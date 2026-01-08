Donald Trump lansează un nou avertisement: „Cuba atârnă de un fir de ață”
Gândul, 8 ianuarie 2026 21:20
Preșdintele Donald Trump a lansat un nou avertisment către Cuba, în cadrul unei intervenții telefonice la un post TV din SUA. Liderul de la Casa Albă a precizat: „Cuba atârnă de un fr de ață”, cu referire la situație politică și economică din zonă. Întrebat dacă actualul regim politic din Cuba, aflat sub conducerea președintelui […]
• • •
Alte ştiri de Gândul
Acum o oră
21:20
Focuri de armă în Iran, proteste de amploare în Teheran. Trump amenință: „Dacă ucid oamenii, îi vom lovi foarte puternic”. 2 ofițeri IRGC morți # Gândul
ACUM se desfășoară proteste mari împotriva regimului ayatollahului Khamenei în capitala Iranului, Teheran. Au fost auzite focuri de armă. Trump a declarat într-o intervenție televizată în presa SUA că este dispus să atace din nou Iranul dacă regimul omoară civili care protestează pașnic. „Le merge foarte prost… Vă spun că nu le merge bine. Dacă […]
21:20
Preșdintele Donald Trump a lansat un nou avertisment către Cuba, în cadrul unei intervenții telefonice la un post TV din SUA. Liderul de la Casa Albă a precizat: „Cuba atârnă de un fr de ață”, cu referire la situație politică și economică din zonă. Întrebat dacă actualul regim politic din Cuba, aflat sub conducerea președintelui […]
Acum 2 ore
20:50
„Franța a decis să voteze împotriva semnării acordului între Uniunea Europeană și țările Mercosur”, a anunțat președintele francez Emmanuel Macron. Decizia a fost luată în contextul protestelor fermierilor de la Paris. Fermierii au ajuns la Paris, tractoarele parcurg bulevardul Champs Elysees și pot fi văzute și în apropierea Turnului Eiffel. Fermierii francezi au blocat, joi, […]
20:30
Iranul avertizează SUA și Israel în contextul intensificării revoltelor: „Suntem pregătiți pentru război” # Gândul
Ministrul de externe iranian, Abbas Araghchi, a transmis un mesaj după sosirea sa la Beirut: Teheranul nu caută război, dar este pe deplin pregătit pentru acesta. Ministrul a avertizat Statele Unite și Israelul împotriva escaladării conflictului, susținând că atacurile anterioare asupra Iranului au eșuat. El a făcut aceste declarații în contextul valului de revolte majore […]
20:30
Patrick Andre de Hillerin dezvăluie că Nicușor Dan a mințit când s-a lăudat că a fost escortat de aeronave elvețiene # Gândul
Președintele Nicușor Dan s-a folosit de victimele tragediei din Crans Montana, Elveția, și i-a mințit pe români, într-o manevră de imagine care a avut efect, pe termen scurt, dezvăluie jurnalistul Patrick Andre de Hillerin. La întoarcerea de la Paris, liderul de la Cotroceni a transmis pe social-media că aeronava prezidențială ar fi fost escortată de […]
20:20
De sărbători, hoții nu au avut vacanță. Au „lucrat” casele lăsate libere de românii plecați la distracție # Gândul
Proaspăt întorși din vacanță, mulți dintre români au avut parte de un șoc, după ce le-au fost sparte casele de către hoții care au „lucrat” intens, în această perioadă. Astfel că, aproape 900 de păgubiți au sunat la 112 în aceste zile. Fie le-au fost furate bunuri din casă sau produse din magazin, fie le-au […]
20:20
Un petrolier asociat așa-numitei „flote fantomă” a Rusiei, reținut pe 7 ianuarie de Garda de Coastă a Statelor Unite în Atlanticul de Nord, are legături cu persoane apropiate Kremlinului, inclusiv cu oligarhul moldovean fugar Ilan Șor, potrivit unei investigații realizate de Sistema al Radio Europa Liberă/Radio Libertatea. Ancheta Sistema arată conexiuni și cu Viktor Baranski, […]
20:00
Imaginea pe care o vede prin parbriz șoferul unei autofreze de mare capacitate, atunci când curăță șoseaua de zăpadă # Gândul
DRDP Craiova a publicat pe Facebook imagini în care arată cum se vede prin parbrizul unei autofreze de mare capacitate, în timpul intervențiilor pe drumurile montane. Imaginile sunt surprinse astăzi, pe DN 67C – Rânca. În descrierea imaginilor se spune și că autofreza este un utilaj specializat pentru deszăpezire în condiții dificile, fiind capabilă să […]
Acum 4 ore
19:50
Scandal în jurul platformei A.I. a lui Elon Musk după ce Grok a generat imagini indecente cu copii. UE promite să sancționeze platforma # Gândul
Platforma de socializare a lui Elon Musk se confruntă cu noi amenințări din partea autorităților europene, după ce sistemul său de inteligență artificială, Grok, a produs o serie de imagini nud generate cu inteligență artificială, care includeau reprezentări ale unor minori dezbrăcați. Acest caz s-a transformat repede într-un test pentru statele europene. Dacă Europa îndrăznește […]
19:50
Poliția de Frontieră anunță că: „Trecerea cu BAC-ul la PFT Bechet – Oryahovo este temporar suspendată din cauza condițiilor meteo nefavorabile” # Gândul
Poliția de Frontieră a transmis prin intermediul unei postări pe rețelele de socializare că trecerea cu BAC-ul la PTF Bechet – Oryahovo este temporar suspendată din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile. Reluarea activității va fi comunicată de instituție imediat ce aceasta va fi posibilă în condiții de siguranță. Poliția de Frontieră a anunțat că măsura temporară […]
19:30
Bulgaria nu era pregătită pentru trecerea la euro. Prețurile cresc în mod nejustificat, în timp ce autoritățile nu știu cum să gestioneze schimbarea # Gândul
Trecerea Bulgariei la moneda euro, văzută inițial ca o operațiune tehnică simplă, a scos la iveală slăbiciunile sistemului și ridică mai multe semne de întrebare cu privire la capacitatea statului de a supraveghea piața. Deși autoritățile au prezentat tranziția drept un pas decisiv spre integrare economică, Bulgaria se confruntă acum cu creșteri bruște de prețuri […]
19:30
CTP:”Trump a împușcat-o pe Renée Nicole Good, 37 de ani. Nu polițistul de imigrări, care s-a dus la portiera mașinii” # Gândul
Cristian Tudor Popescu a lansat un atac virulent la adresa administrației Trump, după ce un ofițer ICE a ucis o femeie, miercuri în Minneapolis. Potrivit gazetarului autorul indirect al crimei este, de fapt, președintele SUA, Donald Trump, care „practică un discurs al urii”. Acesta aduce aminte de discursul lui Trump, care, în perioada primului mandat, […]
19:10
Războiul civil sirian a reizbucnit la un an de când Ahmed al-Sharaa (fost lider terorist al mișcării jihadiste Frontul al-Nusra) a preluat puterea după plecarea dictatorului Bashar al-Assad în Rusia. Chiar în ziua când serviciile secrete israeliene au avertizat că Iranul plănuiește o tentativă de asasinat asupra președintelui interimar al Siriei, au fost declanșate lupte […]
19:10
Fratele mai mic al lui Patrick Swayze, Sean Swayze, a murit. Avea 63 de ani. Fiul lui Sean și nepotul lui Patrick, Jesse, a confirmat această veste devastatoare într-o declarație pentru publicația TMZ, scrie New York Post. El a dezvăluit că tatăl său a murit în Los Angeles pe 15 decembrie. Biroul de medicină legală […]
19:00
Fiica Elenei Lasconi protestează în Piața Universității față de capturarea lui Maduro. “Trump, jos labele de pe Venezuela” # Gândul
Fiica Elenei Lasconi, Oana Lasconi, are simpatii comuniste și nu se jenează să și le expună în public. Proaspăt înscrisă în Partidul Socialist Român, o entitate politică ce se revendică din mișcarea comunistă, Oana Lasconi a participat joi seară, împreună cu aproximativ 20 de colegi de partid, la un protest pentru sustinerea Venezuelei, după răpirea […]
19:00
CTP: „Președintele nostru este deosebit de „echilibrat”, adică apă sfințită, nu face nici rău, nici bine. Președintele Aghiasmă” # Gândul
Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a comentat, pe un ton ironic, deplasarea președintelui Nicușor Dan cu aeronava militară Spartan în Franța. Gazetarul atrage atenția că Nicușor Dan ar fi comis „o infracțiune” și consideră că fapta acestuia „ar trebui anchetată penal”. „Președintele Aghiasmă Toate încercările jurnaliștilor, politicienilor și specialiștilor de a explica și justifica ce s-a […]
18:50
Taxe lui Bolojan au îngenuncheat românii. Un bucureștean are de plătit 800.000 de lei pentru un apartament de 70 de metri pătrați # Gândul
Taxele au explodat la începutul anului, iar românilor le este aproape imposibil să mai facă față. Un cetățean care deține un apartament, unde există sediul unei firme, a plătit impozit în 2026 suma de 68.000 de lei, față de 200 de lei, anul trecut. Un alt exemplu este cel al unui bucureștean care și-a cumpărat […]
18:50
Macron îi face observație lui Trump: SUA se îndepărtează treptat de unii dintre aliații săi și se eliberează de normele internaționale # Gândul
Președintele american a făcut un mic spectacol de glume care a stârnit râsete pe mapamondul social media. Ironizând sportivi transsexuali, liderul de la Casa Albă nu l-a „cruțat” nici pe omologul său francez. Donald Trump a relatat modul cum a decurs o conversație cu liderul de la Champ-Elisee, prin care îl obliga să accepte cerințele asupra […]
18:40
Cristina Spătar, în vârstă de 53 de ani, face eforturi pentru a se menține într-o formă fizică foarte bună. ”Am început anul cu dietă”, a mărturisit artista. Cristina Spătar este foarte preocupată de felul în care arată. Artista are foarte mare grijă de forma sa fizică. Aceasta a mărturisit, pentru click.ro, că a început anul […]
18:40
Mii de turiști din Republica Moldova aleg să petrecă în România sărbătorile de iarnă pe stil vechi. Cereri record la agențiile de turism # Gândul
Mii de turiști din Republica Moldova vin în România, ca să petreacă Crăciunul și Revelionul pe stil vechi 2026. Stațiuni montane, orașe culturale și centre comerciale sunt luate cu asalt, în timp ce agențiile de turism înregistrează cereri record. Anual, sărbătorile de iarnă pe rit vechi aduc în România mii de vizitatori din Republica Moldova. […]
18:30
Confruntări de stradă între protestatari și agenții federali în Minneapolis. Un manifestant a fost reținut de forțele de ordine # Gândul
Protestatarii din Minneapolis se confruntă cu agenți federali la o zi după ce un ofițer ICE a împușcat mortal o femeie în propria ei mașină. Uciderea lui Renee Nicole Good (37 de ani) în timpul unei operațiuni a ofițerilor Serviciului de Imigrare și Control Vamal al SUA (ICE) a generat proteste masive pe străzile din […]
18:30
Accident inedit la Predeal. Un șofer a ieșit cu mașina de pe carosabil și a „aterizat” direct pe acoperișul unei pensiuni # Gândul
Un accident inedit s-a petrecut, joi, în staţiunea Predeal, unde şoferul unei mașini a pierdut controlul asupra direcţiei de mers. Vehiculul a derapat şi a rămas blocat pe acoperişul unei pensiuni, iar imaginile surprinse de alţi participanţi la trafic şi postate pe rețelele de socializare au provocat reacţii contradictorii în rândul internauţilor. Mai mulți oameni […]
18:30
Transylvania Open 2026 are pe tabloul principal nume sonore! Sorana Cîrstea, Emma Răducanu sau Donna Vekic joacă la Cluj # Gândul
Transylvania Open WTA 250 revine în 2026 cu o ediție puternică și aduce la Cluj jucătoare de top mondial, inclusiv o fostă câștigătoare a trofeului de la Cluj. Sorana Cîrstea, aflată într-o perioadă bună a carierei, cu o revenire în top 50 mondial și o nominalizare la „Comeback of the Year” revine la Cluj-Napoca pentru […]
18:20
În Japonia, o pisică a devenit supraveghetorul oficial al unei stații de tren. Gestul a adus încasări uriașe și a salvat calea ferată de la faliment # Gândul
Continuând o tradiție de aproape douăzeci de ani, o gară locală din Japonia a numit o pisică calico, Yontama, în funcția de al treilea șef de gară felin. Aceasta îi succede predecesorului său, Nitama, care a decedat în noiembrie și a fost numit ulterior șef de gară onorific. Acest obicei, de a numi o pisică […]
18:20
Șut a plecat de la FCSB. Gigi Becali anunță înlocuitorul. „Exact asta îmi doream, unul mai agresiv și defensiv” # Gândul
Gigi Becali a vorbit despre transferul lui Adrian Șut la Al Ain, în Emiratele Arabe Unite, și a spus că înlocuitorul va fi anunțat în curând. Adrian Șut a plecat din cantonamentul FCSB din Antalya și va face vizita medicală, după care urmează să semneze cu Al Ain. Mijlocașul de 26 de ani va câștiga […]
18:10
Schimbul de prizonieri care a dus la dezghețarea relațiilor dintre Franța și Rusia după patru ani de tensiuni # Gândul
Pe 7 februarie 2022, cu două săptămâni înainte de invazia rusă a Ucrainei la scară largă, Emmanuel Macron s-a întâlnit cu Vladimir Putin. Președintele francez și dictatorul de la Kremlin s-au așezat la o masă lungă. Față în față, la o distanță de 6 metri. Putin ar fi recurs la această modalitate de teama coronavirusului, […]
Acum 6 ore
17:40
Alina Laufer a dezvăluit ce planuri are la început de an 2026. Printre altele, blonda și-a propus să scape de câteva kilograme. Alina Laufer, fosta parteneră de viață a lui Jorge – împreună cu care are o fetiță, Karina, este căsătorită cu Ilan Laufer. În data de 15 februarie 2021, cei doi au devenit părinți […]
17:40
Ministrul israelian de Externe, vizită istorică în Somaliland, cu o aeronavă a unei companii aeriene românești # Gândul
Ministrul de Externe al Israelului, Gideon Sa’ar, a efectuat marți o vizită oficială în Hargeisa, capitala Somalilandului, cu o aeronavă a companiei sibiene Fly Lili. Potrivit guvernului israelian, vizita a avut loc în condiții de maximă discreție, la solicitarea serviciilor de securitate, și a fost făcută publică abia după încheierea acesteia. Potrivit unui comunicat oficial, […]
17:30
Diana Buzoianu a convocat Comitetul pentru situații de urgență, din cauza alertelor meteo. Cod portocaliu în mai multe județe până la miezul-nopții # Gândul
Ministrul Mediului Diana Buzoianu a convocat, joi, 9 ianuarie, Comitetul ministerial pentru situații de urgență, în contextul avertizărilor meteo de vreme rea. Ministrul Mediului, apelor şi pădurilor, Diana Buzoianu, a convocat joi Comitetul ministerial pentru situaţii de urgenţă (C.M.S.U), constituit la nivelul MMAP. Şedinţa extraordinară a C.M.S.U a fost organizată ca urmare a informării, atenţionării […]
17:30
UE este acuzată că alimentează războiul lui Putin prin importul de gaze naturale din Rusia. În loc să scadă, importurile din Rusia au crescut # Gândul
În 2025 și la începutul anului 2026, Uniunea Europeană se confruntă cu critici intense deoarece, în ciuda obiectivului de a elimina energia rusă, importurile de gaze naturale lichefiate (GNL) din Rusia au înregistrat creșteri semnificative și au oferit Kremlinului venituri esențiale pentru finanțarea războiului din Ucraina, scrie The Guardian. Guvernele europene au fost acuzate că […]
17:20
Magicianul Robert Tudor, celebru și pentru câștigarea emisiunii Power Couple alături de soția sa, a trecut, recent, printr-o experiență neplăcută în Dubai. El și soția sa, Elena, au hotărât să viziteze Burj Khalifa, cea mai înaltă clădire din lume. Chiar și așa, călătoria lor a fost marcată de o surpriză neplăcută. La întoarcerea la cazare, […]
17:00
AMEPIP începe controale-fulger la peste 800 de companii de stat. Agenția va verifica dacă sunt respectate procedurile de selecție în instituțiile publice # Gândul
Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP) a anunțat că va declanșa o serie de controale fulger la nivelul a 847 de autorități publice. Verificările se fac pentru a se vedea dacă procedurile legale de selecție în cazul directorilor de companii de stat sau din administrațiile locale au fost respectate. Verificările inițiate de […]
17:00
Recenzia unui turist, cazat la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov, a luat prin surprindere angajații: „Încă nu ne vine să credem” # Gândul
Hotelul de patru stele pe care Simona Halep îl deține în Poiana Brașov a devenit una dintre cele mai apreciate locații din stațiune, mai ales în această perioadă a anului, în ciuda prețurilor piperate. Reprezentanții hotelului au publicat, recent, recenzia unuia dintre turiștii care s-au cazat Unul dintre oaspeții hotelului descris experiența avută în urma […]
17:00
Zodia pentru care 2026 va fi cel mai frumos an din viață, potrivit astrologului Camelia Pătrășcanu # Gândul
Care este zodia pentru care anul 2026 va fi cel mai frumos an din viață, conform astrologului Camelia Pătrășcanu. Celebrul astrolog a vorbit pe canalul său de YouTube despre horoscopul anului 2026. Din punctul de vedere al Cameliei Pătrășcanu, zodia Balanță este cea pentru care acest an va fi cel mai frumos din viață. Și […]
17:00
Avertismentul meteorologilor. România intră într-un episod sever de iarnă, cu ger năpraznic, viscol și ninsori # Gândul
România intră într-un episod sever de iarnă, cu ger năpraznic, viscol și ninsori în mare parte din țară, avertizează meteorologii. Elena Mateescu, directorul ANM, anunță că vremea se va răci accentuat în următoarele zile, cu nopți geroase, temperaturi de până la -15 grade, vânt puternic și vizibilitate redusă. Frigul intens ar putea persista cel puțin până spre […]
17:00
Ministrul Justiției a declanșat procedura de numire a șefilor marilor parchete. Începe marea bătălie pentru controlul Justiției # Gândul
Radu Marinescu, ministrul Justiției, a declanșat oficial procedura de numire a șefilor marilor parchete, având în vedere că mandatele șefilor Parchetului General și DNA expiră pe 30 martie 2026 și, din punct de vedere legal, procesul este unul de durată. Selecția procurorilor se va desfășura în perioada 8 ianuarie – 2 martie 2026, în vederea […]
16:40
Senatul SUA vrea să limiteze puterile lui Trump în Venezuela. Rezoluția bipartizană are șanse mici, iar Trump poate folosi oricând dreptul de veto # Gândul
Senatul Statelor Unite urmează să voteze astăzi o rezoluție bipartizană privind puterile de război care vizează limitarea autorității președintelui Trump de a întreprinde noi acțiuni militare împotriva Venezuelei fără aprobarea Congresului, scrie The Guardian. Votul în Senat vine la doar câteva zile după ce forțele speciale ale Statelor Unite au desfășurat un raid în Venezuela […]
16:30
Andreea Esca, în vârstă de 53 de ani, a făcut declarații despre mariajul său cu Alexandre Eram, împreună cu care are doi copii. Andreea Esca prezintă principalul jurnal de știri de la Pro TV încă de la începuturile postului de televiziune. Vedeta a lucrat în televiziune pentru prima dată la postul TV SOTI. În […]
16:20
Alimentul sănătos cu care ar trebui să înlocuim cartofii prăjiți, potrivit dr. nutriționist Mihaela Bilic # Gândul
Trei linguri de mămăligă înseamnă o felie de pâine. Vorbim despre amidon, care se absoarbe lent în sânge și este cea mai bună variantă de carbohidrați. Bunicii noștri mâncau zilnic mămăligă, iar făina o păstrau pentru pâine și cozonaci de sărbătoare. Mălaiul face parte din categoria glucidelor lente, conține amidon care se absoarbe treptat în […]
16:20
Cazul bizar al tânărului de 18 ani care s-a trezit din operație vorbind fluent limba spaniolă # Gândul
Iată cazul bizar al tânărului american de 18 ani care s-a trezit din operație vorbind fluent limba spaniolă! Schimbarea bruscă a limbii este, cel mai probabil, probabil cauzată de o afecțiune rară care are doar 100 de cazuri confirmate. Află povestea, pe larg! Un american a dezvăluit cum este să sufere de o afecțiune neuropsihiatrică […]
16:10
Șantaj la Băluță. Ce s-ar ascunde în spatele unui așa-zis “raport anonim” care privește Sectorul 4. “Pista Goleac și jocul murdar” # Gândul
O dezvăluire postată pe TikTok de Culisele Statului Paralel arată că în spatele unui așa-zis „raport anonim” care circulă de mai bine de o lună în Sectorul 4 se conturează tot mai clar o singură direcție. Nu un demers civic. Nu un avertisment de integritate. Ci o operațiune de presiune, cu țintă precisă și miză […]
16:10
Școlile se închid într-un important oraș din România din cauza condițiilor meteo extreme. Alerta de vreme rea durează până sâmbătă # Gândul
Comitetul Județean pentru Situații de Urgență din Bistrița-Năsăud a decis închiderea școlilor în ziua de vineri, 9 ianuarie, din cauza avertizărilor de ninsoare și vânt valabile până sâmbătă dimineața. Autoritățile au decis joi închiderea școlilor din Bistrița-Năsăud, în contextul condițiilor meteorologice nefavorabile prognozate pentru următoarele 24–48 de ore. „În urma analizării situației operative și a […]
16:00
Trump face planuri pentru a prelua industria petrolieră a Venezuelei. La ce preț va ajunge astfel țițeiul # Gândul
Donald Trump și consilierii săi fac un plan pentru a domina industria petrolieră venezueleană în următorii ani, iar președintele SUA le-a spus consilierilor săi că eforturile sale ar putea contribui la scăderea prețului petrolului la 50 de dolari pe baril, potrivit Wall Street Journal. Planul luat în considerare include exercitarea unui anumit control de către […]
16:00
Iarna trage pe dreapta trenurile CFR Călători. Peste 108 ore de întârziere după o defecţiune pe ruta Periş-Buftea # Gândul
Renumite pentru lentoarea lor intrată, trenurile operate de CFR Călători au mai bifat un record negativ, de data asta din cauza iernii și a unor defecțiuni tehnice. Astfel, trenurile care au circulat, miercuri seara, pe secţia Periş-Buftea (județul Ilfov) au acumulat întârzieri totale de 6.525 de minute (peste 108 ore de întârziere). Motivul invocat de […]
Acum 8 ore
15:40
Cântăreața Claudia Pavel, alias Cream, a dezvăluit câte kilograme are. Artista a explicat și ce rutina de întreținere are. Claudia Pavel, alias Cream, este una dintre cele mai sexy vedete de pe scena muzicală din România. La vârsta de 15 ani, Claudia Pavel și-a făcut debutul pe scena muzicală din România alături de grupul Candy. […]
15:40
Radu Miruță susține că Donald Trump „a invadat Venezuela”. În mod surprinzător, ministrul Apărării compară blocarea lui Nicușor Dan pe aeroportul din Paris cu capturarea lui Nicolas Maduro de către forțele de comando ale SUA. „Tot condiții meteo” # Gândul
Declarațiile ministrului Apărării, Radu Miruță, stârnesc controverse după ce a apelat la o comparație cel puțin neobișnuită: blocarea lui Nicușor Dan pe aeroportul din Paris ar fi, în esență, similară cu „invazia din Venezuela” sau „extragerea” lui Nicolas Maduro de către forțele speciale ale Statelor Unite. În timp ce a invocat „condițiile meteo” drept explicație […]
15:40
Câte trupe plănuiesc Marea Britanie și Franța să trimită în Ucraina pentru asigurarea păcii. Germania ar putea trimite soldați în România și Polonia # Gândul
Forța combinată de menținere a păcii în Ucraina ar putea fi limitată la 15.000 de soldați din Franța și Marea Britanie, după ce șefii armatei au avertizat că numărul de militari din aceste două țări este subdimensionat. Așa cum au menționat Emmanuel Macron și Keir Starmer la întâlnirea „Coaliției de Voință”, de la Paris, cele […]
15:40
Execuție în stil mafiot la Veneția. Ucigașul lui Sergiu Tarna este un polițist, conform procuraturii # Gândul
Sergiu Tarna, un tânărul de 25 de ani a fost găsit mort pe 31 decembrie trecut, pe un teren agricol din Malcontenta di Mira, în provincia Veneția. Carabinierii din Veneția au efectuat o arestare în cadrul anchetei privind uciderea cetățeanului moldovean, în vârstă de 25 de ani, găsit mort pe 31 decembrie, împușcat în tâmplă. […]
15:40
Misterul blocării lui Nicușor Dan la Paris, deslușit de Radu Miruță. Ministrul dă vina pe vreme și e de acord ca președinția să aibă un avion propriu # Gândul
Ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță, lămurește controversele din jurul zborului lui Nicușor Dan la Paris cu avionul militar C-27J Spartan. Ministrul dă vina pe vreme, și spune că avionul nu avea nimic în neregulă. „Starea meteo de la București în momentul în care nava ar fi trebuit să aterizeze, era sub nivelul pentru care aparatul […]
15:30
Un vânător de comori din Anglia o monedă celtică fabuloasă. Cu ce sumă impresionantă ar putea fi vândută # Gândul
Un britanic cu un detector de metale a descoperit o monedă antică ce ar putea oferi dovezi ale comerțului dintre două triburi, cu mii de ani în urmă. Moneda dezgropată de un pasionat de detectoare de metale în Lelley, East Yorkshire, Marea Britanie, datează din jurul anilor 50–10 î.Hr., din perioada Epocii Fierului, potrivit BBC. Este […]
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.