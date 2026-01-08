Viktor Orban le spune maghiarilor că sprijinul UE pentru Ucraina înseamnă două pensii în plus pe an pierdute de fiecare ungur
Digi24.ro, 8 ianuarie 2026
Prim-ministrul maghiar Viktor Orbán afirmă că, din cauza sprijinului financiar acordat de UE Ucrainei în următorii 10 ani, pensionarii maghiari vor pierde două pensii pe an.
DN 24C din Iași, închis circulaţiei până vineri, din cauza viscolului. Camioanele care intră în R. Moldova, parcate la vama Costești # Digi24.ro
Poliţia de Frontieră Iaşi anunţă, joi seară, că DN 24C este închis circulaţiei până vineri dimineaţă, la ora 08.00, din cauza viscolului şi a zăpezii. Autorităţile din Republica Moldova au anunţat, de asemenea, că, la Punctul de Trecere a Frontierei Costeşti, camioanele care intră în Republica Moldova sunt direcţionate şi parcate în terminalul Serviciului Vamal.
Petroliere din „flota fantomă” a Rusiei, sub sancțiuni americane, surprinse în Canalul Mânecii # Digi24.ro
Două petroliere asociate „flotei fantomă” a Kremlinului, aflate sub sancțiuni impuse de Statele Unite, au fost surprinse navigând prin Canalul Mânecii în direcția Rusiei, la scurt timp după ce forțele americane, cu sprijin britanic, au confiscat un alt petrolier considerat parte a aceleiași rețele.
SUA ar putea fi nevoite să ia o decizie: Groenlanda sau NATO. Donald Trump: „Ar putea fi o alegere” # Digi24.ro
Președintele american Donald Trump a declarat că Statele Unite ar putea fi nevoite să aleagă între păstrarea NATO și obținerea Groenlandei, adăugând că este important să „dețină” teritoriul strategic și autonom al Danemarcei, relatează TVP World.
Protestele din Iran se intensifică: 38 de oameni uciși, 950 de polițiști răniți. „Dacă vor să ne împuște, s-o facă! Ne-am săturat” # Digi24.ro
Guvernul iranian se străduiește să stăvilească protestele care au început la sfârșitul lunii trecute în rândul comercianților din Teheran și care au degenerat acum în demonstrații de masă și greve prelungite în orașele și localitățile din întreaga țară, anunță The Washington Post. Oameni din peste 100 de orașe au ieșit în stradă de când au început demonstrațiile, în urmă cu 12 zile. Cel puțin 45 de protestatari, dintre care opt minori cu vârsta sub 18 ani, au fost uciși în toată această perioadă, a raportat joi ONG-ul Iran Human Rights (IHRNGO). Acesta a afirmat că sute de persoane au fost rănite și peste 2.000 de persoane au fost reținute de la începutul demonstrațiilor, pe 28 decembrie 2025. Totodată, agenția de știri Fars, afiliată statului iranian, a declarat că 950 de polițiști și 60 de membri ai forței paramilitare Basij au fost răniți, în special în confruntările din provinciile vestice cu „revoluționarii” care erau „înarmați cu arme de foc, grenade și arme”.
Donald Trump urmează să decidă asupra garanțiilor de securitate pentru Ucraina. Anunțul lui Zelenski # Digi24.ro
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat joi că documentul bilateral privind garanțiile de securitate pe care Statele Unite urmează să le ofere Ucrainei după încheierea războiului cu Rusia este „practic gata” și urmează să fie supus aprobării președintelui american Donald Trump, în urma negocierilor purtate la Paris între emisari americani și ucraineni.
Fermierii francezi protestează la Paris. Macron se va opune acordului UE-Mercosur dar nu va putea împiedica semnarea lui # Digi24.ro
Fermierii francezi protestează la Paris. Macron se va opune acordului UE-Mercosur dar nu va putea împiedica semnarea lui
Spioana-șefă a SUA a fost exclusă din planul de capturare a lui Maduro. Tulsi Gabbard criticase o eventuală intervenție în Venezuela # Digi24.ro
Casa Albă a exclus-o pe directoarea Serviciilor Naționale de Informații, Tulsi Gabbard, din lunile de planificare a înlăturării lui Nicolas Maduro, pentru că opoziția sa anterioară față de acțiunile militare din Venezuela punea la îndoială disponibilitatea sa de a sprijini operațiunea, au declarat persoane familiarizate cu situația, citate de Bloomberg.
Autorităţile locale din Capitală intervin pentru deszăpezire. Pompierii au îndepărtat patru copaci doborâţi de vânt # Digi24.ro
Pompierii bucureşteni au acţionat joi, între orele 10:00-18:00, pentru îndepărtarea a patru copaci căzuţi pe carosabil şi pentru extragerea apei acumulate într-o gospodărie. Autorităţile locale din Capitală intervin pentru deszăpezire cu utilaje şi material antiderapant pe poduri, rampe, pante, bulevarde şi străzi secundare. Zona municipiului Bucureşti se află, joi, sub incidenţa unui mesaj de atenţionare meteorologică Cod galben, ce vizează intensificări de vânt şi precipitaţii sub formă de lapoviţă şi ninsoare.
Globurile de Aur 2026: Julia Roberts și Snoop Dogg, printre vedetele care vor prezenta câștigătorii galei de duminică noapte # Digi24.ro
Julia Roberts, Charli XCX şi Snoop Dogg se numără printre vedetele care îi vor prezenta pe câştigătorii celei de-a 83-a ediţii a premiilor Globurile de Aur, în cadrul galei ce va avea loc duminică, la Los Angeles.
Medicul anestezist Iuliu Torje, despre moartea tânărului de la Buzău: Pretenția ca ministrul să „ancheteze” orice deces e stupidă # Digi24.ro
Medicul anestezist Iuliu Torje, care profeseză în Germania, afirmă că decesul tânărului de 25 de ani în Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău a survenit din cauza unui tromboembolism pulmonar, o complicaţie posttraumatică severă şi nu poate fi transformat într-un subiect de speculaţie politică sau acuzaţii de „muşamalizare”.
Steve Bannon, fost consilier al lui Donald Trump, mizează pe Marine Le Pen în prezidenţialele din Franţa, pentru „a ucide UE” # Digi24.ro
Fostul consilier prezidenţial american Steve Bannon doreşte o victorie a şefei extremei drepte franceze Marine Le Pen la viitoarele alegeri prezidenţiale pentru a „ucide cu adevărat Uniunea Europeană” şi nu o victorie a lui Jordan Bardella, pe care l-a calificat drept un „puşti”, într-un interviu televizat difuzat joi, informează France Presse.
Rusia, „campioană” la întreruperea internetului: „A devenit fără precedent atât ca amploare, cât și ca complexitate tehnică” # Digi24.ro
Rusia s-a clasat pe primul loc, cu o diferență mare, în clasamentul cenzurii și al întreruperilor de internet, întocmit anual de experții Top10VPN, relatează The Moscow Times.
Volodimir Zelenski avertizează că va urma o noapte grea: „Rușii încearcă să profite de vreme, este posibil un atac de amploare” # Digi24.ro
Președintele Volodimir Zelenski a avertizat în discursul său din 8 ianuarie că este posibil ca în noaptea de 8-9 ianuarie Rusia să lanseze un atac de amploare asupra Ucrainei.
Cum vede prin parbriz șoferul unei autofreze de deszăpezire care acționează în zona Rânca # Digi24.ro
DRDP Craiova a distribuit, joi seară, imagini cu deszăpezirea din zona Rânca, arătând marea de zăpadă, viscolul şi vizibilitatea extrem de redusă pe care le întâlnesc drumarii.
O parte din Europa se pregăteşte pentru sosirea unor intemperii puternice. Unde vor lovi furtunile Goretti şi Elli # Digi24.ro
Furtuna Goretti în Marea Britanie şi Franţa, furtuna de zăpadă Elli în Germania: o parte din Europa s-a pregătit joi pentru sosirea unor intemperii puternice, transmite AFP.
Peste 100 de agenţi ai Agenţiei de protecţie a frontierelor, mobilizați în Minnesota, după uciderea unei femei, miercuri # Digi24.ro
Administraţia Trump va desfăşura peste 100 de agenţi ai Agenţiei americane de protecţie a frontierelor în statul Minnesota după ce o femeie de 37 de ani a fost împuşcată mortal de un agent al Serviciului de imigrare, relatează joi New York Times, preluat de Reuters.
NATO ia în considerare consolidarea securității în Arctica, după declarațiile lui Donald Trump privind preluarea Groenlandei # Digi24.ro
Țările NATO au cerut alianței să-și consolideze prezența în Arctica după ce SUA au intensificat amenințările de a ocupa Groenlanda, au declarat trei diplomați NATO pentru Politico. La o reuniune cu ușile închise care a avut loc joi la Bruxelles, ambasadorii alianței au convenit că organizația ar trebui să-și consolideze flancul arctic, potrivit diplomaților, cărora li s-a acordat anonimatul pentru a putea discuta despre aceste subiecte sensibile. Președintele SUA, Donald Trump, a afirmat că teritoriul danez este expus influenței rusești și chineze.
Câți migranţi au părăsit SUA de când Trump a revenit la putere. „De la bun început nu ar fi trebuit să fie aici” # Digi24.ro
Circa 2,6 milioane de migranţi au părăsit SUA în perioada scursă de când preşedintele Donald Trump a revenit la Casa Albă în urmă cu aproape un an, dintre care peste 650.000 au refuzat să plece de bunăvoie de pe teritoriul american şi a fost astfel nevoie să fie arestaţi pentru a putea fi expulzaţi, a declarat joi secretara pentru Securitate Naţională a SUA, Kristi Noem, relatează agenţia EFE.
Rețeaua de putere din Venezuela: mozaicul de bande criminale, paramilitari și soldați rebeli pe care Trump trebuie să-l strunească # Digi24.ro
Paramilitari înarmați care terorizează civilii în orașe, gherile columbiene care transportă droguri și aur de-a lungul granițelor și ofițeri militari care își conduc teritoriile ca pe feude personale: Venezuela, una dintre țările cu cel mai ridicat nivel de infracționalitate mustește de oameni cu arme, scrie Financial Times într-un articol despre centrele de putere, întrepătrunderile dintre ele și ramificațiile acestora până la vârful politicii de la Caracas și problemele cu care se va confrunta Donald Trump în a conduce țara sud-americană.
Revoltă după noi atacuri rusești în Ucraina. Un milion de oameni au stat ore în șir fără căldură și apă, afirmă Kievul # Digi24.ro
Peste un milion de oameni din sud-estul Ucrainei au petrecut ore întregi fără încălzire și apă ca urmare a atacurilor aeriene rusești, au declarat oficialii locali. Atacurile au avariat infrastructura din regiunea sud-estică Dnipropetrovsk, precum și din regiunea vecină Zaporojia, anunță BBC. Rusia a intensificat recent atacurile asupra infrastructurii energetice a Ucrainei, cu scopul de a paraliza aprovizionarea cu energie electrică în timpul unei ierni aspre, mai arată jurnaliștii britanici.
Calul cu internet prin satelit, „arma” improvizată a soldatului rus pe frontul ucrainean. „Acesta este designul, funcționează” # Digi24.ro
Imagini cu un terminal Starlink atașat unui cal, filmate, potrivit unor surse, de soldați ruși în Ucraina, au apărut miercuri pe rețelele sociale. Media independentă rusă Astra a postat videoclipul pe canalul său Telegram. Filmat aparent cu un telefon, clipul video arată un cal echipat cu o șa la care sunt atașate două tije metalice, pe care se află un terminal Starlink, relatează Kyiv Post.
Cum vor SUA să-i „cumpere” pe groenlandezi: plăți de până la 100.000 de dolari de persoană pentru separarea de Danemarca (Reuters) # Digi24.ro
Oficialii americani au discutat despre trimiterea de plăți forfetare groenlandezilor, ca parte a unei încercări de a-i convinge să se separe de Danemarca și să se alăture, eventual, Statelor Unite, potrivit a patru surse familiarizate cu situația, citate de Reuters.
Acord între Guvernul de la Madrid şi Biserica Catolică spaniolă pentru despăgubirea victimelor violenţelor sexuale # Digi24.ro
Guvernul de stânga spaniol şi Biserica Catolică au semnat joi un acord pentru „achitarea unei datorii istorice” şi despăgubirea victimelor abuzurilor sexuale comise de membri ai clerului, după ani de reticenţă şi opacitate din partea ierarhiei bisericeşti, transmite AFP.
Un „număr important” de deţinuţi, inclusiv străini, au fost puşi în libertate, în Venezuela # Digi24.ro
Un număr important de deţinuţi din motive politice, inclusiv străini închişi în Venezuela, au fost puşi în libertate, a anunţat joi preşedintele parlamentului de la Caracas, fără a oferi alte detalii, transmit AFP şi Reuters.
Rusia încă nu este în măsură să-și refacă aviația strategică în urma operațiunii „Pânza de păianjen” # Digi24.ro
După operațiunea „Pânza de păianjen”, desfășurată de Serviciul de Securitate al Ucrainei (SSU) sub conducerea generalului Vasil Maliuk, Rusia încă nu a reușit să repare daunele provocate aviației sale strategice.
Experiența piloților de F-16 din NATO, inutilă în războiul din Ucraina. Pilot ucrainean: „Este fundamental diferit. Învață de la noi” # Digi24.ro
Unul dintre primii piloți de F-16 din Ucraina a declarat că au fost nevoiți să creeze noi tactici pentru avionul de luptă, deoarece instruirea inițială oferită de NATO nu era adecvată pentru războiul împotriva Rusiei, relatează Business Insider.
Slovacia nu va participa la încă un împrumut de război pentru Ucraina, a declarat joi premierul slovac Robert Fico într-o conferinţă de presă, răspunzând unei întrebări legate de recentul summit de la Paris al „Coaliţiei Voinţei”, transmite TASR.
Patru drumuri județene din județul Alba sunt blocate joi seară din cauza căderilor masive de zăpadă, iar Consiliul Județean Alba a transmis șoferilor rute alternative pentru zonele afectate. Vicepreședintele Consiliului Județean Alba, Marius Hațegan, a anunțat joi seară că în teren se află 65 de utilaje, iar pe drumurile județene au fost împrăștiate aproximativ 400 de tone de material antiderapant.
Kirill Dmitriev, trimisul lui Putin, a fost văzut la Paris și primit la Ambasada SUA (Le Monde) # Digi24.ro
Ziarul francez Le Monde a relatat că Kirill Dmitriev, reprezentantul Kremlinului în negocierile cu Washingtonul privind războiul ruso-ucrainean, s-a aflat la Paris pe 7 ianuarie.
Cristian Diaconescu, despre avionul prezidențial: „Este economie, dar și ipocrizie. Contează cum te prezinți în exterior” # Digi24.ro
Cristian Diaconescu, fost ministru de Externe și fost consilier prezidențial, a declarat, în exclusivitate pentru Digi24, că folosirea avioanelor militare pentru deplasările oficiale - precum cel Spartan, folosit de președintele Nicușor Dan pentru a merge la summitul „Coaliției de Voință”, organizat la Paris - reprezintă o soluție de avarie și recunoaște că experiența nu este una tocmai confortabilă. El atrage însă atenția că statul român ar trebui să depășească „ipocrizia” legată de costuri și să asigure un mijloc de transport adecvat pentru reprezentanții săi. Interviul integral al fostului ministru Cristian Diaconescu poate fi urmărit în cadrul emisiunii „În fața ta”, difuzată duminică, 11 ianuarie, de la ora 14.00.
Sicrie în loc de cuvinte. Val de reacții, după ce Trump s-a îndoit că aliații NATO ar fi alături de SUA: „Le-ați mulțumit vreodată?” # Digi24.ro
Un val de reacții a apărut pe rețelele sociale, la declarațiile lui Donald Trump despre presupusa lipsă de disponibilitate a țărilor NATO de a ajuta Statele Unite în război.
Cristinel Stanciu, director în Poliția Română și fost șef la IPJ Buzău, trimis în judecată pentru acces ilegal la sisteme informatice # Digi24.ro
Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Secţia de combatere a corupţiei au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a cinci persoane, într-un dosar ce vizează accesarea ilegală a unor sisteme informatice bancare şi divulgarea de informaţii protejate de secretul bancar. Principalul inculpat este Stanciu Cristinel, comisar-şef de poliţie la data faptelor în cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Buzău, ulterior director adjunct al Centrului de Cooperare Poliţienească Internaţională din cadrul IGPR.
Primarului din Berlin i se cere demisia, după ce a jucat tenis în timpul penei de curent: „Trebuie să-mi limpezesc mintea” # Digi24.ro
Primarul Berlinului, Kai Wegner, se confruntă cu cereri de demisie după ce a ieșit la iveală faptul că a ales să joace tenis la câteva ore după ce o pană de curent gravă a afectat o mare parte a orașului, iar apoi a indus în eroare publicul în legătură cu acest lucru, relatează The Guardian.
Ministerul Justiției a declanșat procedura de selecție pentru șefia Parchetului General, a DNA și a DIICOT: care e calendarul # Digi24.ro
Ministerul Justiţiei declanşează procedura de selecţie pentru funcţiile de procuror general şi de adjunct al procurorului general, procuror-şef şi procurori-şefi adjuncţi ai DNA şi procuror-şef şi procurori-şefi adjuncţi ai DIICOT. 9 februarie, ora 12.00 este termenul pentru depunerea canfidaturilor, iar 2 martie este data la care propunerile vor fi trimise de către ministrul Justiţiei către CSM.
Cum arată noua formulă de calcul a impozitului pentru mașini. Taxe de zece ori mai mari pentru autoturismele hibrid în 2026 # Digi24.ro
Impozitele pe mașini au crescut considerabil, ținând cont de faptul că, în 2026, acestea se calculează diferit față de anul trecut. Taxele sunt de zece ori mai mari în unele cazuri, în special în cel al mașinilor hibrid, anunță Digi24.
În Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania și la munte, temperaturile vor coborî mult sub pragul înghețului, ajungând la -15…-10 grade Celsius, iar gerul se va face simțit până în zori. IGSU face câteva recomandări pentru această perioadă.
Când ar putea fi lansată misiunea Artemis 2 cu echipaj uman în jurul Lunii. Anunțul NASA # Digi24.ro
Misiunea Artemis 2, prima misiune cu echipaj uman a NASA din cadrul noului program Artemis care vizează revenirea astronauţilor pe Lună ar putea fi lansată începând cu 6 februarie, în cazul în care programul anunţat de Agenţia spaţială americană va fi respectat, transmite joi Space.com.
Agricultorii şi crescătorii de animale din sindicatul flamand Boerenbond au instalat joi în faţa Parlamentului European de la Bruxelles un stand tradiţional de cartofi prăjiţi pentru a pune în valoare producţia locală şi a cere eurodeputaţilor să se opună acordului comercial „incorect” al Uniunii Europene cu Mercosur, relatează agenţia EFE.
România a primit al 18-lea aviz din cele 25 necesare aderării la OCDE. Luca Niculescu: „Anul începe cu o veste bună” # Digi24.ro
România a primit al 18-lea aviz din cele 25 necesare aderării la OCDE, cel al Comitetului pentru Chimicale şi Biotehnologie, anunţă secretarul de stat în MAE Luca Niculescu, care precizează că astfel României îi sunt recunoscute progresele făcute în protejarea mediului şi a sănătăţii publice, în gestionarea substanţelor chimice şi în folosirea responsabilă a biotehnologiilor.
„O axă a războiului”. Rusia respinge forța multinațională propusă pentru Ucraina și atacă planul european # Digi24.ro
Rusia a respins joi planul statelor europene de a desfășura o forță multinațională în Ucraina după încheierea războiului, acuzând Kievul și aliații săi de „declarații militariste” și avertizând că o asemenea inițiativă ar reprezenta o „axă a războiului”, potrivit unor declarații ale diplomației ruse. În paralel, Moscova continuă bombardamentele asupra Ucrainei, vizând în special infrastructura energetică.
După ce a amenințat Columbia cu acțiuni militare, Donald Trump spune acum că „așteaptă cu nerăbdare” o întâlnire cu Gustavo Petro # Digi24.ro
După ce a amenințat Columbia cu acțiuni militare, președintele american Donald Trump a anunțat miercuri că se fac pregătiri pentru o vizită a lui Gustavo Petro la Casa Albă, în urma unei discuții telefonice care a avut loc între cei doi lideri, relatează Reuters.
Rata omorurilor în Mexic a scăzut cu aproape 40% în timpul mandatului preşedintei Claudia Sheinbaum, au anunţat joi oficiali guvernamentali, citând statistici preliminare, transmite Reuters.
Atac dur de la Stockholm, la adresa lui Donald Trump. Un ministru suedez avertizează: „Marile puteri nu pot face tot ce vor” # Digi24.ro
Ministrul suedez de Externe, Maria Malmer Stenergard, a declarat că respinge o lume în care marile puteri fac ce vor, după noile amenințări ale SUA de a achiziționa Groenlanda și acțiunea militară din Venezuela, în urma căreia a fost capturat președintele Nicolas Maduro.
Danemarca și Europa, țintele criticilor lui JD Vance pe tema securității Groenlandei: „O parte esențială a apărării antirachetă” # Digi24.ro
Vicepreședintele SUA, JD Vance, susține că Groenlanda este „esențială” pentru apărarea SUA și a lumii împotriva unor posibile atacuri cu rachete din partea Rusiei sau Chinei și că Europa și Danemarca „nu au făcut o treabă bună” în ceea ce privește protejarea zonei, relatează BBC.
Accident spectaculos la Predeal: O maşină a ieşit de pe drum şi a rămas blocată pe acoperişul unei pensiuni # Digi24.ro
Un accident spectaculos s-a petrecut, joi, în staţiunea Predeal, unde şoferul unui autoturism a pierdut controlul asupra direcţiei de mers, maşina a derapat şi a rămas blocată pe acoperişul unei pensiuni.
Renee Nicole Good, femeia „executată public” de agenții ICE era o poetă „uimitoare”, premiată (The Independent) # Digi24.ro
Renee Nicole Good, împușcată mortal de agenții ICE în Minnesota, miercuri, avea o interesantă carieră literară și primise un premiu pentru poezie, scrie The Independent care încearcă să facă un portret al acesteia, fără a se feri să enunțe, chiar din titlu că vorbim de o „execuție publică”.
Furnizarea agentului termic, deficitară la 38% din blocurile din Capitală. Pe ce dă vina ELCEN # Digi24.ro
Furnizarea agentului termic este deficitară la 38% dintre imobilele din Capitală, conform datelor furnizate de aplicaţia Termo Alert.
Parlamentul britanic va vota trimiterea de trupe în Ucraina. Anunțul premierului Keir Starmer # Digi24.ro
Parlamentul britanic va vota trimiterea de trupe în Ucraina. Anunțul premierului Keir Starmer
Schimbare de comandă în Marea Neagră: România cedează Turciei conducerea grupului naval de combatere a minelor # Digi24.ro
Forțele Navale Române au predat joi comanda Grupului operativ pentru combaterea minelor marine din Marea Neagră (MCM BS TG – Mine Countermeasures Black Sea Task Group) Forțelor Navale ale Turciei, în cadrul unei ceremonii militare organizate în portul Umuryeri, Istanbul. Cu acest prilej a avut loc și ședința bianuală a Comitetului MCM Black Sea, în cadrul căreia a fost prezentat bilanțul activităților desfășurate sub comanda Forțelor Navale Române.
