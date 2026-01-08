Sceptic în privința lui Țicu  Ioan Andone nu este impresionat de noul transfer al lui Dinamo: „E mai mult de probă”

16:20

Echipele din Formula 1 se pregătesc pentru sezonul 2026, care aduce schimbări tehnice majore și echipe noi pe grilă. Pentru prima dată în ultimii patru ani, grila de start va include patru campioni mondiali: Lando Norris, Lewis Hamilton, Max Verstappen și Fernando Alonso. Prima cursă a sezonului 2026, Marele Premiu al Australiei, va avea loc la Melbourne între 6 și 8 martie.