Nimeni nu s-ar fi așteptat! Ce face Larisa Udilă cu câteva zile înainte să nască: „Nu am de ales”
SpyNews, 8 ianuarie 2026 13:50
Nu te-ai fi gândit la asta! Larisa Udilă a recurs la un gest pe care nu foarte multe femei însărcinate ar fi avut curajul să îl facă, mai ales că totul se petrece cu câteva zile înainte de data la care ea ar trebui să nască. Iată mai multe detalii!
• • •
Alte ştiri de SpyNews
Acum 30 minute
13:50
Nimeni nu s-ar fi așteptat! Ce face Larisa Udilă cu câteva zile înainte să nască: „Nu am de ales” # SpyNews
Nu te-ai fi gândit la asta! Larisa Udilă a recurs la un gest pe care nu foarte multe femei însărcinate ar fi avut curajul să îl facă, mai ales că totul se petrece cu câteva zile înainte de data la care ea ar trebui să nască. Iată mai multe detalii!
Acum o oră
13:40
Cine era femeia împușcată în cap de agenții ICE, în America. Oamenii au ieșit în stradă, după tragedia din Minneapolis # SpyNews
Miercuri, o femeie a fost împușcată în cap de agenții ICE, în America. Agenții ar fi declarat că femeia ar fi vrut să îi calce cu mașina și că de aceea au tras focuri de armă. Tragedia din Minneapolis a scos lumea în stradă și a împărțit oamenii în două tabere.
Acum 2 ore
13:10
Inna arată demențial! Artista a postat o serie de fotografii incendiare, direct din vacanță! Vedeta nu are inhibiții și nici nu ar avea de ce să își ascundă corpul, căci la cum se prezintă, păcat mare ar fi ca oamenii să nu aibă cu ce să se delecteze.
13:00
Cum arată locul unde sunt cazate Anamaria Prodan și Raluca Bădulescu, la Survivor. Cele două vedete au făcut turul casei # SpyNews
Anamaria Prodan și Raluca Bădulescu se află deja de câteva zile, în Republica Dominicană, acolo unde se filmează Survivor. Astăzi, are loc premiera Survivor - Povești din junglă, proiectul pentru care cele două se află acolo. Vedetele au fost cazate într-o locație de lux, cu piscină.
13:00
Prima săptămână de Power Couple s-a încheiat fără eliminare, datorită superputerii, la capătul unei ediții lider de audiență! # SpyNews
Au ajuns la final primele trei zile din reality show-ul care a captivat întreaga țara și care a făcut ca începutul de săptămână să fie unul cu zâmbetul pe buze și cu energia la purtător. Cel de-al treilea sezon Power Couple este unul legendar, aducând concurenților unele dintre cele mai dure provocări la care s-ar fi putut gândi sau pe care nici nu le-ar fi putut previziona! Și aseară, cei de acasă au pus emisia pe primul loc, în clasamentul audiențelor!
12:50
Andra Gogan a avut ocazia să stea față în față cu Paris Hilton. Românca a povestit ce i-a spus moștenitoarei imperiului Hilton și cum s-a întâmplat să se afle în același timp, în același loc.
12:40
Dinu Maxer și Magdalena Chihaia s-au filmat în duș! Imagini incendiare cu cei doi îndrăgostiți # SpyNews
Atenție! Este interzis cardiacilor! Dinu Maxer și Magdalena Chihaia s-au filmat în duș, iar imaginile sunt de-a dreptul incendiare. Cei doi îndrăgostiți au renunțat la inhibiții și s-au postat în ipostaze de zile mari.
Acum 4 ore
12:10
Gina Chirilă, probleme de sănătate, în vacanță. Cu ce s-a confruntat vedeta în safari: „A fost foarte greu” # SpyNews
Gina Chirilă a trecut prin momente dificile! Necazul s-a năpustit asupra vedetei, chiar în timp ce se afla în vacanță. Deși, per total, experieța a fost una fabuloasă, blondina a mărturisit chinul pe care a trebuit să îl îndure în Africa. Iată mai multe detalii!
12:10
Cine este Sergiu, tânărul de 25 de ani, ucis în stil mafiot, în Italia. Un polițist este acuzat că ar fi implicat în cazul lui # SpyNews
Un caz tulburător a avut loc în Italia, în noaptea de 30 decembrie. Un tânăr a fost ucis în stil mafiot. Sergiu ar fi fost împușcat mortal cu un pistol cu calibru mare. Trupul lui neînsuflețit a fost descoperit după 12 ore de un fotograf.
12:00
Vreme extremă în România! Școlile s-au închis în 15 județe din țară. Meteorologii au emis cod portocaliu și galben de vreme rece și ger # SpyNews
Iarna își intră în drepturi! Meteorologii au emis cod portocaliu și galben de vreme rece și ger în mai multe zone ale țării. Autoritățile au decis ca școlile să fie închise în 15 județe.
11:40
Ce diferență de vârstă este între Vanessa și Bogdan de la Ploiești. Detaliul pe care mulți l-au ignorat până acum # SpyNews
Bogdan de la Ploiești și Vanessa formează unul dintre cele mai discutate cupluri la momentul actual! Artistul a dat-o uitării pe Cristina Pucean, iar locul pe care dansatoarea îl ocupa în inima manelistului a fost preluat de Vanessa, o tânără brunetă, cu care artistul și-a petrecut Crăciunul. Totuși, există un detaliu pe care fanii l-au omis: diferența de vârstă.
11:30
Un cuplu de la Mireasa s-ar fi despărțit, din nou! Fosta concurentă, săgeți la adresa soțului ei: „Tot timpul te-ai prefăcut” # SpyNews
Un cuplu de la Mireasa s-ar fi despărțit din nou, la câteva săptămâni după ce au apărut primele zvonuri despre separare. Cei doi s-au afișat împreună în luna decembrie, iar de curând, fosta concurentă a avut un mesaj acid la adresa soțului ei. Fanii lor au reacționat imediat.
11:20
O femeie a căzut cu mașina în râul Jiu! A fost scoasă din apă de pompieri. Totul a fost filmat # SpyNews
Un accident grav a avut loc pe râul Jiu, unde o femeie a ajuns cu mașina în apă, după ce a pierdut controlul volanului. La fața locului au intervenit rapid echipaje de pompieri, care au reușit să o scoată din autoturism și să o aducă în siguranță la mal.
10:50
Oana Marica a "incendiat" Insula Milionarilor! Bunesa a atras toate privirile cu apariția ei senzuală și plină de încredere. Cât de sexy e!
10:50
Noi acuzații la adresa Spitalului din Buzău! Un tată spune disperat că fiul lui de 15 ani a fost lăsat să moară # SpyNews
Incredibil! O nouă lovitură pentru Spitalul din Buzău! Un tată își spune povestea, cu durere, iar imaginile cu el au devenit virale. Acesta acuză medicii unității spitalicești de moartea fiului lui de numai 15 ani. Iată ce mărturisiri impresionante a făcut!
10:40
Marilu Dobrescu va ajunge pe mâinile medicului estetician în doar câteva zile și s-a filmat înainte de intervenție. Influencerița a decis să își pună implant mamar. Deși este unul dintre lucrurile pe care și le-a dorit, recunoaște că îi este teamă.
10:20
Adevăratul motiv pentru care Oana Radu nu a slăbit! Artista a spus lucrurilor pe nume, după ce a fost asaltată de critici # SpyNews
Oana Radu a pus punctul pe „i”! Vedeta nu a mai rezistat și i-a lămurit pe toți curioșii, care au asaltat-o, de-a lungul timpului, cu critici. Artista a vorbit despre greutatea ei, dar și care este motivul pentru care nu a slăbit. Iată ce dezvăluiri a făcut cântăreața!
Acum 6 ore
10:10
Robert Tudor, țeapă într-o destinație de vacanță preferată de români. Greșeala care l-a costat 400 de lei # SpyNews
Robert Tudor și soția lui, Elena, se află în vacanță. Magicianul a avut parte și de o surpriză neplăcută, căci s-a trezit că a trebuit să plătească mai mult decât credea pentru o cursă cu taxiul. Câștigătorul Power Couple a tras un semnal de alarmă. Mai mulți oameni i-au scris ulterior în comentarii că au pățit la fel.
09:50
Cum arată acum Mariana Roșca. Fosta Blondă a lui Irinel Columbeanu s-a reprofilat în Dubai # SpyNews
Au trecut ani buni de la aparițiile ei savuroase! Mariana Roșca, cunoscută drept „Blonda lui Iri”, a renunțat la viața pe care o ducea în România, iar anii nu au iertat-o nici pe ea. Fosta iubită a lui Irinel Columbeanu este schimbată, iar imaginile sunt cele care vorbesc de la sine!
09:40
Mădălina Ghenea se află în vacanță, însă a ajuns de urgență la spital de curând. Actrița a dat de înțeles că se bucura din plin de escapadă, dar a avut nevoie de intervenția medicilor. Iată ce a pățit.
09:20
Transformare incredibilă! Dieta extremă cu ajutorul căreia Matt Damon a revenit la greutatea din liceu # SpyNews
Matt Damon a surprins din nou publicul cu o transformare fizică spectaculoasă. Actorul a dezvăluit că a urmat o dietă strictă pentru a ajunge la greutatea pe care o avea în liceu, totul pentru un nou rol important.
09:10
Denisa Avram, iubita tânărului decedat la Spitalul din Buzău, e din ce în ce mai rău! Nu își poate reveni. Ce s-a întâmplat în ultimele ore # SpyNews
Mesajele sfâșietoare continuă să apară, chiar și la zile bune de la moartea tânărului din Buzău. Gabriel avea numai 25 de ani, însă visurile lui au luat sfârșit odată cu acidentul în care a fost implicat. Acesta a decedat în urma unei fracturi la femur, iar iubita lui este disperată. Iată ce mesaj a postat!
08:50
Nu te-ai fi așteptat la asta! Dacă ești ascultător de muzică balcanică, sigur le asculți melodiile, iar dacă nu, cu certitudine ai auzit măcar de numele lor. Sunt cei mai râvniți și ascultați maneliști de la noi din țară, iar asta nu o spunem noi, ci numărul vizualizărilor pe care le au la piese. Totuși, te-ai gândit vreodată ce vârstă au, mai exact? Îți spunem noi!
08:50
Imagini de senzație cu Ileana Badiu, în costum de baie, la 51 de ani! Cum arată pe plaja din Maldive # SpyNews
Tot mai multe vedete de la noi au ales destinațiile exotice pentru începutul de an. Și Ileana Badiu a ales Maldive, acolo unde se află alături de familia ei. A făcut senzație pe plajă, în costum de baie. Iată cât de bine arată la 51 de ani.
Acum 24 ore
00:20
Marian Godină a avut parte de o experiență de coșmar în tren! Celebrul polițist a rămas blocat în tren, alături de alți pasageri. Nimeni nu a primit niciun răspuns cu privire la cauza pentru care trenul a staționat peste o oră într-o gară.
7 ianuarie 2026
23:50
Nicole Cherry a trăit probabil cel mai mare șoc din viața ei, atunci când a observat că i-au apărut primele fire albe de păr, deși are doar 27 de ani. Cântăreața a reacționat rapid!
23:40
Imagini savuroase! Cătălin Botezatu a cântat manele la un eveniment! A știut toate versurile # SpyNews
Cătălin Botezatu s-a întrecut pe sine! Designerul a fost filmat în timp ce cânta manele la o petrecere. Spre surprinderea tuturor, Cătălin Botezatu a știut aproape toate versurile și a creat un moment savuros!
23:10
Scandal uriaș la concertul lui Florin Salam! Managerul localului i-a smuls microfonul din mână și l-a înjurat: ”Toată lumea a încremenit” # SpyNews
Scandal fără precedent la concertul lui Florin Salam! Managerul localului la care artistul a cântat a urcat pe scenă lângă el, i-a smuls microfonul din mână și l-a înjurat! Declarații halucinante de la concertul lui Florin Salam.
22:50
Nick Rădoi, galant, din nou, cu soția lui llie Năstase. Gestul pe care milionarul l-a făcut față de Ioana Năstase # SpyNews
Nick Rădoi ar fi fost cel care ar fi pornit scandalul dintre Ioana și Ilie Năstase. Cei doi sunt în plin proces de divorț, iar Nick Rădoi nu încetează să fie galant cu cea care l-a cucerit cândva pe fostul tenismen. Iată ce gest a făcut milionarul!
22:20
Marius Niță are Covid a cincea oară! Prezentatorul TV nu a putut fi prezent în emisiune: ”Nu mă pot concentra” # SpyNews
Marius Niță se confruntă cu probleme de sănătate! Prezentatorul de la Antena Stars s-a infectat a cincea oară cu Covid, motiv pentru care a fost nevoit să lipsească din ediția din această seară a emisiunii Spynews Live, pe care o prezintă alături de Mara Bănică.
22:10
Adda, atac de panică, la Power Couple! Drama neștiută prin care a trecut artista: "Am dat foarte tare cu capul" # SpyNews
Încă din prima zi de Power Couple, concurenții au primit probe care nu au fost deloc pe placul lor. Adda a făcut atac de panică, după ce soțul ei a trebuit să conducă o mașină de viteză. Iată prin ce drama neștiută a trecut soția lui!
22:10
Georgică Cornu, prima reacție după ce Marina Almășan și-a refăcut viața! Fostul iubit consideră că face o greșeală: ”Nu am niciun motiv să mă bucur” # SpyNews
Cu toate că s-au despărțit de mai bine de un an și fiecare a ales să meargă pe drumuri separate, pe Georgică Cornu și Marina Almășan îi mai leagă încă un lucru: procesele pe care le-au deschis unul împotriva celuilalt. Recent, Marina Almășan și-a asumat public relația cu Sorin Mărcuș, iar în exclusivitate pentru Spynews.ro avem reacția lui Georgică Cornu la noua poveste de iubire a fostei sale partenere.
22:10
La aproape doi ani de la moartea mamei lor, Catinca și Oana Roman au fost date în judecată de Regia Autonomă – Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat (RA-APPS), pentru împărțirea moștenirii.
22:10
Margherita de la Clejani primește lovitură după lovitură | Bântuită de substanțele interzise # SpyNews
Margherita de la Clejani, pe numele de inculpată Myriam-Margareta Manole, a ratat șansa de a-și albi cazierul, iar peste câteva zile mai așteaptă o veste de la instanță.
22:10
Iubitul Emiliei Ghinescu, prima reacție! Ce spune partenerul tinerel despre relația cu artista # SpyNews
Emilia Ghinescu a stârnit o serie de controverse după ce s-a afișat pe rețelele de socializare alături de noul său partener, un tânăr cu 20 de ani mai mic decât ea, după cum se spune în spațiul public. După ce apariția lor a făcut valuri pe internet, iubitul tinerel al artistei a oferit și prima reacție pentru Spynews.ro.
22:10
Bănel Nicoliță, declarații emoționante, chiar de ziua lui de naștere! Fostul fotbalist a împlinit 48 de ani # SpyNews
Bănel Nicoliță împlinește astăzi 48 de ani și a făcut declarații emoționante pentru Spynews.ro. Fostul fotbalist a vorbit despre pasiune, muncă și sacrificii, dar și despre cea mai mare mândrie a sa, fetițele sale. Antrenorul a dezvăluit ce își mai dorește în această etapă a vieții și ce planuri are pentru viitor.
21:50
Situație absolut revoltătoare într-o sală de fitness! O femeie a fost filmată pe ascuns de un bărbat, în timp ce făcea sport. Este incredibil modul în care a reușit să îl prindă! Femeia a fost dezgustată de gestul acestuia.
21:30
Imagini rare cu iubita lui Bogdan de la Ploiești! Cum arăta Vanessa înainte de a fi celebră # SpyNews
Bogdan de la Ploiești și Vanessa au ajuns rapid în fața atenției, de când formează un cuplu. Însă, nu mulți știu cum arăta partenera canatretului iniante de a deveni cunoscută. Așadar, v-o prezentăm pe Vanessa din trecut!
21:00
Cum arată Antonia în costum de baie, după intervenția de urgență la fese! Imagini sexy din Maldive # SpyNews
Antonia a publicat primele imagini în costum de baie, după ce a fost supusă unei intervenții chirurgicale în zona feselor. Cântăreața este în vacanță în Maldive, alături de Alex Velea, și pare că și-a revenit după ce a fost la un pas de moarte.
20:50
Alina Pușcaș se află departe de România, într-o destinație de vis, acolo unde a ajuns încă din primele zile din 2026. Vedeta a postat fotografii prin care a încins Internetul! Atenție! Imagini interzise cardiacilor!
20:20
Viitoarea soție a lui Adrian Minune Jr. s-a operat! Ariana s-a internat recent în spital și a trecut printr-o intervenție chirurgicală. Înainte de nuntă, iubita artistului a trecut printr-o schimbare fizică majoră.
20:10
Georgiana Lobonț a scos dovada! Cum încearcă artista să îi convingă pe fani că era la fel de slabă și înainte # SpyNews
Georgiana Lobonț a fost aspru criticată în mediul online, din cauza greutății pe care o are. Artista a decis că a venit momentul să pulverizeze comentariile răutăcioase despre silueta ei, așadar, a dovedit faptul că a rămas la aceeași greutate de ani de zile.
19:40
Cât de mult a slăbit Madalin Șerban, de la Power Couple. A trecut printr-o transformare totală # SpyNews
Mădălin Șerban de la Power Couple a trecut printr-o transformare totală, de când s-au încheiat filmările emisiunii. Dacă vloggerul era solid pe atunci, acum, iubitul Dilincăi a slăbit considerabil. Imaginile vorbesc de la sine.
19:40
Un fotbalist român de la Națională și-a amânat nunta să joace la Cupa Mondială 2026: ”Mă aștept să fiu acolo” # SpyNews
Un fotbalist de la Echipa Națională a României și-a amânat nunta pentru a juca la Cupa Mondială din 2026, în cazul în care țara noastră se va califica. Iată care a fost reacția iubitei sale când a aflat!
19:10
Băiatul care a fost în aceeași mașină cu Gabriel în momentul accidentului, șocat de vestea morții: ”A zis că nu are nimic” # SpyNews
Ies la iveală informații tulburătoare despre moartea lui Gabriel Bumbăcea. Băiatul care se afla în aceeași mașină cu el, în momentul accidentului, a fost șocat de vestea morții, spunând că a vorbit cu Gabriel imediat după accident și nu părea că ar fi într-o stare gravă.
19:00
Numeroase vedete din România poartă numele de Ioan/Ioana, așadar, își sărbătoresc ziua onomastică. Persoanele publice de la noi au marcat evenimentul important printr-un carusel de fotografii, în care au arătat ce cadouri au primit, dar au scris și mesaje emoționante.
18:30
Părinții lui Gabriel, băiatul mort în Buzău, declarații tulburătoare! Mama și tatăl lui abia pot să vorbească din cauza durerii # SpyNews
Părinții și prietenii lui Gabriel Bumbăcea sunt horărâți să lupte pentru dreptatea băiatului. Tânărul s-a stins din viață pe patul de spital din Buzău, iar cauza morții este necunoscută. Mama și tatăl lui sunt extrem de afectați și abia își găsesc cuvintele să vorbească despre tragedie.
18:10
Interviu EXCLUSIV! Ce s-a întâmplat cu Bee, tânăra scoasă de prieteni dintr-un spital din Constanța: "Mama ei nu a putut să o vadă" # SpyNews
Lolrelai, prietena lui Bee, a făcut declarații exclusive despre situația tinerei care a fost externată cu forța din Spitalul din Constanța. Detalii șocante în cazul tiktokeriței au ieșit la suprafață!
18:00
Zi neagră pentru Elveția. Câțiva dintre tinerii morți în explozia din Crans-Montana au fost conduși pe ultimul drum. Familiile lor și-au luat adio de la ei, după tragedia care le-a adus sfârșitul în noaptea dintre ani.
17:20
Veste tragică pentru familia lui Ronald Reagan! Cel mai mare fiu al fostului președinte, Michael Reagan, a murit, după o lungă luptă cu o boală nemiloasă. Acesta avea 80 de ani.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.