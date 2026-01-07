Oraşul din România unde se dau amenzi usturătoare dacă localnicii nu au afişat vizibil numărul casei

18:20

Milenialii sunt ultima generaţie de pe pământ care ştie cum e viaţa fără tehnologie. Cum era înainte să apară telefoanele şi internetul. Pentru copiii noştri, aceasta va fi doar o poveste. Ei se nasc şi se dezvoltă într-o lume tot mai digitalizată. Şi totuşi, în această lume, încă există oameni care nu au folosit niciodată internetul. Care nu ştiu ce e Google, ChatGPT sau TikTok. În România, sunt aproximativ un milion astfel de oameni. Unii se încăpăţânează să stea departe de ecrane, alţii mai în vârstă, pur şi simplu nu sunt curioşi să încerce.