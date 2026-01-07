Emanuel Gyenes, locul 32 în etapa a patra din Dakar la clasa moto

Primasport.ro, 7 ianuarie 2026 16:20

Emanuel Gyenes, locul 32 în etapa a patra din Dakar la clasa moto

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Primasport.ro

Acum 30 minute
16:30
Apelul familiei lui Jules Bianchi după furtul ultimului cart al campionului decedat Primasport.ro
Apelul familiei lui Jules Bianchi după furtul ultimului cart al campionului decedat
16:30
Corvinul la deszăpezit. Preşedintele, antrenorul şi căpitanul au ajutat la curăţarea zăpezii din zona unui liceu din Hunedoara Primasport.ro
Corvinul la deszăpezit. Preşedintele, antrenorul şi căpitanul au ajutat la curăţarea zăpezii din zona unui liceu din Hunedoara
16:20
S-a terminat amicalul dintre Alanyaspor şi Metaloglobus. Ianis Hagi a marcat Primasport.ro
S-a terminat amicalul dintre Alanyaspor şi Metaloglobus. Ianis Hagi a marcat
16:20
Emanuel Gyenes, locul 32 în etapa a patra din Dakar la clasa moto Primasport.ro
Emanuel Gyenes, locul 32 în etapa a patra din Dakar la clasa moto
Acum 2 ore
15:30
UTA Arad, tot mai aproape de prima lovitură a iernii! Atacantul dorit de Adrian Mihalcea urmează să fie prezentat oficial astăzi Primasport.ro
UTA Arad, tot mai aproape de prima lovitură a iernii! Atacantul dorit de Adrian Mihalcea urmează să fie prezentat oficial astăzi
15:20
Atacantul CFR-ului e la mare căutare! Trei echipe din străinătate s-au interesat de el Primasport.ro
Atacantul CFR-ului e la mare căutare! Trei echipe din străinătate s-au interesat de el
15:10
Denis Radu, OUT de la Petrolul! Fotbalistul de bandă a plecat din cantonamentul echipei pentru a semna contractul cu un club dintr-un campionat puternic Primasport.ro
Denis Radu, OUT de la Petrolul! Fotbalistul de bandă a plecat din cantonamentul echipei pentru a semna contractul cu un club dintr-un campionat puternic
14:50
Dinamo l-a convins, jucătorul şi-a dat acceptul, dar transferul e blocat! Care este motivul Primasport.ro
Dinamo l-a convins, jucătorul şi-a dat acceptul, dar transferul e blocat! Care este motivul
Acum 4 ore
14:30
Bomba zilei! Filipe Coelho, pe banca unui club din Champions League! Craiova şi-ar putea pierde antrenorul în această iarnă Primasport.ro
Bomba zilei! Filipe Coelho, pe banca unui club din Champions League! Craiova şi-ar putea pierde antrenorul în această iarnă
14:20
De neînţeles! Deac rămâne acasă, dar în cantonament e luat un jucător care a bifat doar un minut în ultimii doi ani Primasport.ro
De neînţeles! Deac rămâne acasă, dar în cantonament e luat un jucător care a bifat doar un minut în ultimii doi ani
14:00
Răsturnare de situaţie! Jucătorul dat afară de la CFR nu a mai plecat de la Cluj Primasport.ro
Răsturnare de situaţie! Jucătorul dat afară de la CFR nu a mai plecat de la Cluj
13:30
E gata! Cine este cel mai valoros fotbalist din lume! Nu e Kylian Mbappe Primasport.ro
E gata! Cine este cel mai valoros fotbalist din lume! Nu e Kylian Mbappe
13:30
FC Bihor atacă promovarea cu un fost jucător de la FCSB! Primasport.ro
FC Bihor atacă promovarea cu un fost jucător de la FCSB!
13:20
Alex Olah, component al CSO Voluntari şi al naţionalei, a suferit o ruptură de tendon ahilean Primasport.ro
Alex Olah, component al CSO Voluntari şi al naţionalei, a suferit o ruptură de tendon ahilean
13:20
Juan Bauza, revenire de senzaţie în SuperLiga?! Anunţul bombă făcut de Adrian Mititelu, după ce columbienii au anunţat despărţirea de fotbalistul argentinian: „Sunt multe cluburi care şi-l doresc” Primasport.ro
Juan Bauza, revenire de senzaţie în SuperLiga?! Anunţul bombă făcut de Adrian Mititelu, după ce columbienii au anunţat despărţirea de fotbalistul argentinian: „Sunt multe cluburi care şi-l doresc”
12:50
Ciprian Deac a primit prima ofertă după ce nu a fost luat în cantonament de CFR! Primasport.ro
Ciprian Deac a primit prima ofertă după ce nu a fost luat în cantonament de CFR!
Acum 6 ore
12:40
Cantonamentul din Antalya, decisiv pentru mai multe nume grele de la FCSB! Gigi Becali e gata să îi dea afară: „Comand numai eu” Primasport.ro
Cantonamentul din Antalya, decisiv pentru mai multe nume grele de la FCSB! Gigi Becali e gata să îi dea afară: „Comand numai eu”
12:20
Incredibil unde a ajuns să joace Rivaldinho, la un an de la despărţirea de Farul: „Un nou capitol” Primasport.ro
Incredibil unde a ajuns să joace Rivaldinho, la un an de la despărţirea de Farul: „Un nou capitol”
12:00
Manchester City a pus mâna pe noua senzaţie din Premier League şi sparge banca pentru a-l aduce! Primasport.ro
Manchester City a pus mâna pe noua senzaţie din Premier League şi sparge banca pentru a-l aduce!
11:40
Preşedintele IIHF: Este posibil ca locul de desfăşurare a competiţiei de hochei pe gheaţă să nu fie gata la timp pentru Jocurile Olimpice Primasport.ro
Preşedintele IIHF: Este posibil ca locul de desfăşurare a competiţiei de hochei pe gheaţă să nu fie gata la timp pentru Jocurile Olimpice
11:30
Panică la FCSB! Un titular a fost oprit din antrenament şi s-a antrenat separat Primasport.ro
Panică la FCSB! Un titular a fost oprit din antrenament şi s-a antrenat separat
11:10
Lovitura de proporţii! Juan Bauza, aşteptat să revină în România! Anunţul venit din Columbia: „Nu face parte din planurile echipei pentru 2026” Primasport.ro
Lovitura de proporţii! Juan Bauza, aşteptat să revină în România! Anunţul venit din Columbia: „Nu face parte din planurile echipei pentru 2026”
10:50
Messi a dezvăluit ce planuri are după retragere! Nu devine antrenor Primasport.ro
Messi a dezvăluit ce planuri are după retragere! Nu devine antrenor
Acum 8 ore
10:40
Afacere încheiată! Rapid a ratat primul transfer al iernii: „Am considerat că este mai bine să suspendăm tratativele” Primasport.ro
Afacere încheiată! Rapid a ratat primul transfer al iernii: „Am considerat că este mai bine să suspendăm tratativele”
10:20
Omrani a ajuns într-o situaţie incredibilă! Jucătorul este de nerecunoscut Primasport.ro
Omrani a ajuns într-o situaţie incredibilă! Jucătorul este de nerecunoscut
10:00
Bătăi de cap pentru Guardiola! Una dintre vedete s-a accidentat şi e OUT tot sezonul Primasport.ro
Bătăi de cap pentru Guardiola! Una dintre vedete s-a accidentat şi e OUT tot sezonul
09:50
Surpriză mare! Doi jucători din SuperLiga, doriţi de Gigi Becali la FCSB: „Am nevoie. Vrem să dăm bani” Primasport.ro
Surpriză mare! Doi jucători din SuperLiga, doriţi de Gigi Becali la FCSB: „Am nevoie. Vrem să dăm bani”
09:40
Marius Şumudică vrea să deturneze transferul jucătorului la FCSB! Fotbalistul dorit de Gigi Becali poate ajunge în Arabia Saudită Primasport.ro
Marius Şumudică vrea să deturneze transferul jucătorului la FCSB! Fotbalistul dorit de Gigi Becali poate ajunge în Arabia Saudită
09:40
CFR vinde tot! Ardelenii mai pierd un titular: "Lucrăm la un potenţial transfer" Primasport.ro
CFR vinde tot! Ardelenii mai pierd un titular: "Lucrăm la un potenţial transfer"
09:20
Fotbalistul adus cu surle şi trâmbiţe în Gruia a plecat de la CFR Cluj şi a semnat cu o altă echipă: „Contract pe un an şi jumătate” Primasport.ro
Fotbalistul adus cu surle şi trâmbiţe în Gruia a plecat de la CFR Cluj şi a semnat cu o altă echipă: „Contract pe un an şi jumătate”
09:10
Emma Răducanu, optimistă în ciuda înfrângerii suferite în faţa lui Sakkari la United Cup, la revenirea după accidentare Primasport.ro
Emma Răducanu, optimistă în ciuda înfrângerii suferite în faţa lui Sakkari la United Cup, la revenirea după accidentare
Acum 24 ore
00:00
Coasta de Fildeş a prins ultimul tichet către sferturile de finală ale CAF. Succes lejer cu Burkina Faso Primasport.ro
Coasta de Fildeş a prins ultimul tichet către sferturile de finală ale CAF. Succes lejer cu Burkina Faso
6 ianuarie 2026
23:50
Arcada Galaţi ratează optimile Challenge Cup la volei în ”setul de aur” Primasport.ro
Arcada Galaţi ratează optimile Challenge Cup la volei în ”setul de aur”
23:50
VIDEO | Sassuolo - Juventus 0-3. Torinezii nu au avut nicio emoţie Primasport.ro
VIDEO | Sassuolo - Juventus 0-3. Torinezii nu au avut nicio emoţie
23:20
Farul Constanţa renunţă la unul din cei mai experimentaţi jucători. ”Dacă vrea să meargă în altă parte să joace, este liber să o facă” Primasport.ro
Farul Constanţa renunţă la unul din cei mai experimentaţi jucători. ”Dacă vrea să meargă în altă parte să joace, este liber să o facă”
23:10
Calificare dramatică pentru Răzvan Lucescu în sferturile Cupei Greciei Primasport.ro
Calificare dramatică pentru Răzvan Lucescu în sferturile Cupei Greciei
23:00
Erik ten Hag şi-a găsit echipă! Fostul antrenor al celor de la Manchester United a fost prezentat oficial Primasport.ro
Erik ten Hag şi-a găsit echipă! Fostul antrenor al celor de la Manchester United a fost prezentat oficial
22:20
VIDEO | Granada - Rayo Vallecano 1-3. Andrei Raţiu l-a făcut pe un adversar să îşi marcheze un autogol epic în Cupa Spaniei Primasport.ro
VIDEO | Granada - Rayo Vallecano 1-3. Andrei Raţiu l-a făcut pe un adversar să îşi marcheze un autogol epic în Cupa Spaniei
22:10
Flavio Briatore, despre incendiul de la Crans-Montana. ”Nu-mi vorbiţi despre ghinion, întâmplare sau circumstanţe nefavorabile. Este o crimă” Primasport.ro
Flavio Briatore, despre incendiul de la Crans-Montana. ”Nu-mi vorbiţi despre ghinion, întâmplare sau circumstanţe nefavorabile. Este o crimă”
22:10
Fenerbahce a trecut de Samsunspor şi va juca finala Supercupei Turciei Primasport.ro
Fenerbahce a trecut de Samsunspor şi va juca finala Supercupei Turciei
22:00
Tavi Popescu, văzut drept soluţie salvatoare la noua echipă a lui Şumudică! | VIDEO EXCLUSIV Primasport.ro
Tavi Popescu, văzut drept soluţie salvatoare la noua echipă a lui Şumudică! | VIDEO EXCLUSIV
21:40
Paulinho, salariu impresionant la noua echipă! Va încasa cu mult peste ce primea de la Oţelul Primasport.ro
Paulinho, salariu impresionant la noua echipă! Va încasa cu mult peste ce primea de la Oţelul
21:40
Păreri împărţite despre cazul "Deac" la CFR: "Nu s-a făcut de râs niciodată"/ "De ce nu iei tu decizia?" | VIDEO EXCLUSIV Primasport.ro
Păreri împărţite despre cazul "Deac" la CFR: "Nu s-a făcut de râs niciodată"/ "De ce nu iei tu decizia?" | VIDEO EXCLUSIV
21:20
VIDEO | Lecce - AS Roma 0-2. Nu a fost loc de surprize Primasport.ro
VIDEO | Lecce - AS Roma 0-2. Nu a fost loc de surprize
21:10
Algeria s-a calificat în sferturile Cupei Africii, graţie unui succes în prelungiri Primasport.ro
Algeria s-a calificat în sferturile Cupei Africii, graţie unui succes în prelungiri
21:10
Dinamo Bucureşti merge în sferturile de finală ale CEV Cup la volei masculin Primasport.ro
Dinamo Bucureşti merge în sferturile de finală ale CEV Cup la volei masculin
21:00
România, eşec la limită cu Italia, în primul meci de pregătire în vederea Campionatului European Primasport.ro
România, eşec la limită cu Italia, în primul meci de pregătire în vederea Campionatului European
20:40
Premii record pentru ediţia din acest an a Australian Open Primasport.ro
Premii record pentru ediţia din acest an a Australian Open
20:30
Universitatea Cluj a pierdut meciul amical cu Fatih Karagumruk Primasport.ro
Universitatea Cluj a pierdut meciul amical cu Fatih Karagumruk
20:20
Caio, prezentat oficial la Riga! Campioana Letoniei a plătit o sumă considerabilă. Există şi procent serios dintr-un viitor transfer Primasport.ro
Caio, prezentat oficial la Riga! Campioana Letoniei a plătit o sumă considerabilă. Există şi procent serios dintr-un viitor transfer
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.