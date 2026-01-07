RAPORT. Educația de calitate rămâne cel mai slab domeniu pentru România, mult sub media UE

11:30

Alocația de stat pentru copii nu va fi majorată nici în anul 2026, fiind înghețată pentru al doilea an consecutiv, în ciuda prevederilor legale care stabilesc indexarea automată anuală cu rata inflației. Decizia este stabilită prin Legea nr. 141/2025, cunoscută ca „Legea Bolojan”, care menține cuantumul alocațiilor la nivelul din decembrie 2025, respectiv la cel din decembrie 2024.