FC Barcelona, în finala Supercupei Spaniei după ce a făcut spectacol cu Bilbao (5-0)
8 ianuarie 2026 07:50
FC Barcelona a făcut pasul în finala Supercupei Spaniei la fotbal după o victorie categorică, scor 5-0, contra celor de la Athletic Bilbao. Meciul de la Jeddah a fost controlat cu autoritate de echipa antrenată de Hansi Flick, scorul vorbind de la sine despre acest lucru. Ferran Torres (22) a deschis scorul, Fermin Lopez a […]
• • •
Analiză Les Echos, via Rador: Emmanuel Macron, Volodimir Zelenski și Keir Starmer au semnat o declarație de intenție potrivit căreia, în cazul unui armistițiu cu Rusia, o forță multinațională ar putea fi desfășurată în Ucraina. Pentru a confirma convergența operațională constatată de aliați, Statele Unite ar putea oferi sprijin acestei eventuale forțe, la care ar […]
Trump ordonă retragerea SUA din zeci de organizaţii internaţionale / Jumătate sunt afiliate ONU
Donald Trump a semnat miercuri un ordin executiv prin care dispune retragerea Statelor Unite din 66 de organizaţii internaţionale care „nu mai servesc interesele americane", a anunţat Casa Albă într-un mesaj pe X. Casa Albă a precizat că 31 dintre aceste organizaţii sunt afiliate Naţiunilor Unite. De la revenirea la Casa Albă, în urmă cu […]
Un ploieștean a sunat la 112 după ce a crezut că taximetristul e băut / A fost amendat cu 2.000 de lei de către polițiști, șoferul era treaz / "Mi s-a părut ciudat că nu cunoaște orașul"
Un ploieștean a fost amendat cu 2.000 de lei după ce a sunat la 112, convins că taximetristul cu care se deplasa era sub influența alcoolului. Incidentul a avut loc noaptea trecută, în Ploiești. Sancțiunea a fost aplicată după ce testarea cu etilotestul a indicat un rezultat negativ, anunță Observatorul Prahovean. Totul s-a întâmplat în […]
Rheinmetall, campionul european al industriei de apărare: dezvoltare exponențială de la domeniul naval la drone, tancuri și muniții
Compania cu o istorie de peste 100 de ani centenar cunoaște o creștere explozivă de la declanșarea războiului din Ucraina. De la domeniul naval la drone, ambițiile sale nu au limite, arată o analiză Liberation, citată de Rador. Fondată în 1889, la începutul domniei lui Wilhelm al II-lea, la Düsseldorf, fabrica de armament Rheinische Metallwaren […]
Alpine a prezentat un filmuleț în care pe fundal se poate auzi zgomotul făcut de noul motor Mercedes pentru sezonul 2026 din Formula 1. Echipa a renunțat la unitățile de propulsie Renault (francezii s-au retras din Marele Circ), iar în acest an este echipată de Mercedes. Adio, Renault! Alpine le-a arătat fanilor un filmuleț cu […]
Pot deveni Coreea de Sud și Coreea de Nord „doi pinguini îmbrățișați"? O fotografie postată de liderul de la Seul transmite un mesaj de apropiere între cele două state
Preşedintele sud-coreean Lee Jae Myung a postat o fotografie cu doi pinguini îmbrăţişaţi în mesajul de Anul Nou adresat Phenianului, îndemnându-l pe liderul nord-coreean Kim Jong Un să se întâlnească cu el, notează AFP, preluată de Agerpres. Pe contul său X, liderul sud-coreean a scris miercuri că speră ca într-o zi să vadă depăşită „starea […]
Inter Milano s-a desprins în fruntea ierarhiei din Serie A după victoria, scor 2-0, de pe terenul celor de la Parma. Duelul a făcut parte din runda cu numărul XIX a campionatului de fotbal din Italia. Federico Dimarco a deschis scorul în minutul 42, iar Thuram a stabilit scorul final în minutul 98. Chivu și-a […]
Parcursul Soranei Cîrstea la WTA Brisbane s-a oprit în optimi, fază a competiției unde jucătoarea din România a fost învinsă de Aryna Sabalenka, lidera mondială din tenis. După un meci de o oră și 20 de minute, Sabalenka s-a impus în două seturi, scor 6-3, 6-3. Duelul a avut loc pe „Pat Rafter Arena", cel […]
Atacurile rusești de miercuri noaptea au întrerupt aproape complet alimentarea cu energie electrică în două regiuni din sud-estul Ucrainei, a declarat ministerul energiei de la Kiev, citat de Mediafax. „Ca urmare a atacului, regiunile Dnipropetrovsk și Zaporojie sunt aproape complet fără energie electrică", a declarat ministerul într-un comunicat pe Telegram. „Infrastructura critică funcționează cu energie […]
Trafic în condiții de iarnă în mai multe județe / Ninge în toată țara, cel mai mult în nordul și centrul țării
Circulația rutieră se desfășoară în condiții de iarnă, joi dimineața, în toată țara. Cel mai mult ninge în nordul și centrul țării. Pe anumitee drumuri sunt impuse restricții, anunță Mediafax. Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române, la nivel național se circulă în general în condiții de iarnă, fiind precipitații sub formă de […]
Noile toaletele din Caransebeș, vandalizate după șase zile de la inaugurare / Primărie: "Nu ne-am așteptat ca astfel de fapte să apară într-un interval atât de mic"
Toaletele instalate în Parcul Dragalina din Caransebeș au fost vandalizate la doar șase zile de după inaugurare, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Reșița. Primăria Municipiului Caransebeș a anunțat că a remediat problemelor apărute. Reprezentanții administrației locale transmit că ambele toalete au fost reparate și sunt, în acest moment, în stare completă de […]
Trump vrea o creștere masivă a cheltuielilor pentru armată, până la 1,5 trilioane de dolari
Președintele SUA, Donald Trump a anunțat că va solicita Congresului un buget al apărării de 1,5 trilioane de dolari pentru anul fiscal 2027, o creștere de ordinul sutelor de miliarde față de nivelul actual al finanțării Pentagonului, transmite Mediafax. Într-un mesaj publicat pe platforma sa, Truth Social, Trump a spus că banii ar urma să […]
OpenAI a anunțat un nou produs numit ChatGPT Health, care le permite utilizatorilor să conecteze în mod securizat dosarele medicale și aplicațiile de wellness la ChatGPT, pentru răspunsuri mai relevante și mai bine ancorate în datele personale de sănătate, transmite Mediafax. Compania subliniază că funcția nu este destinată diagnosticării sau tratamentului și nu înlocuiește consultația […]
100 de morți în urma atacului american pentru capturarea lui Maduro. Primele cifre oficiale
Ministrul de interne al Venezuelei, Diosdado Cabello, a declarat că 100 de persoane au murit în atacul american care l-a îndepărtat de la putere pe Nicolas Maduro, transmite Mediafax. Oficialii venezueleni au declarat că o mare parte din contingentul de securitate al lui Maduro a fost ucis „cu sânge rece", iar Cuba a precizat că […]
Primăria Timișoara introduce avizul anual pentru comerțul stradal / Se elimină birocrația, comercianții nu vor mai avea nevoie de avize separate pentru fiecare eveniment
Primăria Timișoara aplică, de anul acesta, un nou regulament pentru desfășurarea activităților de comerț stradal, prin care intenționează să reducă birocrația și să simplifice procesul de autorizare, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Timișoara. Cea mai importantă modificare vizează participarea la evenimentele organizate în oraș. Comercianții nu vor mai avea nevoie de avize […]
Incident tehnic pe secția Periș – Buftea / Întârzieri de până la 180 de minute în Gara de Nord
Circulația feroviară este grav perturbată, miercuri seară, în Gara de Nord, unde mai multe trenuri înregistrează întârzieri de zeci și chiar sute de minute, atât la sosire, cât și la plecare. „În data de 7 ianuarie 2026, pe raza Sucursalei Regionale de Căi Ferate Bucureşti, pe secţia de circulaţie Periş – Buftea, la kilometrul feroviar […]
Kevin Keegan, fost antrenor al Angliei, diagnosticat cu cancer / A fost cel mai bun jucător european al anului, în 1978 și 1979
Kevin Keegan, fostul jucător și antrenor al Angliei, a fost diagnosticat cu cancer, a anunțat miercuri familia sa, citată de AP, informează Mediafax. Keegan, în vârstă de 74 de ani, a fost internat recent în spital după ce a prezentat simptome abdominale și a fost supus unor teste suplimentare. „Aceste investigații au revelat un diagnostic […]
Alpinistul Adrian Ahriţculesei a cucerit cel mai înalt vârf din Antarctica / Este cel de-al şaselea vârf cucerit de Adrian din Circuitul "Seven Summits"
Alpinistul Adrian Ahriţculesei a cucerit Mount Vinson (4.892 metri), cel mai înalt vârf din Antarctica, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Timișoara. "Sunt pe Vinson" este mesajul transmis de alpinistul din Petroşani şi recepţionat marţi noaptea de managerul său, Adrian Ştefan Jurca. "Adrian a trimis un mesaj prin care anunţă reuşita sa, în […]
3.000 de turiști au fost evacuați în Argentina, în urma incendiilor de vegetație / Focul ar fi fost provocat intenționat / Guvernator: „Nenorociții care au pornit focul vor ajunge la închisoare"
Aproximativ 3.000 de turiști au fost evacuați din sudul Argentinei, după ce mai multe incendii de vegetație au cuprins regiunea Patagonia, relatează Mediafax, care citează Le Figaro. Incendiile de proporții au izbucnit în nordul provinciei Chubut, în apropierea stațiunii turistice Puerto Patriada, situată la nord de lacul Epuyén. Guvernatorul provinciei, Ignacio Torres, a anunțat miercuri […]
Banca Națională a Bulgariei, nevoită să intervină / Plângeri după trecerea la euro / Băncile trebuie să ofere schimb valutar gratuit la cursul oficial de 1,95 leva per euro, sub un anumit prag
Banca Națională a Bulgariei a intervenit după apariția unor plângeri privind comisioane și restricții ilegale
Reînregistrat de Rusia, spionat de Marea Britanie, confiscat de SUA: de ce un petrolier ruginit din Atlantic stârnește atâta interes? # G4Media
Un petrolier uriaș și ruginit, care plutea spre nord prin Atlantic, a devenit centrul atenției mondiale după ce a fost urmărit zile întregi și, în cele din urmă, confiscat de forțele armate americane, în timp ce armata rusă se îndrepta în grabă spre el, scrie The Guardian. Deși nu transportă petrol, nava lungă de 300 […] © G4Media.ro.
Fonduri mai mari pentru fermieri și reglementări noi legate siguranța alimentelor la reuniunea miniștrilor Agriculturii din UE/ Nimic nou deocamdată despre Mercosur # G4Media
Miercuri seară, după încheierea întâlnirii miniștrilor Agriculturii din țările membre ale UE, reprezentanții Comisiei Europene (CE) au vorbit despre rezultatele discuțiilor. Christophe Hansen anunță un nou sprijin pentru agricultori Comisarul pentru Agricultură, Christophe Hansen, a anunțat că în urma discuțiilor de astăzi s-a stabilit alocarea a 45 de miliarde de euro pentru fermieri. „Statele membre […] © G4Media.ro.
Risc mare de avalanşe în masivele Făgăraş, Bucegi, Ţarcu şi Godeanu / Peste un metru și jumătate de zăpadă grosime la Vârful Omu # G4Media
Riscul mare de producere a avalanşelor, de gradul patru din cinci, se menţine în masivele Făgăraş, Bucegi, Ţarcu şi Godeanu, informează Buletinul nivometeorologic transmis miercuri seară de Serviciul Regional de Prognoză a Vremii Sibiu, transmite Agerpres. Potrivit sursei citate, la altitudini de peste 1.800 de metri, „pe pantele înclinate se menţine riscul declanşării de avalanşe […] © G4Media.ro.
Siberia, locul în care morții se conservă perfect de sute de ani / În ”congelatorul” natural, vechi de 10.000 de ani, cercetătorii francezi au analizat corpurile conservate perfect / Săpăturile sunt acum suspendate din cauza tensiunilor politice # G4Media
O cercetare arheologică fără precedent, care s-a întins pe 15 ani, a avut rezultate absolut remarcabile: există un loc pe Terra unde morții nu putrezesc niciodată, ba chiar își păstrează expresiile faciale. Au fost descoperiți microbi vechi de secole, notează Mediafax, care citează Revista „Nature”. Această publicație a prezentat rezultatele unei investigații arheologice ce a […] © G4Media.ro.
Actorul american de origine română Sebastian Stan s-ar putea îndrepta spre Gotham City, scrie Variety. Starul nominalizat la Oscar pentru „The Apprentice” este în negocieri pentru a se alătura lui Robert Pattinson în „The Batman Part II” al DC Studios. Stan este deja familiarizat eroii și răufăcătorii costumați, având în vedere că a interpretat rolul […] © G4Media.ro.
Agenții Serviciului de Imigrare și Vamă (ICE) din Minneapolis au împușcat mortal o femeie în mașina ei miercuri, au declarat oficialii federali, citați de CNBC. „Astăzi, ofițerii ICE din Minneapolis desfășurau operațiuni țintite când revoltații au început să blocheze ofițerii ICE, iar una dintre aceste revoltați violenți și-a folosit mașina ca armă, încercând să calce […] © G4Media.ro.
Un petrolier ce naviga sub pavilionul insulelor Palau şi care ar putea fi folosit la exportul petrolului rusesc a fost lovit miercuri de o dronă în Marea Neagră, în apropierea coastelor Turciei, potrivit postului turc de ştiri NTV, citat de agențiile EFE și Agerpres. Petrolierul, denumit „Elbus”, se afla în momentul atacului la aproximativ 30 […] © G4Media.ro.
George Simion anunță protest joi, în Piața Universității: ”Chiar dacă e frig, ieșiți în stradă” / ”Dacă nu vă place de Simion, faceți voi un protest” / ”Plătiți-vă cotizația pentru anul acesta” # G4Media
”Plătiți-vă cotizația pentru anul acesta” este mesajul de început de an transmis membrilor AUR de către liderul George Simion. Liderul extremist anunță un protest împotriva guvernului, joi, 15 ianuarie, în Piața Universității. ”Protest joi, 15 ianuarie, de la ora 18:00 ne vedem în Piața Universității, la statui. Nu mai comentați, nu mai criticați în spatele […] © G4Media.ro.
Metaloglobus Bucureşti, ultima clasată în prima ligă de fotbal a României, a fost învinsă de echipa turcă Alanyaspor cu scorul de 2-0 (0-0), miercuri, într-un meci amical jucat în stagiul de pregătire din Antalya (Turcia), transmite Agerpres.Ianis Hagi a înscris în minutul 56, din lovitură liberă, iar Yusuf Can Karademir a stabilit scorul final în […] © G4Media.ro.
Președintele sârb, Aleksandar Vucic: Vrem să cumpărăm „cel puțin încă 5 procente” din acțiunile companiei petroliere sârbe NIS / SUA a aplicat sancțiuni NIS din cauza participației Gazprom # G4Media
Președintele sârb Aleksandar Vucic a declarat miercuri într-un interviu acordat canalului de televiziune sârb Informer că Serbia dorește să cumpere „cel puțin încă cinci la sută” din acțiunile companiei petroliere sârbe NIS, care se află sub sancțiuni americane din cauza participației majoritare a Gazprom din Rusia, transmite agenția bulgară de presă BTA. El a subliniat […] © G4Media.ro.
Ministrul german de externe, Johann Wadephul, a declarat miercuri că nu are nicio îndoială că membrii NATO vor rămâne uniți și că este încrezător că alianța de apărare va rămâne neschimbată, scrie Reuters. „Statele Unite susțin apărarea alianței și, de asemenea, susțin alianța cu Europa”, a declarat Wadephul într-o conferință de presă comună la Paris […] © G4Media.ro.
Bulgarii reiau joi 8 ianuarie 2026 lucrările de reparații la podul Giurgiu – Ruse / Revin restricțiile de circulație suspendate de sărbători # G4Media
Pe 8 ianuarie 2026, renovarea majoră a Podului Prieteniei Giurgiu – Ruse va fi reluată, anunță radioul public bulgar. Lucrările de construcție și instalare sunt preconizate să se reia în jurul orei 8 dimineața pe un tronson de 320 de metri al drumului în direcția Bulgariei. Pe 17 decembrie 2025, lucrările la șantier au fost […] © G4Media.ro.
Casa Albă promite să continue confiscarea petrolierelor sancționate, în ciuda riscului de intensificare a tensiunilor cu Rusia # G4Media
Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat miercuri că președintele Donald Trump „nu se teme” să continue confiscarea petrolierelor sancționate, în ciuda îngrijorărilor că acest lucru ar putea intensifica tensiunile cu Rusia și China, transmite CNN. „El va aplica politica noastră care este cea mai bună pentru Statele Unite ale Americii”, a […] © G4Media.ro.
Polymarket refuză să plătească pariurile că SUA ar „invada” Venezuela / Platforma contestă faptul că raidul SUA a constituit o invazie, în disputa pentru pariuri de peste 10,5 milioane de dolari # G4Media
Polymarket contestă faptul că misiunea de capturare a lui Nicolás Maduro a constituit o invazie și a declarat că va onora contractul de predicție numai dacă armata SUA preia controlul asupra teritoriului venezuelean, scrie Financial Times. Decizia platformei de pariuri a înfuriat pariorii și a alimentat controversa din jurul unui pariu câștigător privind momentul capturării […] © G4Media.ro.
Festival pe rețele de socializare după ce Nicușor Dan a rămas blocat de zăpadă la Paris / Zeci de imagini îl prezintă pe președintele României în ipostaze comice # G4Media
La un grătar pe aeroport, alături de președintele francez Emanuel Macron, jucând ”alba-neagra” în aeroport, îngropat în zăpadă sau făcând oameni de zăpadă, președintele Nicușor Dan a fost vedeta zilei pe rețelele de socializare. Totul a început după ce aeronava Spartan cu care Nicușor Dan s-a deplasat în Franța nu a putut decola marți, din […] © G4Media.ro.
Nicușor Dan a ajuns la București, după ce avionul său a rămas blocat la Paris din cauza vremii nefavorabile # G4Media
Președintele Nicușor Dan a ajuns miercuri seara la București, după ce a rămas blocat la Paris, unde a participat la summitul aliaților Ucrainei Coaliția de Voință din cauza condițiilor meteo nefavorabile. “Am ajuns la București. Pe parcursul zborului, deasupra spațiului aerian al Elveției, aeronava noastră a fost escortată de două avioane F-18, un gest de […] © G4Media.ro.
Zelenski: Ucraina și Republica Moldova își coordonează pașii pentru aderarea la UE / Discuții ale liderului ucrainean cu Maia Sandu # G4Media
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, anunță că Ucraina și Republica Moldova lucrează coordonat pentru parcursul european, cu accent pe deschiderea simultană a primelor capitole de negociere cu Uniunea Europeană, anunță Mediafax. Ucraina și Republica Moldova își aliniază pașii în procesul de aderare la Uniunea Europeană, a declarat președintele ucrainean Volodimir Zelenski, după o discuție purtată cu […] © G4Media.ro.
Dinamo s-a impus cu 2-0 miercuri într-un amical cu Young Boys Berna desfășurat în Antalya, anunță Mediafax. Ambele goluri au fost marcate în prima repriză. În minutul 20, Nikita Stoinov a înscris cu capul, iar 24 de minute mai târziu Mamoudou Karamoko a dus diferența la 2-0. Dinamo se află la început de an în […] © G4Media.ro.
Papa Leon al XIV-lea a convocat cardinalii la Roma pentru o reuniune care semnalează noi reforme # G4Media
Papa Leon al XIV-lea a convocat cardinali din întreaga lume pentru o reuniune care pare să aibă scopul realizării unor noi reforme, acesta susținând că învățăturile moderniste ale Conciliului Vatican II sunt „steaua călăuzitoare” a Bisericii Catolice. Cardinalii din întreaga lume s-au adunat miercuri în sala de audiențe a Vaticanului pentru deschiderea primei lor reuniuni […] © G4Media.ro.
Alertă de iarnă pe râul Bistrița / Zăpor întins pe 7 km / ”Dacă situația o va impune echipa pirotehnică va interveni punctual” # G4Media
Autoritățile monitorizează zăporul, fenomen care se manifestă pe râul Bistrița, amonte de acumularea Izvorul Muntelui, pe o lungime de peste 7 km, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Iași. Specialiștii Sistemului de Gospodărire a Apelor Neamț au informat autoritățile județene că ”pe sectorul cuprins între viaduct Poiana Largului până amonte 200 m pod […] © G4Media.ro.
Secretarul de stat Marco Rubio a declarat că se va întâlni cu oficialii danezi săptămâna viitoare, în urma reafirmării interesului SUA de a prelua Groenlanda, potrivit CNN. Declarațiile sale vin după ce ministrul de externe al Groenlandei și ministrul de externe danez au solicitat o întâlnire cu diplomatul american de rang înalt. Rubio — repetând […] © G4Media.ro.
Gardieni de la școala de corecție de la Buziaș, acuzați că ar fi abuzat sexual copiii de aici / Anchetă în desfășurare / Copiii ar fi fost obligați să întrețină relații sexuale între ei # G4Media
Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Lugoj au deschis o anchetă după ce, la sfârșitul anului trecut, doi polițiști de penitenciare din cadrul Centrului Educativ Buziaș au fost acuzați că ar fi abuzat sexual mai mulți adolescenți în vârstă de 15, 16 și 17 ani, anunță Mediafax. Federația Sindicatelor din Administrația Națională a Penitenciarelor (FSANP) […] © G4Media.ro.
Corpul de Control al Ministerului Sănătății va face verificări la Spitalul Județean Buzău, unde va avea loc și un audit administrativ, după moartea unui tânăr, a anunțat miercuri ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, citat de agenția Mediafax. Ministrul Sănătății susține că a fost sesizat în timp util despre situația de la Spitalul Județean de Urgență Buzău […] © G4Media.ro.
Cursuri online în unităţi de învăţământ din Hunedoara, Mehedinţi, Sălaj şi Galaţi din cauza zăpezii # G4Media
Cursurile cu prezenţă fizică vor fi suspendate, joi şi vineri, în şase unităţi de învăţământ din judeţele Galați, Hunedoara, Mehedinţi şi Sălaj, a anunţat Ministerul Educaţiei şi Cercetării, transmite Agerpres. Conform sursei citate, este vorba despre Şcoala primară „General Berthelot” şi Şcoala gimnazială Răchitova din judeţul Hunedoara, Şcoala gimnazială Balta din judeţul Mehedinţi şi Şcoala […] © G4Media.ro.
Ultimul omagiu adus Brigittei Bardot, la Saint-Tropez / Fostul star mondial al cinematografiei se odihnește cu fața spre mare, într-un sicriu din răchită # G4Media
Brigitte Bardot, starul cinematografiei mondiale, a fost înmormântată în discreție miercuri, în prezența lui Marine Le Pen, Mireille Mathieu și Paul Belmondo. Numeroși admiratori s-au adunat pe străduțe pentru a-i aduce un ultim omagiu, scrie Le Figaro. Avea doar 20 de ani când a interpretat rolul lui Anna, în melodrama Haine, Amour et Trahison (Ura, […] © G4Media.ro.
La ce să se aștepte românii când merg în Bulgaria după trecerea la euro / Recomandările și explicațiile unei jurnaliste românce stabilite în țara vecină # G4Media
Jurnalista Iulia Bahovski, româncă stabilită în Bulgaria, care a urmărit tot procesul de aderare la zona euro și impactul în viața de zi cu zi asupra cetățenilor și turiștilor explică, într-o discuție cu reporterul Mediafax, la ce să se aștepte și la ce să fie atenți românii care vizitează țara vecină. Iulia Bahovski este jurnalist […] © G4Media.ro.
Muzeul Luvru și-a redeschis porțile miercuri, după ce angajații au decis să suspende temporar greva de la Muzeul Luvru, declanșată pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă, scrie Mediafax. Decizia a fost luată în urma unei adunări generale la care au participat între 200 și 300 de salariați ai instituției, potrivit unor surse citate de AFP. Reprezentanta […] © G4Media.ro.
Secretarul Energiei susține că Statele Unite vor să controleze vânzările de petrol ale Venezuelei pentru a genera schimbările politice dorite # G4Media
Chris Wright, secretarul american al Energiei, a afirmat miercuri că Statele Unite intenționează să preia controlul asupra vânzărilor de petrol ale Venezuelei pentru a contribui la schimbările politice dorite în țara sud-americană, relatează agenția de știri Reuters, citată de Mediafax. „În loc ca petrolul să fie blocat așa cum este acum, vom lăsa petrolul să […] © G4Media.ro.
