Senatul SUA se revoltă împotriva lui Trump. Camera Superioară a Legislativului american a adoptat o rezluție prin care să-i limiteze mutările în Venezuela

Cursa pentru inteligenţa artificială şi explozia cheltuielilor pentru apărare vor duce la o creştere de 50% a cererii mondiale de cupru până în 2040, dar livrările sunt aşteptate să se situeze în urma cererii cu peste 10 milioane de tone anual, fără intensificarea operaţiunilor de reciclare şi deschiderii de noi mine, a estimat joi firma de consultanţă S&P Global, transmite Reuters.