Generalii din Europa avertizează populația să se pregătească de război, dar locuitorii din Occident resping planurile militarilor

05:10

Un bucureștean de 41 de ani este cercetat de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4 după ce și-ar fi violat fetița, în mod repetat, într-o perioadă în care copilul avea doar 8 ani. Fata ar fi rămas cu sechele și i-ar fi povestit mamei abia după cinci ani de la comiterea presupuselor fapte. […]