Trump anunţă că SUA vor „începe lovituri terestre” împotriva cartelurilor de droguri

11:20

Italia vrea o reducere a pragului de la care ar urma să fie suspendate importurile de produse agricole, în cadrul acordului comercial dintre Uniunea Europeană şi statele Mercosur, a declarat joi ministrul italian al Agriculturii, Francesco Lollobrigida, înaintea unui vot la nivelul UE cu privire la acest tratat, pentru care modul în care va vota Italia ar putea să fie decisiv, transmite Reuters.