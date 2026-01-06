România primește aproape 1 miliard de euro din fonduri europene pentru agricultură

09:30

Executivul introduce noi măsuri de austeritate, cu efecte clare asupra oamenilor. Una dintre cele mai importante vizează scăderea indemnizațiilor pentru concediile medicale. Această măsură va afecta numeroși salariați. Ce se schimbă pentru salariați după noua decizie privind concediile medicale Guvernul schimbă regulile pentru concediile medicale. Prima zi de concediu nu va mai fi plătită din […]