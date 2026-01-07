Gata vacanța! Elevii revin mâine în bănci. Cât durează modulul trei și când este următoarea vacanță

14:30

Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, face un apel către cetățeni să semnaleze cazurile persoanelor care au nevoie de adăpost, mai ales în contextul temperaturilor scăzute din această perioadă. Potrivit edilului, Direcția de Asistență Socială poate interveni rapid pentru a oferi sprijin celor aflați în dificultate. Județul Timiș intră sub incidența unui Cod Galben de vreme rea, cu ninsori, polei și vânt puternic, începând de astăzi.