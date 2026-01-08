Ministrul Apărării: România are nevoie de aeronavă pentru Administrația Prezidențială

08:00

Descoperiți metode neobișnuite de economisire a energiei, cum ar fi gătitul cu focul oprit sau dușurile în cuplu. Aflați despre sfaturile bizare date de oficialități în timpul crizei energetice și cum să reduceți consumul de energie în viața de zi cu zi. Eficiență energetică și sugestii inovatoare vă așteaptă! Scumpirile energiei au generat măsuri neobișnuite … Articolul Gătitul cu focul de la aragaz oprit: Economie de energie prin idei neobișnuite apare prima dată în Main News.