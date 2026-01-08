Avionul lui Nicușor Dan, escortat de două F-18 deasupra Elveției în semn de mulțumire pentru România
ObservatorNews, 8 ianuarie 2026 03:00
Aeronava militară Spartan cu care Nicușor Dan a participat la Summitul Coaliției de Voință de la Paris a revenit în România cu o întârziere de aproape 24 de ore, din cauza condițiilor meteo. Pe parcursul zborului, avionul prezidențial a fost escortat de două aeronave F-18 deasupra spațiului aerian al Elveției, un gest de apreciere pentru sprijinul oferit de România într-o misiune umanitară.
• • •
Acum o oră
03:00
Acum 6 ore
22:30
Rucsac găsit în masivul Piatra Mare, unde s-a semnalat prezența unui urs. Proprietarul, de negăsit # ObservatorNews
Un rucsac în care se aflau mai multe haine a fost găsit abandonat în masivul Piatra Mare, unde s-a semnalat prezența unui urs. Proprietarul nu a fost descoperit deocamdată.
22:10
Locul unde morții nu putrezesc niciodată. Trupuri perfect conservate, cu expresii faciale intacte # ObservatorNews
O cercetare arheologică fără precedent, desfășurată pe parcursul a 15 ani, a scos la iveală un fenomen unic pe Pământ. Există un loc unde morții nu putrezesc niciodată și își păstrează, uneori, chiar expresiile faciale. Mai mult, cercetătorii au descoperit microbi vechi de secole, perfect conservați, potrivit unui studiu publicat în revista științifică Nature.
21:50
Power Couple, 7 ianuarie 2026. Adda şi Cătălin Rizea vs. Dilinca şi Mădălin Şerban. Cine a câştigat duelul # ObservatorNews
Episodul difuzat pe 7 ianuarie 2026 al emisiunii Power Couple România - La bine și la greu a adus în faţa concurenţilor o probă spectaculoasă şi plină de adrenalină.
21:50
Plătea 450 de euro chirie părinților, dar aceștia au cerut mai mult. Conflict într-o familie din Serbia # ObservatorNews
Caz inedit în Serbia, unde o tânără de 20 de ani s-a certat cu părinții, după ce i-au mărit chiria. Fata plătea deja 450 de euro, însă aceștia i-au mai cerut încă 250 de euro în plus. Cum tânăra a refuzat să mai dea, oamenii au dat-o afară din casă.
Acum 8 ore
21:30
Probleme pe calea ferată Periş - Buftea, după ce muncitorii au secţionat accidental cablurile de semnalizare # ObservatorNews
Un incident tehnic s-a produs miercuri seară pe calea ferată, pe secţia de circulaţie Periş - Buftea, după ce muncitorii unei firme au secţionat accidental cablurile de semnalizare, informează News.ro. În urma evenimentului, circulaţia feroviară se desfăşoară în regim de siguranţă, însă trenurile de călători pot înregistra întârzieri.
21:00
Vreme extremă în Europa. Cea mai grea situaţie este în Franţa, care a ajuns la al doilea cel mai ridicat grad de alertă. Cu maşina, cu trenul sau cu avionul, transportul e paralizat. Mii de zboruri au fost anulate de pe marile aeroporturi europene. Iar în Italia, torţa olimpică şi-a croit cu greu drum prin zăpadă spre Milano. În Scoţia, autorităţile locale sunt pe punctul de a cere sprijinul armatei pentru a ajuta oamenii.
20:50
Situație inedită în instanța din Țările de Jos. O căsătorie a fost anulată pe motiv că discursul a fost scris cu Chat GPT.
20:50
20:40
Cum a sprijinit Marea Britanie operațiunea SUA de capturare a petrolierului rusesc "Marinera" # ObservatorNews
Regatul Unit a acordat asistență militară Statelor Unite în cadrul operațiunii de interceptare a petrolierului rusesc "Marinera" în Atlanticul de Nord, a transmis miercuri Ministerul britanic al Apărării. În replică, Rusia a acuzat o încălcare a normelor internaționale de navigație, potrivit agențiilor Reuters și EFE, informează Agerpres.
20:40
Warner Bros respinge oferta de preluare de 108,4 mld. dolari a Paramount: "Nu depăşeşte oferta Netflix" # ObservatorNews
Consiliul de Administraţie al Warner Bros. Discovery (WBD) a respins în unanimitate, miercuri, oferta de preluare a Paramount Skydance, în valoare de 108,4 miliarde de dolari. Consiliul a subliniat că "nu este în interesul superior" al WBD şi al acţionarilor săi şi că aceasta "nu depăşeşte oferta Netflix", scrie DPA, citată de Agerpres.
20:40
Discuţii Ucraina-Republica Moldova despre aderarea la UE şi cooperarea regională. Mesajul lui Zelenski # ObservatorNews
Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, anunţă că Ucraina şi Republica Moldova îşi coordonează paşii pentru aderarea la Uniunea Europeană, cu obiectivul deschiderii simultane a primelor capitole de negociere. Declaraţia a fost făcută după o discuţie cu preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, care a vizat şi cooperarea regională în domenii-cheie precum securitatea, energia şi comerţul.
20:40
Danemarca a confirmat existența unei reguli militare vechi din 1952 care obligă soldații să riposteze imediat în cazul unei invazii, fără a aștepta ordine, inclusiv dacă forțele atacatoare ar fi ale Statelor Unite, potrivit Telegraph. Precizarea vine pe fondul declarațiilor recente ale președintelui american Donald Trump, care și-a reiterat intenția de a anexa Groenlanda, inclusiv prin forță militară, dacă va fi necesar.
20:30
Cum a petrecut Crăciunul pe rit vechi un turist din Chişinău venit în Poiana Braşov: "Ne bucurăm de atmosferă" # ObservatorNews
Motiv de bucurie pentru aproape un milion de oameni din România. Astăzi se sărbătoreşte Crăciunul pe rit vechi, după calendarul iulian. Unii dintre ei au ales să-şi petreacă vacanţa la munte, pe pârtiile pline de zăpadă, în timp ce alţii sărbătoresc acasă, alături de familie, respectând tradiţiile întocmai.
20:20
Un chinez de 80 de ani a supravieţuit unei căderi de la etajul 15, după ce a rămas agăţat de un suport de rufe # ObservatorNews
Un uscător de rufe i-a salvat viaţa unui bărbat de 80 de ani din China. Bătrânul a căzut de la apartamentul său aflat la etajul 15, dar a rămas agăţat pe cadrul metalic al unui vecin, întins pe spate și cu picioarele atârnând în aer. Un agent de securitate curajos a coborât pe exteriorul clădirii şi a reuşit să îl tragă pe pensionar în casă. Bătrânul a fost transportat la spital, iar doctorii spun că îşi va reveni complet.
20:20
Tensiuni tot mai mari între SUA şi Rusia. Trump ameninţă Columbia: Petro, un "haiduc al traficului de droguri" # ObservatorNews
Risc de conflict militar între Rusia şi Statele Unite, după ce americanii l-au capturat pe Nicolas Maduro. Statele Unite au confiscat două petroliere, care încercau să forţeze embargoul impus asupra porturilor şi navelor care fac afaceri cu Venezuela. Situaţia riscă să escaladeze. Rusia a trimis un submarin şi mai multe nave de război pentru a proteja şi escorta petrolierul. Donald Trump nu dă un pas în spate. Liderul republican a cerut noii conduceri de la Caracas să rupă toate legăturile economice cu Rusia şi să predea peste 50 de milioane de barili de petrol.
20:10
Catedrala Națională se închide din nou, după Sf. Ion, dar a cucerit turiștii străini: "Este unică" # ObservatorNews
Catedrala Naţională se închide din nou mâine. În spatele porţilor închise, vor continua lucrările la cea mai mare biserică ortodoxă din lume. Data redeschiderii nu a fost stabilită. Sute de oameni au vizitat, însă, astăzi, catedrala, de Sfântul Ion.
20:10
Reacţia lui Putin, după anunţul Coaliţiei de Voinţă: Războinicii Rusiei şi-au îndeplinit întotdeauna misiunea # ObservatorNews
Franţa şi Marea Britanie vor trimite trupe terestre în Ucraina pentru a monitoriza încetarea focului în cazul unui acord de pace. Ţara noastră nu va trimite militari, dar ar putea găzdui soldaţi NATO. Angajamentul face parte dintr-un document semnat de cele 35 de state ale Coaliţiei de Voinţă, reunite la Paris. Vladimir Putin nu are, însă, gânduri de pace. Invadarea Ucrainei este o misiune sfântă, a spus el.
20:10
Sănii epuizate în magazine: clienții au venit cu două ore înainte de deschidere: "Am căutat peste tot" # ObservatorNews
Avem zăpadă, dar s-au terminat săniile. După ninsorile din ultimele zile, magazinele au rămas cu rafturile goale. Oamenii au dat năvală să cumpere obiectele de care s-au debarasat în ultimii ani, când nu prea am mai văzut zăpadă prin oraşe.
20:10
Trotuarul rulant de la Gara de Nord a Capitalei, investiție de 2 mil. €, a ajuns o ruină: "E o pată neagră" # ObservatorNews
Trotuarul rulant de la Gara de Nord dispare bucată cu bucată. Oamenii străzii l-au demontat şi au vândut deja fierul vechi. Investiţia Primăriei Capitalei, de aproape două milioane de euro, a funcţionat mai puţin de patru ani şi din 2018 e focar de infecţie.
20:00
Tânăr de 25 de ani, mort la Spitalul Judeţean Buzău. Proteste şi anchetă declanşată de Ministerul Sănătăţii # ObservatorNews
Continuă protestele în faţa Spitalului Judeţean Buzău. Zeci de oameni cer dreptate pentru un tânăr de 25 de ani, mort în spital. Rudele şi prietenii susţin că doctorii sunt vinovaţi pentru tragedie pentru că nu l-au îngrijit. Bărbatul era internat cu o fractură de femur, după un accident de maşină. Şi ministrul Sănătăţii intervine. Alexandru Rogobete a declarat că a sesizat cazul la Colegiul Medicilor din România şi trimite Corpul de Control pentru verificări.
20:00
Cursuri suspendate joi și vineri în șase județe din țară din cauza vremii. Unde vor fi închise școlile # ObservatorNews
Ministerul Educației a anunțat miercuri după-amiaza că, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, mai multe școli vor fi închise.
19:50
Românii simt din plin costul ridicat al traiului în 2026: "În vacanţe nici nu mai mergem" # ObservatorNews
Muncim şi opt luni pe an ca să plătim taxe şi impozite şi doar patru luni pentru noi. Este concluzia analiştilor, care subliniază că povara dărilor a devenit sufocantă atât pentru populaţie, cât şi pentru firme în 2026. Avem cele mai mari taxe pe muncă din Europa şi, la polul opus, stăm cel mai rău la colectarea TVA-ului şi a impozitului pe profit.
Acum 12 ore
19:40
Cine sunt românii care s-au trezit cu impozite mai mari și de 3000%: "Mi se pare aberant" # ObservatorNews
Noile impozite pentru maşini stârnesc mari controverse! Proprietarii de maşini noi, inclusiv hibride, trebuie să plătească taxe mai mari decât cei care au vehicule vechi și poluante. Diferenţele sunt uriaşe, de 20 - 30 de ori mai mari decât anul trecut în unele cazuri.
19:40
De ce România nu mai are avion prezidenţial de 14 ani. Neajunsurile aeronavei militare Spartan # ObservatorNews
Nicuşor Dan a rămas blocat 15 ore la Paris, în timpul unei avertizări cod portocaliu de viscol. Avionul militar Spartan cu care merge preşedintele în străinătate nu a putut să decoleze la timp în ciuda eforturilor făcute de angajaţii aeroportului. Şeful statului şi-a petrecut timpul în salonul oficial, alături de echipele de protecţie şi pază care au misiunea să anticipeze orice problemă poate apărea într-o deplasare oficială. Ca să salveze situaţia, prefectura Parisului a trimis echipamente speciale pentru avionul prezidenţial.
19:40
Liniștea de minivacanță s-a terminat cu ambuteiajele de pe Valea Prahovei pentru cei care au fost în Braşov # ObservatorNews
Minivacanța s-a încheiat, iar aglomerația pe Valea Prahovei a revenit. Șoferii care s-au întors din Poiana Brașov au fost nevoiți să stea ore întregi în coloane, până la ieșirea din Azuga unde traficul a început să se mai relaxeze.
19:30
2 agenți cercetaţi pentru abuz sexual asupra a 6 copii la Buziaş: "Sunt o rușine pentru poliția penitenciară" # ObservatorNews
Acuzaţii cumplite într-un centru educativ de minori din Buziaş, la 30 de kilometri de Timişoara. Doi agenţi de penitenciar ar fi supus la abuzuri sexuale şase copii. Dacă refuzau, deţinuţii erau dezbrăcaţi şi bătuţi crunt. Informaţia ar fi fost raportată cu întârziere, după o anchetă făcută superficial, spun reprezentanţii sindicatului. Abia acum, după mai multe reclamaţii, procurorii au început cercetările.
19:20
Analist: Trump a creat un precedent prin capturarea lui Nicolas Maduro. Cum ar putea profita Rusia? # ObservatorNews
Preşedintele Donald Trump a anunţat triumviratul responsabil pentru coordonarea tranziţiei în Venezuela. Cei trei care vor dicta viitorul ţării sunt secretarul de stat Marco Rubio, secretarul Apărării, Pete Hegseth şi consilierul pe teme de securitate naţională şi migraţie, Stephen Miller. Oamenii lui Trump se vor asigura că preşedinta interimară a ţării, Delcy Rodriguez respectă indicaţiile primite de la Washington.
19:20
"Matei a plecat la cele veşnice". Mama băiatului și încă doi frați, în stare gravă după accidentul din Suceava # ObservatorNews
Băiatul de 14 ani, fiu de preot, accidentat grav după ce mama sa a plonjat cu maşina în albia râului Bistriţa, a murit pe patul de spital. Preoteasa şi alţi doi copii ai familiei sunt în continuare în comă, după operaţiile complicate prin care au trecut. Medicii sunt rezervaţi în privinţa şanselor de supravieţuire.
18:10
Departe de aglomerația destinațiilor clasice precum Grecia sau Spania, Estonia cucerește prin natură sălbatică, insule aproape neatinse de turismul de masă, orașe medievale și un ritm de viață relaxat. De la insulele Hiiumaa și Saaremaa până la Tallinn, capitala ce îmbină perfect istoria cu modernitatea, țara nordică oferă o experiență autentică, liniștită și spectaculoasă pentru cei care caută alternative mai puțin cunoscute.
18:00
Cât muncești pe an doar ca să plătești taxele şi impozitele. România, peste media UE la impozitarea muncii # ObservatorNews
În fiecare an, pe 24 iulie, nu sărbătorim, ci conştientizăm Ziua Suprasolicitării Planetei. Este o bornă inventată de oamenii de ştiinţă pentru a ne face mai atenţi la risipa de resurse naturale. Practic, marchează ziua în care umanitatea şi-a consumat deja toate resursele naturale pe care planeta noastră le poate regenera într-un an. După acelaşi principiu am putea instaura şi noi ziua eliberării de taxe, o bornă pentru a conştientiza cât muncim într-un an doar pentru a ne plăti dările. Culmea, ziua asta ar cădea tot undeva în iulie.
18:00
Schimbări majore la Centrul Educativ din Buziaș după ce cazul abuzurilor sexuale a devenit public # ObservatorNews
Acuzaţii cumplite într-un centru educativ de minori din Buziaş, judeţul Timiş. Doi agenţi de penitenciar ar fi supus la abuzuri sexuale şase copii. Dacă refuzau, deţinuţii erau dezbrăcaţi şi bătuţi crunt.
18:00
Erori în calculul taxelor şi impozitelor pe 2026 în Sectorul 2. Contribuabilii, puşi să plătească diferenţa # ObservatorNews
Primarul Sectorului 2, Rareş Hopincă, a cerut cercetarea disciplinară a angajaţilor responsabili din cadrul Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe, după ce mai mulţi contribuabili au reclamat că au primit sume diferite de plată pentru anul 2026. Edilul califică situaţia drept "inacceptabilă" şi îşi cere scuze faţă de cetăţenii afectaţi.
18:00
Românii ar putea primi concediu plătit pentru epuizare profesională. Ce obligații au angajatorii # ObservatorNews
Şi atunci cum să nu ajungem la epuizare, când muncim mai bine de jumătate de an doar pentru a ne putea plăti taxele? Despre burnout este şi stirea următoare. Considerat un moft altădată, astăzi e afecţiune medicală recunoscută chiar şi de lege. Iar românii ar putea primi concediu pentru epuizare profesională. Un proiect de lege depus în Parlament presupune obligaţia pentru toţi angajatorii de a acorda zile libere plătite pentru recuperare, atunci când angajatul intră în burnout din cauza volumului mare de muncă.
17:50
Cum îţi alegi corect echipamentul de schi. Sfaturi esenţiale ale specialiştilor, ca să previi accidentele # ObservatorNews
S-a cam încheiat vacanţa, pentru toată lumea, dar urmează cel puţin câteva weekenduri în care tot mai putem da o fugă la munte, măcar pentru schi. Mai cu seamă că iarna asta a fost mai generoasă în ninsori faţă de anii trecuţi. Dar oricât de bune ar fi pârtiile, experienţa nu e nici frumoasă, nici sigură, fără un echipament potrivit. Alegerea schiurilor, a clăparilor şi reglarea corectă a acestora sunt paşi esenţiali, de la începători până la cei mai experimentaţi. Iată câteva sfaturi pentru o vacanţă fără dureri şi accidente.
17:50
Ce amenzi riscă cei care aruncă bradul de Crăciun la gunoi. Soluţiile propuse de autorităţile locale # ObservatorNews
Sărbătoarea Sfântului Ioan Botezătorul marchează sfârşitul sărbătorilor de iarnă aşa că este timpul să despodobim bradul. Atenţie însă unde îl aruncaţi. Nu în pubelă, nu pe fereastra apartamentului, asta dacă nu cumva nu mai aveţi pe ce da banii şi vă permiteţi şi o amendă. La Iaşi, de exemplu, sunt puncte speciale de colectare. Brazii ridicaţi de acolo devin materie primă pentru producătorii de mobilă.
17:40
Unul dintre cei cinci copii răniţi în accidentul din Suceava a murit. Tatăl, preot, a primit vestea la slujbă # ObservatorNews
Un preot din Suceava a aflat, chiar după slujba de Bobotează, că şi-a pierdut copilul. Băiatul de 14 ani era împreună cu mama şi fraţii în maşina care a căzut ieri în râul Bistriţa, de la 6 metri înălţime. V-am arătat aici, la Observator, imaginile. Iniţial, toate victimele au fost salvate - atât mama de la volan, cât şi cei 5 copii. Au ajuns la spitalul din Vatra Dornei, iar ulterior, s-a cerut transferul către Suceava. Toţi au plecat, în afară de adolescentul de 14 ani. Băiatul a murit în timp ce aştepta o altă ambulanţă, cu medic. Mama şi fraţii lui au fost şi ei operaţi, dar sunt în continuare în stare gravă. Atenţie, urmează detalii şi imagini care vă pot afecta emoţional
17:40
Orașele europene care te plătesc și cu 70.000 de euro ca să te muți în ele în 2026. Și românii pot aplica # ObservatorNews
Dacă visezi să trăiești într-un sat pitoresc din Europa și chiar să fii plătit pentru asta? Ei bine, visul poate deveni realitate. Tot mai multe comunități mici din Europa oferă bani, chirii subvenționate și granturi pentru a atrage noi locuitori.
17:30
Zelenski nu ştie ce vor face europenii dacă Rusia atacă iar. Cere finanţarea unei armate de 800.000 de oameni # ObservatorNews
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat miercuri că nu a primit încă un răspuns clar din partea aliaţilor europeni cu privire la modul concret în care ar acţiona în cazul unui nou atac rusesc asupra Ucrainei, după încheierea actualului conflict, potrivit Le Monde, informează News.ro.
17:20
Un influencer american, viral după ce a încercat pentru prima dată mâncarea românească: Mi-ați ascuns asta # ObservatorNews
Un internaut american cu milioane de vizualizări pe internet, cunoscut sub numele de Vulgar Chef, a încercat pentru prima mâncarea românească. Bărbatul și-a făcut comanda la un restaurant cu specific din Queens, New York.
17:10
Vacanţa de iarnă a elevilor se apropie de final, aceştia urmând să reia cursurile oficial de joi, 8 ianuarie 2026, dar suntem convinşi că mulţi dintre ei se gândesc, deja, la examenele pe care le au de susţinut în acest an.
17:10
Oraşul în care milioane de oameni înfruntă ierni la -30 de grade fără centrale termice sau calorifere # ObservatorNews
Crescut într-un oraş unde iarna temperaturile coboară frecvent sub -30 de grade şi unde încălzirea centrală nu era o opţiune, un cercetător explică de ce metodele tradiţionale de încălzire din Asia ar putea deveni relevante pentru Europa, în contextul facturilor mari la energie şi al schimbărilor climatice.
17:00
Viceprim-ministrul Marii Britanii, întâlnire cu JD Vance pe fondul ameninţărilor cu privire la Groenlanda # ObservatorNews
Viceprim-ministrul britanic David Lammy călătoreşte miercuri în Statele Unite pentru a se întâlni cu vicepreşedintele SUA, JD Vance, pe fondul preocupărilor în creştere la nivel european cu privire la ameninţările liderului american Donald Trump de a prelua controlul asupra Groenlandei, chiar şi prin forţă, scrie EFE.
16:50
Donald Trump își dorește ca Groenlanda să intre sub controlul Statelor Unite, însă insula aparține Danemarcei, iar cei mai mulți dintre locuitorii ei resping ideea de a deveni parte a SUA. Cu toate acestea, potrivit unei analize Politico, există un scenariu realist prin care Statele Unite ar putea ajunge să controleze insula strategică din Arctica, iar primele etape ar fi deja în desfășurare.
16:50
Un "oraș" de 260.000 mp într-o singură clădire: 20.000 de oameni care nu trebuie să iasă niciodată din ea # ObservatorNews
Situat în Qianjiang Century City, zona comercială a orașului Hangzhou, Regent International este un colos de 39 de etaje, în formă de S, devenit viral pe rețelele sociale după apariția unor imagini filmate cu drona. În interior se află peste 5.000 de apartamente, magazine și supermarketuri, restaurante și săli de sport, școli, piscine și chiar spitale. Totul este gândit astfel încât locatarii să nu fie nevoiți să părăsească niciodată clădirea.
16:30
Nicuşor Dan a decolat de la Paris cu avionul Spartan după ce a stat blocat mai bine de 16 ore # ObservatorNews
După mai bine de 16 ore, preşedintele Nicuşor Dan a decolat de la Paris. Delegaţia Română nu a putut pleca fiind blocată pe aeroport timp de mai multe ore. Iniţial, zborul a fost amânat aseară, din cauza faptului că ceaţa groasă din București ar fi împiedicat aterizarea. Iar de dimineaţă, ninsorile abundente din capitala Franţei au ţinut din nou aeronava la sol. Avionul Spartan a decolat după ora 16:00, călătoria până la Bucureşti urmând să dureze în jur de 4 ore.
16:10
Planul lui Trump de a obţine Groenlanda. Ce teritorii au mai luat SUA de-a lungul istoriei # ObservatorNews
De-a lungul timpului, Statele Unite și-au construit harta prin achiziții strategice și cedări teritoriale, iar acum revin cu ambiții de extindere, odată cu intenția de a cumpăra Groenlanda, notează EFE, conform Agerpres.
16:10
Funeraliile lui Brigitte Bardot, pe muzica lui Mireille Mathieu şi Gipsy Kings. Saint-Tropez, în doliu # ObservatorNews
Funeraliile lui Brigitte Bardot au avut loc miercuri, la Saint-Tropez, oraşul în care celebra actriţă şi activistă pentru drepturile animalelor a trăit o mare parte din viaţă. Ceremonia privată a fost marcată de momente muzicale speciale: Mireille Mathieu a cântat a cappella în faţa sicriului, iar la final trupa Gipsy Kings a interpretat "Djobi Djoba", potrivit EFE, citată de Agerpres.
16:00
Reacția unei pensionare după ce a aflat că are de plată 700 de lei impozit la casă: Arză-v-ar focul să vă ardă # ObservatorNews
Majorarea taxelor de la 1 ianuarie 2026 i-a luat prin surprindere pe români, iar mulți dintre ei au constatat că au de plătit dublu și chiar triplu față de anii trecuți.
16:00
Reacţia lui Nicușor Dan pentru Observatornews.ro, întrebat dacă ar trebui cumpărat un avion prezidenţial # ObservatorNews
Președintele Nicușor Dan, împreună cu delegația oficială și jurnaliștii care l-au însoțit la summitul "Coaliției de Voință", au rămas blocați pe aeroportul din Paris. Și la această oră, avionul militar Spartan este ținut la sol din cauza ninsorilor abundente. Într-un interviu exclusiv pentru Observatornews.ro, acordat în septembrie anul trecut, întrebat dacă ar trebui cumpărat un avion prezidențial, Nicușor Dan spunea că nu este momentul. Ca o ironie, şeful statului fusese și atunci la un summit al "Coaliției de Voință", la Paris.
