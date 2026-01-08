Corporație sud-coreeană investește în România pentru noi oportunități
MainNews.ro, 8 ianuarie 2026 16:50
Compania sud-coreeană Daesung Hi-Tech a intrat pe piața din România prin deschiderea unei filiale la Bacău, specializată în producția de piese și echipamente de precizie pentru industria tehnologică. O parte însemnată din producție este destinată exportului în piețe importante precum SUA, Japonia și Germania. Compania sud-coreeană Daesung Hi-Tech a intrat pe piața românească A deschis
• • •
NASA pregătește lansarea misiunii Artemis 2 pe 6 februarie, marcând prima călătorie umană circumselenară după 50 de ani. Astronauții vor efectua teste cruciale pentru stabilirea unei prezențe umane pe Lună. Misiunea pregătită timp de aproape 20 de ani va confirma capabilitățile navei Orion. Misiunea Artemis 2, prima cu echipaj uman, ar putea fi lansată pe
Ministrul Apărării, Radu Miruță, a calificat operațiunea SUA din Venezuela drept invazie, stârnind controverse. Într-o conferință de presă, el a comparat condițiile meteorologice cu cele care au întârziat întoarcerea președintelui Nicușor Dan. Reacții diverse au urmat în media și din partea jurnaliștilor. Ministrul Apărării Radu Miruță a comparat situația din Venezuela cu întoarcerea președintelui Nicușor
Schimb de prizonieri între Franța și Rusia: Laurent Vinatier, cercetător francez condamnat pentru încălcarea legislației ruse, a fost eliberat de autoritățile ruse după grațierea de către Vladimir Putin. În schimb, Franța l-a eliberat pe jucătorul de baschet rus Daniil Kasatkin, arestat la cererea SUA pentru atacuri cibernetice. Rusia a eliberat cercetătorul francez Laurent Vinatier, condamnat
Adrian Șut, mijlocașul central de 26 de ani, părăsește FCSB pentru Al-Ain. Clubul românesc încasează 1,5 milioane de euro, deși clauza sa era de 10 milioane. Jucătorul își va crește salariul la un milion de euro pe sezon. Criticat pentru performanțe slabe recente, Șut a decis să plece după o perioadă dificilă. Adrian Șut a
Fostul șef adjunct al SIS Moldova, Alexandru Bălan, rămâne în arest preventiv, conform unei decizii definitive a Înaltei Curți de Casație și Justiție. Bălan este acuzat de spionaj și subminarea securității naționale. Curtea a respins contestația sa, menținând măsura de privare de libertate pe durata cercetărilor. Înalta Curte de Casație și Justiție a respins contestația
Tensiuni în Asia de Est: Coreea de Nord a lansat rachete în Marea Japoniei, la o zi după atacul SUA în Venezuela. Acest incident survine înaintea vizitei președintelui sud-coreean Lee Jae-myung în China, generând îngrijorări cu privire la stabilitatea regională și relațiile dintre Seul și Phenian. Tensiuni crescute în Asia de Est, Coreea de Nord
Zborul lui Nicușor Dan la Paris cu avionul Spartan a costat aproximativ 30.000 de euro, incluzând costuri de mentenanță și combustibil. Comparativ, zborurile fostului președinte Klaus Iohannis au fost de șase ori mai scumpe, depășind 100.000 de euro. Detalii despre economiile actualei administrații. Zborul lui Nicușor Dan la Paris cu avionul Spartan a costat aproximativ
Emma Răducanu, Sorana Cîrstea și Jaqueline Cristian vor participa la Transylvania Open 2026, turneu WTA 250 de la Cluj-Napoca. Răducanu revine după cinci ani, confirmând astfel interesul jucătoarelor internaționale pentru acest eveniment. Patrick Ciorcilă, directorul turneului, evidențiază atmosfera și publicul entuziast. Emma Răducanu, Sorana Cîrstea și Jaqueline Cristian vor participa la Transylvania Open 2026 Emma
Ghișeul.ro întâmpină probleme de acces pentru a 8-a zi consecutiv, cu mesajul „Error code: 500 Internal Server Error" din cauza traficului crescut de 10 ori. Autoritatea pentru Digitalizarea României explică că erorile sunt cauzate de numărul mare de utilizatori care încearcă să-și verifice impozitele și taxele online. Ghișeul.ro are probleme de funcționare, întâmpinând erori de
Sfârșitul anului 2025 a adus o scădere a încrederii în economie, cu un ESI de 93,1 puncte, sugerează recesiune. Consumul rămâne slab, iar construcțiile se confruntă cu deteriorări. Inflația rămâne o preocupare, dar piața muncii arată semne de stabilitate. Investițiile UE ar putea impulsiona creșterea în 2026. Indicatorul de încredere economică (ESI) pentru 2025 a
Un polonez, sceptic față de războiul din Ucraina, a murit după ce a fost torturat de ruși în teritoriile ocupate. Krzysztof Galos a fost arestat și condamnat la suferință în închisoarea din Taganrog, unde a fost bătut și și-a pierdut viața din cauza rănilor. Familia sa continuă căutările. Un polonez, Krzysztof Galos, a mers în
Bateriile solid-state: Inovația unui producător finlandez pentru industria auto globală
Bateriile solid-state revoluționare ale Donut Lab promit încărcare completă în cinci minute și o autonomie extinsă pentru motocicletele Verge. Cu o densitate energetică impresionantă de 400 Wh/kg și durabilitate în condiții extreme, aceste baterii marchează viitorul mobilității electrice îmbunătățind performanța și siguranța vehiculelor. Donut Lab a prezentat o baterie solid-state revoluționară pentru motocicletele Verge Motorcycles
Toni Neacșu acuză negocieri politice la numirea șefilor parchetelor de către Nicușor Dan
Toni Neacșu îl acuză pe Nicușor Dan de negocieri politice la numirea șefilor parchetelor, subliniind că acestea pun în pericol independența justiției. Fostul membru CSM subliniază reacția publicului inexistentă față de aceste acțiuni, în contextul presiunilor pentru depolitizarea sistemului judiciar. Toni Neacșu îl acuză pe Nicușor Dan de negocieri politice în numirile la conducerea parchetelor
Anul 2026 aduce incertitudine geopolitică, cu riscuri globale majore: tensiuni în SUA, rivalitate cu China, provocări în Europa și amenințări cibernetice din partea Rusiei. Conform analistului Ian Bremmer, lumea se confruntă cu o transformare profundă, iar stabilitatea rămâne un deziderat îndepărtat. Anul 2026 se preconizează a fi marcat de instabilitate geopolitică și confruntări între mari
George Simion, președintele AUR, anunță participarea partidului la protestul împotriva Legii Vexler, pe 15 ianuarie, în Piața Universității din București. El îndeamnă oamenii să se mobilizeze și să lupte pentru schimbare, subliniind nevoia de opoziție față de actuala guvernare. Implicarea comunității este esențială. George Simion anunță că AUR va participa la protestul împotriva legii Vexler
CFR Cluj îi oferă lui Ciprian Deac o funcție în stafful administrativ după ce nu a fost inclus în lotul pentru pregătire. Deac, cu 14 trofee câștigate la club, continuă discuțiile pentru a-și păstra legătura cu echipa, în ciuda retragerii din activitate. Performanțele sale rămân remarcabile. CFR Cluj îi propune lui Ciprian Deac o funcție
Peste 3.500 de blocuri din București nu au căldură din cauza unor probleme sistemice, deși avaria la CET Sud a fost rezolvată. Ministrul Energiei atrage atenția asupra instalațiilor vechi de 50 de ani și pierderilor majore din rețea, care ar putea încălzi 75.000 de apartamente zilnic. Soluții sunt necesare urgent. Peste 3.500 de blocuri din
Ministerul Energiei dezvoltă un plan B pentru liberalizarea pieței gazelor, prevăzută pe 1 aprilie 2026, pentru a evita creșterea bruscă a facturilor. Oficialii analizează o liberalizare graduală, similară cu electricitatea, pentru a proteja consumatorii în sezonul rece și a preveni riscurile financiare. Ministerul Energiei elaborează un plan B pentru liberalizarea pieței gazelor, programată pentru 1
Un copil de 12 ani a fost prins la volan în Belgia, după ce tatăl său, prea beat pentru a conduce, i-a încredințat mașina. Poliția a descoperit situația în timpul unui control rutier. Cazul a ridicat semne de întrebare asupra responsabilității parentale și va fi analizat de tribunal, având implicații legale grave. Băiat de 12
Înlăturarea lui Maduro în Venezuela nu garantează democrația sau o dictatură mai blândă. Riscurile unui scenariu similar cu Libia sunt reale, iar structurile de putere rămân intacte. Intervențiile externe complică situația, lăsând istoria să ne avertizeze asupra dificultăților în stabilirea unui guvern funcțional după o invazie. Închiderea capitolului Maduro nu asigură democrația sau un regim
Rivalul lui Erdoğan din închisoare: Șansele fostului primar al Istanbulului la prezidențiale
Ekrem İmamoğlu, principalul rival al președintelui Erdoğan, promite să câștige alegerile prezidențiale din închisoare, insistând că detenția sa este o manevră politică. Cu sprijin popular și peste 15 milioane de susținători, fostul primar al Istanbulului contestă acuzațiile și rămâne un simbol al opoziției în Turcia. Ekrem İmamoğlu, principalul rival al lui Erdoğan, se află în
50 de oi au invadat un supermarket Penny din Burgsinn, Germania, provocând agitație în rândul clienților. Ciobanul a explicat că animalele au pierdut contactul cu turma. Supermarketul a decis să sprijine oile, preluându-le grijă timp de un an. Evenimentul a generat discuții, dar nu a fost o campanie publicitară. 50 de oi au intrat accidental
Cecilia Codreanu, fondatoarea brandului de modă Fereya, transformă pasiunea de familie pentru fashion într-un business de succes. După 17 ani în banking, a lansat Fereya, axat pe producție locală și piese versatile. Aprofundând cunoștințele prin BT Stup, ea îmbină rigoarea cu creativitatea în modă. Cecilia Codreanu, cu 17 ani de experiență în banking, își transformă
Antena 1 a achiziționat drepturile de difuzare pentru Cupa Mondială 2026 și 2030, dar cere 5 milioane de euro de la TVR pentru a sublicenția o treime din meciuri. TVR a ref
Matt Damon a slăbit până la greutatea din liceu pentru rolul din filmul Odiseea, regizat de Christopher Nolan. Actorul a ajuns să cântărească 76 de kilograme, având o dietă strictă și mult antrenament. Odiseea va avea premiera pe 17 iulie 2026, cu o distribuție de excepție, inclusiv Tom Holland și Zendaya. Matt Damon a slăbit … Articolul Matt Damon slăbește ca în liceu pentru rolul unui erou din Grecia Antică apare prima dată în Main News.
Radu Savopol, fondatorul 5 to go, solicită ca toate cafenelele care vând cafea cu TVA de 11% să se conformeze legii și să aplice cota de 21%. El subliniază importanța respectării regulilor pentru o competiție corectă în industrie. Află mai multe despre declarațiile sale pe StartupCafe. Radu Savopol, fondator 5 to go, susține respectarea TVA … Articolul Radu Savopol: Conformare la TVA 21% pentru vânzătorii de cafea apare prima dată în Main News.
Războiul din Ucraina continuă să provoace distrugeri majore, cu atacuri rusești recente în regiunile Dnipropetrovsk și Zaporojie, lăsând milioane fără electricitate. În portul Odesa, dronele au provocat morți și pagube semnificative. Situația devine critică pe fondul vremii severe. Atacurile rusești au provocat întreruperi majore de energie în regiunile Dnipropetrovsk și Zaporojie Condițiile meteorologice extreme agravează … Articolul Rușii devastatori în sud-est: atacuri cu rachete și drone apare prima dată în Main News.
Venezuela după Maduro se confruntă cu o criză profundă marcată de frică, violență și colaps economic. Arestarea lui Maduro a generat incertitudine, iar cetățenii evită să iasă din case din cauza violenței. Economia e devastată, iar rata criminalității crește alarmant. Reconstrucția țării rămâne un obiectiv îndepărtat. Arestarea lui Nicolás Maduro a creat o perioadă de … Articolul Venezuela post-Maduro: frică, violență și colaps economic devastator apare prima dată în Main News.
Sorana Cîrstea a întâmpinat o provocare dificilă în optimile turneului de la Brisbane, fiind învinsă de lidera WTA, Aryna Sabalenka, cu 6-3, 6-3. Deși Cîrstea avea un istoric favorabil în întâlnirile directe, Sabalenka a dominat meciul, făcând declarații arogante despre confruntările anterioare. Sorana Cîrstea a fost învinsă de Aryna Sabalenka în optimile turneului de la … Articolul Sabalenka îi închide gura Soranei Cîrstea, doar șase game-uri cedate apare prima dată în Main News.
SRI va crea o unitate specială pentru combaterea corupției, dar legalitatea acestei acțiuni ridică întrebări. Președintele Nicușor Dan a inclus corupția în Strategia de Apărare a Țării, însă atribuțiile SRI nu permit în mod explicit culegerea de informații pe această temă. Modificarea legii este necesară pentru clarificare. SRI va forma o unitate specială pentru a … Articolul SRI evită detalii despre intervenția în corupție, conform noii strategii apare prima dată în Main News.
Poliția Română avertizează că viteza excesivă reprezintă un pericol real pe străzi. Un tânăr de 18 ani a fost oprit pentru că circula cu 226 km/h, iar instituția consideră că intervenția a prevenit o tragedie. Mesajul este clar: siguranța în trafic este prioritară. Acordați atenție limitelor de viteză! Poliția Română a tras atenția asupra vitezelor … Articolul Ghinionul: Povești din viața reală și lecții de viață apare prima dată în Main News.
Proteste în Columbia: Reacții furioase la amenințările SUA despre intervenția militară # MainNews.ro
Mii de columbieni au protestat împotriva amenințărilor lui Donald Trump privind o posibilă intervenție militară în Columbia. Îndemnați de președintele Gustavo Petro, manifestanții au exprimat nemulțumirea față de politica americană, considerând-o o amenințare la stabilitatea regiunii și condamnând insinuările lui Trump despre trafic de droguri. Mii de columbieni au protestat împotriva amenințărilor lui Donald Trump … Articolul Proteste în Columbia: Reacții furioase la amenințările SUA despre intervenția militară apare prima dată în Main News.
România se află pe locul întâi în Europa privind numărul de zile libere legale, cu 16 zile nelucrătoare în 2026. Zilele libere contribuie la reducerea stresului și promovarea coeziunii sociale, oferind momente de relaxare colectivă. Află mai multe despre impactul acestor zile asupra economiei și societății. România are 16 zile libere legale în 2026, fiind … Articolul Câte zile libere legale mai ai în 2023? România ocupă locul fruntaș în Europa. apare prima dată în Main News.
Creierul devine interfața nouă în era neurotehnologiei, transformând modul în care interacționăm. Dispozitivele captează intențiile înainte de acțiune, facilitând comunicarea și sprijinul personalizat. Această schimbare aduce provocări legate de drepturi și protecția datelor neuronale. Descoperiți impactul acestei revoluții tehnologice. Neurotehnologia devine o interfață curentă, schimbând modul în care interacționăm cu tehnologia Noile dispozitive pot interpreta … Articolul Creierul, noua interfață digitală: viitorul tehnologiei conectate apare prima dată în Main News.
Hyundai va implementa roboți umanoizi în fabricile sale începând cu 2028, marcând o evoluție semnificativă în automatizarea industriei auto. Acești roboți, dezvoltați de Boston Dynamics, vor ajuta la reducerea efortului fizic al angajaților și vor îmbunătăți siguranța la locul de muncă. Alte companii mari, precum Tesla și Amazon, urmăresc să utilizeze tehnologii similare. Hyundai va … Articolul Roboții humanoizi vor revoluționa uzinile Hyundai din 2028 apare prima dată în Main News.
Descoperiți metode neobișnuite de economisire a energiei, cum ar fi gătitul cu focul oprit sau dușurile în cuplu. Aflați despre sfaturile bizare date de oficialități în timpul crizei energetice și cum să reduceți consumul de energie în viața de zi cu zi. Eficiență energetică și sugestii inovatoare vă așteaptă! Scumpirile energiei au generat măsuri neobișnuite … Articolul Gătitul cu focul de la aragaz oprit: Economie de energie prin idei neobișnuite apare prima dată în Main News.
Un fan al Republicii Democrate Congo a atras atenția la Cupa Africii pe Națiuni stând nemișcat timp de 438 de minute, în semn de omagiu adus politicianului Patrice Lumumba. Emoțiile l-au copleșit în ultima partidă, când a cedat după golul Algeriei. Gestul său a generat atât admirație, cât și controverse în rândul jucătorilor. Un fan … Articolul Fanul stă nemișcat la Cupa Africii după o umilință de la un fotbalist apare prima dată în Main News.
Un șofer a observat un fenomen surprinzător la granița dintre Ungaria și România. În timp ce drumul maghiar era acoperit de zăpadă, partea românească era complet curată, deși ninsese abundent. Această diferență de condiții meteorologice surprinde și demonstrează cum vremea poate varia semnificativ între cele două țări. Un cititor a observat un contrast între zăpada … Articolul Miracol pe șosea: Un șofer descoperă curățenia la granița Ungaria-România apare prima dată în Main News.
În prima zi de plată a pensiilor în euro, pensionarii bulgari au avut reacții variate: unii s-au declarat dezgustați de noile bancnote, alții au venit cu două portofele, temându-se de confuzie. Întârzierile la oficiile poștale și zvonurile de escrocii au amplificat neliniștea. Cei mai adaptați au fost cei cu rude în străinătate. Pensionarii bulgari au … Articolul Pensionarii bulgari, panică și cozi: euro sau leva în prima zi de plată? apare prima dată în Main News.
Dubla tragedie aviatică de la Cogealac, din 2 martie 2022, rămâne nerezolvată după patru ani. Ancheta de la Secția Parchetelor Militare este blocată din cauza lipsei expertizei aviatice. În acest context, erorile de coordonare și ordinele contradictorii ale generalilor sunt investigate, dar progresele sunt lente. Prăbușirea a două aeronave militare pe 2 martie 2022 a … Articolul Tragedia aviatică de la Cogealac: Ancheta blochează adevărul de patru ani apare prima dată în Main News.
Doi țărani din Venezuela au fost arestați pentru că au celebrat capturarea lui Nicolas Maduro de către Statele Unite, conform unui ONG local. Arestările au avut loc în contextul stării de urgență instaurate de guvernul lui Delcy Rodriguez, iar frica domnește în țară după protestele contra regimului Maduro. Doi țărani din Venezuela au fost arestați … Articolul Doi țărani beți din Venezuela arestați pentru celebrarea capturării lui Maduro apare prima dată în Main News.
Dinamo București negociază pentru transferul fundașului olandez Pascal Mulder, jucător al FC Emmen, în vârstă de 26 de ani. Având doar șase luni de contract rămas, clubul are șanse să obțină o sumă mai mică pentru transferul căpitanului echipei, care atrage și atenția altor cluburi. Dinamo București vrea să transfere fundașul olandez Pascal Mulder Mulder … Articolul Dinamo negociază transferul unui fundaș din Olanda pentru echipă apare prima dată în Main News.
OpenAI a lansat ChatGPT Health pentru a ajuta utilizatorii să înțeleagă analizele medicale și opțiunile de stil de viață, fără a înlocui consultațiile medicale. Funcția garantează confidențialitate și nu va folosi informațiile personale pentru antrenarea modelelor AI. Accesul inițial este limitat, urmând extinderea. OpenAI lansează ChatGPT Health, un instrument pentru întrebări legate de sănătate și … Articolul OpenAI lansează ChatGPT Health pentru analiza dosarelor medicale apare prima dată în Main News.
Ernest Oberlander dezvăluie detalii șocante despre furtul tezaurului dacic din Olanda, acuzând Muzeul Drents de neglijență în asigurarea securității expoziției. În urma jafului, care a avut loc în 2025, fostul director al MNIR subliniază impactul devastator asupra patrimoniului românesc și al carierei sale. Ernest Oberlander acuză Muzeul Drents din Olanda de lipsă de securitate în … Articolul Ernest Oberlander dezvăluie furtul tezaurului dacic și trădarea Muzeului Drents apare prima dată în Main News.
Concediul de odihnă neluat în 2025 se plătește doar la încetarea contractului de muncă, conform Codului Muncii. Angajatorii trebuie să asigure efectuarea acestuia într-un termen de 18 luni. Află care sunt drepturile tale și condițiile pentru compensarea financiară a zilelor de concediu neefectuate. Concediul de odihnă anual este un drept garantat, care nu poate fi … Articolul Concediul de odihnă neluat în 2025: condiții de plată și reglementări apare prima dată în Main News.
Tensiune maximă la Caracas, Venezuela, după ce focuri de armă au răsunat lângă palatul prezidențial, cauzate de drone neidentificate. Incidentul a avut loc la doar două zile după o operațiune militară a SUA vizându-l pe Nicolas Maduro. Forțele de securitate au reacționat rapid, provocând panică printre locuitori. Tensiune în Caracas după focuri de armă lângă … Articolul Tensiune în Venezuela: Focuri de armă lângă palatul prezidențial din Caracas apare prima dată în Main News.
Conducerea Barcelonei a confirmat transferul lui Joao Cancelo, dorit inițial de Cristi Chivu la Inter ca înlocuitor pentru Denzel Dumfries, accidentat. Portughezul va reveni la Barcelona sub formă de împrumut, după ce a evoluat deja la clubul catalan în perioada petrecută la Manchester City. Cristi Chivu dorea un înlocuitor pentru Denzel Dumfries la Inter Joao … Articolul Transfer confirmat la Barcelona! Jucător dorit de Cristi Chivu la Inter apare prima dată în Main News.
Fermierii francezi din sindicatul Coordonării Rurale protestează împotriva acordului Mercosur și se mobilizează spre Paris. Liderul lor a declarat că vor ajunge la destinație cu orice preț. Acțiunile vin pe fondul nemulțumirilor legate de impactul acordului asupra agriculturii franceze și cererea de intervenție din partea autorităților. Fermierii francezi din sindicatul Coordonării Rurale au forțat un … Articolul Fermierii francezi protestează la Paris împotriva acordului Mercosur apare prima dată în Main News.
Arctica devine un nou teatru de conflicte globale, potrivit cărții Polar War de Kenneth R. Rosen. Creșterea interesului militar și strategic, încălzirea rapidă a regiunii și competiția pentru resurse naturale intensifică tensiunile între marile puteri, inclusiv Rusia și SUA. Impactul asupra populațiilor indigene rămâne ignorat. Arctica devine un punct de interes geopolitic, cu scopuri strategice … Articolul Arctica pe cale de conflict: Teatrul global al confruntărilor viitoare apare prima dată în Main News.
