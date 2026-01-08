Risipa alimentară în scădere la Iași!
RFI, 8 ianuarie 2026 12:30
Ieșenii au fost mai cumpătați și de sărbători, au aruncat cu 20% mai puține alimente față de anii trecuți, conform statisticilor serviciului de salubritate din Iași. Cu toate acestea, potrivit managerului Salubris, Cătălin Neculau, alimentele conduc în topul risipei, mai ales fructe și legume.
Acum 30 minute
12:30
12:30
Meteorologii anunţă că, până sâmbătă, vor fi ninsori la munte, în Banat, Crişana, Maramureş, Transilvania, nordul şi centrul Moldovei, dar şi precipitaţii mixte şi ploi în celelalte regiuni. De asemenea, vântul va avea intensificări în sudul, centrul şi estul ţării, fiind emise avertizări Cod portocaliu şi Cod galben de ninsori si viscol. Din joi seara, vremea se va răci accentuat şi va deveni geroasă, în Banat, Crişana, Maramureş, Transilvania şi la munte minimele urmând să fie între -15 şi -10 grade. Şi în Bucureşti, vremea se va răci şi sunt aşteptate ninsori.
Acum 2 ore
11:00
România își va pierde credibilitatea pe piețele internaționale, dacă nu reduce deficitul bugetar în 2026, spune la RFI fostul premier Theodor Stolojan. El critică de asemenea ”coteria transpolitică” ce blochează reforma administrației publice.
Acum 4 ore
10:20
Reforma administrației s-a împotmolit, în special din cauza opoziției PSD. Afirmația a fost făcută la RFI de fostul premier Theodor Stolojan, care atrage atenția că Executivul va avea o misiune cumplit de grea în anul 2026. ”Greul de-abia acum începe”, afirmă el.
08:50
Pentru locuințe, cetățenii municipiului Iași vor plăti un impozit aproape dublu față de anul 2025. În ceea ce privește parcul auto, regulile se schimbă: cu cât norma de poluare este mai redusă, cu atât impozitele sunt mai mici. Consilierii locali din Iași au decis, de asemenea, ca tarifele de intrare la ștrand pentru copiii sub 7 ani să rămână nemodificate (3 lei), iar solariile și serele să fie scutite de taxe.
Acum 6 ore
08:00
Orice creștere de taxe și impozite este neplăcută și dureroasă. Dar poate e momentul să-i impuneți primarului vostru ce să facă cu dările voastre (Republica) # RFI
„Nicușor Dan, data viitoare când ești la Paris, du-te la Airbus și cumpără un avion prezidențial. Ne facem de râs” (HotNews) - SRI a evitat să explice cum va interveni legal în procesul luptei împotriva corupției, conform noii Strategii de Apărare a Țării. Procuror: ar trebui schimbată legea de funcționare a serviciului (Libertatea) - Val de îmbolnăviri așteptat în următoarele zile: „Presiunea pe cabinetele medicale va fi uriașă” (Adevărul)
Mai mult de 2 zile în urmă
11:40
Meteorologii anunţă ninsori, strat de zăpadă, intensificări ale vântului, ger în mai mult de jumătate de ţară, până vineri dimineaţă # RFI
Mai mult de jumătate de ţară este afectată de marţi până vineri dimineaţă de ninsori, strat de zăpadă, intensificări ale vântului şi ger, conform anunţului Administraţiei Naţionale de Meteorologie.
11:00
Curtea de Apel București, reacție la materialul Recorder : Termenele de prescripţie erau deja împlinite anterior datei înregistrării cauzei # RFI
Reprezentanţii Curţii de Apel Bucureşti afirmă, că analiza dosarelor de corupţie din ultimii trei ani arată că termenele de prescripţie erau deja împlinite anterior datei înregistrării cauzei la CAB sau au intervenit imediat după ce dosarul a intrat pe rolul CAB. Magistraţii apreciază că pasivitatea legislativului şi durata urmării penale sunt cauzele prescrierii.
5 ianuarie 2026
12:00
Suprasolicitarea psihică generată de expunerea continuă la reclame și comparații sociale transformă sărbătorile într-o presiune emoțională și într-un test al „fericirii obligatorii”, spune într-un interviu pentru RFI psihologul ieșean Cristina Danilov.
10:50
Sergiu Mișcoiu: Operațiunea SUA din Venezuela, o invitație pentru alte țări, față de state mai slabe # RFI
Intervenția americană în Venezuela este o invitație pentru alte țări puternice să procedeze la fel în diverse părți ale globului. Iată ce spune la RFI Sergiu Mișcoiu, profesor la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. El crede de asemenea că Uniunea Europeană este într-o situație dificilă, pentru că nu-și permite să-l critice pe președintele SUA, Donald Trump.
09:50
Dublă măsură la Curtea de Apel București: dosarele avocatei AUR, luate peste rând la fixarea termenului de judecată (G4media) # RFI
Efectul „M-a sunat Lia”: val de procese-blitzkrieg împotriva Guvernului la Curtea de Apel București, din partea unei avocate AUR, cu termene fixate de pe o zi pe alta, ceea ce a provocat și o reacție din partea Curții de Apel, scrie g4media.ro.
4 ianuarie 2026
12:20
Scutiri de gărzi la SJU Constanța | "Nu poţi avea lombosciatică doar într-un spital public, dar să poţi face fără probleme activitate medicală în altă parte" (ministrul Sănătății) # RFI
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunță că va trimite Corpul de Control al MS la Spitalul Judeţean Constanţa şi va solicita, în paralel, Comisiei de Medicină a Muncii reevaluarea medicală a scutirilor de gardă. Măsura vine în urma declaraţiilor managerului unităţii sanitare conform cărora 70% din personalul medical al spitalului nu face gărzi.
11:50
Cetăţeanul român care fusese dat dispărut în urma incendiului din staţiunea elveţiană Crans-Montana este decedat, a anunţat, duminică, Ministerul Afacerilor Externe.
3 ianuarie 2026
15:10
Trei vulpi au fost surprise de camerele de supraveghere ale Muzeului Naţional de Istorie Naturală ”Grigore Antipa”, din Capitală. Imaginile au fost făcute publice de reprezentanţii muzeului, care privesc evenimentul ca pe o oportunitate de educaţie ştiinţifică privind biodiversitatea urbană.
2 ianuarie 2026
14:10
O avalanșă de mari dimensiuni a fost declanșată vineri în zona Bâlea Lac din Munții Făgăraș, după ce doi schiori au provocat accidental desprinderea masei de zăpadă.Potrivit unui comunicat transmis de Salvamont Sibiu, incidentul s-a produs într-o zonă cunoscută pentru riscul ridicat de avalanșă.
10:50
Centrul pentru refugiați ucraineni din Iași s-a închis după mai bine de trei ani de activitate. Coordonatorul instituției, Mihaela Munteanu, a explicat că decizia a fost luată sub presiunea lipsei resurselor materiale. Organizațiile internaționale și-au redirecționat fondurile direct către oamenii din Ucraina care trăiesc printre dărâmături, fără surse de hrană
1 ianuarie 2026
14:00
Preşedintele Nicuşor Dan a transmis, joi, un mesaj de condoleanţe şi de încurajare familiilor după tragedia din Crans-Montana, unde zeci de vieți au fost curmate după o explozie urmată de un incendiu, într-un bar din stațiune, Aproximativ o sută de persoane au fost rănite.
31 decembrie 2025
13:50
Anul 2026 se anunță unul al muzicii rock în România. Trupe cunoscute, unele adevărate legende ale genului, vor urca pe scenă.
11:10
Cei patru judecători care boicotează ședințele Curții Constituționale (CCR) pe tema pensiilor pentru magistrați ar trebui să răspundă penal, spune la RFI deputatul USR Emanuel Ungureanu. CCR a amânat de trei ori până acum decizia pe tema pensiilor pentru magistrați, după ce cei patru judecători propuși de PSD au lipsit de la dezbateri.
10:40
Mesajul de final de an al premierului Ilie Bolojan este ușor exagerat, spune la RFI deputatul USR Emanuel Ungureanu. Asta după ce șeful Executivului a anunțat că România încheie anul cu un deficit bugetar sub 8,4%. Dacă ținem sub control cheltuielile, nu mai creștem alte taxe sau impozite, a afirmat el. Premierul le-a mulțumit de asemenea românilor pentru sacrificiile făcute.
10:10
Măsura vizează concediile medicale care vor fi eliberate în perioada 1 februarie 2026 – 31 decembrie 2027. Decizia a fost luată ieri, printr-o Ordonanță de Urgență aprobată în ultima ședință de guvern din 2025.
10:10
Decizia Guvernului legată de concediile medicale este aberantă. Iată ce spune la RFI deputatul USR Emanuel Ungureanu, după ce Cabinetul Bolojan a decis că românii nu vor mai avea plătită prima zi a concediului medical, în perioada februarie 2026-decembrie 2027.
09:10
Ministrul delegat pe lângă ministrul Forțelor armate și al veteranilor din Franța, Alice Rufo vizitează marți și miercuri militarii francezi dislocați în baza militară de la Cincu, din județul Brașov, se arată într-o notă de presă a Ambasadei Franței la București.
09:00
România se alătură mecanismului american PURL pentru sprijinirea apărării Ucrainei. Alocă 50 de milioane de euro # RFI
Ministerul Afacerilor Externe anunță că România se alătură mecanismului american PURL pentru sprijinirea apărării Ucrainei și alocă în acest sens 50 de milioane de euro.
30 decembrie 2025
20:20
Premierul Ilie Bolojan, după ședința de Guvern: Mulțumesc tuturor românilor pentru sacrificiile făcute # RFI
"Am avut în această seară o ultimă ședință de Guvern din anul acesta și după 6 luni de guvernare și la final de an se cuvine să fac câteva aprecieri.. (...)Am abordat problema pensiilor magistraților, unde valoarea pensiei și vârsta de pensionare erau văzute ca nedreptăți. Așteptăm decizia CCR în perioada următoare.", a declarat marți seară, la finalul ședinței de Guvern, premierul Ilie Bolojan. El le-a mulțumit românilor pentru " sacrificiile făcute".
14:40
Românii sunt invitați să intre în noul an pe ritmuri de muzică de petrecere, dance, pop sau rock. Primăriile din mai multe orașe ale țării organizează de Revelion spectacole în aer liber și show-uri de lumini și lasere.
14:30
Proiect de lege pentru eliminarea pensiilor speciale ale aleșilor locali, în consultare publică # RFI
O propunere legislativă pentru eliminarea pensiilor speciale ale primarilor, viceprimarilor, preşedinţilor şi vicepreşedinţilor de consilii judeţene se află în consultare publică la Camera Deputaţilor până la sfârşitul lunii ianuarie, transmite Agerpres. Potrivit celor 2 deputați USR care au inițiat propunerea, abrogarea pensiilor speciale pentru aleșii locali este „o acţiune necesară şi urgentă".
12:30
La 30 decembrie 1947 comuniștii români, sprijiniți de ocupanții militari sovietici, au impus Regelui Mihai prin amenințare semnarea unui act de abdicare și au proclamat Republica Populară Română, prin încălcarea Constituției în vigoare la acea dată.
11:00
Miza adevărată a boicotului de la CCR: Când și-au dat seama cei patru judecători susținuți de PSD că sunt în minoritate și ce au decis (Hotnews.ro) # RFI
Cei patru judecători constituționali care au boicotat ședințele de duminică și de luni ale Curții referitoare la pensiile magistraților și-au argumentat decizia prin faptul că Guvernul ar fi trebuit să clarifice în mod public că noul act normativ „va abroga pensiile de serviciu ale magistraților”. Cum se traduce acest lucru?
10:30
Situația de la Curtea Constituțională este de neimaginat, blocajul de la CCR nu are suport, nici logic, nici moral, spune la RFI liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu. Cei patru judecători propuși de PSD boicotează ședințele CCR legate de legea pensiilor speciale pentru magistrați.
09:50
Sătui să stea cu orele în trafic, oamenii de afaceri din Iași finanțează studiul de prefezabilitate pentru primul monorail din România. Inițiativa aparține grupului de acțiune civică #HaiCăSePoate iar costurile se ridică la 218.000 euro fără TVA. Contractul cu firma care va realiza această analiză se va semna pe 24 ianuarie.
08:30
Ministerul Finanțelor a publicat datele privind situația bugetului de stat pe primele 11 luni ale anului. Execuția bugetară era așteptată pentru a răspunde la două teme importante și anume: în ce măsură se văd rezultatele deciziilor luate de guvern în această vară și, implicit, dacă există progrese în ceea ce privește reducerea deficitului bugetar. Răspunsul este „da” la ambele întrebări.
29 decembrie 2025
18:40
Ministrul Sănătății anunță că stomatologia va fi dezvoltată și finanțată de stat în spitalele publice # RFI
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă că a pus în transparenţă decizională, luni, Ordinul de ministru care asigură, pentru prima dată în România, un mecanism public clar şi predictibil de finanţare pentru tratamente stomatologice în sistemul public: AP-STOMA
17:00
Prima reacție a celor 4 judecători care au lipsit de la ședința CCR privind pensiile magistraților # RFI
Judecătorii CCR Cristian Deliorga, Gheorghe Stan, Bogdan Licu şi Mihai Busuioc au dat publicităţii luni un comunicat în care explică motivele pentru care au lipsit de la şedinţa CCR în care urma să se dezbată sesizarea privind pensiile magistraţilor. Aceştia menţionează, printre altele, că absenţa de la şedinţa din 29 decembrie „nu a însemnat un blocaj al activităţii Curţii, ci o decizie legată de respectarea regulilor de funcţionare şi a cadrului legal care guvernează activitatea CCR”.
14:00
Radu Marinescu spune că nu a primit o solicitare pentru vreun studiu de impact şi că judecătorii CCR au toate instrumentele necesare pentru a se pronunţa asupra constituţionalităţii legii # RFI
Ministrul Judtiţiei, Radu Marinescu, a declarat, luni, după ce Curtea Constituţională a amânat din nou decizia în cazul pensiilor magistraţilor, că nu a primit nicio solicitare pentru vreun studiu de impact şi a precizat că judecătorii CCR au „toate instrumentele necesare” pentru a se pronunţa asupra constituţionalităţii legii.
12:40
Mircea Abrudean: Amânările repetate ale deciziei CCR privind reforma pensiilor nu pot deveni o strategie de blocaj # RFI
Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, declară luni că amânările repetate ale deciziei CCR privind reforma pensiilor nu pot deveni o strategie de blocaj. El precizează că reforma pensiilor înseamnă sfârşitul privilegiilor, iar asta probabil deranjează şi nu pot permite jocuri politice, mai ales cu o miză atât de importantă. Abrudean mai spune că premierul Ilie Bolojan nu va ceda în faţa presiunilor şi nici Partidul Naţional Liberal nu o va face.
12:40
Ovidiu Voicu: În spatele amânării de la CCR privind pensiile magistraților e de fapt o negociere # RFI
În spatele amânărilor repetate de la Curtea Constituțională privind legea pensiilor pentru magistrați se află o posibilă negociere politică. Iată ce spune la RFI directorul executiv al Centrului pentru Inovare Publică, Ovidiu Voicu, după ce judecătorii CCR au amânat pentru a treia oară decizia pe tema documentului asumat de Guvernul Bolojan.
12:00
Fonduri europene pentru Muzeul de Sit Arheologic de la Cucuteni, Iași. Construit în anii '80, domul care adăpostește unul dintre mormintele tumulare princiare geto-dacice din secolul al IV-lea î.Hr. a fost practic lăsat să se degradeze. Acum, acesta va fi modernizat și semnalizat corespunzător, astfel încât turiștii să nu se mai rătăcească pe câmp în căutarea muzeului.
10:40
Elena Calistru la RFI: Nu există voința politică de a rezolva problema pensiilor magistraților # RFI
Amânarea repetată a deciziei pe tema pensiilor magistraților de către Curtea Constituțională (CCR) arată că nu există voință politică reală pentru rezolvarea problemei. Iată ce spune la RFI președinta organizației Funky Citizens, Elena Calistru, în ziua în care judecătorii CCR ar urma să se pronunțe asupra legii asumate de Guvernul Bolojan.
09:50
"Băi, a dispărut locomotiva!", îmi spune siderată soția, după ce am așteptat zeci de minute în trenul staționat în Gara de Nord din București, așteptând să plecăm odată spre Bacău. Era Ajunul Crăciunului.
09:00
Partidul stat are o problemă. În premieră, după trei decenii, social democrații au pierdut majoritatea în Curtea Constituțională, întreaga arhitectură a statului, fluxurile de exercitare a influenței și privilegiile elitei politice fiind în pericol din perspectiva regimului instituit după 1990, notează SpotMedia.
08:20
Anul 2026 vine cu o serie de așteptări previzibile pentru economia românească. Prima dintre ele este că va continua consolidarea fiscală. Reducerea deficitului bugetar este departe de a fi aproape de final.
28 decembrie 2025
18:40
Autorităţile din judeţul Gorj anunţă că drumul naţional 67C – Transalpina a fost închis, duminică seară, începând cu ora 18:00, din cauza viscolului puternic care reduce vizibilitatea aproape complet şi face ca circulaţia pe acest tronson să nu mai fie una sigură.
18:30
Incendiu în Capitală | Comisarii Gărzii de Mediu anunţă că nu există depăşiri semnificative ale valorilor de particule în suspensie # RFI
Comisarii Gărzii de Mediu anunţă că, până în prezent, datele înregistrate de staţiile fixe din apropierea incendiului din sectorul 6 al Capitalei nu indică depăşiri semnificative ale valorilor de particule în suspensie. Totodată, autorităţile de mediu informează că în zona incendiului a fost amplasat un autolaborator mobil.
15:30
București | Incendiu puternic la un depozit din sectorul 6. A fost emis mesaj RO-Alert, ministrul Sănătății recomandă evitarea zonei # RFI
Un puternic incendiu a izbucnit duminică la un depozit de materiale sanitare, mase plastice şi alte materiale combustibile, situat pe bulevardul Iuliu Maniu, din Sectorul 6 al Capitalei. Intervin 24 autospeciale de stingere dar și roboţi pentru stingerea focului, având în vedere pericolul de prăbuşire a elementelor de structura ale construcţiei, precum şi a produselor depozitate în stive. Ministrul Sănătății recomandă populației să evite zona.
15:10
Curtea Constituţională a amânat pentru luni decizia referitoare la Legea pensiilor magistraţilor, care modifică modul în care este stabilit cuantumul pensiei, precum şi condiţiile de pensionare. Aceasta este a doua amânare a deciziei.
27 decembrie 2025
19:20
Oana Țoiu, după atacurile Rusiei asupra Kievului: „În timp ce liderii din SUA, UE și Ucraina lucrează pentru pace, Moscova răspunde prin a ucide și teroriza femei, copii și familii întregi” # RFI
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a transmis un mesaj de solidaritate față de Ucraina, în contextul atacurilor lansate de forțele ruse asupra Kievului, pe care le-a descris drept „o campanie de teroare împotriva populației civile”.
14:40
"Frunză verde de frifoi, preşedintele-i la noi!". Președintele Nicușor Dan, sărbători în satul bunicilor (video) # RFI
Preşedintele Nocuşor Dan petrece sărbătorilor alături de familie în judeţul Braşov, dar şi în satul bunicilor săi, Ileni, unde a vizitat muzeul alături de fiinca sa. ”Frunză verde de frifoi, preşedintele-i la noi!”, i-au cântat localnicii președintelui Nicușor Dan.
14:10
Vânt puternic pe Valea Pahovei | Copaci căzuți în Sinaia şi Buşteni. Instalaţiile de transport pe cablu, oprite # RFI
Vântul puternic a provocat din nou pagube, sâmbătă, în staţiunea Sinaia, unde din cauza rafalelor, mai mulţi copaci au fost doborîți. De asemenea, în staţiunea Buşteni, mai mulți arbori au fost dezrădăcinaţi. Este a doua zi cu furtună pe Valea Prahovei, după ce vineri vijelia a rupt stâlpi din beton care susţineau cablurile de electricitate şi copaci la Sinaia.
26 decembrie 2025
11:30
Vânt şi precipitaţii în următoarea perioadă| De duminică noapte, cea mai mare parte a ţării intră sub avertizări de vânt şi ninsori viscolite # RFI
Meteorologii anunţă vânt şi precipitaţii începând de vineri, iar din noaptea de 28 decembrie, cea mai mare parte a ţării intră sub avertizări cod galben şi portocaliu de vânt şi ninsori viscolite.
