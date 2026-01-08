Școli închise în județul Cluj din cauza vremii – Anunț oficial al Prefecturii
ViaCluj, 8 ianuarie 2026 09:30
Prefectura Cluj informează că, la nivelul județului, activitatea educațională este suspendată temporar în 6 unități de învățământ preuniversitar, ca urmare a condițiilor meteo nefavorabile. Unitățile de învățământ în care cursurile sunt suspendate sunt următoarele: Școala Gimnazială Ploscoș Școala Gimnazială Aluniș Școala Primară Aiton Școala Gimnazială Râșca Școala Gimnazială Așchileu Școala Gimnazială Măguri Răcătău – structura […]
Comemorarea episcopului Florentin Crihălmeanu, la 5 ani de la trecerea la cele veșnice, la Cluj-Napoca # ViaCluj
Eparhia Greco-Catolică de Cluj-Gherla organizează luni, 12 ianuarie, comemorarea fostului episcop Florentin Crihălmeanu, la împlinirea a cinci ani de la trecerea sa la cele veșnice. Evenimentul va avea loc începând cu ora 18:00, la Capela „Sfântul Iosif" din cadrul Catedralei „Martirilor și Mărturisitorilor secolului al XX-lea", din Cluj-Napoca. Manifestarea se desfășoară cu binecuvântarea și în […]
Economia României a fost, efectiv, salvată anul trecut de fondurile europene. În a doua jumătate a anului trecut, rata de absorbție a banilor europeni a crescut spectaculos. În medie, din fondurile de coeziune alocate de autoritățile de la Bruxelles, România a încasat, în medie, 450 de milioane de euro pe lună. Astfel, dacă până în […]
Sărbătorile pe stil vechi – de ce sunt sărbătorite Crăciunul și Anul nou după două calendare diferite # ViaCluj
Crăciunul pe stil vechi reprezintă sărbătoarea Nașterii Domnului celebrată după calendarul Iulian, care este decalat cu 13 zile față de calendarul oficial (Gregorian) pe care îl folosim în viața de zi cu zi. În aceeași logică, Anul nou pe stil vechi va fi în 14 ianuarie. În timp ce majoritatea românilor sărbătoresc Crăciunul pe 25 […]
Poliția municipiului Cluj-Napoca a fost sesizată luni, 5 ianuarie, în jurul orei 18:00, cu privire la dispariția a două adolescente. Este vorba despre Claudia Covaci, în vârstă de 14 ani și Alexandra Covaci, de 15 ani, el mai probabil surori, care ar fi plecat voluntar de la domiciliu în dimineața zilei de 5 ianuarie, în jurul […]
Peste 6800 de bebeluși născuți la Cluj în 2025 – vezi care sunt cele mai frecvente nume ale noilor cetățeni # ViaCluj
Primarul Emil Boc a făcut public numărul exact de copii care s-au născut în 2025 la Cluj-Napoca: 6846. El a dezvălui și care au fost cele mai frecvente nume date nou-născuților. Top trei nume de băieți au fost Matei, David și Luca. Pentru fete, cele mai frecvente nume alese au fost: Maria, Olivia și Ana. […]
Autoritățile române intenționează să finalizeze în acest an încă 68 de kilometri din Autostrada Transilvania A3. Anunțul a fost făcut de directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Cristian Pistol, potrivit ClujInsider.ro. În prezent, cel mai lung sector dat în folosință din Autostrada Transilvania este cel dintre Târgu-Mureș și Nădășelu. El a […]
FC Universitatea Cluj negociază transferul fotbalistului Andrei Coubiș, de la Sampdoria Genova. Fundașul, în vârstă de 22 de ani, este născut la Milano și, până acum, nu a jucat deloc în fotbalul românesc, transmite SportinCluj.ro. FC Universitatea Cluj este antrenată de italianul Cristiano Bergodi și are drept obiectiv accederea în play-off-ul Superligii pentru al doilea […]
Avionul zbura, în 4 ianuarie, pe ruta Munchen – Cluj-Napoca, însă a intrat într-un stol de păsări. În faza finală a apropierii de pista 25, echipajul a observat un stol de păsări pe traiectoria de zbor și a decis inițierea unei proceduri de go-around (renunțare la aterizare), conform avherald.com. Câteva dintre păsări au fost absorbite de motorul […]
Cele trei vești bune vin din economie. Prima arată că România a încheiat 2025 ca lider al exporturilor de cereale din UE – 33% din piață, înaintea Franței, Germaniei sau Poloniei. A doua veste bună este că Dacia Sandero este cea mai vândută mașină din Europa în 2025, al doilea an consecutiv. De altfel, sunt […]
Poliția municipiului Cluj-Napoca a fost sesizată luni, 5 ianuarie, în jurul orei 18:00, cu privire la dispariția a două adolescente. Este vorba despre Claudia Covaci, în vârstă de 14 ani și Alexandra Covaci, de 15 ani, el mai probabil surori, care ar fi plecat voluntar de la domiciliu în dimineața zilei de 5 ianuarie, în jurul […]
Vaticanistul Andrea Gagliarducci: Relația Papei cu Patriarhul din Constantinopole este foarte puternică # ViaCluj
Perspectivele pentru unitatea creștinilor sunt tot mai încurajatoare după vizita Sfântului Părinte Papa Leon al XIV-lea în Constantinopole, la Niceea și în Liban. Deja a devenit o tradiție ca fiecare Papă al Romei să facă, la începutul pontificatului, o vizită la Patriarhul Ecumenic al Constantinopolelui, care deține primatul de onoare în lumea ortodoxă, a remarcat […]
CFR Cluj i-a găsit înlocuitor lui Louis Munteanu. Echipa clujeană a transferat un atacant născut în Rusia, cu cetățenie suedeză. "Suntem bucuroși să vă anunțăm că, începând de astăzi, Alibek Aliev este noul nostru atacant! În vârstă de 29 de ani, noul nostru jucător vine în Gruia după ce în ultimele sezoane a evoluat pentru […]
Aeroportul Schiphol din Amsterdam a anulat 450 de zboruri din cauza zăpezii și a vremii foarte reci, informează Reuters. Perturbarea activității de pe Schiphol a început din weekendul 2-4 ianuarie, din cauza înghețului și zăpezii. Un cod galben de vreme rea a fost emis pentru întregul teritoriu al […]
Cotaţiile la aur şi argint au crescut, în urma capturării liderului venezuelean Nicolas Maduro de către SUA, transmite Bloomberg, citată de Agerpres. Pe piaţa spot, cotaţia aurului a crescut luni cu până la 2,1%, depăşind 4.420 dolari pe pe uncie, în timp ce argintul a câştigat aproape 5%. Scumpirea aurului vine după ce metalul preţios […]
Tineri din medii defavorizate pot obține finanțarea costurilor școlii de șoferi prin programul Permis pentru viitor, organizat pe bază de concurs de proiecte. Solicitările de finanțare se depun online sau prin poștă până în 27 ianuarie 2026, potrivit ClujToday.ro. Prin programul Permis pentru viitor, ajuns la cea de-a 11-a ediție, Fundația pentru Comunitate acordă finanțare […]
CFR Cluj este pe cale să se despartă de un alt fotbalist de valoare, după Emerllahu și Munteanu # ViaCluj
Mijlocașul de origine kosovară Meriton Korenica a intrat în atenția americanilor de la DC United, echipa care l-a transferat și pe Louis Munteanu. Americanii ar fi oferit suma de patru milioane de euro pentru a-și asigura serviciile mijlocașului. De asemenea, a mai fost făcută o ofertă, în valoare de două milioane de euro, de Apollon Limassol. […]
Prestigiosul cotidian The Times, cel mai vechi ziar din Marea Britanie, împreună cu redacția săptămânalului afiliat, The Sunday Times, au realizat un ghid de călătorie prin care recomandă cititorilor 51 de destinații de excelență în anul 2026. Printre destinațiile recomandate se numără și Via Transilvanica, potrivit Transylvania Today. Jurnaliștii britanici au alcătuit acest ghid de […]
Distribuție Energie Electrică Romania (DEER) a transmis noi informații, sâmbătă, 3 ianuarie după amiază, despre situația creată de condițiile meteo extreme din ultimele ore și anume cod portocaliu și galben de intensificări ale vântului, viscol, strat de zăpadă, polei. Astfel, față de raportarea anterioară, când în județul Cluj erau afectate 19 localități, numărul a crescut la […]
La 1.700 de ani de la Conciliul Ecumenic de la Niceea-Constantinopole, în care a fost definit Crezul, există speranțe că unitatea creștinilor poate fi regăsită. Vizita Papei Leon al XIV-lea în Turcia și în Liban, precum și relațiile mai mult decât cordiale dintre Suveranul Pontif și Patriarhul Ecumenic al Constantinopolelui, Bartolomeu I, îndreptățesc acest speranțe, […]
Consiliul Județean Cluj informează participanții la trafic în legătură cu faptul că, în cursul dimineții zilei de sâmbătă, 3 ianuarie, pe raza județului Cluj nu există drumuri județene blocate traficului rutier. În același timp, însă, din cauza căderilor de zăpadă abundente înregistrate în ultimele 24 de ore și a temperaturilor sub zero grade Celsius, pe […]
Mamă și copil, răpiți cu mașina la Cluj – Poliția a reținut doi suspecți pentru lipsire de libertate # ViaCluj
O tânără de 24 de ani din Cluj-Napoca și copilul ei de aproximativ un an au fost luați cu forța și transportați într-un autoturism, în urma unui conflict cu fostul concubin. Polițiștii clujeni au intervenit de urgență la incidentul care a avut loc la începutul lunii decembrie 2025. Doi dintre suspecți, un bărbat de 27 […]
Meteorologii avertizează că vremea rea continuă cel puţin până luni seară, fiind aşteptate ninsori, polei, dar şi viscol în zonele montane. La munte stratul nou de zăpadă poate ajunge la 50 de centimetri, iar în Transilvania şi Maramureş la 15 centimetri. Meteorologii au emis, sâmbătă, o nouă informare, valabilă până luni, la ora 20.00. "Temporar […]
Tentativă de înșelăciune: persoane necunoscute au copiat identitatea Bursei de Valori București # ViaCluj
Un nou tip de înșelăciune on-line a apărut în aceste zile. Infractori, deocamdată necunoscuți, au copiat identitatea Bursei de Valori București și încearcă să păcălească diferite persoane să le ofere date sensibile, sub pretextul că ar urma să extragă dividende în valoare de 23.000 de lei. "Bursa de Valori București (BVB) dorește să informeze publicul larg […]
Luna ianuarie este dedicată, la nivel internațional, conștientizării cancerului de col uterin, o afecțiune care, deși poate fi prevenită și depistată precoce, continuă să aibă un impact major în România. În acest context, U-BT Cluj-Napoca se alătură campaniei de informare și prevenție cu privire la infecția cu HPV (Human Papillomavirus), una dintre principalele cauze ale acestei […]
The Cureators – O nouă galerie din Cluj va crea o punte culturală între Europa și Statele Unite # ViaCluj
Arta românească, de la Cluj-Napoca la New York. Doi medici români deschid una dintre cele mai mari galerii de artă independentă din țară și lansează The Cureators, un proiect cu extensie internațională. Proiectul cultural își propune să creeze o punte activă între scena
Atacantul echipei naționale, Louis Munteanu, va juca din 2026 în campionatul de fotbal al Statelor Unite ale Americii (SUA). El a semnat cu echipa DC United, din capitala SUA, Washington. potrivit SportinCluj.ro. Suma pentru care a fost realizat transferul nu a fost dezvăluită, însă presa din București susține că ar fi vorba de cea mai […] The post Louis Munteanu va juca în Statele Unite ale Americii appeared first on ViaClujTV.
Una dintre cele mai surprinzătoare apariții editoriale de la finalul anului 2025 este volumul ”Farmecul Ținuturilor Sălbatice”, scris de dr. Paul Prodan. De data aceasta, cunoscutul medic nu își pune în valoare calitățile care l-au transformat într-unul dintre cei mai apreciați medici stomatologi, ci sensibilitatea sa față de natura sălbatică. Cu mult talent literar și […] The post Farmecul Ținuturilor Sălbatice, cartea care descrie frumusețea României neatinse de om appeared first on ViaClujTV.
Andrea Chiș, fosta judecătoare care a vorbit în documentarul Recorder, a demisionat de la Facultatea de Drept a UBB Cluj # ViaCluj
Fosta judecătoare și fostă membră CSM, Andrea Chiș, a demisionat din funcția de cadru didactic al Facultății de Drept din cadrul Universității Babeș-Bolyai Cluj-Napoca. Fostă membră în cadrul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), Andrea Chiș printre puținii oameni din justiția autohtonă care au vorbit cu curaj, fără anonimat, în documentarul Recorder în investigația intitulată „Justiție […] The post Andrea Chiș, fosta judecătoare care a vorbit în documentarul Recorder, a demisionat de la Facultatea de Drept a UBB Cluj appeared first on ViaClujTV.
Pompierii din cadrul Detașamentului Huedin au intervenit în noaptea de 1 spre 2 ianuarie, la un accident rutier petrecut între localitățile Viștea și Gârbău. Este vorba de un autoturism care s-a răsturnat în afara părții carosabile. „Din fericire, nu au existat victime încarcerate, însă au primit îngrijiri medicale la fața locului 5 persoane. Mai exact, […] The post Mașină răsturnată între Viștea și Gârbău – Cinci persoane au fost transportate la spital appeared first on ViaClujTV.
Anul acesta, Paștele Ortodox va fi prăznuit pe 12 aprilie, iar Paștele Catolic va putea fi sărbătorit cu o săptămână mai devreme, mai exact duminică, 5 aprilie 2026. Paștele ortodox este sărbătorit în fiecare an în prima duminică ce urmează Lunii pline de după echinocțiul de primăvară. Paștele Ortodox până în 2030: Paștele Ortodox 2026 […] The post Când va fi sărbătorit Paștele Ortodox și cel Catolic în 2026 appeared first on ViaClujTV.
Clujenii au sărbătorit trecerea dintre ani în centrul orașului. Concerte live, spectacol de drone și lumini au marcat trecerea în 2026. Programul ultimei zile a anului 2025 a fost deschis de două trupe clujene: grupul vocal de pop-operă Anatholis, urmat de trupa Hara. La ora 00:00, în Piața Unirii a avut loc un impresionant spectacol de drone […] The post FOTO Revelionul 2026 la Cluj-Napoca – Spectacol de drone și lumini în Piața Unirii appeared first on ViaClujTV.
Conform Codului muncii (art. 139), în 2026 vor fi 16 zile nelucrătoare distincte; în unele prezentări apare cifra „17”, deoarece 1 iunie coincide cu Ziua Copilului și a doua zi de Rusalii, iar cele două sărbători se suprapun în aceeași zi. Dintre sărbătorile legale, cinci pică în weekend și, astfel, nu aduc zile libere suplimentare […] The post Zile libere 2026: Ce sărbători se suprapun și câte pică în weekend – Vezi calendarul appeared first on ViaClujTV.
Compania de Apă „Someș” s.a. anunță noile prețuri pentru apa potailă de la 1 ianuarie 2026. Tarifele vor fi aplicate în zonele deservite din județele Cluj, Sălaj și Mureș. Preț apă potabilă: 7,86 lei/mc inclusiv TVA (11%) Tarif canalizare-epurare: 8,34 lei/mc inclusiv TVA (11%) Ultima scumpire a avut loc la 1 august: Preț apă potabilă: 6,64 lei/mc […] The post Tarife noi pentru apa potabilă de la 1 ianuarie 2026 în județul Cluj appeared first on ViaClujTV.
Polițiștii din cadrul Compartimentului Rutier Gherla au intervenit luni, 29 decembrie, pe DN1C în localitatea Livada, după ce un autovehicul a fost detectat cu viteza mult peste limitele legale. Mașina era condusă chiar de un șofer începător. „Se pare că bucuria obținerii permisului poate fi greu de ținut sub control. Un tânăr de 20 de […] The post Tânăr de 20 de ani detectat la volan cu 140 km/oră într-o localitate din județul Cluj appeared first on ViaClujTV.
La Cluj-Napoca au fost organizate pentru prima dată în țară ateliere gratuite de autoapărare pentru doamne și domnișoare, un demers concret pentru creșterea siguranței femeilor și consolidarea mesajului de toleranță zero față de violența de gen. Cursurile oferă instrumente practice de protecție și încredere în propria siguranță pentru fete și femei. Doamna prefect Maria Forna […] The post Cursuri gratute de autoapărare pentru femei, o premieră națională pornită de la Cluj appeared first on ViaClujTV.
Cutremurătoarea mărturie a lui Severin Molodeanu, eroul român din Bucovina, torturat cu bestialitate de ruși # ViaCluj
Una dintre cele mai cutremurătoare mărturii ale bestialității cotropitorilor ruși, care duc de aproape patru ani un război de agresiune în Ucraina, este cea a eroului român Severin Molodeanu. Este vorba de un tânăr român din Bucovina de Nord, dintr-un sat din apropierea Cernăuțiului, satul Hreațca, ce s-a înrolat în armata ucraineană ca să își […] The post Cutremurătoarea mărturie a lui Severin Molodeanu, eroul român din Bucovina, torturat cu bestialitate de ruși appeared first on ViaClujTV.
Campioana României la baschet masculin, U-BT Cluj, a obținut o victorie dramatică pe teren propriu împotriva polonezilor de la Slask Wroclaw. Scorul final al partidei a fost de 94-92. Coșul care a adus victoria clujenilor a fost înscris în penultima secundă a partidei, potrivit SportinCluj.ro. La meci au asistat peste 4.000 de suporteri, potrivit ClujToday.ro. […] The post Victorie dramatică a U-BT Cluj împotriva Slask Wroclaw appeared first on ViaClujTV.
Piața imobiliară din Cluj-Napoca va continua să crească și în 2026. Unii specialiști în domeniu spun că, în orizontul anului 2030, este posibil ca prețul mediu pe metrul pătrat construit să ajungă la 6.000 de euro în cartierele mai scumpe. Deja, Clujul este cea mai scumpă piață imobiliară din România. Anul 2025 a adus noi […] The post Perspective: Piața imobiliară din Cluj va continua să crească în 2026 appeared first on ViaClujTV.
Penultima zi a acestui an a adus vizita prim-miniștrilor României, Ilie Bolojan, și Regatului Țărilor de Jos, Dick Schoof, în Baza Aeriană 71 din Câmpia Turzii. În această bază aeriană se află militari români, olandezi și americani, potrivit ClujToday.ro. ”Vizita a oferit prilejul organizării consultărilor bilaterale privind situația de securitate din regiune și cooperarea în […] The post Cum s-a desfășurat vizita prim-miniștrilor României și Țărilor de Jos la Câmpia Turzii appeared first on ViaClujTV.
Brandul Nobila Casa, unul dintre cei mai importanți jucători din domeniul decorațiunilor și amenajărilor interioare, a ajuns la un moment de răscruce. După mai mult de un sfert de secol de creștere pe piața internă, acest brand ar putea face în 2026 primii pași pe drumul expansiunii pe piața internațională, dezvăluie CEO-ul companiei care deține […] The post Ágnes Gundisch: ”2026 va fi anul expansiunii internaționale pentru Nobila Casa!” appeared first on ViaClujTV.
O organizație neguvernamentală dorește să dea în judecată Ministerul Educației și Cercetării dintr-un motiv mai puțin obișnuit. Reprezentanții organizației intenționează să solicite ministerului să aloce 60 de miliarde de lei pentru finanțarea cercetării științifice. Concret, Planul Național de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2022–2027 (PNCDI IV), un document strategic care prevede investiții de până la 60 […] The post Ministerul Educației și Cercetării, dat în judecată pentru 60 de miliarde de lei! appeared first on ViaClujTV.
Accident rutier Izvoru Crișului DN1 E60. Pompierii din cadrul Detașamentului Huedin au intervenit noaptea trecută la un accident rutier produs pe DN1 E60, pe raza localității Izvoru Crișului. Apelul la 112 a fost făcut în jurul orei 03:40, iar la fața locului au fost trimise o autospecială dotată cu modul de descarcerare și o ambulanță […] The post Accident rutier în Izvoru Crișului – O mașină s-a răsturnat în afara carosabilului appeared first on ViaClujTV.
Ilie Bolojan vizită oficială Cluj. Guvernul a anunțat că prim-ministrul Ilie Bolojan va ajunge marți, 30 decembrie 2025, în județul Cluj, alături de o delegație din care fac parte ministrul Apărării și locțiitorul șefului Statului Major al Apărării. Începând cu ora 11:30, premierul României, Ilie Bolojan, și Prim-ministrul Regatului Țărilor de Jos, Dick Schoof, vor […] The post Ilie Bolojan, în vizită oficială la Cluj alături de premierul Olandei appeared first on ViaClujTV.
Restricții de circulație de Revelion la Cluj-Napoca – Străzile închise în noaptea dintre ani # ViaCluj
Restricții circulație Revelion Cluj-Napoca 2026. Mai multe străzi din centrul municipiului Cluj-Napoca vor fi închise temporar circulației auto în noaptea dintre ani, a anunțat Primăria. Șoferii care intenționează să circule prin oraș de Revelion trebuie să țină cont de noile măsuri. Autoritățile locale au instituit restricții de circulație pe durata manifestărilor publice organizate cu ocazia […] The post Restricții de circulație de Revelion la Cluj-Napoca – Străzile închise în noaptea dintre ani appeared first on ViaClujTV.
Una dintre prioritățile conducerii Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca (USAMV) va fi continuarea procesului de internaționalizare. Universitatea clujeană a reușit să facă față cu succes provocărilor, mai ales financiare, aduse de anul 2025, iar în 2026 va pune accentul pe ceea ce înseamnă progresul în ranking-urile internaționale, să atragă noi studenți […] The post Cornel Cătoi: USAMV va continua procesul de internaționalizare în 2026 appeared first on ViaClujTV.
Aeroportul Internațional Cluj investește 55,5 milioane lei într-un parc fotovoltaic pentru independență energetică # ViaCluj
Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj, aflat în subordinea Consiliului Județean Cluj, a semnat pe 23 decembrie 2025 Contractul de Finanțare nr. 8 cu Ministerul Transporturilor și Infrastructurii pentru realizarea proiectului „Parc fotovoltaic”. Investiția are o valoare totală de 55,55 milioane lei și este finanțată prin Fondul pentru Modernizare al Uniunii Europene, în cadrul Programului cheie […] The post Aeroportul Internațional Cluj investește 55,5 milioane lei într-un parc fotovoltaic pentru independență energetică appeared first on ViaClujTV.
Mai multe localități din județul Cluj au rămas fără curent electric din cauza unor avarii în rețea # ViaCluj
Mai multe localități din județul Cluj sunt în prezent nealimentate cu energie electrică, ca urmare a unor avarii apărute în rețea. Potrivit datelor transmise de Distribuție Energie Electrică România (D.E.E.R.), sunt afectate șase localități: Buscat, Muntele Mare, Valea Ierii, Apahida, Sânnicoară și Lara. Totodată, în urma producerii unei avarii, Apahida și Sânnicoară sunt în continuare […] The post Mai multe localități din județul Cluj au rămas fără curent electric din cauza unor avarii în rețea appeared first on ViaClujTV.
O sesizare privind dispariția unei persoane s-a transformat într-o intervenție dramatică pentru polițiștii din Cluj. Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Cluj, la data de 28 decembrie, în jurul orei 10:00, polițiștii din cadrul Secției 5 Poliție Rurală Dej au descoperit trupul neînsuflețit al unui tânăr de 25 de ani într-o pădure din […] The post Un tânăr de 25 de ani găsit fără viață într-o pădure din județul Cluj appeared first on ViaClujTV.
