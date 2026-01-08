Theodor Stolojan la RFI: Coteria transpolitică a întârziat nepermis de mult reformele

16:20

Peste 98% dintre judecători „au răspuns că au resimțit în ultimul an o campanie publică împotriva justiției”, iar problema principală pe care au identificat-o este volumul foarte mare de muncă, potrivit chestionarului CSM. Rezultatele preliminare ale chestionarului au fost publicate în aceeași zi cu prima reuniune a grupului de lucru pentru reforma justiției la care a participat și organizația Declic. Care au fost principalele propuneri și cât de relevantă este analiza CSM, a explicat la RFI Roxana Pencea Brădățan, coordonator programe Declic.