 2026 se anunţă şi el unul extrem de interesant dacă vă gândiţi să vă cumpăraţi o locuinţă.
Când se sărbătoreşte Crăciunul pe rit vechi. Tradiţiile şi obiceiurile respectate de credincioşi # ObservatorNews
Dacă cei mai mulţi dintre români se pregătesc pentru ceea ce înseamnă Sfântul Ioan, există şi români care se pregătesc pentru a sărbători, pe 7 ianuarie 2025, Crăciunul pe rit vechi.
Ultima generaţie offline: 1 mil. de români nu au folosit niciodată internetul. Copiii lor, la polul opus # ObservatorNews
Milenialii sunt ultima generaţie de pe pământ care ştie cum e viaţa fără tehnologie. Cum era înainte să apară telefoanele şi internetul. Pentru copiii noştri, aceasta va fi doar o poveste. Ei se nasc şi se dezvoltă într-o lume tot mai digitalizată. Şi totuşi, în această lume, încă există oameni care nu au folosit niciodată internetul. Care nu ştiu ce e Google, ChatGPT sau TikTok. În România, sunt aproximativ un milion astfel de oameni. Unii se încăpăţânează să stea departe de ecrane, alţii mai în vârstă, pur şi simplu nu sunt curioşi să încerce.
Animalele de companie, între adopţie şi afacere. Cazul peruşului Victoria, malnutrit şi uitat într-un petshop # ObservatorNews
Animalele de companie nu sunt nici marfă, nici cadouri de sezon, atât cât ţin sărbătorile. Și totuși, zeci de mii de câini, pisici și alte animale rămân fără casă în România. Dacă pe multe le vedem pe străzi, abandonate, unele ajung în vitrine sau pe tot felul de platforme online, unde sunt vândute cu orice preţ, inclusiv cu cel al sănătăţii lor. Cazul unui peruş găsit grav bolnav într-un petshop arată cât de fragilă este viața lor și cât de mare este responsabilitatea noastră. Specialiștii cer interzicerea completă a vânzării animalelor și promovarea adopției ca singura soluție reală. Proiectul a ajuns în Parlament, dar fără susținere politică ar putea rămâne, la fel ca alte iniţiative bune, o hârtie prăfuită într-un sertar.
Cum este sărbătorit Ajunul Crăciunului pe rit vechi. Tradiţiile şi obiceiurile respectate cu sfinţenie # ObservatorNews
Pentru mulţi dintre noi, sărbătorile de iarnă s-au terminat. Pentru alţii însă, abia încep. Milioane de sârbi, moldoveni şi ruşi petrec astăzi Ajunul Crăciunului. Cu toţii ţin la tradiţii şi nu concep masa de sărbătoare decât plină de bucate şi servită alături de întreaga familie. Unii îl aşteaptă pe Moş Crăciun pe pârtie.
Ce l-ar fi împins pe stomatologul din Călăraşi la sinucidere. Mihai Tudor părea să aibă viaţa perfectă # ObservatorNews
O tragedie a șocat comunitatea din Călărași. Un medic stomatolog în vârstă de 35 de ani a fost găsit spânzurat în cabinetul său din oraş. Bărbatul, care în aparenţă avea o viaţă perfectă, cu o carieră de invidiat, şi-ar fi pus capăt zilelor după o ceartă cu logodnica. Descoperirea macabră a fost făcută chiar de tatăl medicului. Cazul readuce în prim-plan o realitate dureroasă: în perioada sărbătorilor, numărul sinuciderilor creşte. Specialiştii ne sfătuiesc să fim atenţi la cei din jur şi să oferim sprijin celor fragili emoţional
O preoteasă din Suceava, la un pas de moarte împreună cu 5 copii chiar de Bobotează. A căzut în râu cu maşina # ObservatorNews
O maşină în care erau cinci fraţi, toţi minori, a căzut în apele îngheţate are râului Bistriţa. La volan era mama lor, preoteasă în Vatra Dornei. Martorii spun că maşina a alunecat pe polei, a rupt balustrada de pe marginea drumului, apoi a căzut în gol, de la şase metri înălţime. Doi jandarmi au intervenit primii, după ce au văzut parapetele rupt. Un copil a ajuns în stare gravă la spital, ceilalţi erau aproape în hipotermie.
Sorana Cîrstea s-a calificat, marţi, în optimile de finală ale turneului feminin de tenis de la Brisbane (Australia), competiţie dotată cu premii în valoare totală de aproape 1,7 milioane de dolari.
Cod galben de ninsori abundente, viscol și ger în intervalul 6 - 9 ianuarie. Cum va fi vremea în Capitală # ObservatorNews
ANM a emis o informare meteo și două alerte Cod galben de ninsori abundente, viscol și ger în intervalul 6 - 9 ianuarie. Stratul de zăpadă ajunge la 50 cm la munte. Va fi polei în Transilvania și Moldova. Vântul depășește 80 km/h în Carpați.
Crimă în familie la Cluj. Bărbat de 46 de ani din Republica Moldova, suspectat că şi-ar fi ucis propriul frate # ObservatorNews
Un bărbat de 46 de ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, în urma cercetărilor desfășurate într-un dosar penal ce vizează decesul unei persoane într-o locuință din comuna Florești, județul Cluj.
ELCEN anunţă că avaria de la CET București Sud a fost reparată, iar echipamentul a fost readus în funcțiune în condiții de siguranță, conform procedurilor tehnice în vigoare.
Ce oferă România Ucrainei la negocierile Coaliţiei, la Paris. Surse: Baze militare, dar fără trupe la Kiev # ObservatorNews
Liderii europeni din "Coalition of the Willing" s-au strâns astăzi, de la ora 16:00, la Paris, la un summit axat pe garanțiile de securitate pe termen lung pentru Ucraina, unde urmează să fie discutat un cadru prin care statele occidentale se vor angaja să apere sau să sprijine Ucraina în cazul unor noi agresiuni. România nu va trimite trupe în Ucraina, dar își asumă un rol activ în sprijinul efortului aliat, prin staționarea trupelor aliate în bazele noastre militare, prin programe de instruire pentru militarii ucraineni și prin punerea la dispoziție a infrastructurii strategice, au declarat surse politice pentru Observator.
WTT Champions Doha e live în AntenaPLAY. Bernadette Szocs şi Eliza Samara şi-au aflat adversarele # ObservatorNews
WTT Champions Doha, primul mare turneu de tenis de masă din 2026, se va desfăşura în perioada 7-11 ianuarie şi va fi transmis exclusiv în AntenaPLAY.
INFOGRAFIE Ghidul Impozitelor Locale 2026. Cum afli cât trebuie să plăteşti anul acesta pe casă şi teren # ObservatorNews
De la 1 ianuarie 2026, impozitul pe locuinţă se calculează după reguli noi: valoarea impozabilă per metru pătrat a crescut semnificativ – spre 2.677 lei/mp pentru locuinţele cu utilități și 1.606 lei/mp pentru cele fără utilități. Față de valorile din 2025 avem creșteri de peste 70 – 80 %. Totodată, au dispărut reducerile pentru clădirile vechi, deci aproape toți proprietarii plătesc mai mult.
Tată şi fiu au ales să moară împreună. S-au aruncat de la etajul 10 al unui bloc din Arad # ObservatorNews
Copleşiţi de probleme şi nereuşind să facă faţă cheltuilor, un tată şi un fiu au decis să aleagă moartea. Cei doi bărbaţi de 27, respectiv 57 de ani, din Vaslui s-au aruncat de la etajul 10 al unui bloc din Arad.
Vremea de mâine 7 ianuarie. Ploi şi ninsori în cea mai mare parte a ţării. Maxime de 18 grade în sud-est # ObservatorNews
Vremea se răceşte semnificativ în majoritatea regiunilor, cu ninsori consistente în vest și nord-vest. În sud și sud-est, temperaturile se mențin mai ridicate, însă vor fi ploi, iar treptat își vor face apariția și lapovița și ninsoarea. La munte, vântul puternic va viscoli ninsoarea, reducând vizibilitatea. Local se vor semnala polei și ceață, mai ales în primele ore ale zilei.
Peste 12.500 de consumatori din România sunt în continuare fără energie electrică, în urma avariilor provocate de condițiile meteo extreme din ultimele zile. Echipele companiilor de distribuție sunt în teren și intervin pentru remedierea defecțiunilor, a anunțat marți ministrul Energiei, Bogdan Ivan într-o postare pe Facebook.
Bătrână de 87 de ani, găsită moartă într-o casă din Sectorul 5. Femeia avea la gât o muşcătură de câine # ObservatorNews
Descoperire şocantă într-o casă din Sectorul 5. O bătrână de 85 de ani ar fi fost găsită moartă. Femeia avea la gât o muşcătură de câine.
Localitate din România, luată cu asalt de urşii colindători! Imagini inedite surprinse la Slănic Moldova # ObservatorNews
Imagini inedite surprinse la Slănic Moldova, acolo unde autorităţile locale au organizat Festivalul de Datini şi Obiceiuri de Anul Nou pe stil vechi. Sute de colindători îmbărcaţi în urşi au mărşăluit pe străzi.
Un trader anonim paria din decembrie pe invadarea Venezuelei. Câți bani a câştigat după capturarea lui Maduro # ObservatorNews
Un trader necunoscut a obţinut un profit de aproximativ 410.000 de dolari, după ce a pariat că preşedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, va fi înlăturat din funcţie. Acesta a pariat pe platforma online Polymarket, care permite utilizatorilor să ofere pariuri pe diferite evenimente, scrie Reuters.
NYT: Rusia le-a oferit americanilor Venezuela, iar în schimb să fie lăsată să facă ce vrea în Ucraina # ObservatorNews
Rusia ar fi propus SUA în 2019 în mod neoficial un troc geopolitic: să lase americanilor controlul asupra Venezuelei în schimbul libertății de acțiune în Ucraina, relatează The New York Times. Propunerea a fost dezvăluită de Fiona Hill, fost oficial al Consiliului Național de Securitate al SUA, într-o audiere în Congres. Deși ideea a fost respinsă atunci, ea arată dorința Moscovei de a negocia sfere de influență, explică sursa citată. Intervenția recentă a SUA în Venezuela a readus în discuție acel plan, în contextul în care Rusia încearcă să mențină un echilibru între obiectivele sale din Ucraina și relația cu Washingtonul. Reacțiile ruşilor sugerează că Moscova vede operaţiunea americană din Venezuela ca o legitimare a politicii de forță în relațiile internaționale.
Mai multe maşini parcate pe străzi din municipiul Alba Iulia au fost grav avariate de zăpada desprinsă de pe acoperişuri. Autorităţile locale au emis o avertizare, solicitând şoferilor să acorde atenţie locurilor în care îşi lasă autovehiculele, dar şi pietonilor să evite să se deplaseze pe lângă blocuri.
Nicuşor Dan a petrecut până la 3 dimineaţa în noaptea de Revelion: "Asta îmi perturbă somnul şi acum" # ObservatorNews
Preşedintele Nicuşor Dan participă, marţi, la reuniunea şefilor de stat şi de guvern ai "Coaliţiei de Voinţă" (Coalition of the Willing) de la Paris, Palatul Elysee. Nicuşor Dan a plecat spre capitala Franţei cu un avion militar.
7 ianuarie, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului # ObservatorNews
Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 7 ianuarie de-a lungul timpului.
Deşi suntem, încă, în prima parte a săptămânii, ziua de miercuri, 7 ianuarie, aduce o mulţime de evenimente de care bucureştenii, mai mari sau mai mici, se pot bucura cu încredere.
7 ianuarie, Soborul Sfântului Ioan Botezătorul. Sărbătoare cu cruce roşie în calendarul ortodox # ObservatorNews
Miercuri, 7 ianuarie 2026, este prăznuit Soborul Sfântului Ioan Botezătorul, ocazie cu care mulţi români îşi sărbătoresc ziua de nume, onomastica.
Incendiul din Crans-Montana: În ultimii 5 ani nu se făcuseră verificări ale siguranței la incendiu # ObservatorNews
Timp de cinci ani nu s-au efectuat verificări ale siguranței la incendiu la barul unde un incendiu masiv s-a soldat cu moartea a 40 de oameni în stațiunea de schi elvețiană Crans-Montana, a declarat marți primarul localității, Nicolas Feraud.
Ai primit un colet pe care nu l-ai comandat? Atenţie la noua escrocherie "brushing" # ObservatorNews
Escrocheriile de tip "brushing", prin care un vânzător fals trimite un colet la adresa unei persoane alese la întâmplare, cu scopul de a umfla în mod fraudulos ratingul produsului pe platformele de e-commerce, este în continuă expansiune, în condiţiile în care estimările privind vânzările din e-commerce ar urma să depăşească, la nivel global, 6.400 miliarde de dolari în 2025, reiese dintr-o analiză de specialitate, publicată recent pe blogul Eset România.
Viktor Orban: Ucraina a prezentat UE o factură de 800 de miliarde de $ pentru următorii 10 ani # ObservatorNews
Premierul ungar Viktor Orban susține că Ucraina a prezentat UE o factură de 800 de miliarde de dolari pentru următorul deceniu. Orban, care va avea alegeri parlamentare în aprilie anul acesta, pretinde că acesta este motivul pentru care Bruxelles-ul a dorit folosirea activelor rusești înghețate și reformarea bugetului UE. De asemenea, el a acuzat partidul de opoziție Tisza că ar fi votat pentru finanțarea necondiționată a Ucrainei în schimbul sprijinului politic din partea UE.
