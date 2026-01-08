Curmalele devin un superaliment tot mai căutat și se consumă peste tot deși se produc doar în Orientul mijlociu și nordul Africii. Dulceața lor naturală și textura cremoasă le fac și un ingredient ideal în multe produse și rețete
G4Media, 8 ianuarie 2026 11:00
Piața globală a curmalelor înregistrează în anii din urmă o creștere semnificativă și constantă, alimentată de interesul tot mai mare pentru produsele sănătoase, organice și premium. Conform celor mai recente estimări din interiorul industriei, citate de Business Research Insights, producția mondială anuală se situează între 9,5 și 9,7 milioane de tone, iar valoarea pieței globale
• • •
Acum 10 minute
11:10
SURSE Miza blocajului de la CCR pe pensiile magistraților: cei patru ”sabotori” speră ca un raport al Comisiei Europene să indice că nu e nevoie de reforma pensiilor speciale # G4Media
Blocajul provocat la Curtea Constituțională de cei patru judecători numiți de PSD care au boicotat ședințele dedicate reformei pensiilor speciale ale magistraților are și o miză legată de calendarul PNRR, au declarat pentru G4Media surse politice. Mai precis, cei patru vor să amâne o decizie până la raportul Comisiei Europene pe PNRR, așteptat în februarie
11:10
Peste 6.500 de minute de întârziere acumulate de trenurile CFR Călători, după o defecţiune tehnică pe secţia Periş-Buftea # G4Media
Trenurile operate de CFR Călători care au circulat miercuri seara pe secţia Periş-Buftea au acumulat întârzieri totale de 6.525 de minute, din cauza problemelor tehnice care s-au înregistrat la instalaţia de dirijare a traficului, potrivit unui comunicat al companiei, transmite Agerpres. „Ca urmare a unor probleme tehnice apărute în data de 7 ianuarie 2026 la
Acum 30 minute
11:00
Curmalele devin un superaliment tot mai căutat și se consumă peste tot deși se produc doar în Orientul mijlociu și nordul Africii. Dulceața lor naturală și textura cremoasă le fac și un ingredient ideal în multe produse și rețete # G4Media
Piața globală a curmalelor înregistrează în anii din urmă o creștere semnificativă și constantă, alimentată de interesul tot mai mare pentru produsele sănătoase, organice și premium. Conform celor mai recente estimări din interiorul industriei, citate de Business Research Insights, producția mondială anuală se situează între 9,5 și 9,7 milioane de tone, iar valoarea pieței globale […] © G4Media.ro.
11:00
Guvernul groenlandez va participa la întâlnirea dintre Marco Rubio şi oficiali danezi, pe fondul tensiunilor în creștere legate de insula arctică # G4Media
Guvernul groenlandez va participa la întâlnirea dintre secretarul de stat american, Marco Rubio, şi responsabili danezi săptămâna viitoare, pe fondul tensiunilor legate de viitorul Groenlandei, a anunţat miercuri şefa diplomaţiei vastei insule arctice, notează agenția de știri AFP, citată de Agerpres. „Nimic despre Groenlanda fără Groenlanda. Desigur că vom participa. Noi suntem cei care am
10:50
S-a pensionat șeful Poliției Municipiului Sibiu / Va împlini în acest an 48 de ani / ”Mă voi duce către partea de instructor de înot, pentru că am terminat un liceu sportiv” # G4Media
Sebastian Veștemeanu, șeful Poliției Municipiului Sibiu, s-a pensionat. Într-o declarație acordată Turnul Sfatului, el spune că intenționează să se facă instructor de înot și să fie mai aproape de familie. Întrebat ce va face acum, după pensionare, Veștemeanu spune că va trebui, în primul rând, să se "deconecteze" de la ce însemna meseria de polițist.
Acum o oră
10:40
David Coulthard, fost important pilot de Formula 1, a fost pus să aleagă între Max Verstappen (28 de ani) și Lewis Hamilton (40 de ani), iar scoțianul nu a stat deloc pe gânduri: olandezul este pilotul mai bun în acest moment. Verstappen, peste nivelul lui Hamilton, consideră Coulthard În cadrul podcastului Red Flags, Coulthard a
10:40
Flota de avioane F-16 a Taiwanului, consemnată la sol după dispariţia unui pilot, al cărui avion s-ar fi prăbușit în mare # G4Media
Taiwanul a consemnat la sol provizoriu flota sa de avioane de luptă F-16 pentru „inspecţie", a anunţat joi ministrul apărării taiwanez Wellington Koo, după dispariţia unui pilot al cărui avion se pare că s-a prăbuşit în mare, relatează agenția de știri AFP, citată de Agerpres. Potrivit armatei aerului taiwaneze, un pilot s-a catapultat din aparatul
10:40
Succes comercial pentru „Dragoste la Țară”: peste 160.000 de bilete vândute în prima săptămână de la lansare # G4Media
„Dragoste la țară" confirmă statutul de fenomen la cinema. Comedia românească a depășit pragul de 160.000 de bilete vândute în prima săptămână de la lansare, devenind unul dintre cele mai iubite filme ale începutului de an și un succes incontestabil în rândul publicului. Succesul nu a fost o surpriză totală: încă din faza de pre-sale,
10:30
Coduri portocalii de ninsori şi viscol în zone din Oltenia, Transilvania şi Banat, până vineri dimineaţa # G4Media
Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, joi, o serie de avertizări Cod portocaliu de ninsori şi viscol, valabile până vineri dimineaţa în zone din Oltenia, Transilvania şi Banat. Potrivit meteorologilor, pe parcursul zilei de joi, între orele 10:00 – 23:00, va fi Cod portocaliu de intensificări puternice ale vântului în judeţele Mehedinţi, Dolj, Olt
10:20
Noul premier populist de dreapta al Republicii Cehe, Andrej Babis, a declarat miercuri că nu va pune capăt unei iniţiative privind livrarea de muniţie de artilerie pentru Ucraina, în pofida promisiunilor sale făcute în campania sa electorală, relatează joi agenția de știri dpa, citată de Agerpres. „Proiectul va continua, iar Republica Cehă va avea rolul
10:20
Probleme în circulația trenurilor din cauza ninsorilor, în special pe regionalele Craiova și Timișoara / Întârziere de peste 4 ore pentru un tren pe ruta București – Curtici # G4Media
Ca urmare a unor probleme apărute la infrastructura feroviară publică, generate de condițiile meteorologice nefavorabile, circulația trenurilor se desfășoară cu dificultate în mai multe zone din țară, în special pe regionalele Craiova și Timișoara, din cauza lipsei tensiunii electrice în firele de contact și a lipsei de gabarit în linie. Astfel, trenul IR 78 București
Acum 2 ore
10:00
FOTO&VIDEO Aproape 5.000 de gospodării din Alba, fără curent electric după ninsorile din cursul nopții. Măsuri de urgență: permanență la primării, restricții de circulație și interdicții de depozitare a zăpezii pe malurile râurilor # G4Media
Autoritățile din Alba au prezentat, joi dimineață, situația din teren, după ninsorile din cursul nopții. Numărul utilizatorilor nealimentați cu energie electrică era de dimineață de 4.839, din 9 localități. Zece echipe ale Distribuție Energie Electrică România – Sucursala Alba se afla în teren, au precizat reprezentanții Instituției Prefectului. Numărul celor care au rămas fără curent
10:00
Curtea de Apel București judecă azi contestația depusă de un ONG împotriva comitetului guvernamental pentru modificarea Legilor Justiției / ONG-ul e aliat cu Călin Georgescu # G4Media
Curtea de Apel București, aflată în mijlocul scandalului din justiție, judecă azi de la ora 13.00 contestația depusă de un ONG împotriva comitetului înființat de premierul Ilie Bolojan pentru modificarea Legilor Justiției, potrivit portalului instanței. Decizia de înființare a Comitetului pentru modificarea Legilor Justiției a fost atacată în contencios administrativ de Coaliția pentru Apărarea Statului
10:00
Femeia ucisă miercuri de agenții de la Imigrări, în Minneapolis, era poetă și avea trei copii / Renee Good nu era cunoscută pentru activism, spun apropiații # G4Media
Femeia împușcată mortal miercuri de un ofițer al Serviciului de Imigrări și Vamă al SUA în Minneapolis era Renee Nicole Macklin Good, o mamă de 37 de ani cu trei copii, care se mutase recent în Minnesota, scrie Politico. Pe conturile sale de social media, Macklin Good se descria ca „poetă, scriitoare, soție și mamă".
09:50
Ninsoarea abundentă a dus la suspendarea cursurilor și trecerea lor online în 24 de școli, a anunțat joi Ministerul Educației într-un comunicat. Astfel, prima zi de școală din modulul 3 al anului școlar se amână pentru elevii din următoarele școli: Bihor: – Școala Gimnazială Nr. 11 Oradea,parțial online – Școala Gimnazială Nr. 1 Pocola, parțial
09:50
Ghizii care duc turiștii să admire priveliștile impresionante ale vulcanului Etna din Sicilia sunt revoltați de restricțiile mai severe impuse de autoritățile locale după o serie de erupții ale gigantului vulcan din ultimele săptămâni, transmite Mediafax. Autoritățile din orașul Catania au suspendat sau restricționat excursiile pentru a vedea fluxurile de lavă ale vulcanului, determinând ghizii
09:30
Un fost angajat al forţelor armate suedeze, suspectat de spionaj, a fost plasat miercuri în arest preventiv de către un tribunal din Stockholm, relatează joi AFP, citată de Agerpres. După o audiere cu uşile închise, instanţa a stabilit că există motive care justifică aceste suspiciuni şi a dispus arestarea preventivă a bărbatului în vârstă de
09:20
Un telefon de serviciu cu contacte ale membrilor diviziei de securitate nucleară din Japonia, pierdut, în China, de un angajat în domeniu # G4Media
Un membru al autorității japoneze de reglementare nucleară a pierdut un telefon, probabil în China, care conținea o listă confidențială de contacte, au declarat un oficial și mass-media locală pentru AFP. Această chestiune a fost făcută publică în momentul în care Beijingul intensifică presiunea asupra Tokyo, al cărui prim-ministru, Sanae Takaichi, sugerase în noiembrie că
09:20
Dispozitivele portabile nu se mai rezumă la monitorizarea pașilor, pulsului sau somnului. O nouă generație de tehnologii începe să interacționeze direct cu activitatea cerebrală, anticipând intențiile și deciziile utilizatorilor înainte ca acestea să fie exprimate, transmite Mediafax. The Conversation prezintă felul în care neurotehnologia, printr-o tranziție subtilă, dar profundă, transformă felul în care lucrăm, învățăm
Acum 4 ore
09:10
Greșeala care a schimbat istoria: Peter Sauber povestește cum a ratat șansa de a-l transfera pe Lewis Hamilton # G4Media
Peter Sauber, legendarul fost proprietar al echipei de Formula 1 Sauber, a povestit publicației Blick cum a fost la un pas să-l transfere în 2007 pe Lewis Hamilton. RedBull și Ford dau startul noii ere F1 cu un eveniment spectaculos Sauber a fost cunoscut de-a lungul carierei din F1 că le-a oferit șanse piloților tineri
09:10
Cel mai tânăr pacient cu Alzheimer din lume, diagnosticat la 19 ani / Nu are mutații genetice sau antecedente familiale care să explice apariția atât de timpurie a bolii # G4Media
Cel mai tânăr pacient cu Alzheimer din lume este un băiat de 19 ani din China. A început să aibă probleme de memorie la vârsta de 17 ani, transmite Mediafax. Nu are nicio mutație genetică cunoscută sau antecedente familiale care să explice apariția extrem de timpurie a bolii. Boala Alzheimer este asociată în mod tradițional
08:50
Ninsoarea a paralizat traficul rutier în Ungaria: accidente, devieri și aglomerații pe principalele drumuri ale țării # G4Media
Din cauza ninsorilor abundente în toată Ungaria au avut loc mai multe accidente, ceea ce a dus la devieri de drumuri, închideri de benzi de circulație și aglomerație pe unele autostrăzi și drumuri principale, transmite agenția MTI, citată de Rador. Potrivit site-ului ungar de informații privind condițiile de trafic, Útinform, din cauza situației extraordinare a
08:40
Analiză Le Point, via Rador: De obicei, operațiunile CIA sunt clasificate „top secret". Este o modalitate de a proteja sursele din teren. Este, de asemenea, o chestiune de cultură: agenția de informații operează în umbră și nu își revendică niciodată acțiunile. În cazul operațiunii Absolute Resolve, atacul efectuat în Venezuela împotriva lui Nicolás Maduro, logica
08:30
Taxele turistice cresc în 2026 în numeroase destinații populare. Turiștii vor plăti o taxă de 2 euro pe noapte la București. Los Angeles ajunge la 15,5% din costul cazării, iar Edinburgh stabilește 5% din prețul hotelului, transmite Mediafax. Turiștii vor fi afectați de măsurile administrațiilor locale din întreaga lume. Acestea intensifică acțiunile împotriva supraturismului prin
08:10
Comisia Europeană promite 45 de miliarde de euro pentru a obține sprijinul Italiei și al altor țări pentru acordul comercial cu America de Sud # G4Media
Comisia Europeană are nevoie de sprijinul Romei până vineri pentru a-și asigura o majoritate favorabilă importantului acord comercial dintre UE și America de Sud, arată o analiză Politico citată de Rador. Dar pentru acest obiectiv trebuie să înfrângă rezistența Italiei. Președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen e hotărâtă să meargă săptămâna viitoare în America
08:00
Analiză Les Echos, via Rador: Emmanuel Macron, Volodimir Zelenski și Keir Starmer au semnat o declarație de intenție potrivit căreia, în cazul unui armistițiu cu Rusia, o forță multinațională ar putea fi desfășurată în Ucraina. Pentru a confirma convergența operațională constatată de aliați, Statele Unite ar putea oferi sprijin acestei eventuale forțe, la care ar
08:00
Trump ordonă retragerea SUA din zeci de organizaţii internaţionale / Jumătate sunt afiliate ONU # G4Media
Donald Trump a semnat miercuri un ordin executiv prin care dispune retragerea Statelor Unite din 66 de organizaţii internaţionale care „nu mai servesc interesele americane", a anunţat Casa Albă într-un mesaj pe X. Casa Albă a precizat că 31 dintre aceste organizaţii sunt afiliate Naţiunilor Unite. De la revenirea la Casa Albă, în urmă cu
08:00
Un ploieștean a sunat la 112 după ce a crezut că taximetristul e băut / A fost amendat cu 2.000 de lei de către polițiști, șoferul era treaz / ”Mi s-a părut ciudat că nu cunoaște orașul” # G4Media
Un ploieștean a fost amendat cu 2.000 de lei după ce a sunat la 112, convins că taximetristul cu care se deplasa era sub influența alcoolului. Incidentul a avut loc noaptea trecută, în Ploiești. Sancțiunea a fost aplicată după ce testarea cu etilotestul a indicat un rezultat negativ, anunță Observatorul Prahovean. Totul s-a întâmplat în
08:00
Rheinmetall, campionul european al industriei de apărare: dezvoltare exponențială de la domeniul naval la drone, tancuri și muniții # G4Media
Compania cu o istorie de peste 100 de ani centenar cunoaște o creștere explozivă de la declanșarea războiului din Ucraina. De la domeniul naval la drone, ambițiile sale nu au limite, arată o analiză Liberation, citată de Rador. Fondată în 1889, la începutul domniei lui Wilhelm al II-lea, la Düsseldorf, fabrica de armament Rheinische Metallwaren
08:00
Alpine a prezentat un filmuleț în care pe fundal se poate auzi
07:50
FC Barcelona a făcut pasul în finala Supercupei Spaniei la fotbal după o victorie categorică, scor 5-0, contra celor de la Athletic Bilbao. Meciul de la Jeddah a fost controlat cu autoritate de echipa antrenată de Hansi Flick, scorul vorbind de la sine despre acest lucru. Ferran Torres (22) a deschis scorul, Fermin Lopez a […] © G4Media.ro.
07:50
Pot deveni Coreea de Sud și Coreea de Nord „doi pinguini îmbrățișați”? O fotografie postată de liderul de la Seul transmite un mesaj de apropiere între cele două state # G4Media
Preşedintele sud-coreean Lee Jae Myung a postat o fotografie cu doi pinguini îmbrăţişaţi în mesajul de Anul Nou adresat Phenianului, îndemnându-l pe liderul nord-coreean Kim Jong Un să se întâlnească cu el, notează AFP, preluată de Agerpres. Pe contul său X, liderul sud-coreean a scris miercuri că speră ca într-o zi să vadă depăşită „starea […] © G4Media.ro.
07:40
Inter Milano s-a desprins în fruntea ierarhiei din Serie A după victoria, scor 2-0, de pe terenul celor de la Parma. Duelul a făcut parte din runda cu numărul XIX a campionatului de fotbal din Italia. Federico Dimarco a deschis scorul în minutul 42, iar Thuram a stabilit scorul final în minutul 98. Chivu și-a […] © G4Media.ro.
07:30
Parcursul Soranei Cîrstea la WTA Brisbane s-a oprit în optimi, fază a competiției unde jucătoarea din România a fost învinsă de Aryna Sabalenka, lidera mondială din tenis. După un meci de o oră și 20 de minute, Sabalenka s-a impus în două seturi, scor 6-3, 6-3. Duelul a avut loc pe „Pat Rafter Arena”, cel […] © G4Media.ro.
07:30
Atacurile rusești de miercuri noaptea au întrerupt aproape complet alimentarea cu energie electrică în două regiuni din sud-estul Ucrainei, a declarat ministerul energiei de la Kiev, citat de Mediafax. „Ca urmare a atacului, regiunile Dnipropetrovsk și Zaporojie sunt aproape complet fără energie electrică”, a declarat ministerul într-un comunicat pe Telegram. „Infrastructura critică funcționează cu energie […] © G4Media.ro.
07:30
Trafic în condiții de iarnă în mai multe județe / Ninge în toată țara, cel mai mult în nordul și centrul țării # G4Media
Circulația rutieră se desfășoară în condiții de iarnă, joi dimineața, în toată țara. Cel mai mult ninge în nordul și centrul țării. Pe anumitee drumuri sunt impuse restricții, anunță Mediafax. Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române, la nivel național se circulă în general în condiții de iarnă, fiind precipitații sub formă de […] © G4Media.ro.
07:20
Noile toaletele din Caransebeș, vandalizate după șase zile de la inaugurare / Primărie: ”Nu ne-am așteptat ca astfel de fapte să apară într-un interval atât de mic” # G4Media
Toaletele instalate în Parcul Dragalina din Caransebeș au fost vandalizate la doar șase zile de după inaugurare, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Reșița. Primăria Municipiului Caransebeș a anunțat că a remediat problemelor apărute. Reprezentanții administrației locale transmit că ambele toalete au fost reparate și sunt, în acest moment, în stare completă de […] © G4Media.ro.
07:20
Trump vrea o creștere masivă a cheltuielilor pentru armată, până la 1,5 trilioane de dolari # G4Media
Președintele SUA, Donald Trump a anunțat că va solicita Congresului un buget al apărării de 1,5 trilioane de dolari pentru anul fiscal 2027, o creștere de ordinul sutelor de miliarde față de nivelul actual al finanțării Pentagonului, transmite Mediafax. Într-un mesaj publicat pe platforma sa, Truth Social, Trump a spus că banii ar urma să […] © G4Media.ro.
Acum 6 ore
07:10
OpenAI a anunțat un nou produs numit ChatGPT Health, care le permite utilizatorilor să conecteze în mod securizat dosarele medicale și aplicațiile de wellness la ChatGPT, pentru răspunsuri mai relevante și mai bine ancorate în datele personale de sănătate, transmite Mediafax. Compania subliniază că funcția nu este destinată diagnosticării sau tratamentului și nu înlocuiește consultația […] © G4Media.ro.
07:10
100 de morți în urma atacului american pentru capturarea lui Maduro. Primele cifre oficiale # G4Media
Ministrul de interne al Venezuelei, Diosdado Cabello, a declarat că 100 de persoane au murit în atacul american care l-a îndepărtat de la putere pe Nicolas Maduro, transmite Mediafax. Oficialii venezueleni au declarat că o mare parte din contingentul de securitate al lui Maduro a fost ucis „cu sânge rece”, iar Cuba a precizat că […] © G4Media.ro.
07:10
Primele cifre oficiale: 100 de morți în urma operațiunii de capturare a lui Maduro / Ministru de Interne: ”Atacul împotriva țării noastre a fost teribil” # G4Media
Ministrul de interne al Venezuelei, Diosdado Cabello, a declarat că 100 de persoane au murit în atacul american care l-a îndepărtat de la putere pe Nicolas Maduro. Oficialii venezueleni au declarat că o mare parte din contingentul de securitate al lui Maduro a fost ucis „cu sânge rece”, iar Cuba a precizat că militarii și […] © G4Media.ro.
Acum 12 ore
23:20
Primăria Timișoara introduce avizul anual pentru comerțul stradal / Se elimină birocrația, comercianții nu vor mai avea nevoie de avize separate pentru fiecare eveniment # G4Media
Primăria Timișoara aplică, de anul acesta, un nou regulament pentru desfășurarea activităților de comerț stradal, prin care intenționează să reducă birocrația și să simplifice procesul de autorizare, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Timișoara. Cea mai importantă modificare vizează participarea la evenimentele organizate în oraș. Comercianții nu vor mai avea nevoie de avize […] © G4Media.ro.
23:20
Incident tehnic pe secția Periș – Buftea / Întârzieri de până la 180 de minute în Gara de Nord # G4Media
Circulația feroviară este grav perturbată, miercuri seară, în Gara de Nord, unde mai multe trenuri înregistrează întârzieri de zeci și chiar sute de minute, atât la sosire, cât și la plecare. „În data de 7 ianuarie 2026, pe raza Sucursalei Regionale de Căi Ferate Bucureşti, pe secţia de circulaţie Periş – Buftea, la kilometrul feroviar […] © G4Media.ro.
23:00
Kevin Keegan, fost antrenor al Angliei, diagnosticat cu cancer / A fost cel mai bun jucător european al anului, în 1978 și 1979 # G4Media
Kevin Keegan, fostul jucător și antrenor al Angliei, a fost diagnosticat cu cancer, a anunțat miercuri familia sa, citată de AP, informează Mediafax. Keegan, în vârstă de 74 de ani, a fost internat recent în spital după ce a prezentat simptome abdominale și a fost supus unor teste suplimentare. „Aceste investigații au revelat un diagnostic […] © G4Media.ro.
23:00
Alpinistul Adrian Ahriţculesei a cucerit cel mai înalt vârf din Antarctica / Este cel de-al şaselea vârf cucerit de Adrian din Circuitul ”Seven Summits” # G4Media
Alpinistul Adrian Ahriţculesei a cucerit Mount Vinson (4.892 metri), cel mai înalt vârf din Antarctica, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Timișoara. “Sunt pe Vinson” este mesajul transmis de alpinistul din Petroşani şi recepţionat marţi noaptea de managerul său, Adrian Ştefan Jurca. “Adrian a trimis un mesaj prin care anunţă reuşita sa, în […] © G4Media.ro.
22:40
3.000 de turiști au fost evacuați în Argentina, în urma incendiilor de vegetație / Focul ar fi fost provocat intenționat / Guvernator: „Nenorociții care au pornit focul vor ajunge la închisoare” # G4Media
Aproximativ 3.000 de turiști au fost evacuați din sudul Argentinei, după ce mai multe incendii de vegetație au cuprins regiunea Patagonia, relatează Mediafax, care citează Le Figaro. Incendiile de proporții au izbucnit în nordul provinciei Chubut, în apropierea stațiunii turistice Puerto Patriada, situată la nord de lacul Epuyén. Guvernatorul provinciei, Ignacio Torres, a anunțat miercuri […] © G4Media.ro.
22:30
Banca Națională a Bulgariei, nevoită să intervină / Plângeri după trecerea la euro / Băncile trebuie să ofere schimb valutar gratuit la cursul oficial de 1,95 leva per euro, sub un anumit prag # G4Media
Banca Națională a Bulgariei a intervenit după apariția unor plângeri privind comisioane și restricții ilegale impuse de bănci comerciale pentru schimbul de leva în euro, autoritățile promițând controale zilnice și sancțiuni pentru nerespectarea regulilor de conversie în perioada trecerii, anunță Mediafax. Banca Națională a Bulgariei (BNB) a intervenit pentru a răspunde rapoartelor privind băncile comerciale […] © G4Media.ro.
22:20
Reînregistrat de Rusia, spionat de Marea Britanie, confiscat de SUA: de ce un petrolier ruginit din Atlantic stârnește atâta interes? # G4Media
Un petrolier uriaș și ruginit, care plutea spre nord prin Atlantic, a devenit centrul atenției mondiale după ce a fost urmărit zile întregi și, în cele din urmă, confiscat de forțele armate americane, în timp ce armata rusă se îndrepta în grabă spre el, scrie The Guardian. Deși nu transportă petrol, nava lungă de 300 […] © G4Media.ro.
22:20
Fonduri mai mari pentru fermieri și reglementări noi legate siguranța alimentelor la reuniunea miniștrilor Agriculturii din UE/ Nimic nou deocamdată despre Mercosur # G4Media
Miercuri seară, după încheierea întâlnirii miniștrilor Agriculturii din țările membre ale UE, reprezentanții Comisiei Europene (CE) au vorbit despre rezultatele discuțiilor. Christophe Hansen anunță un nou sprijin pentru agricultori Comisarul pentru Agricultură, Christophe Hansen, a anunțat că în urma discuțiilor de astăzi s-a stabilit alocarea a 45 de miliarde de euro pentru fermieri. „Statele membre […] © G4Media.ro.
Acum 24 ore
22:10
Risc mare de avalanşe în masivele Făgăraş, Bucegi, Ţarcu şi Godeanu / Peste un metru și jumătate de zăpadă grosime la Vârful Omu # G4Media
Riscul mare de producere a avalanşelor, de gradul patru din cinci, se menţine în masivele Făgăraş, Bucegi, Ţarcu şi Godeanu, informează Buletinul nivometeorologic transmis miercuri seară de Serviciul Regional de Prognoză a Vremii Sibiu, transmite Agerpres. Potrivit sursei citate, la altitudini de peste 1.800 de metri, „pe pantele înclinate se menţine riscul declanşării de avalanşe […] © G4Media.ro.
