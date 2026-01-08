Franța condamnă protestul „ilegal” al fermierilor, în timp ce tractoarele blochează obiectivele turistice din Paris

09:40

Președintele SUA, Donald Trump, a exprimat miercuri noi îndoieli cu privire la fiabilitatea NATO, afirmând că nu este […] The post Trump critică aliații NATO în timp ce criza din Groenlanda se adâncește: „Mă îndoiesc că NATO ne-ar ajuta dacă am avea cu adevărat nevoie de ei”; “Fără implicarea mea, Rusia ar fi avut TOATĂ UCRAINA în acest moment” appeared first on Financial Intelligence.