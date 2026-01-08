Noi acuzații la adresa Spitalului din Buzău! Un tată spune disperat că fiul lui de 15 ani a fost lăsat să moară

08:50

Nu te-ai fi așteptat la asta! Dacă ești ascultător de muzică balcanică, sigur le asculți melodiile, iar dacă nu, cu certitudine ai auzit măcar de numele lor. Sunt cei mai râvniți și ascultați maneliști de la noi din țară, iar asta nu o spunem noi, ci numărul vizualizărilor pe care le au la piese. Totuși, te-ai gândit vreodată ce vârstă au, mai exact? Îți spunem noi!