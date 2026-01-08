Ministrul Apărării: România are nevoie de aeronavă pentru Administrația Prezidențială
Ministrul Apărării, Radu Miruță, a explicat întârzierea zborului președintelui din cauza vremii nefavorabile, subliniind că aeronava militară C-27J Spartan nu a avut defecțiuni. El a susținut necesitatea achiziționării unei aeronave dedicated pentru Administrația Prezidențială, evidențiind costurile reduse comparativ cu anii anteriori. Ministrul Apărării Radu Miruță a explicat întârzierile transportului președintelui din cauza vremii nefavorabile Aeronava
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița a anunțat noi modificări importante privind înregistrarea fiscală a punctelor de lucru. Aceste schimbări vizează facilitarea procesului pentru contribuabili și asigurarea unei mai bune conformări fiscale. Află toate detaliile esențiale despre implementarea acestor reglementări. AJFP Ialomița anunță modificări înregistrare puncte de lucru Noile reglementări sunt acum în vigoare Informațiile
Rusia denunță desfășurarea trupelor străine în Ucraina, considerând coaliția internațională o „axă a războiului". Maria Zaharova avertizează că orice unitate militară va fi țintă legitimă pentru forțele ruse. Declarațiile liderilor europeni referitoare la trupe de menținere a păcii sunt respinse ca o continuare a militarizării conflictului. Rusia contestă desfășurarea de trupe străine în Ucraina, acuzând
Reacția vehementă a Moscovei după confiscarea petrolierului rusesc Bella 1 de către SUA evidențiază tensiunile internaționale. Diplomația rusă acuză Washingtonul de provocări și de încălcarea dreptului maritim. Situația complicată afectează relațiile internaționale și subliniază criza din Ucraina. Statele Unite au confiscat petrolierul rusesc Bella 1 pentru încălcarea sancțiunilor internaționale Moscova acuză Washingtonul de escaladarea tensiunilor
Un tânăr moldovean de 25 de ani, Sergiu Tarna, a fost ucis cu un glonț în tâmplă lângă Veneția. Un polițist italian a fost arestat ca suspect principal, iar procurorii descriu crima ca o execuție. Ancheta continuă pentru a identifica o posibilă a doua persoană implicată în acest caz șocant.
Președintele Braziliei, Luiz Inacio Lula da Silva, a exercitat veto-ul asupra unei legi ce reduce pedeapsa lui Jair Bolsonaro. Această lege ar fi diminuat condamnarea de 27 de ani la doar doi ani. Lula afirmă că judecățile au fost imparțiale, subliniind importanța transparenței în proces. Bolsonaro își ispășește pedeapsa în închisoare. Președintele Braziliei, Luiz Inacio
Jekob Jeno, mijlocașul care a plecat de la Unirea Slobozia, se pregătește pentru barajul de calificare la Campionatul Mondial cu Noua Caledonie. După experiența din România, Jeno vizează o istorie nouă pentru țara sa, care ar putea obține prima calificare la un Mondial. Urmează meciuri decisive împotriva Jamaica și RD Congo. Unirea Slobozia a renunțat
Producătorii de medicamente cer creșteri de prețuri în Europa, inclusiv România, în schimbul accesului la noi tratamente. Aceasta ar putea duce la amânarea lansărilor de medicamente inovatoare în anumite țări europene, limiting accesul pacienților la noi terapii. Analizăm impactul acestor negocieri asupra sistemului de sănătate european. Producătorii de medicamente din Europa cer scumpiri semnificative pentru
Ucraina finalizează un document cu garanții de securitate alături de președintele american Donald Trump, esențial în contextul conflictului cu Rusia. Volodimir Zelenski solicită presiune asupra Moscovei și clarificări privind angajamentele de pace. Acordul are ca țintă consolidarea relațiilor USA-Ucraina și asigurarea stabilității regionale. Președintele Zelenski a anunțat că documentul privind garanțiile de securitate între Ucraina
Meta, condusă de Mark Zuckerberg, lansează modelele de inteligență artificială „Mango" și „Avocado" în 2026. Mango este dedicat conținutului vizual, iar Avocado îmbunătățește capacitățile lingvistice. Investițiile masive vizează concurența cu OpenAI și Google, revoluționând interacțiunea dintre oameni și tehnologie. Meta lansează modelele de inteligență artificială Mango și Avocado în 2026 Mango se concentrează pe conținutul
Ordonanța de Urgență nr. 93/2025 aduce modificări semnificative în domeniul justiției, inclusiv măsuri temporare pentru promovarea judecătorilor și procurorilor. Vechimea auditorilor de justiție va fi inclusă în calcul până în 2027. Noile reglementări afectează formarea profesională a auditorilor, cu stagii și examene de absolvire. Publicarea OUG nr. 93/2025 stabilește măsuri temporare în justiție Concursul de
NASA pregătește lansarea misiunii Artemis 2 pe 6 februarie, marcând prima călătorie umană circumselenară după 50 de ani. Astronauții vor efectua teste cruciale pentru stabilirea unei prezențe umane pe Lună. Misiunea pregătită timp de aproape 20 de ani va confirma capabilitățile navei Orion. Misiunea Artemis 2, prima cu echipaj uman, ar putea fi lansată pe
Ministrul Apărării, Radu Miruță, a calificat operațiunea SUA din Venezuela drept invazie, stârnind controverse. Într-o conferință de presă, el a comparat condițiile meteorologice cu cele care au întârziat întoarcerea președintelui Nicușor Dan. Reacții diverse au urmat în media și din partea jurnaliștilor. Ministrul Apărării Radu Miruță a comparat situația din Venezuela cu întoarcerea președintelui Nicușor
Schimb de prizonieri între Franța și Rusia: Laurent Vinatier, cercetător francez condamnat pentru încălcarea legislației ruse, a fost eliberat de autoritățile ruse după grațierea de către Vladimir Putin. În schimb, Franța l-a eliberat pe jucătorul de baschet rus Daniil Kasatkin, arestat la cererea SUA pentru atacuri cibernetice. Rusia a eliberat cercetătorul francez Laurent Vinatier, condamnat
Adrian Șut, mijlocașul central de 26 de ani, părăsește FCSB pentru Al-Ain. Clubul românesc încasează 1,5 milioane de euro, deși clauza sa era de 10 milioane. Jucătorul își va crește salariul la un milion de euro pe sezon. Criticat pentru performanțe slabe recente, Șut a decis să plece după o perioadă dificilă. Adrian Șut a
Compania sud-coreeană Daesung Hi-Tech a intrat pe piața din România prin deschiderea unei filiale la Bacău, specializată în producția de piese și echipamente de precizie pentru industria tehnologică. O parte însemnată din producție este destinată exportului în piețe importante precum SUA, Japonia și Germania. Compania sud-coreeană Daesung Hi-Tech a intrat pe piața românească A deschis
Fostul șef adjunct al SIS Moldova, Alexandru Bălan, rămâne în arest preventiv, conform unei decizii definitive a Înaltei Curți de Casație și Justiție. Bălan este acuzat de spionaj și subminarea securității naționale. Curtea a respins contestația sa, menținând măsura de privare de libertate pe durata cercetărilor. Înalta Curte de Casație și Justiție a respins contestația
Tensiuni în Asia de Est: Coreea de Nord a lansat rachete în Marea Japoniei, la o zi după atacul SUA în Venezuela. Acest incident survine înaintea vizitei președintelui sud-coreean Lee Jae-myung în China, generând îngrijorări cu privire la stabilitatea regională și relațiile dintre Seul și Phenian. Tensiuni crescute în Asia de Est, Coreea de Nord
Zborul lui Nicușor Dan la Paris cu avionul Spartan a costat aproximativ 30.000 de euro, incluzând costuri de mentenanță și combustibil. Comparativ, zborurile fostului președinte Klaus Iohannis au fost de șase ori mai scumpe, depășind 100.000 de euro. Detalii despre economiile actualei administrații. Zborul lui Nicușor Dan la Paris cu avionul Spartan a costat aproximativ
Emma Răducanu, Sorana Cîrstea și Jaqueline Cristian vor participa la Transylvania Open 2026, turneu WTA 250 de la Cluj-Napoca. Răducanu revine după cinci ani, confirmând astfel interesul jucătoarelor internaționale pentru acest eveniment. Patrick Ciorcilă, directorul turneului, evidențiază atmosfera și publicul entuziast. Emma Răducanu, Sorana Cîrstea și Jaqueline Cristian vor participa la Transylvania Open 2026 Emma
Ghișeul.ro întâmpină probleme de acces pentru a 8-a zi consecutiv, cu mesajul „Error code: 500 Internal Server Error" din cauza traficului crescut de 10 ori. Autoritatea pentru Digitalizarea României explică că erorile sunt cauzate de numărul mare de utilizatori care încearcă să-și verifice impozitele și taxele online. Ghișeul.ro are probleme de funcționare, întâmpinând erori de
Sfârșitul anului 2025 a adus o scădere a încrederii în economie, cu un ESI de 93,1 puncte, sugerează recesiune. Consumul rămâne slab, iar construcțiile se confruntă cu deteriorări. Inflația rămâne o preocupare, dar piața muncii arată semne de stabilitate. Investițiile UE ar putea impulsiona creșterea în 2026. Indicatorul de încredere economică (ESI) pentru 2025 a
Un polonez, sceptic față de războiul din Ucraina, a murit după ce a fost torturat de ruși în teritoriile ocupate. Krzysztof Galos a fost arestat și condamnat la suferință în închisoarea din Taganrog, unde a fost bătut și și-a pierdut viața din cauza rănilor. Familia sa continuă căutările. Un polonez, Krzysztof Galos, a mers în
Bateriile solid-state: Inovația unui producător finlandez pentru industria auto globală
Bateriile solid-state revoluționare ale Donut Lab promit încărcare completă în cinci minute și o autonomie extinsă pentru motocicletele Verge. Cu o densitate energetică impresionantă de 400 Wh/kg și durabilitate în condiții extreme, aceste baterii marchează viitorul mobilității electrice îmbunătățind performanța
Toni Neacșu acuză negocieri politice la numirea șefilor parchetelor de către Nicușor Dan # MainNews.ro
Toni Neacșu îl acuză pe Nicușor Dan de negocieri politice la numirea șefilor parchetelor, subliniind că acestea pun în pericol independența justiției. Fostul membru CSM subliniază reacția publicului inexistentă față de aceste acțiuni, în contextul presiunilor pentru depolitizarea sistemului judiciar. Toni Neacșu îl acuză pe Nicușor Dan de negocieri politice în numirile la conducerea parchetelor … Articolul Toni Neacșu acuză negocieri politice la numirea șefilor parchetelor de către Nicușor Dan apare prima dată în Main News.
Anul 2026 aduce incertitudine geopolitică, cu riscuri globale majore: tensiuni în SUA, rivalitate cu China, provocări în Europa și amenințări cibernetice din partea Rusiei. Conform analistului Ian Bremmer, lumea se confruntă cu o transformare profundă, iar stabilitatea rămâne un deziderat îndepărtat. Anul 2026 se preconizează a fi marcat de instabilitate geopolitică și confruntări între mari … Articolul Riscurile globale din 2026: tensiuni interne și provocări rusești apare prima dată în Main News.
George Simion, președintele AUR, anunță participarea partidului la protestul împotriva Legii Vexler, pe 15 ianuarie, în Piața Universității din București. El îndeamnă oamenii să se mobilizeze și să lupte pentru schimbare, subliniind nevoia de opoziție față de actuala guvernare. Implicarea comunității este esențială. George Simion anunță că AUR va participa la protestul împotriva legii Vexler … Articolul George Simion: AUR se alătură protestului opoziției; „Faceți-vă propriul protest!” apare prima dată în Main News.
CFR Cluj îi oferă lui Ciprian Deac o funcție în stafful administrativ după ce nu a fost inclus în lotul pentru pregătire. Deac, cu 14 trofee câștigate la club, continuă discuțiile pentru a-și păstra legătura cu echipa, în ciuda retragerii din activitate. Performanțele sale rămân remarcabile. CFR Cluj îi propune lui Ciprian Deac o funcție … Articolul CFR Cluj ia măsuri împotriva lui Ciprian Deac pentru a-i închide gura apare prima dată în Main News.
Peste 3.500 de blocuri din București nu au căldură din cauza unor probleme sistemice, deși avaria la CET Sud a fost rezolvată. Ministrul Energiei atrage atenția asupra instalațiilor vechi de 50 de ani și pierderilor majore din rețea, care ar putea încălzi 75.000 de apartamente zilnic. Soluții sunt necesare urgent. Peste 3.500 de blocuri din … Articolul 3.500 de blocuri din Capitală fără căldură, avertizează ministrul Energiei apare prima dată în Main News.
Ministerul Energiei dezvoltă un plan B pentru liberalizarea pieței gazelor, prevăzută pe 1 aprilie 2026, pentru a evita creșterea bruscă a facturilor. Oficialii analizează o liberalizare graduală, similară cu electricitatea, pentru a proteja consumatorii în sezonul rece și a preveni riscurile financiare. Ministerul Energiei elaborează un plan B pentru liberalizarea pieței gazelor, programată pentru 1 … Articolul Planul B al Guvernului pentru a bloca creșterea facturilor la gaze din aprilie apare prima dată în Main News.
Un copil de 12 ani a fost prins la volan în Belgia, după ce tatăl său, prea beat pentru a conduce, i-a încredințat mașina. Poliția a descoperit situația în timpul unui control rutier. Cazul a ridicat semne de întrebare asupra responsabilității parentale și va fi analizat de tribunal, având implicații legale grave. Băiat de 12 … Articolul Băiat de 12 ani prins la volan în Belgia, părinți în stare de ebrietate apare prima dată în Main News.
Înlăturarea lui Maduro în Venezuela nu garantează democrația sau o dictatură mai blândă. Riscurile unui scenariu similar cu Libia sunt reale, iar structurile de putere rămân intacte. Intervențiile externe complică situația, lăsând istoria să ne avertizeze asupra dificultăților în stabilirea unui guvern funcțional după o invazie. Închiderea capitolului Maduro nu asigură democrația sau un regim … Articolul Înlăturarea lui Maduro: risc de haos, nu soluții democratice sau dictatură ușoară apare prima dată în Main News.
Rivalul lui Erdoğan din închisoare: Șansele fostului primar al Istanbulului la prezidențiale # MainNews.ro
Ekrem İmamoğlu, principalul rival al președintelui Erdoğan, promite să câștige alegerile prezidențiale din închisoare, insistând că detenția sa este o manevră politică. Cu sprijin popular și peste 15 milioane de susținători, fostul primar al Istanbulului contestă acuzațiile și rămâne un simbol al opoziției în Turcia. Ekrem İmamoğlu, principalul rival al lui Erdoğan, se află în … Articolul Rivalul lui Erdoğan din închisoare: Șansele fostului primar al Istanbulului la prezidențiale apare prima dată în Main News.
50 de oi au invadat un supermarket Penny din Burgsinn, Germania, provocând agitație în rândul clienților. Ciobanul a explicat că animalele au pierdut contactul cu turma. Supermarketul a decis să sprijine oile, preluându-le grijă timp de un an. Evenimentul a generat discuții, dar nu a fost o campanie publicitară. 50 de oi au intrat accidental … Articolul Penny decide după invazia a 50 de oi în supermarketul din Germania apare prima dată în Main News.
Cecilia Codreanu, fondatoarea brandului de modă Fereya, transformă pasiunea de familie pentru fashion într-un business de succes. După 17 ani în banking, a lansat Fereya, axat pe producție locală și piese versatile. Aprofundând cunoștințele prin BT Stup, ea îmbină rigoarea cu creativitatea în modă. Cecilia Codreanu, cu 17 ani de experiență în banking, își transformă … Articolul Cecilia transformă pasiunea pentru fashion într-un succes de familie apare prima dată în Main News.
Antena 1 a achiziționat drepturile de difuzare pentru Cupa Mondială 2026 și 2030, dar cere 5 milioane de euro de la TVR pentru a sublicenția o treime din meciuri. TVR a refuzat, invocând lipsa bugetului. Negocierile depind de aprobarea suplimentării bugetului de către premierul Ilie Bolojan. Antena 1 a achiziționat drepturile de difuzare pentru CM … Articolul Antena 1 cere bani TVR pentru „gaura” de la CM 2026, Bolojan intervine apare prima dată în Main News.
Matt Damon a slăbit până la greutatea din liceu pentru rolul din filmul Odiseea, regizat de Christopher Nolan. Actorul a ajuns să cântărească 76 de kilograme, având o dietă strictă și mult antrenament. Odiseea va avea premiera pe 17 iulie 2026, cu o distribuție de excepție, inclusiv Tom Holland și Zendaya. Matt Damon a slăbit … Articolul Matt Damon slăbește ca în liceu pentru rolul unui erou din Grecia Antică apare prima dată în Main News.
Radu Savopol, fondatorul 5 to go, solicită ca toate cafenelele care vând cafea cu TVA de 11% să se conformeze legii și să aplice cota de 21%. El subliniază importanța respectării regulilor pentru o competiție corectă în industrie. Află mai multe despre declarațiile sale pe StartupCafe. Radu Savopol, fondator 5 to go, susține respectarea TVA … Articolul Radu Savopol: Conformare la TVA 21% pentru vânzătorii de cafea apare prima dată în Main News.
Războiul din Ucraina continuă să provoace distrugeri majore, cu atacuri rusești recente în regiunile Dnipropetrovsk și Zaporojie, lăsând milioane fără electricitate. În portul Odesa, dronele au provocat morți și pagube semnificative. Situația devine critică pe fondul vremii severe. Atacurile rusești au provocat întreruperi majore de energie în regiunile Dnipropetrovsk și Zaporojie Condițiile meteorologice extreme agravează … Articolul Rușii devastatori în sud-est: atacuri cu rachete și drone apare prima dată în Main News.
Venezuela după Maduro se confruntă cu o criză profundă marcată de frică, violență și colaps economic. Arestarea lui Maduro a generat incertitudine, iar cetățenii evită să iasă din case din cauza violenței. Economia e devastată, iar rata criminalității crește alarmant. Reconstrucția țării rămâne un obiectiv îndepărtat. Arestarea lui Nicolás Maduro a creat o perioadă de … Articolul Venezuela post-Maduro: frică, violență și colaps economic devastator apare prima dată în Main News.
Sorana Cîrstea a întâmpinat o provocare dificilă în optimile turneului de la Brisbane, fiind învinsă de lidera WTA, Aryna Sabalenka, cu 6-3, 6-3. Deși Cîrstea avea un istoric favorabil în întâlnirile directe, Sabalenka a dominat meciul, făcând declarații arogante despre confruntările anterioare. Sorana Cîrstea a fost învinsă de Aryna Sabalenka în optimile turneului de la … Articolul Sabalenka îi închide gura Soranei Cîrstea, doar șase game-uri cedate apare prima dată în Main News.
SRI va crea o unitate specială pentru combaterea corupției, dar legalitatea acestei acțiuni ridică întrebări. Președintele Nicușor Dan a inclus corupția în Strategia de Apărare a Țării, însă atribuțiile SRI nu permit în mod explicit culegerea de informații pe această temă. Modificarea legii este necesară pentru clarificare. SRI va forma o unitate specială pentru a … Articolul SRI evită detalii despre intervenția în corupție, conform noii strategii apare prima dată în Main News.
Poliția Română avertizează că viteza excesivă reprezintă un pericol real pe străzi. Un tânăr de 18 ani a fost oprit pentru că circula cu 226 km/h, iar instituția consideră că intervenția a prevenit o tragedie. Mesajul este clar: siguranța în trafic este prioritară. Acordați atenție limitelor de viteză! Poliția Română a tras atenția asupra vitezelor … Articolul Ghinionul: Povești din viața reală și lecții de viață apare prima dată în Main News.
Proteste în Columbia: Reacții furioase la amenințările SUA despre intervenția militară # MainNews.ro
Mii de columbieni au protestat împotriva amenințărilor lui Donald Trump privind o posibilă intervenție militară în Columbia. Îndemnați de președintele Gustavo Petro, manifestanții au exprimat nemulțumirea față de politica americană, considerând-o o amenințare la stabilitatea regiunii și condamnând insinuările lui Trump despre trafic de droguri. Mii de columbieni au protestat împotriva amenințărilor lui Donald Trump … Articolul Proteste în Columbia: Reacții furioase la amenințările SUA despre intervenția militară apare prima dată în Main News.
România se află pe locul întâi în Europa privind numărul de zile libere legale, cu 16 zile nelucrătoare în 2026. Zilele libere contribuie la reducerea stresului și promovarea coeziunii sociale, oferind momente de relaxare colectivă. Află mai multe despre impactul acestor zile asupra economiei și societății. România are 16 zile libere legale în 2026, fiind … Articolul Câte zile libere legale mai ai în 2023? România ocupă locul fruntaș în Europa. apare prima dată în Main News.
Creierul devine interfața nouă în era neurotehnologiei, transformând modul în care interacționăm. Dispozitivele captează intențiile înainte de acțiune, facilitând comunicarea și sprijinul personalizat. Această schimbare aduce provocări legate de drepturi și protecția datelor neuronale. Descoperiți impactul acestei revoluții tehnologice. Neurotehnologia devine o interfață curentă, schimbând modul în care interacționăm cu tehnologia Noile dispozitive pot interpreta … Articolul Creierul, noua interfață digitală: viitorul tehnologiei conectate apare prima dată în Main News.
Hyundai va implementa roboți umanoizi în fabricile sale începând cu 2028, marcând o evoluție semnificativă în automatizarea industriei auto. Acești roboți, dezvoltați de Boston Dynamics, vor ajuta la reducerea efortului fizic al angajaților și vor îmbunătăți siguranța la locul de muncă. Alte companii mari, precum Tesla și Amazon, urmăresc să utilizeze tehnologii similare. Hyundai va … Articolul Roboții humanoizi vor revoluționa uzinile Hyundai din 2028 apare prima dată în Main News.
Descoperiți metode neobișnuite de economisire a energiei, cum ar fi gătitul cu focul oprit sau dușurile în cuplu. Aflați despre sfaturile bizare date de oficialități în timpul crizei energetice și cum să reduceți consumul de energie în viața de zi cu zi. Eficiență energetică și sugestii inovatoare vă așteaptă! Scumpirile energiei au generat măsuri neobișnuite … Articolul Gătitul cu focul de la aragaz oprit: Economie de energie prin idei neobișnuite apare prima dată în Main News.
Un fan al Republicii Democrate Congo a atras atenția la Cupa Africii pe Națiuni stând nemișcat timp de 438 de minute, în semn de omagiu adus politicianului Patrice Lumumba. Emoțiile l-au copleșit în ultima partidă, când a cedat după golul Algeriei. Gestul său a generat atât admirație, cât și controverse în rândul jucătorilor. Un fan … Articolul Fanul stă nemișcat la Cupa Africii după o umilință de la un fotbalist apare prima dată în Main News.
Un șofer a observat un fenomen surprinzător la granița dintre Ungaria și România. În timp ce drumul maghiar era acoperit de zăpadă, partea românească era complet curată, deși ninsese abundent. Această diferență de condiții meteorologice surprinde și demonstrează cum vremea poate varia semnificativ între cele două țări. Un cititor a observat un contrast între zăpada … Articolul Miracol pe șosea: Un șofer descoperă curățenia la granița Ungaria-România apare prima dată în Main News.
