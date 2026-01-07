Misterul blocării lui Nicușor Dan la Paris. Cum aterizează cursele de linie pe Aeroportul Otopeni, în condiții de ceață, dar nu poate ateriza aeronava militară Spartan
Gândul, 7 ianuarie 2026 08:50
Nicușor Dan – președintele României – a participat, marți, la Paris, la întâlnirea Coaliției de Voință, alături de liderii europeni. Ulterior, șeful statului urma să revină în România la bordul unei aeronave militare Spartan. Totuși, potrivit informațiilor Antena 3 CNN, avionul Spartan cu care Nicușor Dan și jurnaliștii români au ajuns la Paris nu a […]
• • •
Alte ştiri de Gândul
Acum 5 minute
09:10
RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 823. Protestele din Iran au cuprins și capitala Teheran. Poliția a dat cu gaze lacrimogene în Marele Bazar # Gândul
Poliția iraniană a folosit gaze lacrimogene pentru a dispersa zeci de protestatari care scandau sloganuri politice împotriva guvernului în Marele Bazar din Teheran, potrivit unor ONG-uri. Mai multe videoclipuri au fost postate pe rețelele de socializare, transmite AFP. „Pahlavi se va întoarce” Protestatarii au strigat „Pahlavi se va întoarce”, referindu-se la dinastia răsturnată de revoluția […]
09:10
Sfântul Ioan Botezătorul, sărbătorit la 7 ianuarie. Viața celui considerat Înaintemergătorul Fiului Domnului # Gândul
La 7 ianuarie, a doua zi după Bobotează, creștinii ortodocși îl cinstesc pe Sfântul Proroc Ioan Botezătorul, numit și Înaintemergătorul Domnului. Sărbătoarea poartă numele de „Soborul Sfântului Ioan Botezătorul” și este rânduită imediat după Botezul Domnului, ca omagiu adus celui care a slujit la taina botezului în Iordan. Potrivit tradiției consemnate în surse bisericești, Sfântul […]
09:10
Dan Dungaciu: „De la venirea lui Trump, China nu se mai regăsește pe lista NATO a amenințărilor” # Gândul
În ediția din 6 ianuarie 2026 a emisiunii „Marius Tucă Show”, Dan Dungaciu a analizat schimbarea de percepție globală asupra lui Donald Trump și impactul acesteia asupra relațiilor internaționale, cu accent pe poziția Chinei în noua arhitectură de securitate. Urmăriți aici integral emisiunea Marius Tucă Show. Dungaciu a explicat că, spre deosebire de perioada administrației […]
09:10
Actorul francez care vrea să fie eutanasiat după eșecul unei operații de rutină. „Nu mai am viață” # Gândul
Arnaud Denis, dramaturg și actor francez, trăiește un adevărat calvar după o operație banală. În 2023 i-a fost implantată o proteză Medtronic pentru o hernie inghinală, iar de atunci se luptă cu complicațiile grave, dar și cu un sindrom inflamator rar. În lipsa unei soluții medicale, el a depus o cerere de eutanasiere în Belgia, […]
Acum 10 minute
09:00
Michael Reagan, fiul cel mare al președintelui Ronald Reagan, a murit la 80 de ani. Anunțul a fost făcut de Fundația și Institutul Prezidențial Ronald Reagan, într-o postare pe X, marți, 6 ianuarie. Comentatorul a decedat duminică, 4 ianuarie, la Los Angeles, iar cauza morții sale nu a fost dezvăluită. Postarea l-a recunoscut pe Michael […]
09:00
Căderea lui Maduro. Moscova a pierdut un partener la Caracas, dar a câștigat un guvern cu aceleași idei la Washington. „Pericolul este ca Rusia să interpreteze aceste mișcări drept undă verde” # Gândul
După luni de negocieri secrete cu Venezuela și de concentrare a forțelor în Caraibe, SUA au lansat o campanie de atac și un raid pentru a decapita conducerea țării. Rezultatele au fost rapide. Până la sfârșitul scurtei operațiuni Absolute Rezolve, forțele americane i-au capturat pe liderul venezuelean Nicolás Maduro și pe soția sa și i-au […]
Acum 30 minute
08:50
Carlo Ancelotti a ajuns ținta glumelor românului care a jucat la AC Milan, dar care a ajuns paznic la aeroport: „Te pup Carleto. Mai ții minte asta?” # Gândul
Carlo Ancelotti (66 de ani) a ajuns ținta glumelor românului care a jucat la AC Milan, dar care a ajuns paznic la aeroport. Reacția vine în urma mesajului postat de actualul selecționer al naționalei Braziliei de Anul Nou, pe o platformă de socializare. Cristian Daminuță, românul în vârstă de 35 de ani care a jucat […]
08:50
Misterul blocării lui Nicușor Dan la Paris. Cum aterizează cursele de linie pe Aeroportul Otopeni, în condiții de ceață, dar nu poate ateriza aeronava militară Spartan # Gândul
Nicușor Dan – președintele României – a participat, marți, la Paris, la întâlnirea Coaliției de Voință, alături de liderii europeni. Ulterior, șeful statului urma să revină în România la bordul unei aeronave militare Spartan. Totuși, potrivit informațiilor Antena 3 CNN, avionul Spartan cu care Nicușor Dan și jurnaliștii români au ajuns la Paris nu a […]
08:40
Ciorba de usturoi, preparatul tradițional care susține imunitatea în sezonul rece. Cum se prepară corect # Gândul
În plin sezon rece, când gripa și răcelile sunt tot mai frecvente, românii devin mai atenți la alimentație și la preparatele care pot susține organismul. Printre rețetele tradiționale apreciate nu doar pentru gust, ci și pentru beneficiile asupra sănătății, se numără și ciorba de usturoi, considerată un adevărat gardian al sistemului imunitar. Ciorba de usturoi […]
Acum o oră
08:20
La început de 2026, un oraș din România a ajuns să fie comparat de localnici cu „mica Veneție”. Din păcate, nu din motive turistice, așa cum și-ar fi dorit mulți, ci din cauza străzilor care se transformă în adevărate lacuri după fiecare ploaie sau ninsoare. Este vorba despre Ploiești, unul dintre marile orașe ale României. […]
08:20
Cutremur puternic de 6,7 grade în Filipine, miercuri dimineață. Autoritățile se așteaptă la posibile pagube materiale și replici seismice # Gândul
Un cutremur cu magnitudinea de 6,7 s-a produs miercuri în largul coastelor Filipinelor, în apropiere de localitatea Baculin, provocând panică în rândul populației. Autoritățile se așteaptă la posibile pagube materiale și replici seismice. Seismul a avut loc la aproximativ 68 de kilometri est de Baculin, la o adâncime de 10 kilometri, conform datelor furnizate de […]
Acum 2 ore
08:10
Dan Dungaciu: „Gorbaciov a venit și a zis că lumea nu mai poate arăta așa. S-a dus și a discutat cu americanii” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre cum ceea ce face Trump în prezent se aseamănă cu acțiunile lui Gorbaciov. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Dan Dungaciu: „Când Gorbaciov a început să discute cu americanii, a discutat […]
08:10
Andrei Caramitru a precizat, într-o nouă postare pe Facebook, că anul 2026 „va fi similar ca impact istoric cu 1989”. De altfel, a menționat că și alte personalități politice ar urma să „cadă”, după capturarea lui Nicolas Maduro. În primă instanță, a adus în discuție capturarea lui Nicolas Maduro, președintele Venezuelei în vârstă de 63 […]
07:50
Toată lumea îl știe mustăcios, dar cum arăta Marius Urzică fără celebra lui mustață. Concurentul Power Couple 2026 era cu totul alt om # Gândul
Marius Urzică este unul dintre concurenții de la Power Couple 2026. Deși toată lumea îl știe cu celebra lui mustață, puțini știu cum arăta campionul olimpic fără păr facial. Era cu totul alt om. Vezi mai jos, în articol, detaliile. Simona și Marius Urzică participă la Power Couple 2026, noul sezon debutând în cursul serii […]
07:40
Meteorologii Accuweather anunță -10 grade Celsius și viscol crâncen în București. Pe ce dată începe # Gândul
Bucureștenii trebuie să se pregătească pentru un episod de iarnă severă, cu viscol crâncen și temperaturi care vor coborî până la -10 grade Celsius. Potrivit ultimei prognoze publicate de Accuweather, Capitala va fi lovită de un val de aer polar și ninsori puternice. Conform datelor afișate în prognoza pentru luna ianuarie 2026, cea mai rece […]
07:20
7 Ianuarie, calendarul zilei: Nicolas Cage împlinește 62 de ani. Screech ar fi împlinit 49 de ani. Atac armat asupra redacției Charlie Hebdo # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de miercuri, 7 ianuarie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Nicolas Cage, născut pe 7 ianuarie 1964, în Long Beach, California, cu numele Nicolas Kim Coppola, este un actor american apreciat pentru energia sa neobișnuită și pentru capacitatea de a interpreta personaje […]
Acum 4 ore
07:10
Valentin Stan: Marco Rubio a spus că nu au invadat Venezuela, iar americanii nu l-au recunoscut pe Maduro ca președinte # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, profesorul universitar dr. Valentin Stan a explicat reacția Statelor Unite în scandalul legat de Venezuela și acuzațiile de intervenție externă. Analiza a ajuns la tema nerecunoașterii regimului Maduro. Urmăriți aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show. Americanii nu au invadat Venezuela Valentin Stan susține că americanii resping categoric ideea unei […]
07:10
Ștefan Popescu, analiza momentului: SUA pot obține controlul economic și strategic de facto al Groenlandei fără operațiuni militare. Reacțiile internaționale nu pot fi decât slabe. Imperiul SUA se retrage, de fapt # Gândul
Prin noile sale afirmații referitoare la Groenlanda, la importanța Groenlandei pentru securitatea națională a Statelor Unite ale Americii, Donald Trump nu face altceva decât să accentueze interesul pentru consolidarea controlului american asupra emisferei vestice. Groenlanda face parte, din punctul de vedere al geografiei fizice, din America de Nord, ea face parte deja din geografia strategică […]
06:40
Valentin Stan: Maduro a fost cel mai mare susținător al lui Putin în conflictul din Ucraina # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, profesorul universitar dr. Valentin Stan a explicat relația dintre Rusia și Venezuela, plecând de la o analiză postată de China Global South Project. Discuția a vizat o confruntare indirectă cu Statele Unite și modul în care Moscova transmite mesaje strategice în emisfera vestică. Urmăriți aici, integral, emisiunea Marius Tucă […]
06:10
Valentin Stan: Se încearcă să ni se spună că nu au crescut taxele și impozitele mult mai mult decât au anunțat # Gândul
În ediția din 5 ianuarie 2026 a emisiunii „Marius Tucă Show”, profesorul universitar dr. Valentin Stan a comentat declarația recentă a lui Ilie Bolojan, premierul României, care a susținut că taxele și impozitele nu au crescut chiar și de două sau de trei ori. Urmăriți aici integral emisiunea Marius Tucă Show. Valentin Stan: Spune-mi cum […]
05:30
Cum arată în interior casa vandalizată a Rodicăi Stănoiu de la Năvodari. Filmare din vara anului 2025 # Gândul
Misterul morții fostului ministru al Justiției Rodica Stănoiu nu a fost, încă, elucidat. Procurorii de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov continuă cercetările, urmând să fie finalizate perchezițiile informatice la telefoanele și laptopurile ridicate din casa din Pipera-Tunari a Rodicăi Stănoiu. Surse judiciare au confirmat, pentru Gândul, că la dosar există mai multe declarații […]
Acum 6 ore
05:10
Mai mulți copii închiși la școala de corecție de la Buziaș, abuzați sexual de doi gardieni. În caz de refuz, minorii erau torturați de către paznici # Gândul
Mai mulți băieți cu vârste cuprinse 15 și 17 ani, încarcerați la Centrul Educativ Buziaș, ar fi fost obligați de doi gardieni să întrețină relații sexuale între ei, în timp ce polițiștii de penitenciare respectivi îi priveau. În cazul în care refuzau, minorii ar fi fost dezbrăcați cu forța de către cei doi bărbați și […]
04:50
Un incident grav a avut loc, marți seară, în Ierusalim, Israel. Un autobuz a intrat într-o mulțime de protestatari ultra-ortodocși și, potrivit primelor informații, un adolescent ultraortodox, în vârstă de 18 ani, a murit și alte trei persoane au fost rănite. Dintre acestea, un minor de 16 ani a fost spitalizat în stare stabilă. După […]
04:00
Nicușor Dan ar fi rămas blocat pe aeroportul din Paris. Aeronava Spartan nu ar mai poate ateriza, din cauza vremii nefavorabile # Gândul
Președintele Nicușor Dan și jurnaliștii care l-au însoțit, marți, la Paris, în Franța, nu se pot întoarce în România, în această noapte, așa cum era planificat, din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Șeful statului a participat, astăzi, la „Coaliția de Voință”, alături de liderii europeni, și urma să revină acum în țară. Potrivit Antena 3, însă, avionul […]
03:20
Surse Reuters: Trump are o noi „ținte” în Venezuela. Primul vizat este temutul ministru de interne, Diosdado Cabello. Care sunt cererile SUA pentru liderul care controlează forțele de securitate din Caracas # Gândul
Administrația Trump l-ar fi avertizat pe ministrul de interne „intransigent” al Venezuelei că ar putea fi în fruntea listei sale de „ținte” dacă nu o ajută pe lidera interimară Delcy Rodriguez să îndeplinească cerințele SUA și să mențină ordinea după răsturnarea lui Nicolas Maduro, potrivit a trei persoane familiarizate cu situația, citate de Reuters. Diosdado Cabello, […]
Acum 8 ore
02:20
Trump anunță primul acord cu Delcy Rodríguez: Venezuela dă Americii 50 de milioane de barili de petrol. Liderul interimar de la Caracas decretează 7 zile de doliu național # Gândul
Președintele Donald Trump a anunțat printr-un mesaj pe platforma Truth Social că a ajuns la o primă înțelegere cu Venezuela, condusă interimar de Delcy Rodriguez: Venezuela va livra „30 și 50 de milioane de barili de petrol de înaltă calitate, sancționat, Statelor Unite ale Americii”. Petrolul va fi vândut la prețul pieței iar banii vor […]
01:40
Premierul britanic Keir Starmer: „Franța și Marea Britanie plănuiesc baze militare în Ucraina” # Gândul
Prim-ministrul britanic Keir Starmer a anunțat că Franța și Marea Britanie intenționează să stabilească baze militare în Ucraina în urma unui armistițiu. Cu toate acestea, Rusia trebuie mai întâi să se arate dispusă unui acord de pace, ceea ce nu s-a întâmplat încă, a menționat Starmer la Paris. Ucraina, Franța și Marea Britanie au semnat […]
Acum 12 ore
00:40
Germania preia securitatea Europei. Anunțul surpriză al cancelarului Merz: „Vom trimite trupe pe teritoriul NATO învecinat Ucrainei” # Gândul
Germania ar putea trimite forțe militare „pe teritoriul NATO învecinat”, după ce pacea va fi stabilită în Ucraina, a anunțat cancelarul federal Friedrich Merz. Declarațiile au fost făcute după ce oficialul a participat la reuniunea Coaliției de Voință, de la Paris, pe tema negocierilor de pace din Ucraina. „Dorim o încetare a focului, bazată pe […]
00:30
Nicușor Dan a rămas blocat pe aeroportul din Paris. Aeronava Spartan nu mai poate decola, din cauza vremii nefavorabile # Gândul
Președintele Nicușor Dan și jurnaliștii care l-au însoțit, marți, la Paris, în Franța, nu se pot întoarce în România, în această noapte, așa cum era planificat, din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Șeful statului a participat, astăzi, la „Coaliția de Voință”, alături de liderii europeni, și urma să revină acum în țară. Potrivit Antena 3, însă, avionul […]
00:20
Nicușor Dan a rămas blocat pe aeroportul de la Paris, din cauza vremii nefavorabile. Aeronava Spartan nu va mai decola din capitala franceză # Gândul
Președintele Nicușor Dan și jurnaliștii care l-au însoțit, marți, la Paris, în Franța, nu se pot întoarce în România, în această noapte, așa cum era planificat, din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Șeful statului a participat, astăzi, la „Coaliția de Voință”, alături de liderii europeni, și urma să revină acum în țară. Potrivit Antena 3, însă, avionul […]
00:10
Nicușor Dan a rămas blocat pe aeroportul la Paris, din cauza vremii nefavorabile. Aeronava Spartan nu va mai decola din capitala franceză # Gândul
Președintele Nicușor Dan și jurnaliștii care l-au însoțit, marți, la Paris, în Franța, nu se pot întoarce în România, în această noapte, așa cum era planificat, din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Șeful statului a participat, astăzi, la „Coaliția de Voință”, alături de liderii europeni, și urma să revină acum în țară. Potrivit Antena 3, însă, avionul […]
00:00
Nicușor Dan a rămas blocat pe aeroportul la Paris, din cauza vremii nefavorabile. Aeronava militară Spartan rămâne la sol # Gândul
Președintele Nicușor Dan și jurnaliștii care l-au însoțit, marți, la Paris, în Franța, nu se pot întoarce în România, în această noapte, așa cum era planificat, din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Șeful statului a participat, astăzi, la „Coaliția de Voință”, alături de liderii europeni, și urma să revină în țară în această noapte. Potrivit informațiilor Antena […]
00:00
Purtătorul de cuvânt al Casei Albe confirmă că „utilizarea armatei americane este întotdeauna o opțiune”, în ceea ce privește Groenlanda # Gândul
Purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Karoline Leavitt, a confirmat că președintele Statelor Unite poate apela oricând la utilizarea forței militarea, în ceea ce privește anexarea Groenlandei. „Președintele Trump a declarat în mod clar că preluarea Groenlandei este o prioritate de securitate națională pentru Statele Unite și că este vitală pentru a descuraja adversarii noștri […]
6 ianuarie 2026
23:40
Dan Dungaciu: „Venezuela nu face decât să amplifice imaginea de neputință emanată de Bruxelles” # Gândul
În ediția din 6 ianuarie 2026 a emisiunii Marius Tucă Show, analistul politic Dan Dungaciu a tras un semnal de alarmă privind poziția slabă a României pe scena internațională, subliniind absența unor relații solide cu cercurile de putere din Statele Unite. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Dan Dungaciu a minimalizat presupusele contacte ale […]
23:30
Casa Albă anunță că Donald Trump discută „o serie de opțiuni” pentru preluarea Groenlandei, inclusiv prin utilizarea forțelor militare # Gândul
Într-un comunicat, Casa Albă a declarat pentru BBC că Trump a precizat clar că anexarea Groenlandei este o „prioritate de securitate națională”. „Președintele și echipa sa discută o serie de opțiuni pentru a atinge acest obiectiv important de politică externă și, bineînțeles, utilizarea armatei americane este întotdeauna o opțiune la dispoziția comandantului suprem”, a declarat […]
23:10
În emisiunea Marius Tucă Show din 06 ianuarie 2026, analistul politic Dan Dungaciu a subliniat o divergență clară între poziția populației românești și discursul oficial privind războiul din Ucraina. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Dan Dungaciu a vorbit despre sondajul făcut recent, care arată că aproape 70% dintre români ar susține o soluție […]
23:10
Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orbán, îl ironizează pe Zelenski: “Piticul ucrainean cerșește mâncare” # Gândul
Premierul Ungariei, Viktor Orbán, a avut o reacție virulentă după ce Ucraina a transmis că va avea nevoie de aproximativ 800 de miliarde de dolari, pentru acoperirea nevoilor țării în următorii zece ani. Orban a criticat în termeni foarte duri afirmațiile Kiev-ului și a menționat, cu referire la Zelenski, că „piticul cerșește din nou de […]
22:50
Un incident grav a avut loc, marți seară, în Israel. Un autobuz a intrat într-o mulțime de protestatari ultra-ortodocși, în Ierusalim. Potrivit primelor informații, o persoană a murit și alte trei au fost rănite. După incident, o parte din protestatari au atacat o echipă de filmare a unui canal de televiziune local. Este vorba despre […]
22:40
Nicușor Dan confirmă că România va continua să sprijine Ucraina și să susțină eforturile SUA pentru pace: „Negocierile au ajuns într-o fază critică # Gândul
Președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj pe platforma X, în care a punctat câteva dintre temele abordate în cadrul reuniunii Coaliției de Voință, desfășurate marți, la Paris. Liderul a precizat că toți șefii statelor participante suțin eforturile depuse de Statele Unite în negocierea unui armistițiu între Rusia și Ucraina. Nicușor Dan a menționat că […]
22:30
Dan Dungaciu: „Toată declarația lui Nicușor Dan este înspăimântătoare. Nu are cum să ne transmită siguranță acum când totul sare în aer” # Gândul
În emisiunea Marius Tucă Show din 06 ianuarie 2026, analistul Dan Dungaciu a criticat dur prestația președintelui României, comentând atât aparițiile sale publice de la început de an, cât și modul în care acesta se raportează la funcția prezidențială într-un context internațional tensionat. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Moderatorul emisiunii, Marius Tucă si analistul […]
22:10
Marius Tucă Show începe miercuri, 7 ianuarie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat prof. Adrian Severin # Gândul
Invitatul zilei este prof. Adrian Severin, fost ministru al Afacerilor Externe. Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul. ”Tineți aproape!”
22:10
Marius Tucă Show începe miercuri, 7 ianuarie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: prof. Adrian Severin # Gândul
Invitatul zilei este prof. Adrian Severin, fost ministru al Afacerilor Externe. Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul. ”Tineți aproape!”
22:10
Nicușor Dan nu știe cât plătește impozit pe mașină: „Mi-ar fi plăcut să nu crească nicio taxă. Nu știu, că n-am mutat-o de la Făgăraș” # Gândul
Președintele Nicușor Dan a fost întrebat despre majorarea taxelor locale, impusă de Guvernul Bolojan. Liderul de la Cotroceni a menționat că „sunt niște taxe care față de inflația din ultimii ani n-au mai crescut de foarte mult timp”. „Mi-ar fi plăcut să nu crească nicio taxă. Nu vreau nici să apăr, nici să acuz. Există […]
22:10
Nicușor Dan spune că a citit în avion spre Paris materialele pe care se bazează raportul pe anularea alegerilor din 2024 # Gândul
Președintele Nicușor Dan a fost întrebat cu privire la prezentarea raportului despre anularea alegerilor din noiembrie 2024. Șeful statului a dat un răspuns neașteptat și a precizat că a citit în avion documentele ce stau la baza argumentelor din raport. Nicușor Dan a promis, în repetate rânduri, că va prezenta românilor raportul din ședința CSAT, […]
22:00
Gest disperat al unui fermier din Satu Mare după ce a rămas cu varza, nevândută, pe câmp. Unii îl admiră, alții glumesc pe seama situației # Gândul
Un agricultor din localitatea Andrid, județul Satu Mare, a anunțat că oferă gratuit întreaga recoltă de varză de pe câmp oricui este dispus să meargă să o culeagă singur. Postarea sa de pe rețelele sociale a devenit virală în doar câteva ore, adunând peste 120.000 de vizualizări, sute de mesaje și distribuiri, în timp ce […]
22:00
Președintele Nicușor Dan a fost întrebat despre tensiunile din justiție și acuzațiile la adresa acestuia potrivit cărora, prin implicarea sa în acest scandal, riscă să încalce Constituția. Nicușor Dan a declarat că nu se pune problema încălcării Constituției, nici măcar atunci când va trimite scrisori magistraților în vederea referendumului din justiție. „Trebuie să facem diferența […]
21:50
Ce spune Nicușor Dan despre suspendarea sa? „Suspendarea mi se pare total neserioasă. Nu intru în Groenlanda” # Gândul
Președintele Nicușor Dan a fost întrebat la finalul reuniunii coaliției de Voință de la Paris, despre suspendarea sa din funcția de șef al statului. Acesta a afrimat că nu reprezintă o temă serioasă şi a dat un răspuns ironic, în care a făcut referinţă la Groenlanda. „Mi se pare total neserios. Putem să avem dezbateri […]
21:40
Nicușor Dan insistă să facă referendumul în Justiție: „Referendumul o să-l facem. Îl lansăm în ianuarie” # Gândul
Nicușor Dan a fost întrebat cu privire la referendumul în justiție, în cadrul conferinței de presă de la Paris. Liderul de la Cotroceni a confirmat că are de gând să meargă mai departe cu această propunere. „Mai sunt cam 30 de magistrați care și-au exprimat intenția de a veni la discuții, ne vom întâlni. Pe […]
21:40
Pe cine numește Nicușor Dan la SRI și SIE? „Am niște oameni în cap. O să fie niște discuții. Am niște nume. O să mai nuanțăm” # Gândul
În ceea ce privește numirile la Servciile de Informații Externe și Serviciile Române de Informații, președintele Nicușor Dan a precizat că are deja câteva propuneri, în acest sens. „Am niște oameni în cap. O să fie niște discuții. Am niște nume. O să mai nuanțăm”, a precizat liderul de la Cotroceni. De asemenea, Nicușor Dan […]
21:30
Nicușor Dan: „Dacă Dacian Dragoș nu are vechimea necesară, să nu vă închipuiți că lăsăm CCR fără judecători” # Gândul
Președintele Nicușor Dan a vorbit, în conferința de presă de la Paris, și despre contestaţia care îl vizează pe judecătorul Curţii Constituţionale Dacian Dragoş, şedinţă programată în aceeaşi zi în care CCR este aşteptată să se pronunţe asupra pensiilor magistraţilor. „Eu cred că noi avem dreptate, adică în esență critica este că domnul Dragoș nu […]
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.