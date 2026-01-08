Matt Damon slăbește ca în liceu pentru rolul unui erou din Grecia Antică

00:30

Alphabet a depășit Apple la capitalizarea bursieră pentru prima dată din 2019, ajungând la 3,88 trilioane de dolari, datorită succesului în inteligența artificială. Acțiunile Alphabet au crescut cu 65% în 2025, în contrast cu scăderile Apple, subliniind schimbările din industria tehnologică. Alphabet a depășit Apple la capitalizarea bursieră, ajungând la 3,88 trilioane de dolari Acțiunile … Articolul Alphabet depășește Apple la capitalizare bursieră pentru prima dată din 2019 apare prima dată în Main News.