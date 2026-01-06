Lidera opoziției venezuelene, María Corina Machado, a declarat că „i-ar plăcea” să-i acorde personal președintelui Donald Trump Premiul Nobel pentru Pace, declarând la Fox News că venezuelenii cred că Trump merită această onoare pentru rolul său în prăbușirea regimului lui Nicolás Maduro, scrie Miami Herald Machado a făcut aceste remarci în timpul unei apariții de luni seară după atacurile aeriene americane din weekend care au dus la capturarea președintelui Venezuelei, Nicolás Maduro, și a soției sale, Cilia Flores. Comentariile lui Machado vin în contextul în care există întrebări legate de viitorul politic al Venezuelei după înlăturarea lui Maduro – și după ce Trump a respins public ideea ca Machado să servească drept lider interimar.

