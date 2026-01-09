Iulian Chifu: Unde dai și unde crapă – Rusia văduvită de flota din umbră vas cu vas
CaleaEuropeana, 9 ianuarie 2026 01:30
de Iulian Chifu* Cazul vânării, abordării și arestării vasului Bella 1 de către forțele americane, fără încărcătură la bord dar sancționat pentru transport de petrol iranian și tentativa de a prelua petrol venezuelean, ba chiar păzit, la ora arestării de ambarcațiuni militare și un submarin rusesc, a făcut epocă și a stârnit numeroase dispute despre
• • •
Acum 2 ore
01:30
Acum 12 ore
17:50
Roberta Metsola, discuții cu liderii telecom din Europa: „Continuăm să sprijinim sectorul în procesul de inovare și de furnizare a unei conectivități mai bune” # CaleaEuropeana
Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, s-a întâlnit joi cu liderii din sectorul telecomunicațiilor din întreaga Europă, descriind discuția drept „excelentă". „A fost o întâlnire excelentă cu liderii din domeniul telecomunicațiilor din întreaga Europa. Este bine să le ascultăm opiniile, pe măsură ce continuăm să sprijinim sectorul în procesul de inovare și de furnizare a unei
17:30
România, încă un pas pe drumul aderării la OCDE: Țara noastră a obținut al 18-lea aviz formal din 25 necesare, anunță Luca Niculescu # CaleaEuropeana
România a mai făcut un pas important în procesul de aderare la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, odată cu obținerea celui de-al 18-lea Aviz Formal, aferent Comitetului pentru Chimicale și Biotehnologie. Anunțul a fost făcut de secretarul de stat pentru aderarea la OCDE din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, Luca Niculescu. „Anul începe cu o
17:20
Alexandru Rogobete a discutat cu omologul spaniol despre strategiile de sănătate, accesul pacienților la servicii și medicamente și importanța coordonării între toate componentele sistemului # CaleaEuropeana
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a avut joi, la Madrid, o întâlnire „directă și pragmatică" cu omologul său spaniol, Mónica García Gómez. Cei doi au discutat despre „decizii care se simt concret în viața oamenilor": modul în care sunt construite strategiile de sănătate, felul în care serviciile și medicamentele ajung la pacienți și importanța coordonării între
16:40
SUA “se îndepărtează treptat de aliați”, avertizează Macron: “Evoluăm într-o lume a marilor puteri, unde există o tentație reală de a împărți lumea” # CaleaEuropeana
Președintele francez Emmanuel Macron a avertizat joi că Statele Unite ale Americii conduse de Donald Trump „încalcă normele internaționale" și „se îndepărtează treptat" de unii dintre aliații săi. Șeful statului francez a denunțat, de asemenea, o „adevărată tentație de a împărți lumea" între „marile puteri". Statele Unite „se îndepărtează treptat" de unii aliați și „se
15:50
Primul summit UE-Iordania marchează o nouă etapă în relațiile bilaterale: „Ne reafirmăm disponibilitatea de a coopera pentru stabilitate pe termen lung” # CaleaEuropeana
Primul summit UE-Iordania, desfășurat la Amman pe 8 ianuarie, a marcat o etapă importantă în relațiile bilaterale, la un an după ridicarea acestora la nivelul unui Parteneriat Strategic și Cuprinzător. Președintele Consiliului European, Antonio Costa și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, alături de regele Abdullah al II-lea al Iordaniei, au adoptat o declarație
15:20
Cancelarul german Friedrich Merz îi îndeamnă pe europeni să “crească prețul războiului” pentru ca Rusia să vină la masa negocierilor cu Ucraina # CaleaEuropeana
Cancelarul german Friedrich Merz a îndemnat joi aliații europeni să „crească prețul războiului" pentru Moscova, pentru a o aduce la masa negocierilor privind Ucraina. La scurt timp după ultimele declarații ale președintelui Volodimir Zelenski privind Ucraina, în care punea la îndoială dorința Rusiei de a pune capăt invaziei, Merz a afirmat că „în mod evident,
14:40
Documentul care definește garanțiile de securitate ale SUA pentru Ucraina este „gata să fie finalizat la cel mai înalt nivel”, afirmă Zelenski # CaleaEuropeana
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a afirmat joi că documentul care definește garanțiile de securitate ale SUA pentru Ucraina se află într-un stadiu avansat, fiind „practic gata pentru finalizare la cel mai înalt nivel, cu președintele Statelor Unite", relatează The Guardian. „Este important faptul că Ucraina reușește să unească eforturile echipelor europene și americane, iar împreună
14:10
Președintele german critică politica externă a SUA pentru că duce la „distrugerea valorilor” care stau la baza ordinii mondiale: Lumea riscă să devină „un bârlog de tâlhari” # CaleaEuropeana
Președintele german Frank-Walter Steinmeier a criticat dur politica externă a Statelor Unite sub conducerea lui Donald Trump, avertizând că „există o distrugere a valorilor de către cel mai important partener al nostru, SUA, care a contribuit la construirea acestei ordini mondiale" în primul rând, relatează The Guardian. În discursul rostit aseară, la un eveniment organizat
Acum 24 ore
13:20
Noul premier populist de dreapta al Republicii Cehe, Andrej Babis, a declarat miercuri că nu va pune capăt unei inițiative privind livrarea de muniție de artilerie pentru Ucraina, în pofida promisiunilor sale făcute în campania sa electorală, relatează dpa, potrivit Agerpres. „Proiectul va continua, iar Republica Cehă va avea rolul de coordonator", a anunțat Babis,
12:20
Antonio Costa: Președinția Ciprului la Consiliul UE, moment crucial pentru reconstrucția Ucrainei și avansarea integrării europene # CaleaEuropeana
Președințiile rotative oferă întotdeauna un impuls proaspăt Uniunii Europene și permit fiecărui stat membru să contribuie direct la definirea agendei europene, a declarat președintele Consiliului European, Antonio Costa, la ceremonia de deschidere a președinției Ciprului la Consiliul UE, desfășurată miercuri la Nicosia. „Cipru preia conducerea Consiliului într-un moment foarte dificil, în care ordinea internațională bazată
10:50
Cipru preia președinția UE într-un moment potrivit, consideră von der Leyen: „Puține locuri înțeleg ce înseamnă să trăiești cu consecințele divizării și, în același timp, să nu lași divizarea să definească viitorul” # CaleaEuropeana
Cipru preia președinția Consiliului UE într-un moment potrivit, a declarat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, subliniind că puține locuri din Uniunea Europeană înțeleg cum este să trăiești cu consecințele divizării, dar, în același timp, să refuzi să lași divizarea să definească viitorul „Sunteți o țară europeană mândră, cu o economie înfloritoare și o
09:50
Trump susține un proiect de lege bipartizan cu sancțiuni împotriva Rusiei care să paralizeze economic Moscova, marcând o schimbare crucială a politicii față de Ucraina # CaleaEuropeana
Președintele american Donald Trump ar fi aprobat un proiect de lege bipartizan privind sancțiunile împotriva Rusiei, care impune tarife de 500% țărilor care cumpără petrol rusesc, după ce senatorul Lindsey Graham a anunțat o schimbare crucială a politicii față de Ucraina, relatează The Associated Press și Fox News. Trump susține acum un pachet de sancțiuni
09:50
Marco Rubio și miniștrii de externe ai G7 au discutat despre asigurarea unei tranziții adecvate a puterii în Venezuela și despre negocierile privind războiul din Ucraina # CaleaEuropeana
Secretarul de stat american Marco Rubio a discutat cu miniștrii de externe ai G7 despre operațiunile antidrog desfășurate de Statele Unite în Caraibe, arestarea lui Nicolas Maduro și necesitatea asigurării unei tranziții adecvate și judicioase a puterii în Venezuela. Potrivit unui comunicat al Departamentului de Stat al SUA, secretarul de stat Marco Rubio și miniștrii
09:50
Trump va susține discursul despre Starea Uniunii pe 24 februarie. Data coincide cu împlinirea a patru ani de război al Rusiei în Ucraina # CaleaEuropeana
Discursul anual despre starea uniunii va fi susținut de Donald Trump pe 24 februarie în fața Congresului american, a anunțat miercuri președintele republican al Camerei Reprezentanților, Mike Johnson. "Dragă domnule președinte, în momentul în care țara noastră marchează cea de-a 250-a aniversare a independenței americane, Statele Unite sunt mai puternice, mai libere și mai prospere
Ieri
00:40
Triunghiul de la Weimar – Franța, Germania și Polonia – trasează linii roșii în privința Groenlandei și ripostează cerând o poziție a Congresului SUA # CaleaEuropeana
Liderii și oficialii europeni continuă să respingă retorica reînnoită a Statelor Unite privind Groenlanda, întrebuințând prilejul unor noi discuții la Paris pentru a sublinia unitatea și a consolida rolul NATO în securitatea arctică. Miniștrii de externe din cadrul Triunghiului de la Weimar — Franța, Germania și Polonia — s-au întâlnit în capitala Franței, la o
00:20
Maia Sandu și Zelenski au discutat la Nicosia cu liderii instituțiilor UE despre “următorii pași în aderarea la Uniunea Europeană” și coordonarea parcursului european al R. Moldova și Ucrainei # CaleaEuropeana
Președinții Republicii Moldova și Ucrainei, Maia Sandu și Volodimir Zelenski, au avut miercuri o întrevedere la Nicosia, cu prilejul lansării președinției cipriote a Consiliului Uniunii Europene, cei doi întâlnindu-se separat și cu președintele Consiliului European, Antonio Costa, și cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, cu scopul de a impulsiona agenda de extindere a
7 ianuarie 2026
18:30
Trump: “Rusia și China nu au nicio teamă de NATO fără SUA. Vom fi întotdeauna alături de NATO, chiar dacă ei nu vor fi alături de noi” # CaleaEuropeana
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a publicat un mesaj amplu pe platforma Truth Social în care a reluat criticile la adresa aliaților din NATO, a revendicat un rol decisiv în creșterea cheltuielilor militare ale statelor membre și a susținut că fără intervenția sa Rusia ar fi controlat în prezent întreaga Ucraină. În mesajul său, Trump
17:30
Statele Unite au capturat petrolierul sub pavilion rus „Marinera” în Oceanul Atlantic după o urmărire de două săptămâni # CaleaEuropeana
Statele Unite au capturat un petrolier sub pavilion rus în Oceanul Atlantic, suspectat că transporta țiței venezuelean, într-o operațiune riscantă care ar putea duce la o confruntare cu Kremlinul, după ce Moscova ar fi trimis un submarin pentru a proteja nava, relatează The Guardian. Acest petrolier, denumit inițial „Bella 1", se află sub sancțiuni americane
16:10
Că tot s-au scurs 25 de ani din clepsidra secolului al XXI-lea… Acum un sfert de veac eram încă departe de NATO și UE. Primisem drept premiu de consolare un Parteneriat Strategic cu Statele Unite, pe care am început să-l valorificăm mai bine după 9/11, mergând cot la cot cu ei în intervențiile din Afganistan
15:30
Într-o întâlnire cu Zelenski, președintele Ciprului a dat asigurări că Ucraina va fi „o prioritate centrală” a președinției cipriote a Consiliului UE # CaleaEuropeana
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a discutat miercuri cu omologul său cipriot, Nikos Christodoulides, despre întărirea sancțiunilor împotriva Rusiei, consolidarea apărării aeriene, producția și furnizarea de drone, precum și despre participarea Ciprului la inițiativa PURL și la instrumentul SAFE. Cipru a preluat, la 1 ianuarie 2026, președinția Consiliului UE într-un context de tulburări geopolitice intense și
14:50
Tinerii de 18 ani pot călători gratuit cu trenul în Europa: Comisia Europeană oferă peste 40.000 de permise DiscoverEU # CaleaEuropeana
Comisia Europeană a anunțat, miercuri, lansarea unei noi runde a programului DiscoverEU, în cadrul căreia peste 40.000 de tineri în vârstă de 18 ani din întreaga Europă vor primi permise de călătorie feroviară gratuită, potrivit comunicatului oficial. Pe lângă permisul de călătorie, participanții vor beneficia de un card de reducere, care oferă mii de reduceri la activități
14:30
Danemarca și Groenlanda solicită o întâlnire cu Rubio pe tema interesului Statelor Unite pentru insula arctică # CaleaEuropeana
Guvernele Danemarcei și Groenlandei, teritoriu autonom în cadrul Regatului Danemarcei, au solicitat marți o întâlnire cu secretarul de stat american Marco Rubio, în contextul declarațiilor recente ale președintelui american Donald Trump și ale altor oficiali ai administrației sale, care au exprimat interesul SUA de a prelua controlul asupra Groenlandei din motive de securitate națională, relatează
11:50
Comisia Europeană propune acces rapid la 45 miliarde de euro pentru fermieri, pe fondul negocierilor controversate privind acordul cu Mercosur # CaleaEuropeana
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a propus ca statele membre UE să aibă acces mai rapid la unele fonduri pentru agricultură din bugetul UE 2028-2034, pentru a sprijini fermierii, înaintea întâlnirii în care va fi discutat controversatul acord de liber schimb cu blocul Mercosur, transmit DPA și Reuters, potrivit Agerpres. „Pentru a ne
11:30
Acord OCDE: SUA vor fi scutite de impozitul minim global de 15% aplicat multinaționalelor # CaleaEuropeana
Aproape 150 de țări au convenit asupra unui plan istoric menit să împiedice marile companii globale să își transfere profiturile către jurisdicții cu impozitare redusă. Statele Unite vor fi însă exceptate de la acest acord, o decizie care a stârnit indignarea organizațiilor ce militează pentru transparență fiscală. Astfel, multinaționalele cu sediul în SUA vor fi
09:00
Casa Albă: Trump și echipa sa discută despre cum să obțină Groenlanda, iar armata americană „este întotdeauna o opțiune” # CaleaEuropeana
Președintele american Donald Trump ia în considerare „o serie de opțiuni" pentru achiziționarea Groenlandei, inclusiv utilizarea forței militare, a declarat marți Casa Albă, ridicând miza la doar câteva ore după ce mai mulți lideri europeni de rang înalt au declarat că o astfel de mișcare ar încălca Tratatul Nord-Atlantic, scrie Politico Europe. Trump „a făcut
Mai mult de 2 zile în urmă
02:00
Nicușor Dan: Poziția României pe Venezuela, cea din declarația UE. În privința Groenlandei, nu vorbim de o intenție oficială a SUA # CaleaEuropeana
Președintele Nicușor Dan a declarat marți, la Paris, că poziția României privind situația din Venezuela este cea exprimată într-o declarație comună a Uniunii Europene, susținută de 26 dintre cele 27 de state membre, inclusiv România, subliniind caracterul „foarte nuanțat" al acestui document, rezultat al unor discuții și negocieri îndelungate asupra textului. Șeful statului a fost
01:40
Nicușor Dan: Coaliția de Voință a definit un document militar pentru garanțiile de securitate ale Ucrainei. Angajamentele României vor fi trecute prin Parlament; nu vom trimite trupe # CaleaEuropeana
Președintele Nicușor Dan a declarat marți seara, la Paris, că în cadrul reuniunii „Coaliției de Voință" a fost definit un document militar care stabilește modul concret de exercitare a garanțiilor de securitate pentru Ucraina, împărțirea responsabilităților între statele participante și mecanismele de coordonare. Șeful statului a subliniat că, pe lângă documentul public adoptat de toate
01:20
Polonia va prelua rolul principal în sprijinul logistic pentru Ucraina, anunță Tusk: Europa și SUA au vorbit cu o singură voce despre garanțiile de securitate. Rămân sceptic privind intențiile Rusiei # CaleaEuropeana
Prim-ministrul polonez Donald Tusk a subliniat marți că aliații europeni și americani au vorbit la summitul Coaliției de Voință de la Paris cu o singură voce despre garanțiile de securitate și viitorul Ucrainei, confirmând țara pe care o conduce va prelua rolul principal în logistica pentru Ucraina. "Astăzi, la Paris, Europa, Statele Unite, Canada și
01:10
Coaliția de Voință: “Declarație de intenție” privind o forță multinațională semnată de liderii Franței, Marii Britanii și Ucrainei, la Paris și în prezența SUA # CaleaEuropeana
Liderii Franței, Marii Brit
6 ianuarie 2026
21:20
Coaliția de Voință și SUA au stabilit la Paris pilonii garanțiilor de securitate pentru Ucraina: Implicarea SUA în monitorizarea armistițiului, o forță multinațională și angajamente obligatorii de intervenție dacă Rusia atacă din nou # CaleaEuropeana
Membrii Coaliției de Voință, alături de Ucraina și Statele Unite, s-au reunit la Paris într-un format extins, marcat de participarea în premieră a SUA la o reuniune a Coaliției, convenind asupra a cinci elemente-cheie pentru viitoarele garanții de securitate ale Ucrainei: implicarea Statelor Unite într-un mecanism de monitorizare și verificare a armistițiului, sprijinul pe termen […] The post Coaliția de Voință și SUA au stabilit la Paris pilonii garanțiilor de securitate pentru Ucraina: Implicarea SUA în monitorizarea armistițiului, o forță multinațională și angajamente obligatorii de intervenție dacă Rusia atacă din nou appeared first on caleaeuropeana.ro.
21:10
20:00
“Danemarca, inclusiv Groenlanda, face parte din NATO”: Liderii europeni afirmă că SUA sunt un pilon “esențial” al securității arctice, asigurată alături de aliații NATO # CaleaEuropeana
Liderii Franței, Germaniei, Italiei, Poloniei, Spaniei, Regatului Unit și Danemarcei au transmis un mesaj ferm de susținere a rolului NATO în Arctica, subliniind că „Regatul Danemarcei – inclusiv Groenlanda – face parte din NATO”, o formulare menită să elimine orice ambiguitate privind statutul de securitate al teritoriului, și evidențiind că securitatea regiunii arctice este „o prioritate-cheie […] The post “Danemarca, inclusiv Groenlanda, face parte din NATO”: Liderii europeni afirmă că SUA sunt un pilon “esențial” al securității arctice, asigurată alături de aliații NATO appeared first on caleaeuropeana.ro.
19:00
Curge mai multă cerneală digitală despre implicațiile intervenției militare americane în Venezuela decât durata misiunii și întrebuințarea brută a forței militare de către Statele Unite în operațiunea de capturare a lui Nicolas Maduro. Evenimentul geopolitic a dat semnalul noii epoci. Deceniile ordinii internaționale bazate pe reguli care au pus SUA în postura de a câștiga […] The post Nova Pax Americana: Cine o urmează și cine i se opune? appeared first on caleaeuropeana.ro.
18:40
16:50
Zelenski a discutat cu Macron despre întărirea apărării Ucrainei: „Diplomația și asistența reală trebuie să meargă mână în mână” # CaleaEuropeana
Diplomația și asistența reală trebuie să meargă mână în mână. Rusia nu încetează atacurile împotriva țării noastre, iar în acest moment trebuie să consolidăm apărarea aeriană pentru a ne proteja poporul, comunitățile și infrastructura critică, a declarat marți președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. „Fiecare livrare de rachete de apărare aeriană salvează vieți și sporește șansele diplomației. […] The post Zelenski a discutat cu Macron despre întărirea apărării Ucrainei: „Diplomația și asistența reală trebuie să meargă mână în mână” appeared first on caleaeuropeana.ro.
15:30
Donald Trump anunță că Marco Rubio, Pete Hegseth și Stephen Miller vor fi responsabili de coordonarea tranziției în Venezuela # CaleaEuropeana
Președintele american Donald Trump a declarat luni că secretarul de stat, Marco Rubio, secretarul apărării, Pete Hegseth, și consilierul pe teme de securitate națională și migrație, Stephen Miller, vor fi responsabili de coordonarea tranziției în Venezuela, afirmând totodată că președintele interimar al țării, Delcy Rodriguez, „cooperează” cu SUA, informează EFE, potrivit Agerpres. Într-un interviu telefonic […] The post Donald Trump anunță că Marco Rubio, Pete Hegseth și Stephen Miller vor fi responsabili de coordonarea tranziției în Venezuela appeared first on caleaeuropeana.ro.
15:00
Coaliția de Voință: Europa s-ar angaja la “garanții obligatorii politico-juridice” pentru protejarea Ucrainei. Ce știm despre contribuțiile din partea României? # CaleaEuropeana
Aliații europeni s-ar angaja să ofere garanții „obligatorii din punct de vedere politic și juridic” pentru a proteja Ucraina „în cazul unui viitor atac armat din partea Rusiei, în scopul restabilirii păcii”, se arată într-un proiect de declarație al Coaliției de Voință pentru Ucraina, co-prezidată de liderii Franței și Marii Britanii, potrivit Reuters, relatează The […] The post Coaliția de Voință: Europa s-ar angaja la “garanții obligatorii politico-juridice” pentru protejarea Ucrainei. Ce știm despre contribuțiile din partea României? appeared first on caleaeuropeana.ro.
14:40
Liderii europeni fac front comun în sprijinul Danemarcei și Groenlandei: „Groenlanda aparține poporului său” # CaleaEuropeana
Liderii Franței, Germaniei, Italiei, Poloniei, Spaniei, Marii Britanii și Danemarcei au emis marți o declarație comună privind Groenlanda, reafirmând că teritoriul arctic aparține Danemarcei, relatează The Guardian. „Groenlanda aparține poporului său. Doar Danemarca și Groenlanda pot decide asupra chestiunilor care privesc relațiile dintre ele. Acestea sunt principii universale și noi nu vom înceta să le […] The post Liderii europeni fac front comun în sprijinul Danemarcei și Groenlandei: „Groenlanda aparține poporului său” appeared first on caleaeuropeana.ro.
13:00
Comisia Europeană susține crearea Hubului de Securitate Maritimă la Marea Neagră, anunță Victor Negrescu: „România are toate argumentele pentru a găzdui acest centru strategic” # CaleaEuropeana
Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, a primit un răspuns oficial din partea președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, ca urmare a demersului pe care l-a inițiat privind crearea Hubului European de Securitate Maritimă la Marea Neagră în România. Victor Negrescu a precizat că acesta reprezintă un pas concret pentru securitatea Mării Negre și pentru […] The post Comisia Europeană susține crearea Hubului de Securitate Maritimă la Marea Neagră, anunță Victor Negrescu: „România are toate argumentele pentru a găzdui acest centru strategic” appeared first on caleaeuropeana.ro.
11:00
Premierul Groenlandei face apel la calm și se arată deschis la o relație mai strânsă cu SUA: „Nu ne aflăm într-o situație în care Statele Unite ar putea cuceri Groenlanda” # CaleaEuropeana
Premierul guvernului autonom al Groenlandei, Jens-Frederik Nielsen, a făcut apel luni la calm în ceea ce privește interesul reiterat al președintelui american Donald Trump de a obține acest teritoriu autonom în cadrul Regatului Danemarcei și și-a exprimat deschiderea pentru consolidarea relațiilor cu Washingtonul, relatează EFE, potrivit Agerpres. „Nu ne aflăm într-o situație în care Statele […] The post Premierul Groenlandei face apel la calm și se arată deschis la o relație mai strânsă cu SUA: „Nu ne aflăm într-o situație în care Statele Unite ar putea cuceri Groenlanda” appeared first on caleaeuropeana.ro.
10:30
Premierul Irlandei, întâlnire „cordială și constructivă” cu Xi Jinping: „Împărtășim un angajament puternic de a consolida relațiile dintre Irlanda și China în viitor” # CaleaEuropeana
Prim-ministrul Irlandei, Micheál Martin, aflat în China într-o vizită oficială, s-a întâlnit luni cu președintele chinez, Xi Jinping. Martin a descris discuția ca fiind „cordială și constructivă”, abordând o serie de teme, de la relațiile bilaterale până la cooperarea dintre Uniunea Europeană și China. „Am avut o întâlnire cordială și constructivă cu președintele Xi Jinping […] The post Premierul Irlandei, întâlnire „cordială și constructivă” cu Xi Jinping: „Împărtășim un angajament puternic de a consolida relațiile dintre Irlanda și China în viitor” appeared first on caleaeuropeana.ro.
09:20
În ultimele 6 luni, banii europeni au început să ajungă în economie de 5 ori mai rapid, afirmă Dragoș Pîslaru: Ținta pentru 2026 este dublarea maximului istoric de atragere a fondurilor europene # CaleaEuropeana
Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a prezentat luni datele actualizate privind absorbția fondurilor europene și implementarea PNRR, subliniind că, în ultimele șase luni, banii europeni au început să ajungă în economie de cinci ori mai rapid și au fost puse în mișcare mecanisme ce păreau încremenite. „Datele de la 31 decembrie arată că, […] The post În ultimele 6 luni, banii europeni au început să ajungă în economie de 5 ori mai rapid, afirmă Dragoș Pîslaru: Ținta pentru 2026 este dublarea maximului istoric de atragere a fondurilor europene appeared first on caleaeuropeana.ro.
08:50
Iulian Chifu: Principalele 10 conflicte care pot influența sistemul internațional în 2026 # CaleaEuropeana
de Iulian Chifu* International Crisis Group, organizația internațională specializată în monitorizarea, supravegherea și analiza conflictelor, a lansat și anul acesta propria listă de 10 conflicte care pot afecta securitatea și stabilitatea internațională în 2026. Dacă Venezuela a apărut în prim plan după acțiunile americane de anul trecut – acțiunile anti-drog, amplasare masivă de forțe militare […] The post Iulian Chifu: Principalele 10 conflicte care pot influența sistemul internațional în 2026 appeared first on caleaeuropeana.ro.
5 ianuarie 2026
23:40
Un atac al lui Trump în Groenlanda va însemna sfârșitul NATO, avertizează premierul danez: Dacă SUA vor decide să atace militar o țară NATO, totul se va opri # CaleaEuropeana
Dacă președintele american Donald Trump invadează Groenlanda aceasta va însemna sfârșitul NATO, a avertizat premierul danez Mette Federiksen. Trump, care săptămâna trecută a intensificat amenințările de a prelua controlul asupra teritoriului danez autonom din Arctica, ar trebui luat „în serios când spune că vrea Groenlanda”, a declarat prim-ministrul danez Mette Frederiksen într-un interviu acordat postului […] The post Un atac al lui Trump în Groenlanda va însemna sfârșitul NATO, avertizează premierul danez: Dacă SUA vor decide să atace militar o țară NATO, totul se va opri appeared first on caleaeuropeana.ro.
22:40
Șeful diplomației germane: Protejarea Groenlandei va fi discutată în NATO, dacă va fi necesar. Groenlanda aparține Danemarcei # CaleaEuropeana
Ministrul german de externe, Johann Wadephul, a declarat luni că Groenlanda aparține Danemarcei și că Alianța NATO ar putea discuta întărirea protecției sale, dacă va fi necesar, relatează Reuters. Wadephul a făcut această declarație după ce președintele american Donald Trump a amenințat din nou că va prelua Groenlanda, o perspectivă care a alarmat aliații NATO […] The post Șeful diplomației germane: Protejarea Groenlandei va fi discutată în NATO, dacă va fi necesar. Groenlanda aparține Danemarcei appeared first on caleaeuropeana.ro.
17:30
Comisia Europeană: Videoclipurile deepfake cu conținut sexual cu minori generate de Grok pe X sunt „ilegale, dezgustătoare și nu își au locul în Europa” # CaleaEuropeana
Uniunea Europeană tratează cu maximă seriozitate apariția unor videoclipuri false cu conținut sexual explicit care implică minori, generate cu ajutorul Grok, instrumentul de inteligență artificială asociat platformei X, deținută de Elon Musk, a transmis luni Comisia Europeană, potrivit AFP, preluat de Agerpres. Reacția vine în contextul în care astfel de materiale, distribuite pe rețeaua X, […] The post Comisia Europeană: Videoclipurile deepfake cu conținut sexual cu minori generate de Grok pe X sunt „ilegale, dezgustătoare și nu își au locul în Europa” appeared first on caleaeuropeana.ro.
17:10
UE cere respectarea suveranității și integrității teritoriale a statelor membre, pe fondul afirmațiilor lui Trump despre Groenlanda # CaleaEuropeana
Uniunea Europeană subliniază că se așteaptă ca partenerii săi internaționali să respecte principiile fundamentale ale suveranității și integrității teritoriale, a transmis luni Comisia Europeană, în contextul noilor declarații ale președintelui american Donald Trump privind Groenlanda, potrivit AFP, preluat de Agerpres. Poziția Bruxelles-ului a fost exprimată de Anitta Hipper, purtătoare de cuvânt pentru politica externă a […] The post UE cere respectarea suveranității și integrității teritoriale a statelor membre, pe fondul afirmațiilor lui Trump despre Groenlanda appeared first on caleaeuropeana.ro.
15:10
Die Zeit: Spionajul extern al Germaniei a interceptat ani de zile convorbirile lui Barack Obama. Aceeași practică din partea NSA fusese denunțată de Merkel # CaleaEuropeana
Serviciul de informații externe al Germaniei, BND, a desfășurat timp de mai mulți ani operațiuni de supraveghere asupra președintelui american Barack Obama, interceptându-i convorbirile telefonice la bordul aeronavei Air Force One. Potrivit unei investigații realizate de Die Zeit, operațiunea a fost cu atât mai explozivă cu cât cancelarul Angela Merkel criticase public NSA în 2013, […] The post Die Zeit: Spionajul extern al Germaniei a interceptat ani de zile convorbirile lui Barack Obama. Aceeași practică din partea NSA fusese denunțată de Merkel appeared first on caleaeuropeana.ro.
13:20
“Nimeni nu decide în numele Groenlandei și Danemarcei”. Aliații nordici și baltici fac scut politic în fața afirmațiilor expansioniste ale SUA # CaleaEuropeana
Liderii și oficialii de rang înalt ai aliaților nordici și baltici din cadrul NATO s-au raliat duminică și luni în jurul Danemarcei și a ținutului său semi-autonom Groenlanda pe fondul afirmațiilor reînnoite ale președintelui american Donald Trump de a obține controlul asupra insulei arctice. “Nimeni nu decide în numele Groenlandei și Danemarcei, ci numai Groenlanda […] The post “Nimeni nu decide în numele Groenlandei și Danemarcei”. Aliații nordici și baltici fac scut politic în fața afirmațiilor expansioniste ale SUA appeared first on caleaeuropeana.ro.
