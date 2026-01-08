Noi acuzații la adresa Spitalului din Buzău! Un tată spune disperat că fiul lui de 15 ani a fost lăsat să moară
SpyNews, 8 ianuarie 2026 10:50
Incredibil! O nouă lovitură pentru Spitalul din Buzău! Un tată își spune povestea, cu durere, iar imaginile cu el au devenit virale. Acesta acuză medicii unității spitalicești de moartea fiului lui de numai 15 ani. Iată ce mărturisiri impresionante a făcut!
• • •
Alte ştiri de SpyNews
Acum 30 minute
10:50
Oana Marica a "incendiat" Insula Milionarilor! Bunesa a atras toate privirile cu apariția ei senzuală și plină de încredere. Cât de sexy e!
10:50
Noi acuzații la adresa Spitalului din Buzău! Un tată spune disperat că fiul lui de 15 ani a fost lăsat să moară # SpyNews
Incredibil! O nouă lovitură pentru Spitalul din Buzău! Un tată își spune povestea, cu durere, iar imaginile cu el au devenit virale. Acesta acuză medicii unității spitalicești de moartea fiului lui de numai 15 ani. Iată ce mărturisiri impresionante a făcut!
Acum o oră
10:40
Marilu Dobrescu va ajunge pe mâinile medicului estetician în doar câteva zile și s-a filmat înainte de intervenție. Influencerița a decis să își pună implant mamar. Deși este unul dintre lucrurile pe care și le-a dorit, recunoaște că îi este teamă.
10:20
Adevăratul motiv pentru care Oana Radu nu a slăbit! Artista a spus lucrurilor pe nume, după ce a fost asaltată de critici # SpyNews
Oana Radu a pus punctul pe „i”! Vedeta nu a mai rezistat și i-a lămurit pe toți curioșii, care au asaltat-o, de-a lungul timpului, cu critici. Artista a vorbit despre greutatea ei, dar și care este motivul pentru care nu a slăbit. Iată ce dezvăluiri a făcut cântăreața!
Acum 2 ore
10:10
Robert Tudor, țeapă într-o destinație de vacanță preferată de români. Greșeala care l-a costat 400 de lei # SpyNews
Robert Tudor și soția lui, Elena, se află în vacanță. Magicianul a avut parte și de o surpriză neplăcută, căci s-a trezit că a trebuit să plătească mai mult decât credea pentru o cursă cu taxiul. Câștigătorul Power Couple a tras un semnal de alarmă. Mai mulți oameni i-au scris ulterior în comentarii că au pățit la fel.
09:50
Cum arată acum Mariana Roșca. Fosta Blondă a lui Irinel Columbeanu s-a reprofilat în Dubai # SpyNews
Au trecut ani buni de la aparițiile ei savuroase! Mariana Roșca, cunoscută drept „Blonda lui Iri”, a renunțat la viața pe care o ducea în România, iar anii nu au iertat-o nici pe ea. Fosta iubită a lui Irinel Columbeanu este schimbată, iar imaginile sunt cele care vorbesc de la sine!
09:40
Mădălina Ghenea se află în vacanță, însă a ajuns de urgență la spital de curând. Actrița a dat de înțeles că se bucura din plin de escapadă, dar a avut nevoie de intervenția medicilor. Iată ce a pățit.
09:20
Transformare incredibilă! Dieta extremă cu ajutorul căreia Matt Damon a revenit la greutatea din liceu # SpyNews
Matt Damon a surprins din nou publicul cu o transformare fizică spectaculoasă. Actorul a dezvăluit că a urmat o dietă strictă pentru a ajunge la greutatea pe care o avea în liceu, totul pentru un nou rol important.
Acum 4 ore
09:10
Denisa Avram, iubita tânărului decedat la Spitalul din Buzău, e din ce în ce mai rău! Nu își poate reveni. Ce s-a întâmplat în ultimele ore # SpyNews
Mesajele sfâșietoare continuă să apară, chiar și la zile bune de la moartea tânărului din Buzău. Gabriel avea numai 25 de ani, însă visurile lui au luat sfârșit odată cu acidentul în care a fost implicat. Acesta a decedat în urma unei fracturi la femur, iar iubita lui este disperată. Iată ce mesaj a postat!
08:50
Nu te-ai fi așteptat la asta! Dacă ești ascultător de muzică balcanică, sigur le asculți melodiile, iar dacă nu, cu certitudine ai auzit măcar de numele lor. Sunt cei mai râvniți și ascultați maneliști de la noi din țară, iar asta nu o spunem noi, ci numărul vizualizărilor pe care le au la piese. Totuși, te-ai gândit vreodată ce vârstă au, mai exact? Îți spunem noi!
08:50
Imagini de senzație cu Ileana Badiu, în costum de baie, la 51 de ani! Cum arată pe plaja din Maldive # SpyNews
Tot mai multe vedete de la noi au ales destinațiile exotice pentru începutul de an. Și Ileana Badiu a ales Maldive, acolo unde se află alături de familia ei. A făcut senzație pe plajă, în costum de baie. Iată cât de bine arată la 51 de ani.
Acum 12 ore
00:20
Marian Godină a avut parte de o experiență de coșmar în tren! Celebrul polițist a rămas blocat în tren, alături de alți pasageri. Nimeni nu a primit niciun răspuns cu privire la cauza pentru care trenul a staționat peste o oră într-o gară.
7 ianuarie 2026
23:50
Nicole Cherry a trăit probabil cel mai mare șoc din viața ei, atunci când a observat că i-au apărut primele fire albe de păr, deși are doar 27 de ani. Cântăreața a reacționat rapid!
23:40
Imagini savuroase! Cătălin Botezatu a cântat manele la un eveniment! A știut toate versurile # SpyNews
Cătălin Botezatu s-a întrecut pe sine! Designerul a fost filmat în timp ce cânta manele la o petrecere. Spre surprinderea tuturor, Cătălin Botezatu a știut aproape toate versurile și a creat un moment savuros!
23:10
Scandal uriaș la concertul lui Florin Salam! Managerul localului i-a smuls microfonul din mână și l-a înjurat: ”Toată lumea a încremenit” # SpyNews
Scandal fără precedent la concertul lui Florin Salam! Managerul localului la care artistul a cântat a urcat pe scenă lângă el, i-a smuls microfonul din mână și l-a înjurat! Declarații halucinante de la concertul lui Florin Salam.
22:50
Nick Rădoi, galant, din nou, cu soția lui llie Năstase. Gestul pe care milionarul l-a făcut față de Ioana Năstase # SpyNews
Nick Rădoi ar fi fost cel care ar fi pornit scandalul dintre Ioana și Ilie Năstase. Cei doi sunt în plin proces de divorț, iar Nick Rădoi nu încetează să fie galant cu cea care l-a cucerit cândva pe fostul tenismen. Iată ce gest a făcut milionarul!
22:20
Marius Niță are Covid a cincea oară! Prezentatorul TV nu a putut fi prezent în emisiune: ”Nu mă pot concentra” # SpyNews
Marius Niță se confruntă cu probleme de sănătate! Prezentatorul de la Antena Stars s-a infectat a cincea oară cu Covid, motiv pentru care a fost nevoit să lipsească din ediția din această seară a emisiunii Spynews Live, pe care o prezintă alături de Mara Bănică.
Acum 24 ore
22:10
Adda, atac de panică, la Power Couple! Drama neștiută prin care a trecut artista: "Am dat foarte tare cu capul" # SpyNews
Încă din prima zi de Power Couple, concurenții au primit probe care nu au fost deloc pe placul lor. Adda a făcut atac de panică, după ce soțul ei a trebuit să conducă o mașină de viteză. Iată prin ce drama neștiută a trecut soția lui!
22:10
Georgică Cornu, prima reacție după ce Marina Almășan și-a refăcut viața! Fostul iubit consideră că face o greșeală: ”Nu am niciun motiv să mă bucur” # SpyNews
Cu toate că s-au despărțit de mai bine de un an și fiecare a ales să meargă pe drumuri separate, pe Georgică Cornu și Marina Almășan îi mai leagă încă un lucru: procesele pe care le-au deschis unul împotriva celuilalt. Recent, Marina Almășan și-a asumat public relația cu Sorin Mărcuș, iar în exclusivitate pentru Spynews.ro avem reacția lui Georgică Cornu la noua poveste de iubire a fostei sale partenere.
22:10
La aproape doi ani de la moartea mamei lor, Catinca și Oana Roman au fost date în judecată de Regia Autonomă – Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat (RA-APPS), pentru împărțirea moștenirii.
22:10
Margherita de la Clejani primește lovitură după lovitură | Bântuită de substanțele interzise # SpyNews
Margherita de la Clejani, pe numele de inculpată Myriam-Margareta Manole, a ratat șansa de a-și albi cazierul, iar peste câteva zile mai așteaptă o veste de la instanță.
22:10
Iubitul Emiliei Ghinescu, prima reacție! Ce spune partenerul tinerel despre relația cu artista # SpyNews
Emilia Ghinescu a stârnit o serie de controverse după ce s-a afișat pe rețelele de socializare alături de noul său partener, un tânăr cu 20 de ani mai mic decât ea, după cum se spune în spațiul public. După ce apariția lor a făcut valuri pe internet, iubitul tinerel al artistei a oferit și prima reacție pentru Spynews.ro.
22:10
Bănel Nicoliță, declarații emoționante, chiar de ziua lui de naștere! Fostul fotbalist a împlinit 48 de ani # SpyNews
Bănel Nicoliță împlinește astăzi 48 de ani și a făcut declarații emoționante pentru Spynews.ro. Fostul fotbalist a vorbit despre pasiune, muncă și sacrificii, dar și despre cea mai mare mândrie a sa, fetițele sale. Antrenorul a dezvăluit ce își mai dorește în această etapă a vieții și ce planuri are pentru viitor.
21:50
Situație absolut revoltătoare într-o sală de fitness! O femeie a fost filmată pe ascuns de un bărbat, în timp ce făcea sport. Este incredibil modul în care a reușit să îl prindă! Femeia a fost dezgustată de gestul acestuia.
21:30
Imagini rare cu iubita lui Bogdan de la Ploiești! Cum arăta Vanessa înainte de a fi celebră # SpyNews
Bogdan de la Ploiești și Vanessa au ajuns rapid în fața atenției, de când formează un cuplu. Însă, nu mulți știu cum arăta partenera canatretului iniante de a deveni cunoscută. Așadar, v-o prezentăm pe Vanessa din trecut!
21:00
Cum arată Antonia în costum de baie, după intervenția de urgență la fese! Imagini sexy din Maldive # SpyNews
Antonia a publicat primele imagini în costum de baie, după ce a fost supusă unei intervenții chirurgicale în zona feselor. Cântăreața este în vacanță în Maldive, alături de Alex Velea, și pare că și-a revenit după ce a fost la un pas de moarte.
20:50
Alina Pușcaș se află departe de România, într-o destinație de vis, acolo unde a ajuns încă din primele zile din 2026. Vedeta a postat fotografii prin care a încins Internetul! Atenție! Imagini interzise cardiacilor!
20:20
Viitoarea soție a lui Adrian Minune Jr. s-a operat! Ariana s-a internat recent în spital și a trecut printr-o intervenție chirurgicală. Înainte de nuntă, iubita artistului a trecut printr-o schimbare fizică majoră.
20:10
Georgiana Lobonț a scos dovada! Cum încearcă artista să îi convingă pe fani că era la fel de slabă și înainte # SpyNews
Georgiana Lobonț a fost aspru criticată în mediul online, din cauza greutății pe care o are. Artista a decis că a venit momentul să pulverizeze comentariile răutăcioase despre silueta ei, așadar, a dovedit faptul că a rămas la aceeași greutate de ani de zile.
19:40
Cât de mult a slăbit Madalin Șerban, de la Power Couple. A trecut printr-o transformare totală # SpyNews
Mădălin Șerban de la Power Couple a trecut printr-o transformare totală, de când s-au încheiat filmările emisiunii. Dacă vloggerul era solid pe atunci, acum, iubitul Dilincăi a slăbit considerabil. Imaginile vorbesc de la sine.
19:40
Un fotbalist român de la Națională și-a amânat nunta să joace la Cupa Mondială 2026: ”Mă aștept să fiu acolo” # SpyNews
Un fotbalist de la Echipa Națională a României și-a amânat nunta pentru a juca la Cupa Mondială din 2026, în cazul în care țara noastră se va califica. Iată care a fost reacția iubitei sale când a aflat!
19:10
Băiatul care a fost în aceeași mașină cu Gabriel în momentul accidentului, șocat de vestea morții: ”A zis că nu are nimic” # SpyNews
Ies la iveală informații tulburătoare despre moartea lui Gabriel Bumbăcea. Băiatul care se afla în aceeași mașină cu el, în momentul accidentului, a fost șocat de vestea morții, spunând că a vorbit cu Gabriel imediat după accident și nu părea că ar fi într-o stare gravă.
19:00
Numeroase vedete din România poartă numele de Ioan/Ioana, așadar, își sărbătoresc ziua onomastică. Persoanele publice de la noi au marcat evenimentul important printr-un carusel de fotografii, în care au arătat ce cadouri au primit, dar au scris și mesaje emoționante.
18:30
Părinții lui Gabriel, băiatul mort în Buzău, declarații tulburătoare! Mama și tatăl lui abia pot să vorbească din cauza durerii # SpyNews
Părinții și prietenii lui Gabriel Bumbăcea sunt horărâți să lupte pentru dreptatea băiatului. Tânărul s-a stins din viață pe patul de spital din Buzău, iar cauza morții este necunoscută. Mama și tatăl lui sunt extrem de afectați și abia își găsesc cuvintele să vorbească despre tragedie.
18:10
Interviu EXCLUSIV! Ce s-a întâmplat cu Bee, tânăra scoasă de prieteni dintr-un spital din Constanța: "Mama ei nu a putut să o vadă" # SpyNews
Lolrelai, prietena lui Bee, a făcut declarații exclusive despre situația tinerei care a fost externată cu forța din Spitalul din Constanța. Detalii șocante în cazul tiktokeriței au ieșit la suprafață!
18:00
Zi neagră pentru Elveția. Câțiva dintre tinerii morți în explozia din Crans-Montana au fost conduși pe ultimul drum. Familiile lor și-au luat adio de la ei, după tragedia care le-a adus sfârșitul în noaptea dintre ani.
17:20
Veste tragică pentru familia lui Ronald Reagan! Cel mai mare fiu al fostului președinte, Michael Reagan, a murit, după o lungă luptă cu o boală nemiloasă. Acesta avea 80 de ani.
17:10
Să o oprească cineva pe Diana Munteanu! Imagini de infarct, din Maldive! Cum arată în costum de baie # SpyNews
Deși Maldive este o destinație caldă, cu siguranță gradele din termometre au izbucnit când a apărut Diana Munteanu! Îmbrăcată într-un costum de baie sexy, cu talentul la pozat la purtător, vedeta a încins plaja!
16:50
Cine este Bee, tânăra care a fost scoasă cu forța dintr-un spital din Constanța. "Regele TikTok-ului" a făcut-o celebră # SpyNews
În urmă cu o zi, o tânără a ajuns la Spitalul din Constanța. Mai mult, aceasta a făcut acuzații că medicii nu se ocupă de ea, însă, un grup de persoane cunoscute pe tiktok, iar Bee a fost mutată cu forța la un alt spital. Ei bine, nu mulți știu despre cine este mai exact vorba, așadar, haideți să aflăm!
16:40
Imagini dramatice de la accidentul în care a fost implicat Gabriel, băiatul mort la spitalul din Buzău. Ce au surprins camerele # SpyNews
Gabriel Bumbăcea a avut parte de un sfârșit tragic la vârsta de doar 25 de ani, în urma unui accident grav în Buzău, pe DN10. Accidentul a fost surprins de imaginile de supraveghere din zonă.
16:30
Adevărul despre bonele Andreei Popescu. Ce se întâmplă, de fapt, cu influencerița, după ce a zis că și-a luat a patra femeie în casă # SpyNews
Andreea Popescu spune câți bani câștigă o bonă la ea acasă! Vedeta nu are una, ci chiar trei bone, iar în exclusivitate pentru Spynews.ro a explicat cât sunt plătite, dar și motivele pentru care a ales să aibă mai multe ajutoare în locuință, după ce a fost intens criticată în mediul online.
16:30
Ce arată analizele tiktokeriței care a fost scoasă din spital cu forța. Urmăritorii i-au sărit în cap # SpyNews
Noi informații în cazul tiktokeriței care a fost scoasă din spital cu forța! Au ieșit rezultatele unor analize pe care aceasta le-a efectuat, iar totul a fost făcut public. Lumea i-a sărit instant în cap, acuzând-o pe tânără că totul este o prefăcătorie.
16:10
Un tânăr fotbalist de doar 22 de ani și-a pierdut viața în timpul unei vacanțe, într-un accident tragic. Potrivit martorilor, el a alunecat în timp ce încerca să-și facă un selfie cu iubita lui, iar căzătura i-a fost fatală.
16:00
Prima reacție a reprezentanților Spitalului din Constanța, după ce o tiktokeriță a fost externată cu forța. De ce a fost acuzată de urmăritori că se preface # SpyNews
Ieri seară, o situație cel puțin halucinantă a avut loc la Spitalul din Constanța, acolo unde o tiktokeriță a fost externată cu forța. Un grup de tiktokeri a venit la spital și ar fi făcut scandal, ca mai apoi tânăra să fie transferată la un spital privat din București. Iată reacția oficială a Spitalului din Constanța după incident.
15:30
Cum se simte Florin Salam, după ce a urmat un tratament împotriva consumului de substanțe interzise. Manelistul a renunțat și la alcool # SpyNews
Florin Salam a fost internat, la începutul anului trecut, într-o clinică din Serbia, pentru a-și trata problemele legate de substanțele interzise. Manelistul a renunțat și la alcool, dar și la jocurile de noroc.
15:10
Fericire mare în familia lui Costel Biju! Manelistul își sărbătorește tatăl, iar urarea emoționantă nu a lipsit. După ce ieri a fost ziua soției sale, Andreeea, astăzi, la o zi distanță, un nou motiv de bucurie s-a așternut în casa artistului.
15:10
O femeie abia căsătorită a murit în timpul unei ședințe foto „trash the dress”. Maria avea 30 de ani # SpyNews
O femeie de doar 30 de ani, care se căsătorise recet, și-a pierdut viața în timpul unei ședințe foto de tip „trash the dress”. Maria participase la această experiență la scurt timp după nuntă, însă momentul special s-a transformat într-o tragedie.
14:50
Lavinia și Adin, câștigătorii sezonului 12 Mireasa, vor să treacă la pasul următor. Cei doi se văd părinți! Ce planuri au cu marele premiu # SpyNews
Lavinia și Adin de la Mireasa se declară fericiți împreună. Cei doi s-au afișat deseori în ipostaze romantice de când s-a terminat competiția. Câștigătorii sezonului 12 au mărturisit că își doresc copii. Cei doi au răspuns și la comentariile negative, mai ales că au fost oameni care nu au crezut în relația lor.
14:30
Zodiile care intră într-o perioadă de prosperitate rară. Banii și oportunitățile apar din toate direcțiile pentru acești nativi # SpyNews
Pentru anumite zodii, urmează o perioadă cu adevărat favorabilă din punct de vedere financiar. Astrele le susțin în luarea deciziilor importante, iar banii și oportunitățile apar din surse neașteptate. Fie că este vorba despre o promovare, un proiect nou sau o investiție inspirată, acești nativi simt că lucrurile încep să se așeze în favoarea lor.
14:20
O să avem un nepoțel? Raluka i-a pus pe jar pe internauți, cu una dintre cele recente postări ale sale. Vedeta a descris starea de sănătate pe care o are, iar fanii săi nu au scăpat din vedere ideea unei sarcini. Iată mai multe detalii!
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.