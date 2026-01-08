Rusia va considera orice prezenţă militară a Occidentului în Ucraina drept o ”ţintă militară legitimă”, reiterează Zaharova: ”Noile declaraţii militariste ale aşa-zisei Coaliţii a Voluntarilor şi regimului de la Kiev fac din ele o adevărată axă de război”

13:00

Handbaliştii de la Universitatea Cluj au ieşit la deszăpezire, joi dimineaţă, oraşul fiind sub un strat de zăpadă de peste 25 de centimetri după ninsorile din cursul nopţii. Sportivii au lucrat cu lopeţile la deszăpezirea trotuarelor din zona Spitalului Judeţean de Urgenţă, unde sunt cele mai multe clinici medicale. Carmen Amariei, antrenor: ”Am preferat să ne dedicăm comunăţii într-o zi grea decât să facem două antrenamente. Îi felicit pe băieţi!”.