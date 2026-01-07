Adrian Minune, așa cum nu l-ai mai văzut! Manelistul a făcut show la salonul de pedichiură

22:00

Divorțul dintre Ilie Năstase și soția sa, Ioana, stă să bată la ușă, dar se pare că ne-am putea confrunta cu o răsturnare de situație, cel puțin după declarațiile pe care fostul tenismen ni le-a acordat, în exclusivitate. Ilie Năstase spune că a petrecut sărbătorile alături de Ioana și că, în prezent, între ei totul este bine. Să se fi împăcat cei doi și să fi renunțat Ioana la decizia de a divorța? Iată ce ne-a transmis Ilie Năstase pentru Spynews.ro.