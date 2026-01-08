De ce sunt castraveții amari. Cele mai frecvente cauze și cum poți preveni asta
Gândul, 8 ianuarie 2026 10:50
Daca te-ai întrebat vreodată de ce sunt amari castraveții, trebuie să știi că gustul este cauzat de o substanță naturală numită curcubitacină, însă există și soluții simple pentru a preveni sau corecta această problemă. Gustul amar poate fi deranjant, însă are cauze bine definite, iar dacă le cunoști, poți preveni afectarea gustului. De ce sunt […]
• • •
Joi, administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis prognoza specială pentru municipiul București, valabilă până sâmbătă dimineață. A fost anunțată răcirea vremii, dar și precipitații mixte și intensificări ale vântului, relatează Mediafax. Începând de joi, ora 10:00, până vineri, la ora 08:00, vremea se va răci, iar regimul termic se va apropia de cel specific […]
JD Vance, reacție dură după ce o femeie a fost împușcată mortal de agenți de imigrare la Minneapolis: „O tragedie provocată de ea însăși” # Gândul
Vicepreședintele SUA JD Vance a declarat că moartea femeii împușcate de agenți ai imigrației federale la Minneapolis reprezintă „o tragedie provocată de ea însăși”. Incidentul a generat tensiuni majore în oraș, iar autoritățile au decis închiderea școlilor publice din Minneapolis pentru restul săptămânii, invocând motive de siguranță. Moartea lui Renee Nicole Good, împușcată mortal în […]
Generalii din Europa avertizează populația să se pregătească de război, dar locuitorii din Occident resping planurile militarilor # Gândul
Declarația făcută în noiembrie de generalul Fabien Mandon, șeful Statului Major al forțelor armate franceze, a căzut ca un trăsnet asupra opiniei publice din Franța. El a spus că trebuie acceptată ideea unor pierderi umane majore și că posibilitatea unui conflict cu Rusia până în 2030 înseamnă că întreaga societate, nu doar armata, trebuie să […]
Adrian Severin: „Aparițiile lui Nicușor Dan ar fi trebuit însoțite de muzică, ca în filmele cu Charlie Chaplin” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, Adrian Severin a comentat dur una dintre cele mai noi apariții publice ale președintelui Nicușor Dan dintr-o călătorie diplomatică. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Adrian Severin, invitat în emisiunea Marius Tucă Show, a criticat o apariție de la o întâlnire oficială a președintelui Nicușor Dan. Acesta susține […]
Donald Trump se așteaptă ca SUA să conducă Venezuela pentru o perioadă lungă de timp: „Doar timpul va spune” cât va dura situația # Gândul
Donald Trump a declarat miercuri seara că Statele Unite se așteaptă să conducă Venezuela și să exploateze rezervele sale uriașe de petrol pentru o perioadă îndelungată. Într-un interviu amplu acordat The New York Times, președintele american a spus că nu există un termen clar și că „doar timpul va spune” cât va dura această situație. […]
Nominalizările la SAG Awards 2026. „One Battle After Another”, un record de 7 selecţii. Surprizele sezonului # Gândul
„One Battle After Another” a rescris cărţile de recorduri, iar mesajul actorilor din acest sezon al premiilor pare să fie că filmele în limba engleză domină în continuare voturile. Această concluzie a reieşit atunci când au fost anunţate nominalizările pentru Actor Awards, cunoscut anterior sub numele de Screen Actors Guild Awards. Nominalizările pentru film şi […]
Autoritățile dintr-o capitală europeană vor să introducă sistemul „par-impar” în traficul auto, aplicat și de România în perioada comunistă # Gândul
Traficul este o mare problemă în Belgrad, iar tot mai mulți locuitori ai capitalei Serbiei se întreabă dacă revenirea la sistemul de circulație „par-impar”, aplicat în fosta Iugoslavie și folosit și în România în perioada comunistă, ar putea contribui la reducerea ambuteiajelor. Sistemul de circulație „par-impar”, aplicat în fosta Iugoslavie în anul 1979, a fost introdus ca […]
Ce alimente nu ar trebui reîncălzite niciodată la microunde. Riscuri pentru sănătate și greșeli frecvente # Gândul
Pentru multe persoane, cuptorul cu microunde este indispensabil, fie că este acasă sau la birou. Ușor de folosit și rapid, el este soluția ideală pentru reîncălzirea mâncării. Specialiștii atrag atenția că există alimente care nu se reîncălzesc la microunde, acestea pot deveni periculoase pentru sănătate sau își pot pierde calitățile nutritive. În unele cazuri, reîncălzirea […]
Cursurile au fost suspendate sau organizate online, joi, la zeci de unităţi de învăţământ din 15 judeţe, din cauza condițiilor meteo # Gândul
Joi, din cauza ninsorilor care fac ca unele drumuri să fie impracticabile, cursurile şcolare au fost suspendate sau se desfăşoară online la zeci de unităţi de învăţământ din judeţele Alba, Argeş, Bacău, Bihor, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Galaţi, Gorj, Hunedoara, Iaşi, Mehedinţi, Prahova, Satu Mare, Sălaj şi Sibiu. Ministerul Educaţiei a anunţat că, potrivit informaţiilor primite de […]
Loviturile SUA în Iran și Venezuela n-au primit o replică tranșantă din partea Rusiei. Atlantic Council: „Putin nu are resurse pentru alte aventuri externe, va evita să-l provoace pe Trump” # Gândul
În timp ce negocierile de pace cu Ucraina continuă, Vladimir Putin va evita să facă o mutare care să-l provoace pe Donald Trump pe segmentul „Venezuela”. Și, dacă prețul petrolului va scădea din cauza acțiunilor SUA în Venezuela, acest lucru nu va face decât să slăbească și mai mult Rusia. Aceasta este opinia lui John […]
O maşină în care se aflau un adult şi doi copii a ajuns într-o râpă din comuna argeşeană Băiculeşti, satul Anghineşti, chiar în apropierea unei biserici. Din cauza carosabilului alunecos, un autoturism a ieșit în afara părții carosabile, în comuna Băiculești, satul Anghinești (zona bisericii). Au intervenit pompierii de la Detașamentul Curtea de Argeș cu […]
Pentru că ninge abundent, Dominic Fritz a ieşit la deszăpezit, pe străzile Timişoarei, fără diacritice la „zăpadă” # Gândul
Pentru că nu putea rămâne mai prejos ca primarul din Cluj Napoca, Emil Boc, care a ieşit de două ori, în poze, la deszăpezire cu lopata, edilul de la Timişoara a ieşit şi el, miercuri noaptea. Însă, nu cu mâna pe vreo lopată sau la volanul vreunui utilat, ci chiar în maşina de deszăpezire. La […]
Război în Ucraina, ziua 1.414. Regiuni întregi din Ucraina, rămase fără energie: rușii au făcut prăpăd în sud-est, lovind cu rachete și drone # Gândul
Războiul din Ucraina a intrat joi, 8 ianuarie 2026, în a 1.414-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină. Atacurile rusești de miercuri noaptea au întrerupt complet alimentarea cu energie electrică în două regiuni din sud-estul Ucrainei, a anunțat Ministerul Energiei de la Kiev. Dnipropetrovsk și Zaporojie, în beznă „Ca urmare a […]
Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre cum dreptul internațional nu a murit în Venezuela. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Dan Dungaciu: „Problema este de exces aici. Să ne înțelegem, toată ideea asta că dreptul internațional… Că […]
Restricții de trafic pe mai multe drumuri naționale din cauza ninsorilor abundente. DN 68A, complet blocat # Gândul
Ninsorile abundente au provocat joi dimineață restricții majore de circulație pe mai multe drumuri naționale. Traficul este restricționat sau chiar oprit pe segmente din DN 6 și DN 58, în județul Caraș-Severin, în timp ce pe DN 15A, în Harghita, și DN 1F, în Sălaj, au fost impuse restricții de tonaj. În județul Timiș, circulația […]
La Tg Jiu, lângă Coloana Infinitului, canalizarea menajeră a scos dejecţiile pe stradă. Localnicii au înfundat-o cu haine second-hand # Gândul
Municipiul Tg Jiu a fost inundat de apele ieşite pe străzile oraşului, iar în apropierea Coloanei Infinitului, localnicii n-au putut decât să asiste neputincioşi la refularea canalizării menajere, după ce capacele puţurilor au sărit pur şi simplu din cauza presiunii. Potrivit primarului Marcel Romanescu, citat de gorjonline.ro, una dintre cauzele principale pentru care lacul Panduraşu […]
Tabel ninsori | Pe ce dată vin ninsorile în orașul tău, câte zile ninge și care va fi temperatura minimă în ianuarie, potrivit meteorologilor # Gândul
Începutul lui 2026 ne arată că iarna și-a intrat serios în drepturi în drepturi în aproape toată țara. Mai mult, datele centralizate pentru cele mai mari 25 de orașe din România arată că ninsorile vor acoperi majoritatea regiunilor în zilele următoare. Sunt așteptate căderi masive de zăpadă în zonele de munte și în nordul țării. […]
Europa, pusă în fața unor întrebări dificile după căderea lui Maduro. „Răspunsurile îi vor determina viitorul” # Gândul
În primele ore ale zilei de 3 ianuarie, peste 150 de aeronave americane au pătruns în spațiul aerian venezuelean, au dezactivat apărarea aeriană a regimului și l-au scos pe președintele Nicolás Maduro din complexul său – puternic păzit – din Caracas. Absolute Resolve a fost o operațiune îndrăzneață, cu un mesaj tranșant: puterea militară americană […]
Adrian Severin: „Americanii se luptă cu rușii și încearcă să oprească războiul și se luptă cu Europa pe care au învins-o” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Adrian Severin, fost Ministru al Afacerilor Externe, a vorbit despre cum conflictul din Venezuela este, de fapt, un război cu China. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Adrian Severin: „În Ucraina, încă o dată spun, ucrainenii sunt un factor subsidiar. Americanii […]
„Avalanșă” de apeluri la Salvamont în ultimele 24 de ore. 72 de persoane salvate, 24 transportate la spital # Gândul
În ultimele 24 de ore, Salvamont România a intervenit în zeci de situații de urgență în zona montană. Nu mai puțin de 68 de apeluri au fost înregistrate la Dispeceratul Național Salvamont, iar 72 de persoane au avut nevoie de ajutorul salvatorilor montani, o parte dintre ele fiind transportate la spital. Potrivit datelor transmise de […]
Zăpada şi condiţiile meteo nefavorabile au impus restricţii de circulaţie pe DN 15, între Topliţa şi Borsec. Timp de 2 ore, camioanele de mare tonaj, de peste 7,5 tone, au fost oprite de autorităţi să mai tranziteze până la deszăpezirea în condiţii de siguranţă a arterei de drum. DRDP Braşov a anunţat că, de la […]
Rareș a făcut calculul complet. Câți lei a făcut în 2025 ca șofer Bolt, după ce a plătit toate taxele: „Este mai ok la flotă decât la PFA?” # Gândul
Un șofer de Bolt a făcut calculul la venitul pe care l-a făcut pe anul 2025 din ridesharing, la acești bani, pentru că are PFA, Rareș a scăzut taxele pe care le-a plătit la stat, iar la final a ajuns la o sumă destul de consistentă. Câți lei a făcut în 2025 ca șofer Bolt, […]
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a convocat Comandamentul Energetic Naţional, pe fondul fenomenelor meteo # Gândul
Joi dimineaţa, Bogdan Ivan, ministrul Energiei, a dispus convocarea Comandamentului Energetic Naţional, având în vedere evoluţia condiţiilor meteo din ultima perioadă perioadă. Şedinţa Comandamentului Energetic urmează să abă loc la ora 10:30, la sediul Dispecerului Energetic Naţional, urmând ca la ora 11:30, ministrul Energiei să susţine declaraţii de presă. În Alba, numărul consumatorilor care nu […]
Andi Moisescu și-a dat „restart” după divorțul de Olivia Steer. Cum arată începutul de an al proaspătului burlac # Gândul
După un an complicat pe plan personal, Andi Moisescu pare hotărât să o ia de la zero. La 53 de ani, vedeta TV a fost surprinsă la început de an într-o ipostază calculată și disciplinată, semn că 2026 debutează cu un nou capitol pentru unul dintre cei mai cunoscuți burlaci din România. Ianuarie este, pentru […]
Cresc pensiile pentru acești pensionari români, începând cu 1 martie 2026. Cine se încadrează # Gândul
Vești bune pentru acești pensionari, pensiile lor vor crește de la 1 martie 2026 cu o sumă destul de consistentă. Anumite beneficii care sunt asociate pensiilor se calculează în funcție de Indicatorul Social de Referință, acesta reprezintă o valoare în lei, stabilită de stat, care servește drept bază de calcul pentru mai multe beneficii și […]
Dan Dungaciu: „Pentru Trump, globalizarea a fost un „bad deal”. Și-a dat seama că lumea a început să urască SUA” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre cum Trump și-a propus să schimbe ordinea mondială. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Dan Dungaciu: „America nu mai poate funcționa așa. America a susținut pe banii ei globalizarea. America și-a […]
Boc revine la lopată: „Haideți să ne facem fiecare datoria!”. Comentatorii s-au împărțit rapid în doua tabere # Gândul
Primarul Emil Boc s-a filmat din nou dând la zăpadă în Cluj Napoca. Edilul i-a îndemnat pe locuitori să îi urmeze exemplul, însă comentariile au fost împărțite în mediul online. În videoclipul postat pe rețelele de socializare, Boc îi încuraja pe clujeni să își curețe trotuarul din fața propietății. În caz contrar, edilul a avertizat […]
Când se deschide parcul tematic „Dracula Land”, uriașa investiție de peste 1 miliard de euro de lângă București. Va crea 5.000 de locuri de muncă # Gândul
Parcul tematic Dracula Land, dedicat legendei lui Dracula, urmează să fie deschis oficial între anii 2026 și 2027, la aproximativ 20 de minute de București și la doar 15 minute de Aeroportul Otopeni. Proiectul, evaluat la peste un miliard de euro, este una dintre cele mai ambițioase investiții private din România și vizează transformarea zonei […]
Gigi Becali a vrut să dea 5 milioane de euro pe un atacant român. De ce a picat transferul care ar fi făcut din FCSB o echipă invincibilă # Gândul
Gigi Becali a fost pe punctul să realizeze cel mai scump transfer din istoria FCSB, dar mutarea a picat în ultimul moment. Dacă îi reușea această mutare, echipa sa ar fi devenit invincibilă în Liga 1, crede omul de afaceri. Jucătorul pe care l-a dorit Becali a fost Louis Munteanu, recent vândut de CFR Cluj […]
În ediția din 5 ianuarie 2026 a emisiunii Marius Tucă Show, jurnalistul Valentin Stan a discutat cu gazda despre ultimele evoluții geopolitice, amintindu-și de o emisiune anterioară din anul trecut. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Valentin Stan a menționat un material pregătit special, legat de „Meery Christmas Serghei”, evidențiind declarația lui Marco Rubio. […]
Război în Orientul Mijlociu, ziua 824. Președintele Iranului face apel la forțele de ordine să nu vizeze protestatarii # Gândul
Președintele iranian Massoud Pezeshkian a cerut forțelor de securitate să nu ia „nicio măsură” împotriva protestatarilor, făcând distincție între aceștia și oamenii „revoltați” din țară, potrivit unei relatări a agenției de știri Mehr. „Astăzi, Pezeshkian a ordonat să nu se ia nicio măsură de securitate împotriva protestatarilor și a celor care participă la mitinguri”, a […]
Valentin Stan: Doctrina Monroe are scopul de protejare a intereselor americane față de interesele externe malefice # Gândul
În emisiunea Marius Tucă Show din 5 ianuarie 2026, analistul politic Valentin Stan a detaliat strategia de securitate anunțată recent de Donald Trump, legând-o de celebra Doctrina Monroe. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Discuția, purtată alături de gazdă, a subliniat modul în care această doctrină veche de două secole revine în actualitate pentru […]
Internaționalul român Denis Drăguș (26 de ani) s-a înțeles cu noua echipă și a ajuns în Antalya, unde este așteptat să semneze contractul. Cel mai probabil, el ar putea debuta împotriva lui FC Argeș, într-un meci amical programat vineri, 9 ianuarie. Drăguș s-a înțeles cu Gaziantep, fosta sa echipă, unde vine împrumut de la Trabzonspor. Drăguș, […]
8 Ianuarie, calendarul zilei: Adrian Mutu împlinește 47 de ani. David Bowie ar fi împlinit 79 de ani, Elvis Presley 91 # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de joi, 8 ianuarie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Adrian Mutu este unul dintre cei mai talentați fotbaliști români din istorie. Născut la 8 ianuarie 1979, la Călinești, județul Argeș, Mutu s-a remarcat prin talentul ofensiv, tehnica excelentă și instinctul de […]
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Adrian Severin, fost Ministru al Afacerilor Externe, a vorbit despre cum NATO va rămâne și după episodul Groenlanda, ca o cochilie vidă. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Adrian Severin: „NATO presupune că fiecare membru se angajează să îl apere pe […]
Cum arată acum linia „Tramvaiului pe valuri” din Rahova. STB a reparat șina parțial, dar problema se mută ca un „tsunami” pe un alt segment de rulare # Gândul
Societatea de Transport București (STB) a reușit să remedieze, parțial, defecțiunile de la linia 32, acolo unde tramvaiele circulau înainte de Crăciun ca pe „valuri”. Călătorii și locuitorii din zonă spun însă că problema liniei care s-a tasat din cauza gazonului se mută pe o altă porțiune. STB a îndepărtat, pentru moment, pericolul deraierii tramvaielor […]
Într-o ediție transmisă live de Gândul, profesorul universitar dr. Valentin Stan a vorbit despre felul în care Donald Trump își justifică politica externă. Printre cele mai importante teme se numără: drogurile, migrația și influența Chinei. Urmăriți aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show. Trump trebuie să-și consolideze puterea și influența Valentin Stan spune că Trump își […]
Dubla tragedie aviatică de la Cogealac e blocată la Secția Parchetelor Militare de patru ani. Care este cauza tergiversării anchetei # Gândul
2 martie 2022 a rămas o zi neagră pentru aviația militară şi pentru familiile victimelor unei duble tragedii aviatice. La doar o săptămână după ce rușii au invadat Ucraina, Armata Română a pierdut, în 2 martie 2022, opt oameni și două aparate de zbor. Primul a fost un MiG-21 LanceR, care executa o misiune de […]
Trump a semnat o proclamație prin care retrage SUA din 35 de organizații non-ONU și 31 de entități ONU: Acționau împotriva intereselor naționale # Gândul
Președintele Donald Trump a semnat un Memorandum Prezidențial care prevede retragerea SUA din 66 de organizații internaționale care nu mai serveau intereselor naționale ale americanilor. Prin memorandum, liderul de la Casa Albă le ordonă tuturor departamentelor și agențiilor executive să înceteze participarea și finanțarea a 35 de organizații non-ONU și a 31 de entități ONU […]
Trump a declarat că bugetul militar al SUA pentru 2027 ar trebui să fie de 1,5 trilioane de dolari, și nu de 1 trilion de dolari # Gândul
Donald Trump a solicitat Conngresului un buget de apărare mai crescut pentru anul 2027. Liderul de la Casa Albă susține că bugetul ar trebui să crească de la 1 trilion la 1,5 trilioane de dolari pentru ca SUA să construiască o „armată de vis”. „După negocieri lungi și dificile cu senatori, congresmeni, secretari […]
Ironia SUA: Trump ține discursul depsre starea națiunii pe 24 februarie 2026, exact la 4 ani de la începutul războiului dintre Rusia și Ucraina # Gândul
Președintele Donald Trump a fost invitat să țină discursul privind starea națiunii pe 24 februarie 2026, exact la patru ani de la începerea războiului dintre Rusia și Ucraina. Anunțul a fost făcut pe 7 ianuarie 2026 și de către preșeșdintele Camerei Reprezentanților din Congres Mike Johnson. „Când națiunea noastră aniversează 250 de ani de independență […]
După ce l-a făcut “traficant” iar Gustavo Petro i-a spus că e “senil”, Trump s-a împăcat cu președintele Columbiei: “Aștept cu nerăbdare să ne vedem” # Gândul
Donald Trump l-a acuzat pe președintele Columbiei că este „traficant de droguri”. La rândul său, Gustavo Petro i-a spus președintelui SUA că este „senil”. Trump l-a amenințat pe Gustavo Petro „să-și păzească fundul”, acuzând Columbia pentru că ar deține fabrici de cocaină. Președintele columbian chiar a propus în glumă legalizarea cocainei. Donald Trump a spus […]
Un tiktoker bucureștean cu peste 5.000 de urmăritori, anchetat după ce și-ar fi violat fetița de 8 ani. Mărturiile copilului sunt înspăimântătoare # Gândul
Un bucureștean de 41 de ani este cercetat de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4 după ce și-ar fi violat fetița, în mod repetat, într-o perioadă în care copilul avea doar 8 ani. Fata ar fi rămas cu sechele și i-ar fi povestit mamei abia după cinci ani de la comiterea presupuselor fapte. […]
Fermierii francezi furioși se îndreaptă spre Paris ca să oprească acordul Mercosur:„Am decis să mergem la Paris, cu orice preț vom merge la Paris!” # Gândul
Pe durata noții, fermierii furioși din cadrul sindicatului Coordonării Rurale au forțat un baraj al jandarmeriei la nord de Orléans pentru a încerca să ajungă la Paris la primele ore ale zilei 8 ianuarie 2026. Tractoarele Coordonării Rurale au pornit spre Paris după ce au forțat un baraj al jandarmeriei. Fermierii au fost reținuți de […]
JD Vance, despre vasul rusesc confiscat: Era un petrolier fals sub pavilion rus. Echipajul s-a prefăcut pentru a evita sancțiunile # Gândul
Vicepreședintele american JD Vance a participat la primul interviu televizat pentru Fox News de după operațiunea militară spectaculoasă de capturarea lui Nicolas Maduro. Al doilea american în stat spune că Venezuela poate vinde petrol doar în interesele americanilor de acum încolo. „Controlăm acum resursele de energie și îi transmitem regimului că aveți voie să vindeți petrol câtă […]
Adrian Severin: „Parlamentul trebuie să spună ce se întâmplă cu banii dați Ucrainei. Ei trebuie trecuți prin buget, nu dosiți” # Gândul
În ediția de miercuri seară a emisiunii Marius Tucă Show, Adrian Severin a tras un semnal de alarmă dureros de clar asupra poziției României pe plan internațional. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Discuția, marcată de aplauze și replici tăioase, a pornit de la ideea că România este tratată ca o „slugă” tocmai pentru […]
Adrian Severin: „Trump se va grăbi să ia Groenlanda înainte de alegerile din SUA de anul acesta” # Gândul
În ediția din 7 ianuarie 2026 a emisiunii „Marius Tucă Show”, fostul ministru de Externe Adrian Severin a făcut un pronostic geopolitic legat de intențiile Statelor Unite față de Groenlanda, afirmând că administrația Trump ar putea accelera acest demers înaintea alegerilor de anul acesta din SUA. Urmăriți aici integral emisiunea Marius Tucă Show. Severin a […]
Criză de sănii la nivel național. Românii au dat iama în magazine și le-au cumpărat: „Credeam că le-am văzut pe toate” # Gândul
Primele zăpezi serioase din iarna aceasta au dus la o criză de sănii la nivel național. Rafturile magazinelor sunt goale acum, iar părinții care vor să cumpere o sanie pentru copiii lor sunt disperați. Iar codul galben de ninsori abundente va adânci și mai tare criza din sănii de magazine. Dacă anii trecuți, românii nu […]
Ofertă ireală într-un oraș din România. Prețul infim cu care se vinde un apartament renovat și mobilat complet, scos la vânzare acum, în 2026 # Gândul
Într-o perioadă în care prețurile locuințelor se majorează constant, o ofertă din Lipova, județul Arad, pare desprinsă dintr-un alt film. Astfel, un apartament complet renovat și mobilat se poate cumpăra la prețul de doar 7.000 de euro, un preț ce atrage atenția celor cu buget redus sau a celor care caută o investiție rapidă. Unde […]
