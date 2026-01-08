SUA ar putea fi nevoite să ia o decizie: Groenlanda sau NATO. Donald Trump: „Ar putea fi o alegere”

22:50

Guvernul iranian se străduiește să stăvilească protestele care au început la sfârșitul lunii trecute în rândul comercianților din Teheran și care au degenerat acum în demonstrații de masă și greve prelungite în orașele și localitățile din întreaga țară, anunță The Washington Post. Oameni din peste 100 de orașe au ieșit în stradă de când au început demonstrațiile, în urmă cu 12 zile. Cel puțin 45 de protestatari, dintre care opt minori cu vârsta sub 18 ani, au fost uciși în toată această perioadă, a raportat joi ONG-ul Iran Human Rights (IHRNGO). Acesta a afirmat că sute de persoane au fost rănite și peste 2.000 de persoane au fost reținute de la începutul demonstrațiilor, pe 28 decembrie 2025. Totodată, agenția de știri Fars, afiliată statului iranian, a declarat că 950 de polițiști și 60 de membri ai forței paramilitare Basij au fost răniți, în special în confruntările din provinciile vestice cu „revoluționarii” care erau „înarmați cu arme de foc, grenade și arme”.