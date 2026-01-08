Cum vede prin parbriz șoferul unei autofreze de deszăpezire care acționează în zona Rânca

19:10

Cristian Diaconescu, fost ministru de Externe și fost consilier prezidențial, a declarat, în exclusivitate pentru Digi24, că folosirea avioanelor militare pentru deplasările oficiale - precum cel Spartan, folosit de președintele Nicușor Dan pentru a merge la summitul „Coaliției de Voință”, organizat la Paris - reprezintă o soluție de avarie și recunoaște că experiența nu este una tocmai confortabilă. El atrage însă atenția că statul român ar trebui să depășească „ipocrizia” legată de costuri și să asigure un mijloc de transport adecvat pentru reprezentanții săi. Interviul integral al fostului ministru Cristian Diaconescu poate fi urmărit în cadrul emisiunii „În fața ta”, difuzată duminică, 11 ianuarie, de la ora 14.00.