Revista presei internaţionale, 8 ianuarie 2026
8 ianuarie 2026
Intervenția americană în Venezuela și raporturile transatlantice în contextul chestiunii Groenlandei și al războiului din Ucraina sunt principalele teme dezbătute astăzi în presa internațională. Secretarul de stat Marco Rubio ne-a lămurit în sfârșit care e planul Washingtonului pentru Venezuela, transmite agenția Reuters. Planul are trei etape; prima a început prin arestarea dictatorului Maduro și continuă […]
Președintele Nicușor Dan a anunțat luni că administrația prezidențială și-a redus bugetul pe 2025 cu 30% – cam 30 de milioane de lei (6 milioane de euro) – depășindu-și promisiunea inițială de reducere a cheltuielilor la Palatul Cotroceni. Anunțul făcut pe rețelele sociale se încadrează în planul mai amplu de austeritate al lui Dan care […]
01:00
Potrivit unor rapoarte, Donald Trump a dat undă verde unei noi ofensive israeliene împotriva Hezbollah (TimesofIsrael) # Rador
Prim-ministrul Benjamin Netanyahu le-a spus miniștrilor cabinetului că președintele american Donald Trump a dat undă verde unei noi ofensive israeliene împotriva Hezbollah în Liban, relatează Kan News, fără a cita surse. Potrivit relatării Kan News, atât Ierusalimul, cât și Washingtonul sunt nemulțumite de eforturile guvernului libanez de a combate amenințarea Hezbollah. Kan nu menționează dacă […]
00:30
Este anchetă la Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău, unde un tânăr de 25 de ani a decedat, după ce a fost internat în urma unui accident rutier, cu o fractură închisă de femur. Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat aseară că la unitatea medicală va avea loc un audit administrativ şi verificări prin Corpul de […]
00:30
Venezuela își poate vinde petrolul doar dacă servește intereselor SUA, declară vicepreședintele american JD Vance # Rador
Vicepreședintele american JD Vance, a declarat, într-un interviu care va fi difuzat miercuri, că Venezuela își poate vinde petrolul doar dacă servește intereselor Statelor Unite. Vance a declarat pentru emisiunea „Jesse Waters Primetime” de la Fox News că Statele Unite – care au efectuat atacuri împotriva țării sud-americane și l-au capturat pe președintele acesteia în […]
00:30
Ucraina anunță că regiunile Dnipropetrovsk și Zaporijia sunt aproape complet fără electricitate în urma atacurilor rusești # Rador
Ministerul ucrainean al Energiei a anunțat miercuri seară că atacurile rusești au întrerupt aproape complet alimentarea cu energie electrică în regiunile Dnipropetrovsk și Zaporijjia din sud-estul Ucrainei. „În urma atacului, regiunile Dnipropetrovsk și Zaporijia sunt aproape complet fără electricitate”, a precizat ministerul într-un comunicat publicat pe Telegram. „Infrastructura critică funcționează cu energie de rezervă”./cstoica/dstanesc (REUTERS […]
00:20
Alimentarea cu energie a fost restabilităt în totalitate pentru gospodării și unități economice în sud-vestul Berlinului, după un presupus atac prin incendiere care a vizat o centrală electrică și care s-a soldat cu pene de curent. Aproximativ 100 de mii de persoane au rămas fără electricitate în condiții de îngheț încă de sâmbătă. O grupare […]
00:20
Marco Rubio anunță că va avea o întrevedere cu oficiali danezi, săptămâna viitoare, pentru a discuta despre Groenlanda # Rador
Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat că va avea o întrevedere cu oficiali danezi săptămâna viitoare pentru a discuta despre Groenlanda. Dl Rubio a declarat pentru jurnaliști că întâlnirea va avea loc la solicitarea Danemarcei./cstoica/amirea (BBC SERVICIUL MONDIAL – 7 ianuarie)
00:20
Donald Trump a semnat miercuri o proclamație prin care retrage SUA din mai multe organizații, transmite Casa Albă # Rador
Președintele american Donald Trump a semnat miercuri o proclamație prin care retrage Statele Unite din 35 de organizații care nu aparțin Națiunilor Unite și 31 de entități ONU care „operează contrar intereselor naționale ale SUA”, a anunțat Casa Albă într-un comunicat. Casa Albă nu a furnizat o listă a organizațiilor vizate./cstoica/amirea (REUTERS – 8 ianuarie)
7 ianuarie 2026
23:40
Atacurile rusești au întrerupt alimentarea cu energie electrică și apă în părți din sud-estul Ucrainei, anunță oficiali regionali # Rador
Atacurile rusești de miercuri seară au declanșat întreruperi masive de curent electric și apă în anumite părți din sud-estul Ucrainei, au declarat oficiali regionali și presa locală. Postul public de radio și televiziune Suspilne a declarat că pene de curent au afectat orașul Dnipro, unde metroul a încetat să funcționeze, și alte părți ale regiunii. […]
23:10
Siria – Peste 45 de mii de oameni au părăsit orașul Alep în ultimele zile din cauza confruntărilor violente # Rador
Oficiali din Siria anunță că peste 45 de mii de oameni au fugit în ultimele zile din orașul Alep, în urma cunfruntărilor violente dintre forțele guvernamentale siriene și luptători kurzi. Corespondentul BBC transmite că potrivit unui acord convenit după alungarea președintelui Bashar al-Assad, gruparea SDF urma să se integreze într-o forță unificată, aflată sub controlul […]
22:50
GALA PREMIILOR MUSICRIT – singura gală ce recompensează Excelența – atât în domeniul artistic, cât şi în domeniile jurnalismului şi managementului din muzica clasică – va avea loc miercuri, 14 ianuarie 2026, de la ora 19:00, la Ateneul Român. Organizat de Uniunea Criticilor, Redactorilor și Realizatorilor Muzicali din România (UCRRM), în parteneriat cu Filarmonica „George Enescu”, Centrul Național […]
22:50
Moscova a denunțat confiscarea de către SUA a unui petrolier ce naviga sub pavilion rusesc, anunțând că niciun stat nu are dreptul de a folosi forța împotriva navelor înregistrate corespunzător în jursidicția altor țări. Rusia a solicitat, de asemenea, ca SUA să trateze în mod corespunzător rușii aflați la bordul petrolierului și să le permită […]
21:20
Aeronava militară Spartan, cu care a călătorit în Franța președintele Nicuşor Dan, a aterizat la București # Rador
Aeronava militară Spartan, cu care a călătorit în Franța președintele Nicuşor Dan, a aterizat la București acum aproximativ 30 de minute. Președintele, delegația oficială și echipa de jurnaliști au fost nevoiți să rămână în capitala Franței circa o jumătate de zi în plus din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, întrucât în regiunea pariziană ningea abundent, iar […]
20:40
Administraţia SUA va interzice investitorilor să cumpere case unifamiliale, a anunțat Donald Trump # Rador
Președintele american Donald Trump a anunţat miercuri că administrația sa ia măsuri pentru a interzice marilor investitori instituționali să cumpere locuințe unifamiliale (proprietăți dedicate exclusiv unei singure gospodării, oferind intimitate, spațiu și adesea curte proprie – n.r.) în încercarea de a reduce prețurile locuințelor. Într-o postare pe platforma sa socială, Truth Social, dl Trump a […]
20:40
Guvernul ucrainean a salutat confiscarea unui petrolier sub pavilion rusesc de către forţele SUA, în Atlanticul de Nord # Rador
Ministrul ucrainean de externe a afirmat miercuri că guvernul de la Kiev salută confiscarea unui petrolier sub pavilion rusesc având legătură cu Venezuela de către forţele SUA, adăugând că acţiunea este un bun exemplu de acțiune împotriva Rusiei. „Confiscarea unei nave sub pavilion rusesc în Atlanticul de Nord subliniază conducerea fermă a SUA și a […]
20:30
O persoană a murit după ce ofițeri ai Agenţiei pentru Imigrație și Control Vamal al Statelor Unite – ICE – aflați într-o operațiune din Minneapolis privind imigraţia pe scară largă au împușcat o persoană despre care Departamentul de Securitate Internă al SUA a precizat că „îşi transformase vehiculul în armă”, potrivit purtătoarei de cuvânt a […]
20:00
SUA are un plan în trei etape pentru Venezuela, care va începe cu stabilizarea țării după ce forțele americane l-au capturat sâmbătă pe preşedintele Nicolas Maduro, continuând cu supravegherea redresării țării și, în final, cu o tranziție, a declarat miercuri secretarul de stat Marco Rubio. „Nu vrem ca aceasta să se prăbușească în haos”, a […]
19:50
Comisia Europeană îi notifică de miercuri pe câștigătorii celei de-a doua runde a programului Discover EU din 2025 # Rador
Comisia Europeană îi notifică de astăzi pe câștigătorii celei de-a doua runde a programului Discover EU din 2025, prin care tinerii de 18 ani din statele membre s-au înscris pentru a obține un permis de călătorie gratuit și un card care oferă reduceri la activități culturale, cazare, transport local, alimente și alte servicii. Sunt distribuite […]
19:40
Autorităţile de la Moscova au reacţionat după ce forţele SUA au confiscat un petrolier rusesc # Rador
Guvernul rus a transmis miercuri că acţiunea de confiscare a unui petrolier sub pavilion rusesc în Atlanticul de Nord de către forţele SUA a fost o încălcare a dreptului maritim, iar un parlamentar de rang înalt a descris-o drept „pur şi simplu piraterie”. Ministerul rus al Transporturilor a comunicat că orice contact cu nava „Marinera” […]
19:20
Marco Rubio a declarat că se va întâlni cu oficiali danezi săptămâna viitoare, pe fondul tensiunilor legate de Groenlanda # Rador
Secretarul american de stat Marco Rubio a declarat miercuri că se va întâlni cu oficiali danezi săptămâna viitoare, în condiţiile în care președintele american Donald Trump a repetat în ultimele zile că dorește să preia controlul asupra Groenlandei. „Dacă președintele identifică o amenințare la adresa securității naționale a SUA, fiecare președinte își rezervă opțiunea de […]
19:10
România ar putea avea la Constanța un centru european de securitate maritimă la Marea Neagră # Rador
România ar putea avea la Constanța un Centru european de securitate maritimă la Marea Neagră. Proiectul a primit sprijinul oficial al Comisiei Europene și este rezultatul unui demers al eurodeputatului PSD Victor Negrescu. El a explicat azi la Radio România Actualități că acest centru ar asigura coordonarea între Uniunea Europeană, NATO și țările din zonă, […]
19:00
Confiscarea unui petrolier sub pavilion rusesc de către forţele SUA este un act de piraterie, a declarat un parlamentar rus # Rador
Conform unui important parlamentar rus din partea partidului de guvernământ Rusia Unită, Andrei Klişas, confiscarea de miercuri a unui petrolier sub pavilion rusesc de către forţele SUA a fost pur şi simplu un act de piraterie, a relatat agenția de presă de stat TASS. Ministerul rus al Transporturilor a anunţat că a pierdut orice contact […]
18:50
SUA a anunţat confiscarea a două petroliere având legătură cu Venezuela. O navă, fără încărcătură, a fost abordată în Atlanticul de Nord după ce Paza de Coastă a SUA o urmărise mai multe săptămâni după ce o interceptase în largul Venezuelei. În timpul urmăririi, nava şi-a schimbat denumirea şi a trecut sub pavilion rusesc. Compania […]
18:50
Preşedintele Putin şi-a lăudat soldaţii, pe care i-a descris ca pe nişte „războinici sfinţi” care apără patria-mamă. Vorbind după o slujbă creştină ortodoxă desfăşurată la Moscova, preşedintele a spus că ruşii consideră că soldaţii lor înfăptuiesc o misiune sfântă, ca şi cum ar fi o cerere a lui Dumnezeu: „Deseori îl numim pe Dumnezeu ‘Salvatorul’, […]
18:30
Studiu Nature: Cercetare cu contribuția Universității din București care rescrie istoria dinozaurilor de pe continentul european # Rador
Revista Nature, cel mai important jurnal științific internațional, a publicat astăzi un studiu care rescrie istoria ceratopsienilor, „dinozauri cu coarne” aparținând Cretacicului târziu. Studiul a fost realizat de o echipă de cercetători coordonată de prof. Susannah Maidment de la Natural History Museum din Londra, alături de specialiști din instituții de cercetare de prestigiu din Marea […]
17:20
Orice modificare a statutului Groenlandei necesită consimțământul Danemarcei și Groenlandei, a transmis guvernul elveţian # Rador
Orice modificare a statutului Groenlandei necesită consimțământul Danemarcei și Groenlandei, a transmis miercuri Ministerul elvețian de Externe, în urma unei noi amenințări din partea președintelui american Donald Trump de a prelua teritoriul danez. Întrebat despre poziția sa cu privire la remarcile recente ale oficialilor guvernului american cu privire la Groenlanda, Ministerul elvețian de Externe a […]
17:00
Discriminarea israeliană sistematică a palestinienilor din Cisiordania s-a intensificat, se afirmă într-un nou raport al ONU # Rador
Conform unui nou raport al Oficiului ONU pentru drepturile omului, „discriminarea israeliană sistematică a palestinienilor din Cisiordania ocupată” s-a intensificat. Înaltul Comisar ONU pentru Drepturile Omului, Volker Turk, a descris situaţia de acolo ca pe o formă deosebit de gravă de discriminare rasială şi segregaţie asemănătoare apartheidului. Într-o declaraţie video, dl Turk a cerut ca […]
17:00
La microfon, Angelica Dan
16:50
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Republica Franceză că autoritățile locale au emis un cod portocaliu de ninsori abundente și polei pentru data de 7 ianuarie 2026. Astfel, vor fi afectate următoarele regiuni: Hauts-de-France, Île-de-France, Centre-Val-de-Loire, Poitou-Charentes, Limousin, Vendée, Maine-et-Loire, Eure-et-Loir, Orne, Haute-Normandie, Allier, vestul […]
16:40
Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat că speră să se întâlnească în curând cu omologul său american, Donald Trump, posibil la Washington, în timp ce discuțiile privind un proiect de acord menit a pune capăt războiului de aproape patru ani din Ucraina continuă la Paris. Dl Zelenski, care a solicitat garanții solide de securitate postbelice […]
15:40
O altă problemă în trafic este generată de ceața densă, prezentă în mai multe zone din sudul României. Meteorologii au emis mai multe alerte de tip nowcasting în această după-amiază. Astfel de avertizări sunt în vigoare în mai multe localități din județele Dolj, Olt, Vâlcea, Gorj, Constanța și Tulcea. Polițiștii rutieri atrag atenția că în […]
15:20
Ninsorile masive şi gheaţa din Europa au dus la anularea a sute de zboruri pe mai multe aeroporturi. Peste 600 de zboruri au fost anulate miercuri pe Aeroportul Schiphol din Amsterdam. Perturbări similare s-au înregistrat pe aeroporturi din Paris şi Bruxelles, dar şi în Marea Britanie. Autorităţile de la Aeroportul Charles de Gaulle au fost […]
15:10
Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei a raportat că, în noaptea de 6 spre 7 ianuarie, unitățile Forțelor de Apărare au lovit un depozit de petrol în regiunea Belgorod a Rusiei, precum și un depozit de materiale și echipamente ale ocupanților în regiunea Donețk. Amintim că, seara zilei de 6 ianuarie, guvernatorul regiunii Belgorod […]
14:50
Majoritatea covârșitoare a ucrainenilor consideră că este rău pentru Ucraina faptul că funcția de președinte al Statelor Unite este deținută de Donald Trump – potrivit unui sondaj al Institutului Internațional de Sociologie din Kiev (KMIS). Ucraineenii participanţi la sondaj au fost întrebați dacă este bine sau rău pentru Ucraina că Trump este președinte al SUA. […]
14:40
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj de felicitare cu ocazia Crăciunului pe stil vechi, adresat cetățenilor care sărbătoresc Nașterea Domnului. Într-un mesaj pe rețelele sociale, șefa statului a îndemnat cetățenii R. Moldova „să avem pace în suflet și oameni dragi aproape”. „Crăciun fericit celor care sărbătoresc astăzi Nașterea Domnului! Să avem pace […]
13:20
Ucraina şi SUA vor discuta la Paris despre centrala Zaporijjia şi chestiuni teritoriale, afirmă Zelenski # Rador
Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat miercuri că se așteaptă ca centrala nucleară de la Zaporijie, aflată sub ocupație rusă, precum și chestiunile teritoriale să fie abordate în discuțiile pe care echipa sa le poartă la Paris cu negociatorii americani. El a precizat pe platforma X că vor fi analizate și posibile formate pentru viitoare […]
13:20
Cipru a preluat miercuri președinția rotativă a Uniunii Europene, marcând debutul mandatului de șase luni printr‑o reuniune la Nicosia, la care au participat președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen și președintele Consiliului European, Antonio Costa. Este pentru a doua oară când insula din estul Mediteranei deține președinția UE. O ceremonie […]
12:40
„Înainte, băieți! Nu vă lăsați, sunteți cu mine!” cuvinte atribuite Ecaterinei Teodoroiu, devenite simbol al sacrificiului suprem pentru România. Introducere La 7 ianuarie 1931, cinematografia românească trăia un moment istoric. În sala Femina din București avea loc premiera filmului „Ecaterina Teodoroiu”, una dintre primele producții românești de anvergură dedicate unui erou național și, totodată, unul […]
12:30
Teatrul Național Radiofonic Radio România lansează noul eteatru.ro, de Ziua Culturii Naționale # Rador
Teatrul Național Radiofonic Radio România lansează noul eteatru.ro, cea mai mare colecție on-demand de teatru radiofonic din România, într-o zi cu profundă semnificație: Ziua Culturii Naționale. Din 15 ianuarie, noua versiune a platformei va oferi o experiență digitală modernizată și acces în timp real la mii de producții din arhiva Teatrului Național Radiofonic, de la […]
10:40
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a sosit, miercuri, într-o vizită oficială în Cipru. Purtătorul de cuvânt al președintelui, Serhi Nikiforov, a transmis că, potrivit planurilor preliminare, Zelenski urmează să aibă întâlniri cu președintele Ciprului, Nikos Christodoulides, cu şefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, precum și cu președintele Consiliului European, António Costa. De asemenea, sunt programate […]
10:40
Există „unele progrese” în sprijinul diplomatic acordat operaţiunii speciale militare ruse din Ucraina (Serghei Lavrov) # Rador
Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a anunțat că există ‘”unele progrese”‘ în sprijinul diplomatic acordat operaţiunii speciale militare ruse din Ucraina. Există unele progrese în sprijinul diplomatic acordat operaţiunii speciale militare ruse din Ucraina, a declarat ministrul rus de externe, Serghei Lavrov. „Sper că în diplomația rusă, sub conducerea președintelui, vom atinge toate obiectivele […]
10:40
În postarea sa de miercuri dimineață pe rețelele de socializare, premierul Viktor Orbán a reacționat la evenimentele geopolitice recente. Premierul a abordat problema privind războiul din Ucraina, criza din Venezuela și situația din Groenlanda, Taiwan și Iran. După cum a menţionat: „Așa a început anul 2026. Transformarea lumii este aici, pe capul nostru„. Viktor Orbán […]
09:50
România ar putea găzdui un centru strategic de securitate maritimă pentru întărirea măsurilor de protejare a Mării Negre și a infrastructurii critice a regiunii, în contextul amenințării din partea Rusiei – scrie RBC-Ucraina, citand publicația RomaniaJournal. Potrivit sursei de la Bucureşti, România ar putea găzdui acest centru european de securitate maritimă în urma unei propuneri […]
09:50
Şeful Centrului pentru Combaterea Dezinformării din cadrul Consiliului Național de Securitate și Apărare de la Kiev, Andri Kovalenko, susţine că Ucraina joacă un rol esențial în garantarea stabilității în Europa, având o armată cu experiență reală în conflictele moderne. Într-un mesaj postat pe Telegram, Kovalenko a subliniat că evenimentele recente la nivel global fac ca […]
09:50
Teatrul Național Radiofonic Radio România lansază cea mai mare colecție de teatru radiofonic din România # Rador
09:50
Președintele francez Emmanuel Macron a anunțat că va relua dialogul cu Putin, în următoarele săptămâni # Rador
Președintele Franţei, Emmanuel Macron, a anunțat că intenționează să susţină o convorbire telefonică cu președintele rus Vladimir Putin, în următoarele săptămâni. ”În momentul de faţă se lucrează la reluarea acestui contact, care va fi organizat în următoarele săptămâni”, a declarat el într-un interviu acordat postului de televiziune France 2, marți. Președintele francez și-a exprimat dorința […]
09:50
Peste 1.000 de militari ruşi au fost ucişi pe frontul din Ucraina, în luptele din ultimele 24 de ore (armata ucraineană) # Rador
Armata ucraineană raportează că, în ultimele 24 de ore, ocupanții ruși au pierdut pe frontul din Ucraina 1.040 de soldați. Astfel, de la începutul războiului, forţele ucrainene au lichidat, în total, 1.214.500 de militari ruşi – potrivit unui comunicat remis, miercuri, de Statul Major al Forţelor Armate ale Ucrainei. De asemenea, de la începutul invaziei […]
09:00
Autorităţile din Venezuela vor preda Statelor Unite zeci de milioane de barili de „petrol vizat de sancţiuni”, afirmă Donald Trump # Rador
Preşedintele american, Donald Trump, a afirmat că autorităţile interimare din Venezuela vor preda Statelor Unite între 30 şi 50 de milioane de barili de ceea ce Trump a numit drept „petrol vizat de sancţiuni”. Autorităţile de la Caracas nu au confirmat această concesie. Preşedintele Trump a afirmat că petrolul va fi adus din Venezuela cu […]
