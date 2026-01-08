S-a pensionat șeful Poliției Municipiului Sibiu / Va împlini în acest an 48 de ani / ”Mă voi duce către partea de instructor de înot, pentru că am terminat un liceu sportiv”

Sebastian Veștemeanu, șeful Poliției Municipiului Sibiu, s-a pensionat. Într-o declarație acordată Turnul Sfatului, el spune că intenționează să se facă instructor de înot și să fie mai aproape de familie. Întrebat ce va face acum, după pensionare, Veștemeanu spune că va trebui, în primul rând, să se ”deconecteze” de la ce însemna meseria de polițist. […] © G4Media.ro.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de G4Media