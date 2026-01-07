3.000 de turiști au fost evacuați în Argentina, în urma incendiilor de vegetație / Focul ar fi fost provocat intenționat / Guvernator: „Nenorociții care au pornit focul vor ajunge la închisoare”
Aproximativ 3.000 de turiști au fost evacuați din sudul Argentinei, după ce mai multe incendii de vegetație au cuprins regiunea Patagonia, relatează Mediafax, care citează Le Figaro. Incendiile de proporții au izbucnit în nordul provinciei Chubut, în apropierea stațiunii turistice Puerto Patriada, situată la nord de lacul Epuyén. Guvernatorul provinciei, Ignacio Torres, a anunțat miercuri […] © G4Media.ro.
Banca Națională a Bulgariei, nevoită să intervină / Plângeri după trecerea la euro / Băncile trebuie să ofere schimb valutar gratuit la cursul oficial de 1,95 leva per euro, sub un anumit prag # G4Media
Banca Națională a Bulgariei a intervenit după apariția unor plângeri privind comisioane și restricții ilegale impuse de bănci comerciale pentru schimbul de leva în euro, autoritățile promițând controale zilnice și sancțiuni pentru nerespectarea regulilor de conversie în perioada trecerii, anunță Mediafax. Banca Națională a Bulgariei (BNB) a intervenit pentru a răspunde rapoartelor privind băncile comerciale […] © G4Media.ro.
Reînregistrat de Rusia, spionat de Marea Britanie, confiscat de SUA: de ce un petrolier ruginit din Atlantic stârnește atâta interes? # G4Media
Un petrolier uriaș și ruginit, care plutea spre nord prin Atlantic, a devenit centrul atenției mondiale după ce a fost urmărit zile întregi și, în cele din urmă, confiscat de forțele armate americane, în timp ce armata rusă se îndrepta în grabă spre el, scrie The Guardian. Deși nu transportă petrol, nava lungă de 300 […] © G4Media.ro.
Fonduri mai mari pentru fermieri și reglementări noi legate siguranța alimentelor la reuniunea miniștrilor Agriculturii din UE/ Nimic nou deocamdată despre Mercosur # G4Media
Miercuri seară, după încheierea întâlnirii miniștrilor Agriculturii din țările membre ale UE, reprezentanții Comisiei Europene (CE) au vorbit despre rezultatele discuțiilor. Christophe Hansen anunță un nou sprijin pentru agricultori Comisarul pentru Agricultură, Christophe Hansen, a anunțat că în urma discuțiilor de astăzi s-a stabilit alocarea a 45 de miliarde de euro pentru fermieri. „Statele membre […] © G4Media.ro.
Risc mare de avalanşe în masivele Făgăraş, Bucegi, Ţarcu şi Godeanu / Peste un metru și jumătate de zăpadă grosime la Vârful Omu # G4Media
Riscul mare de producere a avalanşelor, de gradul patru din cinci, se menţine în masivele Făgăraş, Bucegi, Ţarcu şi Godeanu, informează Buletinul nivometeorologic transmis miercuri seară de Serviciul Regional de Prognoză a Vremii Sibiu, transmite Agerpres. Potrivit sursei citate, la altitudini de peste 1.800 de metri, „pe pantele înclinate se menţine riscul declanşării de avalanşe […] © G4Media.ro.
Siberia, locul în care morții se conservă perfect de sute de ani / În ”congelatorul” natural, vechi de 10.000 de ani, cercetătorii francezi au analizat corpurile conservate perfect / Săpăturile sunt acum suspendate din cauza tensiunilor politice # G4Media
O cercetare arheologică fără precedent, care s-a întins pe 15 ani, a avut rezultate absolut remarcabile: există un loc pe Terra unde morții nu putrezesc niciodată, ba chiar își păstrează expresiile faciale. Au fost descoperiți microbi vechi de secole, notează Mediafax, care citează Revista „Nature”. Această publicație a prezentat rezultatele unei investigații arheologice ce a […] © G4Media.ro.
Actorul american de origine română Sebastian Stan s-ar putea îndrepta spre Gotham City, scrie Variety. Starul nominalizat la Oscar pentru „The Apprentice” este în negocieri pentru a se alătura lui Robert Pattinson în „The Batman Part II” al DC Studios. Stan este deja familiarizat eroii și răufăcătorii costumați, având în vedere că a interpretat rolul […] © G4Media.ro.
Agenții Serviciului de Imigrare și Vamă (ICE) din Minneapolis au împușcat mortal o femeie în mașina ei miercuri, au declarat oficialii federali, citați de CNBC. „Astăzi, ofițerii ICE din Minneapolis desfășurau operațiuni țintite când revoltații au început să blocheze ofițerii ICE, iar una dintre aceste revoltați violenți și-a folosit mașina ca armă, încercând să calce […] © G4Media.ro.
Un petrolier ce naviga sub pavilionul insulelor Palau şi care ar putea fi folosit la exportul petrolului rusesc a fost lovit miercuri de o dronă în Marea Neagră, în apropierea coastelor Turciei, potrivit postului turc de ştiri NTV, citat de agențiile EFE și Agerpres. Petrolierul, denumit „Elbus”, se afla în momentul atacului la aproximativ 30 […] © G4Media.ro.
George Simion anunță protest joi, în Piața Universității: ”Chiar dacă e frig, ieșiți în stradă” / ”Dacă nu vă place de Simion, faceți voi un protest” / ”Plătiți-vă cotizația pentru anul acesta” # G4Media
”Plătiți-vă cotizația pentru anul acesta” este mesajul de început de an transmis membrilor AUR de către liderul George Simion. Liderul extremist anunță un protest împotriva guvernului, joi, 15 ianuarie, în Piața Universității. ”Protest joi, 15 ianuarie, de la ora 18:00 ne vedem în Piața Universității, la statui. Nu mai comentați, nu mai criticați în spatele […] © G4Media.ro.
Metaloglobus Bucureşti, ultima clasată în prima ligă de fotbal a României, a fost învinsă de echipa turcă Alanyaspor cu scorul de 2-0 (0-0), miercuri, într-un meci amical jucat în stagiul de pregătire din Antalya (Turcia), transmite Agerpres.Ianis Hagi a înscris în minutul 56, din lovitură liberă, iar Yusuf Can Karademir a stabilit scorul final în […] © G4Media.ro.
Președintele sârb, Aleksandar Vucic: Vrem să cumpărăm „cel puțin încă 5 procente” din acțiunile companiei petroliere sârbe NIS / SUA a aplicat sancțiuni NIS din cauza participației Gazprom # G4Media
Președintele sârb Aleksandar Vucic a declarat miercuri într-un interviu acordat canalului de televiziune sârb Informer că Serbia dorește să cumpere „cel puțin încă cinci la sută” din acțiunile companiei petroliere sârbe NIS, care se află sub sancțiuni americane din cauza participației majoritare a Gazprom din Rusia, transmite agenția bulgară de presă BTA. El a subliniat […] © G4Media.ro.
Ministrul german de externe, Johann Wadephul, a declarat miercuri că nu are nicio îndoială că membrii NATO vor rămâne uniți și că este încrezător că alianța de apărare va rămâne neschimbată, scrie Reuters. „Statele Unite susțin apărarea alianței și, de asemenea, susțin alianța cu Europa”, a declarat Wadephul într-o conferință de presă comună la Paris […] © G4Media.ro.
Bulgarii reiau joi 8 ianuarie 2026 lucrările de reparații la podul Giurgiu – Ruse / Revin restricțiile de circulație suspendate de sărbători # G4Media
Pe 8 ianuarie 2026, renovarea majoră a Podului Prieteniei Giurgiu – Ruse va fi reluată, anunță radioul public bulgar. Lucrările de construcție și instalare sunt preconizate să se reia în jurul orei 8 dimineața pe un tronson de 320 de metri al drumului în direcția Bulgariei. Pe 17 decembrie 2025, lucrările la șantier au fost […] © G4Media.ro.
Casa Albă promite să continue confiscarea petrolierelor sancționate, în ciuda riscului de intensificare a tensiunilor cu Rusia # G4Media
Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat miercuri că președintele Donald Trump „nu se teme” să continue confiscarea petrolierelor sancționate, în ciuda îngrijorărilor că acest lucru ar putea intensifica tensiunile cu Rusia și China, transmite CNN. „El va aplica politica noastră care este cea mai bună pentru Statele Unite ale Americii”, a […] © G4Media.ro.
Polymarket refuză să plătească pariurile că SUA ar „invada” Venezuela / Platforma contestă faptul că raidul SUA a constituit o invazie, în disputa pentru pariuri de peste 10,5 milioane de dolari # G4Media
Polymarket contestă faptul că misiunea de capturare a lui Nicolás Maduro a constituit o invazie și a declarat că va onora contractul de predicție numai dacă armata SUA preia controlul asupra teritoriului venezuelean, scrie Financial Times. Decizia platformei de pariuri a înfuriat pariorii și a alimentat controversa din jurul unui pariu câștigător privind momentul capturării […] © G4Media.ro.
Festival pe rețele de socializare după ce Nicușor Dan a rămas blocat de zăpadă la Paris / Zeci de imagini îl prezintă pe președintele României în ipostaze comice # G4Media
La un grătar pe aeroport, alături de președintele francez Emanuel Macron, jucând ”alba-neagra” în aeroport, îngropat în zăpadă sau făcând oameni de zăpadă, președintele Nicușor Dan a fost vedeta zilei pe rețelele de socializare. Totul a început după ce aeronava Spartan cu care Nicușor Dan s-a deplasat în Franța nu a putut decola marți, din […] © G4Media.ro.
Nicușor Dan a ajuns la București, după ce avionul său a rămas blocat la Paris din cauza vremii nefavorabile # G4Media
Președintele Nicușor Dan a ajuns miercuri seara la București, după ce a rămas blocat la Paris, unde a participat la summitul aliaților Ucrainei Coaliția de Voință din cauza condițiilor meteo nefavorabile. “Am ajuns la București. Pe parcursul zborului, deasupra spațiului aerian al Elveției, aeronava noastră a fost escortată de două avioane F-18, un gest de […] © G4Media.ro.
Zelenski: Ucraina și Republica Moldova își coordonează pașii pentru aderarea la UE / Discuții ale liderului ucrainean cu Maia Sandu # G4Media
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, anunță că Ucraina și Republica Moldova lucrează coordonat pentru parcursul european, cu accent pe deschiderea simultană a primelor capitole de negociere cu Uniunea Europeană, anunță Mediafax. Ucraina și Republica Moldova își aliniază pașii în procesul de aderare la Uniunea Europeană, a declarat președintele ucrainean Volodimir Zelenski, după o discuție purtată cu […] © G4Media.ro.
Dinamo s-a impus cu 2-0 miercuri într-un amical cu Young Boys Berna desfășurat în Antalya, anunță Mediafax. Ambele goluri au fost marcate în prima repriză. În minutul 20, Nikita Stoinov a înscris cu capul, iar 24 de minute mai târziu Mamoudou Karamoko a dus diferența la 2-0. Dinamo se află la început de an în […] © G4Media.ro.
Papa Leon al XIV-lea a convocat cardinalii la Roma pentru o reuniune care semnalează noi reforme # G4Media
Papa Leon al XIV-lea a convocat cardinali din întreaga lume pentru o reuniune care pare să aibă scopul realizării unor noi reforme, acesta susținând că învățăturile moderniste ale Conciliului Vatican II sunt „steaua călăuzitoare” a Bisericii Catolice. Cardinalii din întreaga lume s-au adunat miercuri în sala de audiențe a Vaticanului pentru deschiderea primei lor reuniuni […] © G4Media.ro.
Alertă de iarnă pe râul Bistrița / Zăpor întins pe 7 km / ”Dacă situația o va impune echipa pirotehnică va interveni punctual” # G4Media
Autoritățile monitorizează zăporul, fenomen care se manifestă pe râul Bistrița, amonte de acumularea Izvorul Muntelui, pe o lungime de peste 7 km, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Iași. Specialiștii Sistemului de Gospodărire a Apelor Neamț au informat autoritățile județene că ”pe sectorul cuprins între viaduct Poiana Largului până amonte 200 m pod […] © G4Media.ro.
Secretarul de stat Marco Rubio a declarat că se va întâlni cu oficialii danezi săptămâna viitoare, în urma reafirmării interesului SUA de a prelua Groenlanda, potrivit CNN. Declarațiile sale vin după ce ministrul de externe al Groenlandei și ministrul de externe danez au solicitat o întâlnire cu diplomatul american de rang înalt. Rubio — repetând […] © G4Media.ro.
Gardieni de la școala de corecție de la Buziaș, acuzați că ar fi abuzat sexual copiii de aici / Anchetă în desfășurare / Copiii ar fi fost obligați să întrețină relații sexuale între ei # G4Media
Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Lugoj au deschis o anchetă după ce, la sfârșitul anului trecut, doi polițiști de penitenciare din cadrul Centrului Educativ Buziaș au fost acuzați că ar fi abuzat sexual mai mulți adolescenți în vârstă de 15, 16 și 17 ani, anunță Mediafax. Federația Sindicatelor din Administrația Națională a Penitenciarelor (FSANP) […] © G4Media.ro.
Corpul de Control al Ministerului Sănătății va face verificări la Spitalul Județean Buzău, unde va avea loc și un audit administrativ, după moartea unui tânăr, a anunțat miercuri ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, citat de agenția Mediafax. Ministrul Sănătății susține că a fost sesizat în timp util despre situația de la Spitalul Județean de Urgență Buzău […] © G4Media.ro.
Cursuri online în unităţi de învăţământ din Hunedoara, Mehedinţi, Sălaj şi Galaţi din cauza zăpezii # G4Media
Cursurile cu prezenţă fizică vor fi suspendate, joi şi vineri, în şase unităţi de învăţământ din judeţele Galați, Hunedoara, Mehedinţi şi Sălaj, a anunţat Ministerul Educaţiei şi Cercetării, transmite Agerpres. Conform sursei citate, este vorba despre Şcoala primară „General Berthelot” şi Şcoala gimnazială Răchitova din judeţul Hunedoara, Şcoala gimnazială Balta din judeţul Mehedinţi şi Şcoala […] © G4Media.ro.
Ultimul omagiu adus Brigittei Bardot, la Saint-Tropez / Fostul star mondial al cinematografiei se odihnește cu fața spre mare, într-un sicriu din răchită # G4Media
Brigitte Bardot, starul cinematografiei mondiale, a fost înmormântată în discreție miercuri, în prezența lui Marine Le Pen, Mireille Mathieu și Paul Belmondo. Numeroși admiratori s-au adunat pe străduțe pentru a-i aduce un ultim omagiu, scrie Le Figaro. Avea doar 20 de ani când a interpretat rolul lui Anna, în melodrama Haine, Amour et Trahison (Ura, […] © G4Media.ro.
La ce să se aștepte românii când merg în Bulgaria după trecerea la euro / Recomandările și explicațiile unei jurnaliste românce stabilite în țara vecină # G4Media
Jurnalista Iulia Bahovski, româncă stabilită în Bulgaria, care a urmărit tot procesul de aderare la zona euro și impactul în viața de zi cu zi asupra cetățenilor și turiștilor explică, într-o discuție cu reporterul Mediafax, la ce să se aștepte și la ce să fie atenți românii care vizitează țara vecină. Iulia Bahovski este jurnalist […] © G4Media.ro.
Muzeul Luvru și-a redeschis porțile miercuri, după ce angajații au decis să suspende temporar greva de la Muzeul Luvru, declanșată pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă, scrie Mediafax. Decizia a fost luată în urma unei adunări generale la care au participat între 200 și 300 de salariați ai instituției, potrivit unor surse citate de AFP. Reprezentanta […] © G4Media.ro.
Secretarul Energiei susține că Statele Unite vor să controleze vânzările de petrol ale Venezuelei pentru a genera schimbările politice dorite # G4Media
Chris Wright, secretarul american al Energiei, a afirmat miercuri că Statele Unite intenționează să preia controlul asupra vânzărilor de petrol ale Venezuelei pentru a contribui la schimbările politice dorite în țara sud-americană, relatează agenția de știri Reuters, citată de Mediafax. „În loc ca petrolul să fie blocat așa cum este acum, vom lăsa petrolul să […] © G4Media.ro.
Două companii americane pregătesc o ofertă pentru achiziția activelor internaționale ale Lukoil # G4Media
Grupul de capital privat Quantum Energy Partners lucrează la o ofertă care ar putea implica gigantul petrolier american Chevron pentru activele internaționale ale companiei ruse Lukoil, a declarat o sursă familiarizată cu situația, citată de agenția de știri Reuters, informație preluată de Mediafax. Quantum intenționează să deruleze această tranzacție prin noua sa divizie de achiziții, […] © G4Media.ro.
Liderul Reform UK Nigel Farage avertizează că invadarea Groenlandei de către Trump „ar însemna sfârșitul NATO” / Casa Albă a declarat că „armata SUA este întotdeauna o opțiune” pentru achiziționarea Groenlandei # G4Media
Nigel Farage a declarat că nu crede că Donald Trump va invada Groenlanda, deoarece „ar fi sfârșitul NATO”. Liderul Reform UK a subliniat că nu a discutat cu președintele SUA despre această problemă, dar nu crede că acesta își va pune în aplicare amenințările, relatează Sky News. Președintele Trump și-a exprimat în mod deschis dorința […] © G4Media.ro.
Zelenski spune că europenii nu i-au „răspuns clar” cum vor reacţiona în cazul unui nou război # G4Media
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat miercuri că, în discuţiile cu aliaţii europeni asupra garanţiilor de securitate postbelice pentru Ucraina, nu a primit din partea acestora „un răspuns clar” asupra modului în care ei ar reacţiona concret în cazul unui nou atac rusesc împotriva ţării sale, relatează agenția de știri AFP, citată de Agerpres. „Aceasta […] © G4Media.ro.
Furie și neîncredere din partea Moscovei, după ce SUA au capturat un petrolier sub pavilion rus # G4Media
O combinație de furie și neîncredere se manifestă la Moscova după ce SUA au capturat un petrolier sub pavilion rus în Atlanticul de Nord, după o urmărire de două săptămâni, potrivit The Telegraph. Un canal Z proeminent, un cont de blog militar pro-război, a criticat Moscova pentru că nu a reușit să împiedice raidul. „Încă […] © G4Media.ro.
Retragerea de la comercializare de către Nestle a unor loturi de lapte praf pentru sugari se extinde la nivel global # G4Media
Retragerea voluntară de la comercializare de către Nestle a mai multor loturi de lapte praf pentru sugari, din cauza prezenţei potenţiale a unei toxine care ar putea provoca greaţă, vărsături şi crampe abdominale, s-a extins dincolo de Europa, către America de Nord şi de Sud, Asia, inclusiv China, şi Brazilia, transmite agenția de știri Reuters, […] © G4Media.ro.
Generalii Europei avertizează populația să se pregătească de război, însă societățile din Europa Occidentală sunt în negare # G4Media
Declarația făcută în noiembrie de generalul Fabien Mandon, șeful Statului Major al forțelor armate franceze, a căzut ca un trăsnet asupra opiniei publice din Franța, scrie Mediafax. El a spus că trebuie acceptată ideea unor pierderi umane majore și că posibilitatea unui conflict cu Rusia până în 2030 înseamnă că întreaga societate, nu doar armata, […] © G4Media.ro.
Donald Trump: Mă îndoiesc că NATO ar fi alături de noi dacă am avea cu adevărat nevoie de ei # G4Media
Președintele american Donald Trump a scris miercuri, pe rețeaua sa socială Truth Social, că se îndoiește că NATO ar fi alături de Statele Unite “dacă am avea cu adevărat nevoie de ei”. “RUSIA ȘI CHINA NU SE TEM DE NATO FĂRĂ STATELE UNITE, ȘI MĂ ÎNDOIESC CĂ NATO AR FI ALĂTURI DE NOI DACĂ AM […] © G4Media.ro.
Primarul PSD al Sectorului 2 din București dă vina pe angajații de la Direcția de Taxe pentru calcularea eronată a impozitelor # G4Media
Primarul Sectorului 2 al Capitalei, Rareş Hopincă (PSD), a anunţat miercuri seara că a cerut cercetarea disciplinară a celor responsabili de la Direcţia Generală de Impozite şi Taxe Sector 2 pentru „bâlbâiala” în afişarea sumelor diferite de plată pe anul 2026 pentru contribuabili, transmite Agerpres. El a dat vina pe angajați și nu și-a asumat […] © G4Media.ro.
Brazilia a devenit cel mai mare producător de carne de vită din lume / A depășit SUA cu sute de mii de tone # G4Media
Brazilia a depăşit anul trecut SUA, devenind cel mai mare producător de carne de vită din lume, conform estimărilor pieţei, după ce ţara din America de Sud a depăşit previziunile privind producţia cu sute de mii de tone, atenuând dificultăţile globale de aprovizionare şi ajutând la limitarea creşterii preţurilor la carne, transmite Reuters, citată de […] © G4Media.ro.
Germania înregistrează cel mai mare număr de șomeri din ultimii 12 ani, pe fondul dificultăţilor economice # G4Media
Numărul şomerilor în Germania a atins în 2025 cel mai ridicat nivel din ultimii 12 ani, iar anul acesta ar urma să fie dificil pentru cea mai mare economie europeană, transmite agenția de știri Reuters, citată de Agerpres. Oficiul de Muncă (BA) a informat miercuri că numărul mediu de persoane aflate în căutarea unui loc […] © G4Media.ro.
Industria afinelor, în expansiune globală, pe fondul cererii tot mai mari. Dar politicile comerciale și presiunile de mediu vor testa adaptabilitatea sectorului # G4Media
Industria globală a afinelor se află într-o fază de expansiune accelerată, iar Organizația Internațională a Afinelor, IBO, anticipează o creștere continuă a producției și a piețelor de desfacere în următorii ani. Analiza este inclusă în raportul IBO din 2025, prezentat într-un material realizat de Blueberries Consulting. Potrivit organizației, sectorul nu se confruntă doar cu oportunități. […] © G4Media.ro.
Egipteanca Hajar Abdelkader a primit un wildcard grație căruia a putut să se afle pe tabloul principal al turneului ITF W35k din Nairobi, Kenya. Toate bune și frumoase, doar o „mică” problemă: Hajar nu știe să joace tenis. Imaginile zilei din tenis nu vin de la Brisbane sau Adelaide, ci din Kenya. La turneul ITF […] © G4Media.ro.
SUA au capturat o navă în Caraibe în această dimineață, a anunțat Comandamentul Sud al SUA pe X. Nava este considerată apatridă și „desfășura activități ilicite”, potrivit Comandamentului Sudic, citat de CNN. Operațiunea a fost condusă de Departamentul Apărării și Departamentul Securității Interne. Nava este în prezent escortată către SUA, potrivit Comandamentului Sudic. Capturarea acestei […] © G4Media.ro.
Cu ce avion a zburat Nicușor Dan la Paris, unde a rămas blocat din cauza vremii / Aeronava C-27J Spartan se află de 16 ani în serviciul Armatei Române # G4Media
Nicușor Dan se află într-o deplasare la Paris, în cadrul reuniunii „Coaliției de Voință”. Președintele României a ales să facă deplasarea cu un avion militar C-27J Spartan, după ce Administrația Prezidențială a rămas fără avion în 2013, după cum relatează G4Media.ro. Nicușor Dan a fost într-o vizită de lucru la Paris. Aeronava a transportat atât președintele, […] © G4Media.ro.
PNL Iași îl acuză pe ministrul Sănătății că „a făcut parade de marketing politic la Iași și Constanța, dar închide ochii la tragedia de la Buzău, în fieful lui Ciolacu” # G4Media
Filiala de la Iași a Partidului Național Liberal îl acuză pe ministrul Sănătății, Alexandru Dragobete, că încearcă să minimalizeze tragedia de la Buzău, unde un tânăr de 25 de ani a murit, pentru că spitalul județean este în subordinea Consiliului Județean Buzău condus de Marcel Ciolacu. „Ipocrizie fără margini a ministrului Sănătății, PSD-istul Alexandru Rogobete. […] © G4Media.ro.
Adolescentă de 16 ani, reținută de Serviciul de Securitate al Ucrainei după ce a montat un GPS pentru un atac rusesc asupra unei termocentrale # G4Media
Potrivit Serviciului de Securitate al Ucrainei, adolescenta a acționat la comanda FSB și a încercat să instaleze un dispozitiv GPS în incinta termocentralei din Kropivnițki, pentru a ghida un posibil atac rusesc asupra obiectivului energetic, scrie Mediafax. Dispozitivul fusese ascuns sub zăpadă și urma să transmită coordonatele exacte ale centralei. Serviciile ucrainene au intervenit înainte […] © G4Media.ro.
Surpriză în ciclism: Simon Yates, campionul en-titre din Turul Italiei, se retrage din sportul profesionist # G4Media
Câștigător al tricoului roz de campion al Turului Italiei în 2025, Simon Yates a anunțat miercuri că se retrage din ciclismul profesionist. În vârstă de 33 de ani, britanicul celor de la Visma Lease a Bike a menționat că s-a gândit mult înainte de a lua decizia. Cu puțin timp înainte de startul noului sezon […] © G4Media.ro.
Președintele francez Macron ar putea „restabili contactul” cu Putin în următoarele săptămâni # G4Media
Într-un scurt interviu pentru France2, președintele francez Emmanuel Macron a declarat că ar putea „restabili contactul” cu omologul său rus, Vladimir Putin, în următoarele săptămâni, scrie Mediafax. „În prezent, facem demersuri pentru a restabili contactul în următoarele săptămâni”, a spus Macron, întrebat despre o posibilă conversație cu Putin. Președintele francez a subliniat că obiectivul său […] © G4Media.ro.
EXCLUSIV Judecătorul din dosarul lui Dan Dungaciu a publicat motivarea la două săptămâni după ce G4Media.ro a dezvăluit tergiversarea redactării timp de un an și două luni / Răspunderea penală a lui Dungaciu s-a prescris – surse # G4Media
9 decembrie 2025: G4Media.ro dezvăluia faptul că motivarea soluției din faza de Cameră Preliminară a dosarului penal întocmit de DNA, sub acuzația de abuz în serviciu, pe numele actualului lider AUR Dan Dungaciu este tergiversată de circa un an și două luni. Reglementările în vigoare obligă judecătorii să redacteze un astfel de document în termen […] © G4Media.ro.
Un medic de familie din România a răspuns la întrebarea momentului: „De ce am făcut gripa A dacă sunt vaccinat antigripal?” Medicul de familie Patricia Badea a explicat că vaccinul folosit în prezent este fabricat în baza tulpinilor de gripă din sezonul trecut. Problema este că tulpinile de gripă se modifică rapid și vaccinul nu acoperă […] © G4Media.ro.
