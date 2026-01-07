Comentariul lui Călin Georgescu despre capturarea lui Maduro: „Azi în Venezuela, mâine poate în Europa”
Lumea Politică, 7 ianuarie 2026 08:50
Călin Georgescu, fostul candidat la prezidenţiale, a declarat luni că preşedintele american Donald Trump „este un om de acţiune, care nu admite furtul de alegeri" şi, după Venezuela, ar putea interveni şi în Europa, informează Agerpres. „Vă spun ceva esenţial – anularea alegerilor nu a fost dreptate. A fost frica uriaşă de a nu ieşi […]
• • •
Acum 30 minute
08:50
Comentariul lui Călin Georgescu despre capturarea lui Maduro: „Azi în Venezuela, mâine poate în Europa” # Lumea Politică
Călin Georgescu, fostul candidat la prezidenţiale, a declarat luni că preşedintele american Donald Trump „este un om de acţiune, care nu admite furtul de alegeri” şi, după Venezuela, ar putea interveni şi în Europa, informează Agerpres. „Vă spun ceva esenţial – anularea alegerilor nu a fost dreptate. A fost frica uriaşă de a nu ieşi […] The post Comentariul lui Călin Georgescu despre capturarea lui Maduro: „Azi în Venezuela, mâine poate în Europa” first appeared on Lumea Politică.
08:40
Cum a apărut Vladimir Putin la slujba de Crăciun pe rit vechi / Gestul făcut de președintele rus despre care scrie presa de stat # Lumea Politică
Președintele rus Vladimir Putin a participat în noaptea de marți spre miercuri la slujba de Crăciun e rit vechi și a salutat „misiunea sfântă” a trupelor sale de a apăra Rusia, relatează Reuters. În timpul slujbei, a avut loc un „incident” cu decorațiunile din bradul de Crăciun, potrivit presei ruse de stat. Slujbele de Crăciun […] The post Cum a apărut Vladimir Putin la slujba de Crăciun pe rit vechi / Gestul făcut de președintele rus despre care scrie presa de stat first appeared on Lumea Politică.
Acum o oră
08:30
Nicușor Dan aruncă vina pentru creșterea taxelor la Ilie Bolojan: “E o chestiune care ţine de Guvern. Mi-ar fi plăcut să nu crească” # Lumea Politică
Preşedintele României, Nicuşor Dan, a aruncat, marţi seară , vina pentru creşterea taxelor asupra lui Ilie Bolojan, spunândă că el nu ar fi vrut să crească nicio taxă, ba chiar i-ar fi plăcut să scadă. Şeful statului a subliniat că “nu vreau să apăr, nici să acuz”, dar, “sunt nişte taxe care, raportat la inflaţia […] The post Nicușor Dan aruncă vina pentru creșterea taxelor la Ilie Bolojan: “E o chestiune care ţine de Guvern. Mi-ar fi plăcut să nu crească” first appeared on Lumea Politică.
08:30
Nicușor Dan spune că „a umblat cu colindul 2 zile” de Crăciun: „Am primit mănuși și șosete”. De Revelion, n-a dormit până la 3 dimineața și nu și-a mai revenit 6 zile # Lumea Politică
Nicuşor Dan participă la reuniunea şefilor de stat şi de guvern ai „Coaliţiei de Voinţă” de la Palatul Elysee. Președintele a plecat spre capitala Franţei cu un avion militar Spartan, unde a stat de vorbă cu jurnaliştii în uşa avionului. Dan a spus că nu este normal să fie deconectat așa de mult de ceea ce […] The post Nicușor Dan spune că „a umblat cu colindul 2 zile” de Crăciun: „Am primit mănuși și șosete”. De Revelion, n-a dormit până la 3 dimineața și nu și-a mai revenit 6 zile first appeared on Lumea Politică.
08:20
Predicția lui Andrei Caramitru pentru noul an: „Khamenei, Putin și Orban vor cădea și ei” # Lumea Politică
Andrei Caramitru a precizat, într-o nouă postare pe Facebook, că anul 2026 „va fi similar ca impact istoric cu 1989”. De altfel, a menționat că și alte personalități politice ar urma să „cadă”, după capturarea lui Nicolas Maduro. În primă instanță, a adus în discuție capturarea lui Nicolas Maduro, președintele Venezuelei în vârstă de 63 de […] The post Predicția lui Andrei Caramitru pentru noul an: „Khamenei, Putin și Orban vor cădea și ei” first appeared on Lumea Politică.
08:20
Ca la fiecare început de an, şi în 2026, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a anulat în mod automat „creanţele fiscale restante administrate de organul fiscal central, aflate în sold la data de 31 decembrie a anului 2025, mai mici de 40 lei", conform Codului de Procedură Fiscală. Excepţia de la regulă prevede ca […]
Acum 2 ore
08:10
Nicușor Dan spune că a citit în avion spre Paris materialele pe care se bazează raportul pe anularea alegerilor din 2024 # Lumea Politică
Președintele Nicușor Dan a fost întrebat cu privire la prezentarea raportului despre anularea alegerilor din noiembrie 2024. Șeful statului a dat un răspuns neașteptat și a precizat că a citit în avion documentele ce stau la baza argumentelor din raport. Nicușor Dan a promis, în repetate rânduri, că va prezenta românilor raportul din ședința CSAT, referitor la […] The post Nicușor Dan spune că a citit în avion spre Paris materialele pe care se bazează raportul pe anularea alegerilor din 2024 first appeared on Lumea Politică.
Acum 24 ore
19:30
România a încasat luni aproape 1 miliard de euro din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA), rambursare a plăților în avans pentru fermierii români. Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a subliniat importanța acestor fonduri pentru menținerea echilibrului financiar în agricultură. România a primit 988,7 milioane de euro de la Comisia Europeană, reprezentând rambursarea plăților în avans […]
19:30
Începând cu 2026, o nouă taxă de carbon va crește semnificativ costurile în sectorul construcțiilor din România. Măsura, parte a unui mecanism european, va afecta prețurile materialelor de construcție, influențând atât dezvoltatorii, cât și cumpărătorii. De la 1 ianuarie 2026, sectorul construcțiilor din România va resimți impactul unei noi taxe de carbon. Această măsură vizează […]
19:30
Un bărbat din Constanța a fost arestat preventiv după ce și-ar fi atacat soția cu un obiect ascuțit, provocându-i răni grave. Incidentul s-a produs la domiciliul celor doi, iar victima a fost transportată de urgență la spital. Incidentul s-a petrecut în noaptea de 3 ianuarie 2026, în jurul orei 01:30, conform Parchetului de pe lângă […]
19:30
Pe 5 ianuarie, Călin Georgescu s-a prezentat la Poliția din Buftea pentru semnarea controlului judiciar, deși procedura obișnuită are loc marțea. Judecătorii urmează să decidă dacă mențin măsura. Georgescu a transmis un mesaj cu urări de pace și coeziune românilor. Călin Georgescu a fost prezent pe 5 ianuarie la secția de Poliție din Buftea pentru […]
19:30
Mandatul Mirelei-Adriana Pavel la ELCEN, prelungit în mijlocul scandalului de corupție # Lumea Politică
În contextul unui scandal de corupție, mandatul directorului general provizoriu al ELCEN, Mirela-Adriana Pavel, a fost prelungit cu cinci luni. Decizia vine după ieșirea din funcție a fostului director Claudiu Crețu, aflat sub control judiciar. Mandatul Mirelei-Adriana Pavel la conducerea ELCEN a fost extins cu cinci luni, decizia fiind luată cu o lună înainte de […]
19:30
Europarlamentara Diana Iovanovici-Șoșoacă a dezvăluit o discuție „directă" cu oficiali venezueleni, trăgând un semnal de alarmă privind implicarea externă în criza din Venezuela. Aceasta compară evoluțiile de acolo cu evenimentele din România lui 1989 și critică intervențiile internaționale. Diana Iovanovici-Șoșoacă, lidera partidului S.O.S. România, susține că a dialogat „direct" cu membri ai guvernului legitim al […]
19:30
Dragoș Pîslaru, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, a anunțat un obiectiv ambițios pentru România: atragerea a cel puțin 15 miliarde de euro din fonduri europene până în 2026. Această sumă ar dubla maximul istoric de până acum și ar finanța investiții în spitale, școli și infrastructură. Dragoș Pîslaru a dezvăluit într-o postare pe Facebook că […]
19:30
Curtea de Apel București (CAB) a răspuns acuzațiilor din documentarul Recorder, subliniind că schimbările de completuri și repartizarea cauzelor s-au făcut legal și obiectiv. CAB invocă respectarea principiilor de legalitate și independență, contracarând afirmațiile privind practici administrative discutabile. Curtea de Apel București a emis un comunicat oficial în care contrazice acuzațiile din documentarul Recorder. Instituția […]
19:30
Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a anunțat că prioritatea autorităților este protejarea populației și menținerea utilităților esențiale, în contextul avertizărilor meteo. În județele Alba și Hunedoara, peste 90.000 de consumatori au fost afectați de întreruperile de energie electrică. Ministrul Cătălin Predoiu a declarat după o videoconferință cu prefecții și structurile pentru situații de urgență că […]
13:50
Cu cât a redus Nicușor Dan cheltuielile de funcționare ale Președinției: Este mai mult decât m-am angajat # Lumea Politică
Președintele Nicușor Dan a anunțat luni o reducere semnificativă a cheltuielilor destinate Administrației Prezidențiale pentru anul în 2025. Conform șefului statului, bugetul a fost diminuat cu 30%, echivalentul a 30 de milioane de lei. „Cheltuielile Administrației Prezidențiale în 2025 au fost reduse cu 30%, adică 30 de milioane de lei, mai mult decât m-am angajat […]
13:30
Curtea de Apel București a emis un comunicat oficial în care contrazice acuzațiile din documentarul Recorder privind schimbarea completelor de judecată. Instanța subliniază că modificările au fost în conformitate cu legea și necesare pentru asigurarea continuității justiției. Curtea de Apel București (CAB) a reacționat la documentarul Recorder, afirmând că își desfășoară activitatea conform „principiului legalității" […]
13:20
Casa Albă face anunțul care dă fiori NATO: „Groenlanda trebuie să facă parte din Statele Unite” # Lumea Politică
Adjunctul şefului de cabinet al preşedintelui american Donald Trump, Stephen Miller, a descris luni pretenţiile SUA de a controla Groenlanda, teritoriu autonom în cadrul Regatului Danemarcei, drept „poziţia oficială a guvernului SUA", respingând în acelaşi timp perspectiva unui conflict militar din cauza insulei arctice, relatează marţi dpa, preluată de Agerpres. Întrebat de CNN dacă Washingtonul […]
11:10
Incredibil. Iancu Guda face apologia sărăciei. De ce românii cu venituri puține sunt mai avantajați decât cei bogati # Lumea Politică
Veniturile mari nu garantează economii mai mari, ba dimpotrivă, pot duce la risipă, susține analistul economic Iancu Guda, care afirmă că disciplina financiară contează mai mult decât nivelul salariului. Pornind de la datele extrase din comunitatea de peste 153.000 de utilizatori ai aplicației pe care a dezvoltat-o, Guda arată că „se poate economisi și cu […]
10:50
Centrala electrică de la Iernut, blocată în construcție la 98%. De ce statul a reziliat contractul a doua oară, cu același constructor # Lumea Politică
Centrala electrică de la Iernut, unul dintre cele mai vechi proiecte energetice începute în România post-2010, primește o nouă amânare, la aproape un deceniu de la demararea lucrărilor. Deși gradul de realizare a ajuns la aproximativ 98%, investiția de 430 MW rămâne blocată după rezilierea, pentru a doua oară, a contractului cu constructorul spaniol Duro […]
10:20
Bogățiile Groenlandei. Trump e interesat direct de exploatări miniere, dar miza e mult mai mare # Lumea Politică
Interesul tot mai puternic al lui Donald Trump pentru Groenlanda reaprinde tensiunile dintre Statele Unite și Danemarca, insula arctică devenind un punct strategic major pe harta geopolitică a lumii. Declarațiile repetate ale fostului președinte american privind preluarea Groenlandei au provocat iritare la Copenhaga. Premierul danez Mette Frederiksen a denunțat recent ceea ce a numit „amenințări, […]
10:10
O bunică din sectorul 3, revoltată de creșterea impozitelor. Vorbește singură pe stradă: „Arză-i-ar focul” # Lumea Politică
O bunică din Sectorul 3, surprinsă într-un clip devenit viral, vorbește singură pe stradă, sprijinită în cârjă, exasperată de suma pe care trebuie să o plătească anul acesta: „700 de lei impozitul la casă, măi, băiete? Arză-i-ar focu'!". Femeia plătea anul trecut un impozit de 280 de lei, ceea ce înseamnă o majorare de aproximativ […]
09:50
Venezuela intră sub control militar și paramilitar. Decretul instituit de Delcy Rodriguez a dus la „dispariția” colaboratorilor SUA, inclusiv jurnaliști # Lumea Politică
Noua conducere interimară de la Caracas, asigurată de Delcy Rodriguez, a instituit puteri de urgenţă extinse şi a mobilizat poliţia secretă pentru identificarea şi arestarea tuturor presupuşilor „colaboratori" ai Statelor Unite, pe fondul unei ample represiuni împotriva societăţii civile şi a presei. Măsurile au fost consfinţite luni seara prin publicarea în Gazeta Oficială a decretului […]
09:40
Primarul din Iași, învins de secretara primăriei. Instanța de judecată l-a obligat la daune simbolice, dar impactul e mult mai mare # Lumea Politică
Primarul Iașiului, Mihai Chirica, a pierdut în primă instanță procesul de denigrare intentat de secretara generală a municipiului, Denisa Ionașcu, fiind obligat la plata unor despăgubiri simbolice de 1 leu, la publicarea hotărârii într-un ziar local și la achitarea cheltuielilor de judecată. Judecătoria Iași a admis cererea de chemare în judecată formulată de Denisa Ionașcu, […]
Ieri
08:40
AUR vrea ca 2026 să fie „Anul Americii în România” şi îl numește pe Trump „cel mai important lider politic la nivel global” # Lumea Politică
Partidul condus de George Simion cere Preşedinţiei, Guvernului şi Parlamentului să declare anul 2026 drept „Anul Americii în România", în contextul în care SUA aniversează 250 de ani de existenţă. AUR susţine că deciziile politice, strategice şi economice ale lui Donald Trump au avut impact direct asupra „apărării valorilor democratice într-un context internațional tot mai […]
08:30
Maria Machado spune că i-ar plăcea foarte mult să împartă Premiul Nobel pentru Pace cu Trump # Lumea Politică
Lidera opoziției venezuelene, María Corina Machado, a declarat că „i-ar plăcea" să-i acorde personal președintelui Donald Trump Premiul Nobel pentru Pace, declarând la Fox News că venezuelenii cred că Trump merită această onoare pentru rolul său în prăbușirea regimului lui Nicolás Maduro, scrie Miami Herald Machado a făcut aceste remarci în timpul unei apariții de luni […]
08:30
Donald Trump anunță că el va conduce Venezuela iar în următoarele 30 de zile nu vor fi alegeri în țar # Lumea Politică
Donald Trump a declarat că în Venezuela nu vor fi alegeri în următoarele 30 de zile. După ce Delcy Rodríguez a depus jurământul ca președinte interimar al Venezuelei, în imediata vecinătate a Palatului Miraflores, au avut loc împușcături și au fost filmate vehicule militare care se deplasau pe străzile capitalei venezuelene. Nicolas Maduro și soția, […]
08:30
Alcoolul, țigările și carburanții s-au scumpit din nou. Cu cât au crescut prețurile # Lumea Politică
Nivelul accizelor la bere, vin, alcool şi combustibili s-au majorat din nou de la 1 ianuarie 2026, a doua oară în ultimele şase luni, potrivit Codului Fiscal. Astfel, acciza la bere creşte la 5,83 lei/hl grad Plato, de la 5,30 lei, pentru vinuri liniştite la 11 lei/hl, de la 10 lei, iar pentru vinuri spumoase la 83,81 […]
08:20
Lidera opoziției venezuelene, María Corina Machado, a declarat că „i-ar plăcea” să-i acorde personal președintelui Donald Trump Premiul Nobel pentru Pace, declarând la Fox News că venezuelenii cred că Trump merită această onoare pentru rolul său în prăbușirea regimului lui Nicolás Maduro, scrie Miami Herald Machado a făcut aceste remarci în timpul unei apariții de luni seară după atacurile aeriene americane din weekend care au dus la capturarea președintelui Venezuelei, Nicolás Maduro, și a soției sale, Cilia Flores. Comentariile lui Machado vin în contextul în care există întrebări legate de viitorul politic al Venezuelei după înlăturarea lui Maduro – și după ce Trump a respins public ideea ca Machado să servească drept lider interimar. # Lumea Politică
Lidera opoziției venezuelene, María Corina Machado, a declarat că „i-ar plăcea” să-i acorde personal președintelui Donald Trump Premiul Nobel pentru Pace, declarând la Fox News că venezuelenii cred că Trump merită această onoare pentru rolul său în prăbușirea regimului lui Nicolás Maduro, scrie Miami Herald Machado a făcut aceste remarci în timpul unei apariții de luni […] The post Lidera opoziției venezuelene, María Corina Machado, a declarat că „i-ar plăcea” să-i acorde personal președintelui Donald Trump Premiul Nobel pentru Pace, declarând la Fox News că venezuelenii cred că Trump merită această onoare pentru rolul său în prăbușirea regimului lui Nicolás Maduro, scrie Miami Herald Machado a făcut aceste remarci în timpul unei apariții de luni seară după atacurile aeriene americane din weekend care au dus la capturarea președintelui Venezuelei, Nicolás Maduro, și a soției sale, Cilia Flores. Comentariile lui Machado vin în contextul în care există întrebări legate de viitorul politic al Venezuelei după înlăturarea lui Maduro – și după ce Trump a respins public ideea ca Machado să servească drept lider interimar. first appeared on Lumea Politică.
08:10
Legea privind plata pensiilor private a fost promulgată de președintele Nicușor Dan. Când intră în vigoare # Lumea Politică
Legea privind plata pensiilor private a fost promulgată de președintele Nicușor Dan. Aceasta a fost adoptată pe 23 decembrie, de Camera Deputaților, după ce a fost pusă în echilibru cu decizia Curții Constituționale a României. Legea intră în vigoare la un an de la publicarea în Monitorul Oficial. Actul normativ este așteptat de 14 ani. Conform […]
03:30
România a încasat aproape 1 miliard de euro din fonduri FEGA, rambursare de la Comisia Europeană pentru plățile în avans către fermieri. Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a declarat că acest mecanism este crucial pentru stabilitatea financiară a sectorului agricol. Luni, România a primit 988,7 milioane de euro din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA), reprezentând […]
03:30
O nouă taxă de carbon va impacta semnificativ sectorul construcțiilor din România începând cu 1 ianuarie 2026. Aceasta vizează materiile prime importate din afara Uniunii Europene și va duce la creșterea costurilor proiectelor, afectând atât dezvoltatorii, cât și cumpărătorii. Începând cu 2026, proiectele de construcții din România vor deveni mai costisitoare din cauza unei noi […]
03:30
Un nou caz de violență domestică șochează Constanța, unde un bărbat a ajuns în arest preventiv după ce și-ar fi atacat soția cu un obiect ascuțit. Incidentul s-a petrecut în noaptea de 3 ianuarie 2026, iar femeia a avut nevoie de îngrijiri medicale urgente. Un bărbat din Constanța a fost arestat preventiv, fiind acuzat că […]
03:30
Diana Iovanovici-Șoșoacă, lidera S.O.S. România, susține că situația din Venezuela reflectă un „experiment geopolitic" similar cu România anului 1989. Europarlamentara acuză intervenția externă și atrage atenția asupra intereselor marilor puteri în resursele petroliere ale Venezuelei. Diana
03:30
Călin Georgescu s-a prezentat la Poliția Buftea pentru semnarea controlului judiciar, o excepție fiind făcută din cauza sărbătorii Bobotezei. Judecătorii urmează să decidă asupra măsurii preventive. La ieșire, a transmis un mesaj de pace și unitate românilor. Luni, 5 ianuarie, Călin Georgescu a ajuns la secția de Poliție din Buftea pentru semnarea controlului judiciar. Procedura, […] The post Călin Georgescu, mesaj de pace la Poliție în ajunul Bobotezei first appeared on Lumea Politică.
03:30
Dragoș Pîslaru, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, a anunțat o țintă ambițioasă pentru România: atragerea a cel puțin 15 miliarde de euro din fonduri europene până în 2026. Această sumă ar însemna dublarea maximului istoric de până acum, iar fondurile vor fi direcționate către investiții critice. Dragoș Pîslaru a anunțat că obiectivul României pentru 2026 […] The post România vizează atragerea a 15 miliarde de euro din fonduri europene până în 2026 first appeared on Lumea Politică.
03:30
Mandatul provizoriu al Mirelei-Adriana Pavel în fruntea ELCEN a fost extins cu cinci luni, pe fondul unui scandal de corupție. Decizia vine înainte de expirarea termenului inițial, în contextul plecării lui Claudiu Crețu, fostul director general, aflat sub control judiciar. Mandatul Mirelei-Adriana Pavel ca director general provizoriu al ELCEN a fost prelungit cu cinci luni. […] The post Mandat prelungit la conducerea ELCEN în mijlocul unui scandal de corupție first appeared on Lumea Politică.
03:30
Curtea de Apel București a respins acuzațiile din documentarul Recorder, argumentând că schimbările de completuri s-au realizat legal și obiectiv. CAB subliniază că respectă „principiul legalității” și „independența judecătorului”. Curtea de Apel București a publicat un comunicat în care contestă acuzațiile din documentarul Recorder privind schimbările de completuri și repartizarea cauzelor. Instanța susține că activitatea […] The post Curtea de Apel București contrazice acuzațiile Recorder first appeared on Lumea Politică.
03:30
Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a anunțat măsuri de urgență în urma avertizărilor meteo de cod galben și portocaliu. Prioritatea rămâne protejarea populației și menținerea utilităților esențiale, în contextul în care mii de consumatori au fost afectați de întreruperi de curent. România se confruntă cu vreme extremă, iar ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a subliniat […] The post România, sub presiunea vremii extreme: măsuri urgente ale autorităților first appeared on Lumea Politică.
00:30
Fermierii români sunt pregătiți să iasă în stradă în semn de protest față de măsurile de austeritate impuse de Guvernul condus de Ilie Bolojan, pe care le consideră periculoase pentru viitorul agriculturii. Ei avertizează că, fără intervenții urgente, agricultura riscă să intre într-o criză profundă. Organizațiile de fermieri trag un semnal de alarmă privind riscul […] The post Fermierii amenință cu proteste masive împotriva Guvernului Bolojan first appeared on Lumea Politică.
00:30
Silviu Predoiu, fost șef al Serviciului de Informații Externe, analizează critic intervenția militară a SUA în Venezuela, subliniind inconsecvența politică a administrației Trump și riscurile create la nivel internațional. Silviu Predoiu a comentat operațiunea militară a SUA în Venezuela, subliniind că aceasta nu are o bază juridică solidă. El a afirmat că „diferența este una […] The post Silviu Predoiu critică operațiunea SUA în Venezuela first appeared on Lumea Politică.
00:30
Premierul Ilie Bolojan a recunoscut că nu utilizează aplicația ghișeul.ro pentru plata impozitelor, într-o intervenție la Digi 24. El a explicat că majorarea recentă a taxelor locale este necesară pentru susținerea bugetelor locale. Premierul Ilie Bolojan a discutat despre creșterea impozitelor locale, în cadrul unei emisiuni la Digi 24, explicând că măsura este necesară pentru […] The post Premierul Bolojan nu folosește ghișeul.ro pentru plata impozitelor first appeared on Lumea Politică.
00:30
Premierul ungar Viktor Orban acuză stânga europeană că folosește migrația ca instrument politic pentru a schimba configurația demografică a Europei. Orban și oficialii de la Budapesta resping ferm pactul UE privind distribuirea migranților, subliniind că Ungaria nu va primi refugiați. Premierul maghiar Viktor Orban a lansat un atac dur asupra politicilor de migrație ale Uniunii […] The post Viktor Orban Critică Planurile UE pentru Migrație first appeared on Lumea Politică.
00:30
Fermierii români anunță proteste de amploare împotriva măsurilor de austeritate ale Guvernului Bolojan. Aceștia consideră că politicile sunt „lipsite de realism” și amenință viitorul agriculturii, potrivit publicației 7 Media. Agricultorii sunt pregătiți să iasă în stradă dacă nu există soluții concrete. Organizațiile de fermieri avertizează că agricultura românească riscă să ajungă într-o criză profundă, cu […] The post Fermierii pregătesc proteste masive împotriva Guvernului Bolojan first appeared on Lumea Politică.
5 ianuarie 2026
17:20
„Regina Închisorilor” se pregătește să facă dreptate în penitenciare! O producție susținută de ”Legende Urbane” se lansează în Ianuarie # Lumea Politică
După ce a trecut prin „câmpul tactic” al Statului Paralel, Flori Maior a ieșit învingătoare. Femeia care a scos la iveală protocoalele dintre SRI și justiție a scăpat de capcanele lui Florian Coldea, iar acum se pregătește să ajute și alte victime ale sistemului. Invitată la podcastul „Legende Urbane”, Flori Maior a fost provocată de […] The post „Regina Închisorilor” se pregătește să facă dreptate în penitenciare! O producție susținută de ”Legende Urbane” se lansează în Ianuarie first appeared on Lumea Politică.
16:50
Avocatul Gheorghe Piperea anunţă că va bloca în instanţă noile taxe pe proprietate impuse de guvern: „Vor fi gata până pe 12 ianuarie” # Lumea Politică
„Este grabă pentru că există primari care își freacă palmele pentru aceste taxe excesiv majorate și contrare dreptului european”, motivează europarlamentarul Gheorghe Piperea, avocat de profesie, acţionile în instanţă pe care le pregăteşte cu privire la noile taxe de proprietate impuse de Guvernul Ilie Bolojan. Schiţele acţiunilor vor fi gata până pe 12 ianuarie, anunţă […] The post Avocatul Gheorghe Piperea anunţă că va bloca în instanţă noile taxe pe proprietate impuse de guvern: „Vor fi gata până pe 12 ianuarie” first appeared on Lumea Politică.
16:50
Nicolás Maduro, transferat cu elicopterul, sub o escortă puternic înarmată, din Brooklyn la un tribunal din New York # Lumea Politică
Preşedintele venezuelean Nicolas Maduro şi soţia sa au sosit luni la un tribunal, la New York, unde urmează să compară, la două zile după ce au fost răpiţi de la Caracas, într-o operaţiune militară americană-şoc, care a deschis calea unor planuri ale Washingtonului de a domina această ţară bogată în petrol, relatează AFP. Preşedintele venezuelean, […] The post Nicolás Maduro, transferat cu elicopterul, sub o escortă puternic înarmată, din Brooklyn la un tribunal din New York first appeared on Lumea Politică.
16:40
Un suspect a fost arestat după ce ferestrele casei lui J.D. Vance din Ohio au fost sparte # Lumea Politică
Un bărbat a fost reținut după ce ar fi vandalizat reședința vicepreședintelui Statelor Unite J.D. Vance din Ohio, a anunțat luni Serviciul Secret al SUA. Suspectul ar fi spart geamurile locuinței și ar fi provocat alte daune materiale, transmite abc.news. Supectul a fost reținut de agenții Serviciului Secret și apoi a fost transferat Poliției din Cincinnati. Acesta este […] The post Un suspect a fost arestat după ce ferestrele casei lui J.D. Vance din Ohio au fost sparte first appeared on Lumea Politică.
11:30
Ayatollahul Khamenei e gata să fugă la Moscova, cu tot cu succesorul direct. Trump a lansat amenințări directe asupra Iranului # Lumea Politică
Tensiunile dintre Statele Unite și Iran se amplifică pe fondul protestelor care zguduie Republica Islamică, iar mesajele venite dinspre Washington sunt tot mai dure. Președintele american Donald Trump a transmis un avertisment direct Teheranului, în timp ce, potrivit unor informații din mediul serviciilor de informații occidentale, liderul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, ar lua în […] The post Ayatollahul Khamenei e gata să fugă la Moscova, cu tot cu succesorul direct. Trump a lansat amenințări directe asupra Iranului first appeared on Lumea Politică.
