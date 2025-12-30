O aniversare tristă: abdicarea forțată și ilegală a Regelui Mihai

21:40

Ministrul Educației, Daniel David, și-a dat demisia din Guvernul României. "Motivația retragerii mele prin demisie este simplă și nu trebuie construite motivații ascunse în jurul acesteia: niciodată nu am vizat o carieră politică, ci am acceptat temporar funcția de demnitate publică de ministru, pentru a ajuta țara și sistemul nostru de educație-cercetare în situațiile de criză pe care le-au traversat. Iar de data aceasta, decizia mea de retragere este definitivă!", a scris pe blogul personal ministrul Educației.