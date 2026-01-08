AMEPIP demarează noi controale privind respectarea procedurilor de selecție în întreprinderile publice
Financial Intelligence, 8 ianuarie 2026 13:50
Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP) informează că, începând cu luna ianuarie 2026, va declanșa o […]
• • •
Acum 5 minute
14:10
Franța condamnă protestul „ilegal” al fermierilor, în timp ce tractoarele blochează obiectivele turistice din Paris # Financial Intelligence
* Fermierii francezi protestatari au intrat joi în centrul Parisului și au ajuns la Turnul Eiffel, iar alții […]
Acum 30 minute
13:50
AMEPIP demarează noi controale privind respectarea procedurilor de selecție în întreprinderile publice # Financial Intelligence
Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP) informează că, începând cu luna ianuarie 2026, va declanșa o […]
Acum o oră
13:40
Andreea Paul (INACO, Conf. Univ. Dr. REI-ASE): “Discuția despre IA nu este despre viitor, ci despre cine va decide viitorul” # Financial Intelligence
Articol transmis de Andreea Paul (INACO, Conf. Univ. Dr. REI-ASE) Repoziționarea IA din „subiect tech" în „subiect de […]
13:30
ARIR își consolidează echipa executivă pentru a susține strategia de dezvoltare 2025–2030 # Financial Intelligence
Asociația Română pentru Relația cu Investitorii (ARIR), promotorul conceptului de Investor Relations (IR), anunță consolidarea echipei executive, ca […]
Acum 2 ore
12:50
Şeful diplomaţiei ungare afirmă că UE arată interes doar pentru Ucraina, nu şi pentru problemele europenilor # Financial Intelligence
Bruxellesul a demonstrat de nenumărate ori că este interesat doar de Ucraina şi că "nu-i pasă deloc de […]
12:40
„Rusia caută continuitate, China recunoaștere, SUA validare — iar ordinea globală va fi decisă de mitul care rezistă […]
12:40
Economia mondială, în decelerare în ultima lună din 2025 (Andrei Rădulescu) # Financial Intelligence
Autor: Andrei Rădulescu Ritmul activității economice pe plan mondial a decelerat în luna decembrie 2025, potrivit estimărilor elaborate […]
Acum 6 ore
09:40
Trump critică aliații NATO în timp ce criza din Groenlanda se adâncește: „Mă îndoiesc că NATO ne-ar ajuta dacă am avea cu adevărat nevoie de ei”; “Fără implicarea mea, Rusia ar fi avut TOATĂ UCRAINA în acest moment” # Financial Intelligence
Președintele SUA, Donald Trump, a exprimat miercuri noi îndoieli cu privire la fiabilitatea NATO, afirmând că nu este […]
09:10
Diavolul tasmanian versus cârtița autohtonă. Dezvoltarea infrastructurii prin fondurile de pensii în Australia (opinie Laurențiu Căpcănaru) # Financial Intelligence
Autor: Laurențiu Căpcănaru Trei trilioane de dolari americani este valoarea activelor administrate de fondurile de pensii australiene. Conform […]
09:00
Măsurile legislative și fiscale au introdus un nivel suplimentar de incertitudine pe piața imobiliară în 2025, afectând mai ales proiectele care nu erau bine capitalizate (Horizon City) # Financial Intelligence
Măsurile legislative și fiscale au introdus un nivel suplimentar de incertitudine pe piața imobiliară în 2025, afectând mai […]
Acum 8 ore
08:10
de Dan Pălăngean În octombrie 2025, volumul lucrărilor de construcţii a crescut ușor pe seria brută faţă de […]
07:50
UE – acuzată că alimentează războiul lui Putin prin importul de gaz natural lichefiat din Rusia (The Guardian) # Financial Intelligence
În ciuda angajamentului Bruxelles-ului de a interzice GNL-ul rusesc până în 2027, livrările către porturile europene au crescut […]
07:40
Ambasada Chinei neagă informațiile publicate de FT cu privire la rolul Chinei în atacul cibernetic asupra Congresului SUA # Financial Intelligence
„China se opune și combate toate formele de piraterie informatică în conformitate cu legea", a subliniat Liu Pengyu, […]
07:30
AI va crește cererea de cupru cu 50% până în 2040, dar sunt necesare mai multe mine pentru a asigura aprovizionarea, afirmă S&P # Financial Intelligence
Cererea anuală de cupru va atinge 42 de tone metrice până în 2040 Se preconizează că aprovizionarea globală […]
07:30
Fostul vicepreședinte al SUA, Mike Pence, insistă pentru achiziționarea Groenlandei prin mijloace financiare, nu militare # Financial Intelligence
Fostul vicepreședinte Mike Pence a insistat miercuri pentru un acord financiar privind achiziționarea Groenlandei de către SUA, în […]
07:30
Președintele interimar al Venezuelei, Delcy Rodriguez, insistă că țara „nu se află în război” și salută relațiile energetice reciproc avantajoase # Financial Intelligence
Președintele interimar al Venezuelei, Delcy Rodriguez, a subliniat astăzi disponibilitatea Venezuelei de a urmări parteneriate energetice și a […]
07:20
Nvidia a depăşit anul trecut Apple, devenind cea mai valoroasă companie din lume # Financial Intelligence
Producătorul american de cipuri Nvidia a depăşit anul trecut Apple, devenind cea mai valoroasă companie din lume, cu […]
07:20
Germania: Cel mai ridicat nivel din ultimii 12 ani al numărului şomerilor, pe fondul dificultăţilor economice # Financial Intelligence
Numărul şomerilor în Germania a atins în 2025 cel mai ridicat nivel din ultimii 12 ani iar anul […]
07:20
Preşedintele american Donald Trump a afirmat miercuri că bugetul apărării al SUA "pentru 2027 ar trebui să fie […]
07:20
Donald Trump a semnat miercuri un ordin executiv prin care dispune retragerea Statelor Unite din 66 de organizaţii […]
07:20
Chevron – în negocieri cu SUA pentru extinderea licenței petroliere în Venezuela, potrivit unor surse Reuters # Financial Intelligence
Extinderea licenței ar stimula aprovizionarea rafinăriilor proprii ale Chevron Chevron ar putea vinde petrol venezuelean altor rafinării Washingtonul […]
Acum 24 ore
21:40
Deciziile autorităţilor venezuelene vor fi “dictate” de SUA, afirmă Casa Albă # Financial Intelligence
Statele Unite "vor continua să dicteze" deciziile noilor autorităţi din Venezuela, a susţinut miercuri Casa Albă, în timp […]
21:40
Trump studiază intens ideea ca SUA să “cumpere” Groenlanda şi diplomaţia rămâne prima opţiune (Casa Albă) # Financial Intelligence
Preşedintele american Donald Trump studiază "activ" împreună cu echipa sa posibilitatea ca SUA să cumpere Groenlanda, a declarat […]
19:20
Rafinăriile chineze ar urma să înlocuiască petrolul venezuelean cu țiței iranian, spun traderii # Financial Intelligence
Rafinăriile independente chinezești vor trece la țiței greu din surse precum Iranul în lunile următoare, pentru a înlocui […]
19:10
Marea Britanie confirmă sprijinul acordat SUA în confiscarea petrolierului sub pavilion rus # Financial Intelligence
Ministerul Apărării din Marea Britanie a confirmat că Marea Britanie a acordat „sprijin facilitat" SUA în timpul operațiunii […]
18:40
Revoluția lui Trump asupra vechii ordini mondiale provoacă valuri de șoc în Europa – CNBC # Financial Intelligence
Europa se grăbește să găsească un răspuns la acțiunile SUA, într-o săptămână în care Trump l-a răsturnat pe […]
18:30
SUA confiscă petrolierul rus M/V Bella 1, vizat de sancţiuni americane, în Atlanticul de Nord # Financial Intelligence
Departamentele americane al Justiţiei şi Securităţii Interne, în coordonare cu Departamentul Apărării, anunţă miercuri confiscarea petrolierului M/V Bella […]
18:30
Alimentarea cu energie electrică a fost restabilită în Berlin după cea mai lungă pană de curent de după cel de-al Doilea Război Mondial # Financial Intelligence
Curentul electric a fost restabilit miercuri în sud-vestul Berlinului, după ce un presupus atac ce a provocat un […]
18:30
Zelenski spune că europenii nu i-au “răspuns clar” cum vor reacţiona în cazul unui nou război # Financial Intelligence
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat miercuri că, în discuţiile cu aliaţii europeni asupra garanţiilor de securitate postbelice […]
18:30
Acțiunile companiilor europene din domeniul apărării cresc pe fondul deciziei Danemarcei de a reînarma Groenlanda # Financial Intelligence
Acțiunile europene se aflau în teritoriu negativ miercuri după-amiază, pe fondul creșterii nervozității piețelor regionale în legătură cu […]
18:20
Warner Bros respinge oferta de preluare de 108,4 miliarde de dolari a Paramount # Financial Intelligence
Consiliul de Administraţie al Warner Bros Discovery (WBD) a respins miercuri, în unanimitate, oferta de preluare a Paramount […]
16:00
OMV primește o finanțare de 123 de milioane de euro pentru cel mai mare proiect de hidrogen verde din Austria # Financial Intelligence
OMV și Austria Wirtschaftsservice GmbH (aws) au semnat un acord de finanțare care va garanta finanțarea, de până […]
15:40
Piața unică a fondurilor de investiții rămâne fragmentată, iar greenwashing-ul persistă, arată raportul ESMA # Financial Intelligence
Diferențele naționale în regulile de marketing ale fondurilor de investiții și utilizarea înșelătoare a mesajelor ESG continuă să fragmenteze […]
15:30
Chevron şi Quantum Capital Group oferă 22 miliarde de dolari pentru activele internaţionale ale Lukoil (FT) # Financial Intelligence
Companiile energetice americane Chevron şi Quantum Capital Group pregătesc o ofertă de 22 miliarde de dolari (20,3 miliarde […]
14:50
Administraţia Trump a încercat să şteargă înregistrările despre atacul de la Capitoliu (presă) # Financial Intelligence
Administraţia preşedintelui american Donald Trump a încercat să şteargă înregistrările evenimentelor din 6 ianuarie 2021, când, în urmă […]
Ieri
13:50
Rata anuală a inflaţiei în zona euro a scăzut în decembrie, fiind în linie cu ţinta pe termen […]
13:40
Şeful de cabinet al lui Zelenski salută “rezultate concrete” în a doua zi a discuţiilor de la Paris # Financial Intelligence
Şeful de cabinet al preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, Kirilo Budanov, a vorbit miercuri despre "rezultate concrete", în timp […]
12:40
Ghişeul.ro în această dimineaţă: Momentan se efectuează lucrări de mentenanţă asupra Sistemului Naţional Electronic de Plată online cu cardul a taxelor şi impozitelor # Financial Intelligence
Momentan se efectuează lucrări de mentenanţă asupra Sistemului Naţional Electronic de Plată online cu cardul a taxelor şi […]
12:00
Judecătorul din cazul de corupție al lui Netanyahu a fost ucis, „după ce un vehicul care circula în afara drumului a intrat pe autostradă și a lovit motocicleta sa” # Financial Intelligence
Un judecător israelian de rang înalt, implicat în cazul de corupție al prim-ministrului Benjamin Netanyahu, a fost ucis […]
11:20
Maduro şi soţia sa au suferit răni în timp ce încercau să fugă de forţele americane (presă) # Financial Intelligence
Fostul preşedinte venezuelean Nicolas Maduro şi soţia sa, Cilia Flores, au fost răniţi în timp ce fugeau de […]
11:10
China condamnă cererea SUA de acces exclusiv la petrolul venezuelean, considerând-o o formă de intimidare # Financial Intelligence
Mao Ning a subliniat că astfel de acțiuni încalcă grav dreptul internațional și drepturile poporului venezuelean Beijingul condamnă […]
11:00
Trump i-a avertizat pe directorii din industria petrolieră cu o lună înainte de capturarea lui Maduro: Pregătiţi-vă!(presă) # Financial Intelligence
Preşedintele american Donald Trump a trimis un mesaj vag unui grup de directori din industria petrolieră americană, cu […]
11:00
Administraţia preşedintelui american Donald Trump a informat-o pe preşedinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodriguez, că ţara sa trebuie […]
10:50
Un trader misterios a câştigat peste 400.000 de dolari din capturarea lui Maduro # Financial Intelligence
Un trader necunoscut a obţinut un profit de aproximativ 410.000 de dolari, după ce a pariat că preşedintele […]
10:50
Rusia trimite un submarin pentru a escorta un petrolier pe care SUA încearcă să-l confişte în Venezuela (media) # Financial Intelligence
Rusia a trimis un submarin pentru a escorta un petrolier pe care SUA a încercat să-l captureze în […]
10:40
Nicuşor Dan despre numirile la SRI şi SIE: Discutăm astfel încât să fie validate de Parlament # Financial Intelligence
Preşedintele Nicuşor Dan a reiterat marţi seara că numirile pentru funcţiile de directori de la Serviciul Român de […]
10:40
Preşedintele Nicuşor Dan: Angajamentele României pentru Ucraina – trecute prin Parlament # Financial Intelligence
Angajamentele României pentru Ucraina privind garanţiile de securitate vor fi trecute prin Parlament, a afirmat, marţi seara, preşedintele […]
09:30
Josep Borrell: Trump îşi doreşte un guvern marionetă în Venezuela, la fel ca Putin în Ucraina # Financial Intelligence
Preşedintele american Donald Trump "doreşte un guvern marionetă în Venezuela, precum cel pe care (preşedintele rus Vladimir) Putin […]
09:10
Trump: SUA vor primi până la 50 de milioane de barili de petrol venezuelean “sancţionat” # Financial Intelligence
Preşedintele american Donald Trump a declarat marţi că guvernul interimar al Venezuelei va preda Statelor Unite între 30 […]
09:00
Danemarca şi Groenlanda solicită o întâlnire cu Rubio pe tema interesului SUA pentru insula arctică # Financial Intelligence
Guvernele Danemarcei şi Groenlandei, teritoriu autonom în cadrul Regatului Danemarcei, au solicitat marţi o întâlnire cu secretarul de […]
