Iulian Chifu: Unde dai și unde crapă – Rusia văduvită de flota din umbră vas cu vas

16:10

Că tot s-au scurs 25 de ani din clepsidra secolului al XXI-lea… Acum un sfert de veac eram încă departe de NATO și UE. Primisem drept premiu de consolare un Parteneriat Strategic cu Statele Unite, pe care am început să-l valorificăm mai bine după 9/11, mergând cot la cot cu ei în intervențiile din Afganistan […]