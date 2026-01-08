Risipa alimentară în scădere la Iași!

12:30

Meteorologii anunţă că, până sâmbătă, vor fi ninsori la munte, în Banat, Crişana, Maramureş, Transilvania, nordul şi centrul Moldovei, dar şi precipitaţii mixte şi ploi în celelalte regiuni. De asemenea, vântul va avea intensificări în sudul, centrul şi estul ţării, fiind emise avertizări Cod portocaliu şi Cod galben de ninsori si viscol. Din joi seara, vremea se va răci accentuat şi va deveni geroasă, în Banat, Crişana, Maramureş, Transilvania şi la munte minimele urmând să fie între -15 şi -10 grade. Şi în Bucureşti, vremea se va răci şi sunt aşteptate ninsori.