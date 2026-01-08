„Peste un milion de locuințe” din Ucraina au rămas fără electricitate și apă după atacurile rusești
G4Media, 8 ianuarie 2026 12:20
Peste un milion de gospodării din regiunea Dnipropetrovsk, din centrul Ucrainei, sunt private de apă și electricitate după atacurile nocturne ale Rusiei asupra infrastructurii energetice a țării, a declarat joi un ministru ucrainean, relatează Le Figaro preluat de MEDIAFAX. Infrastructura din regiunile Dnipropetrovsk și Zaporojie a fost lovită peste noapte de atacuri masive ale dronelor […] © G4Media.ro.
Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis, joi, atenţionări Cod galben şi Cod portocaliu de inundaţii, valabile până vineri la miezul nopţii în şase bazine hidrografice. Potrivit sursei citate, în intervalul 8 ianuarie, ora 12:00 – 9 ianuarie, ora 12:00, va fi Cod portocaliu de viituri, cu posibile depăşiri ale Cotelor […] © G4Media.ro.
Poliţist din Arad trimis în judecată pentru abuz în serviciu pentru că nu a cercetat un caz de viol asupra unui copil # G4Media
Un poliţist a fost trimis în judecată pentru abuz în serviciu pentru că nu ar fi dispus începerea urmăririi penale într-un caz de viol asupra unui copil, pe parcursul anchetei constatându-se şi că deţinea ilegal muniţie pentru arme de vânătoare, transmite Agerpres. Bărbatul lucrează la Poliţia Judiciară, iar cazul pe care ar fi trebuit să-l […] © G4Media.ro.
Revenirea lui Christian Horner în lumea Formulei 1 ar putea dura un pic mai mult decât se aștepta inițial, iar asta din cauza unei clauze din documentele companiei care deține acțiuni la echipa Alpine, transmite Planet.F1.com. Horner poate cumpăra acțiuni la Alpine F1 doar după 13 septembrie 2026 Pe baza unei reveniri a lui Horner […] © G4Media.ro.
Flavia Boghiu (USR), fost viceprimar al Brașovului, achitată de instanță / Decizia nu este definitivă / Ea a fost trimisă în judecată de DNA pentru abuz în serviciu # G4Media
Flavia Boghiu (USR), fost viceprimar al Brașovului, a fost achitată, joi, de Tribunalul Brașov. Decizia nu este definitivă. Anul trecut, Flavia Boghiu a fost trimisă în judecată de DNA pentru abuz în serviciu. „După 2 ani de calvar și oprobiu public, astăzi instanța Tribunalului Brașov a confirmat: sunt nevinovată în dosarul Catacombelor din Brașov. Vă […] © G4Media.ro.
Primark își va dubla rețeaua de magazine din România, cu primele deschideri la Sibiu și Bacău # G4Media
După o extindere semnificativă în Italia anul trecut, Primark își continuă strategia de creștere la nivel european, iar următoarea etapă vizează consolidarea prezenței sale pe piața din România. Retailerul de fashion și lifestyle din segmentul value a anunțat planuri ambițioase de dezvoltare locală, care vor duce la dublarea numărului de magazine din țară, scrie Fashion […] © G4Media.ro.
Donald Trump susține că Statele Unite şi-ar putea menţine controlul asupra Venezuelei pe durata mai multor ani # G4Media
Statele Unite ale Americii şi-ar putea menţine controlul asupra Venezuelei pe durata mai multor ani, a afirmat preşedintele american Donald Trump într-un interviu publicat joi de New York Times, potrivit agențiilor de știri AFP şi Reuters, citate de Agerpres. „Doar timpul va spune” cât de mult Washingtonul îşi va menţine tutela asupra Caracasului, a apreciat […] © G4Media.ro.
Blocaj total în Grecia în disputa dintre fermieri și guvern / Cum au stârnit proteste de amploare un scandal de deturnare de fonduri europene, întârzierea plăților către fermieri plus o epidemie de variolă la oi și capre # G4Media
Discuţiile dintre Guvernul grec şi fermierii, care de mai multe săptămâni blochează autostrăzile într-o dispută privind subvenţiile agricole şi bugetul, au ajuns joi într-un impas, deoarece ultimele propuneri de compromis nu au reuşit să deblocheze situaţia, transmite AFP, citată de Agerpres. Purtătorul de cuvânt al Guvernului de la Atena, Pavlos Marinakis, a declarat pentru postul […] © G4Media.ro.
Un terminal rusesc a exportat gaz lichefiat în valoare de 8,4 miliarde de dolari către Europa în 2025, potrivit unui raport al organizației germane de mediu Urgewald # G4Media
Un raport al Urgewald arată că Europa a cumpărat în 2025 cantități mari de gaz lichefiat din Rusia, prin terminalul Yamal LNG, scrie Mediafax. Principalul terminal de export al Rusiei pentru gaz natural lichefiat, Yamal LNG, a livrat în anul 2025 gaze în valoare de 7,2 miliarde de euro către statele europene, potrivit unui raport […] © G4Media.ro.
A mai rămas puțin timp până la startul Mastersului de snooker de la Alexandra Palace din Londra, iar Ronnie O’Sullivan s-a pregătit intens pentru acest turneu important. Conform metro.co.uk, cel supranumit „The Rocket” s-a antrenat departe de ochii curioșilor într-un club „de modă veche” din Dublin. Ronnie O’Sullivan, antrenamente intense într-un club de modă veche […] © G4Media.ro.
Claudiu Târziu: Protestul din 15 ianuarie la care a anunțat că participă și George Simion are ca „temă exclusivă” revolta împotriva Legii Vexler # G4Media
Claudiu Târziu, fondatorul platformei Acțiunea Conservatoare (ACT), a subliniat, joi, într-o postare pe Facebook, că protestul din 15 ianuarie, la care a anunțat că participă și George Simion și care i-a îndemnat pe susținătorii AUR să participe, are ca „temă exclusivă” revolta împotriva Legii Vexler. „În urma apelului pe care l-am lansat către liderii partidelor […] © G4Media.ro.
Platforma Ghișeul.ro pentru plata taxelor, impozitelor și amenzilor, funcționează din nou cu probleme, joi. Pentru unii utilizatori apar temporar erori la afișarea taxelor, în timp ce alți utilizatori nu pot deschide deloc aplicația. Citește integral pe Economedia.ro. © G4Media.ro.
PROFIL Omul care l-a ajutat pe Trump ”să-și găsească vocea”: Stephen Miller, ideologul MAGA, de la cruciada împotriva imigrației la amenințările Groenlandei # G4Media
A început cu redactarea discursurilor de campanie ale lui Trump în 2016, iar acum este socotit drept unul dintre ideologii principali ai mișcării MAGA și printre cei mai importanți consilieri ai președintelui american, arată Info Sud-Est. “Ce drept are Danemarca să exercite controlul asupra Groenlandei?” – aceasta este întrebarea retorică, rostită luni în timpul unui […] © G4Media.ro.
Un virus străvechi a fost găsit în schelete umane / Trăiește în noi și astăzi, pentru că s-a integrat în structura genetică a oamenilor # G4Media
Oamenii de știință au descoperit un virus străvechi în ADN-ul a aproape 4.000 de schelete umane din Europa, scrie Mediafax. Virusul herpes uman 6 (HHV-6) infecta oamenii de cel puțin 2.500 de ani. S-a integrat în structura genetică, astfel că aproximativ un procent din populația actuală îl poartă ca element ereditar. Urmele virusului străvechi au […] © G4Media.ro.
Noua ordine alimentară. Administrația Trump răstoarnă „piramida alimentară” a ultimelor decenii. Noua recomandare pune accent pe carnea roșie și lactate dar declară război alimentelor ultraprocesate și lasă libertate de alegere pentru alcool # G4Media
Secretarul american Robert F. Kennedy Jr., a anunțat miercuri noi ghiduri dietetice pentru americani, anunță NYT. Aceste recomandări vor influența hrana servită în școli, spitale, închisori, baze militare și programele federale de asistență. Noua piramidă alimentară Administrația Trump a lansat noi recomandări care răstoarnă piramida alimentară, plasând carnea, brânza și laptele integral în top. Noile […] © G4Media.ro.
Armata libaneză a anunţat joi că a finalizat „prima fază” a planului său de dezarmare a grupării pro-iraniene Hezbollah, care acoperă zona cuprinsă între graniţa cu Israelul şi râul Litani, aflat la circa 30 de kilometri de frontiera israeliano-libaneză, relatează agenția de știri AFP. Armata a afirmat într-un comunicat că a atins „obiectivele primei faze” […] © G4Media.ro.
„O stupizenie de proporţii” / Numeroşi republicani din Congresul SUA resping o acţiune militară în Groenlanda # G4Media
Mai mulţi republicani din Congresul american au criticat orice potenţială acţiune militară de anexare a Groenlandei, distanţându-se astfel de afirmaţiile preşedintelui Donald Trump, potrivit cărora SUA au nevoie de insula arctică pentru securitatea naţională, relatează joi DPA, citată de Agerpres. Într-un mesaj postat pe platforma X, John Curtis, senator de Utah, a subliniat miercuri că […] © G4Media.ro.
SURSE Miza blocajului de la CCR pe pensiile magistraților: cei patru ”sabotori” speră ca un raport al Comisiei Europene să indice că nu e nevoie de reforma pensiilor speciale # G4Media
Blocajul provocat la Curtea Constituțională de cei patru judecători numiți de PSD care au boicotat ședințele dedicate reformei pensiilor speciale ale magistraților are și o miză legată de calendarul PNRR, au declarat pentru G4Media surse politice. Mai precis, cei patru vor să amâne o decizie până la raportul Comisiei Europene pe PNRR, așteptat în februarie […] © G4Media.ro.
Peste 6.500 de minute de întârziere acumulate de trenurile CFR Călători, după o defecţiune tehnică pe secţia Periş-Buftea # G4Media
Trenurile operate de CFR Călători care au circulat miercuri seara pe secţia Periş-Buftea au acumulat întârzieri totale de 6.525 de minute, din cauza problemelor tehnice care s-au înregistrat la instalaţia de dirijare a traficului, potrivit unui comunicat al companiei, transmite Agerpres. „Ca urmare a unor probleme tehnice apărute în data de 7 ianuarie 2026 la […] © G4Media.ro.
Curmalele devin un superaliment tot mai căutat și se consumă peste tot deși se produc doar în Orientul mijlociu și nordul Africii. Dulceața lor naturală și textura cremoasă le fac și un ingredient ideal în multe produse și rețete # G4Media
Piața globală a curmalelor înregistrează în anii din urmă o creștere semnificativă și constantă, alimentată de interesul tot mai mare pentru produsele sănătoase, organice și premium. Conform celor mai recente estimări din interiorul industriei, citate de Business Research Insights, producția mondială anuală se situează între 9,5 și 9,7 milioane de tone, iar valoarea pieței globale […] © G4Media.ro.
Guvernul groenlandez va participa la întâlnirea dintre Marco Rubio şi oficiali danezi, pe fondul tensiunilor în creștere legate de insula arctică # G4Media
Guvernul groenlandez va participa la întâlnirea dintre secretarul de stat american, Marco Rubio, şi responsabili danezi săptămâna viitoare, pe fondul tensiunilor legate de viitorul Groenlandei, a anunţat miercuri şefa diplomaţiei vastei insule arctice, notează agenția de știri AFP, citată de Agerpres. „Nimic despre Groenlanda fără Groenlanda. Desigur că vom participa. Noi suntem cei care am […] © G4Media.ro.
S-a pensionat șeful Poliției Municipiului Sibiu / Va împlini în acest an 48 de ani / ”Mă voi duce către partea de instructor de înot, pentru că am terminat un liceu sportiv” # G4Media
Sebastian Veștemeanu, șeful Poliției Municipiului Sibiu, s-a pensionat. Într-o declarație acordată Turnul Sfatului, el spune că intenționează să se facă instructor de înot și să fie mai aproape de familie. Întrebat ce va face acum, după pensionare, Veștemeanu spune că va trebui, în primul rând, să se ”deconecteze” de la ce însemna meseria de polițist. […] © G4Media.ro.
David Coulthard, fost important pilot de Formula 1, a fost pus să aleagă între Max Verstappen (28 de ani) și Lewis Hamilton (40 de ani), iar scoțianul nu a stat deloc pe gânduri: olandezul este pilotul mai bun în acest moment. Verstappen, peste nivelul lui Hamilton, consideră Coulthard În cadrul podcastului Red Flags, Coulthard a […] © G4Media.ro.
Flota de avioane F-16 a Taiwanului, consemnată la sol după dispariţia unui pilot, al cărui avion s-ar fi prăbușit în mare # G4Media
Taiwanul a consemnat la sol provizoriu flota sa de avioane de luptă F-16 pentru „inspecţie”, a anunţat joi ministrul apărării taiwanez Wellington Koo, după dispariţia unui pilot al cărui avion se pare că s-a prăbuşit în mare, relatează agenția de știri AFP, citată de Agerpres. Potrivit armatei aerului taiwaneze, un pilot s-a catapultat din aparatul […] © G4Media.ro.
Succes comercial pentru „Dragoste la Țară”: peste 160.000 de bilete vândute în prima săptămână de la lansare # G4Media
„Dragoste la țară” confirmă statutul de fenomen la cinema. Comedia românească a depășit pragul de 160.000 de bilete vândute în prima săptămână de la lansare, devenind unul dintre cele mai iubite filme ale începutului de an și un succes incontestabil în rândul publicului. Succesul nu a fost o surpriză totală: încă din faza de pre-sale, […] © G4Media.ro.
Coduri portocalii de ninsori şi viscol în zone din Oltenia, Transilvania şi Banat, până vineri dimineaţa # G4Media
Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, joi, o serie de avertizări Cod portocaliu de ninsori şi viscol, valabile până vineri dimineaţa în zone din Oltenia, Transilvania şi Banat. Potrivit meteorologilor, pe parcursul zilei de joi, între orele 10:00 – 23:00, va fi Cod portocaliu de intensificări puternice ale vântului în judeţele Mehedinţi, Dolj, Olt […] © G4Media.ro.
Noul premier populist de dreapta al Republicii Cehe, Andrej Babis, a declarat miercuri că nu va pune capăt unei iniţiative privind livrarea de muniţie de artilerie pentru Ucraina, în pofida promisiunilor sale făcute în campania sa electorală, relatează joi agenția de știri dpa, citată de Agerpres. „Proiectul va continua, iar Republica Cehă va avea rolul […] © G4Media.ro.
Probleme în circulația trenurilor din cauza ninsorilor, în special pe regionalele Craiova și Timișoara / Întârziere de peste 4 ore pentru un tren pe ruta București – Curtici # G4Media
Ca urmare a unor probleme apărute la infrastructura feroviară publică, generate de condițiile meteorologice nefavorabile, circulația trenurilor se desfășoară cu dificultate în mai multe zone din țară, în special pe regionalele Craiova și Timișoara, din cauza lipsei tensiunii electrice în firele de contact și a lipsei de gabarit în linie. Astfel, trenul IR 78 București […] © G4Media.ro.
FOTO&VIDEO Aproape 5.000 de gospodării din Alba, fără curent electric după ninsorile din cursul nopții. Măsuri de urgență: permanență la primării, restricții de circulație și interdicții de depozitare a zăpezii pe malurile râurilor # G4Media
Autoritățile din Alba au prezentat, joi dimineață, situația din teren, după ninsorile din cursul nopții. Numărul utilizatorilor nealimentați cu energie electrică era de dimineață de 4.839, din 9 localități. Zece echipe ale Distribuție Energie Electrică România – Sucursala Alba se afla în teren, au precizat reprezentanții Instituției Prefectului. Numărul celor care au rămas fără curent […] © G4Media.ro.
Curtea de Apel București judecă azi contestația depusă de un ONG împotriva comitetului guvernamental pentru modificarea Legilor Justiției / ONG-ul e aliat cu Călin Georgescu # G4Media
Curtea de Apel București, aflată în mijlocul scandalului din justiție, judecă azi de la ora 13.00 contestația depusă de un ONG împotriva comitetului înființat de premierul Ilie Bolojan pentru modificarea Legilor Justiției, potrivit portalului instanței. Decizia de înființare a Comitetului pentru modificarea Legilor Justiției a fost atacată în contencios administrativ de Coaliția pentru Apărarea Statului […] © G4Media.ro.
Femeia ucisă miercuri de agenții de la Imigrări, în Minneapolis, era poetă și avea trei copii / Renee Good nu era cunoscută pentru activism, spun apropiații # G4Media
Femeia împușcată mortal miercuri de un ofițer al Serviciului de Imigrări și Vamă al SUA în Minneapolis era Renee Nicole Macklin Good, o mamă de 37 de ani cu trei copii, care se mutase recent în Minnesota, scrie Politico. Pe conturile sale de social media, Macklin Good se descria ca „poetă, scriitoare, soție și mamă”. […] © G4Media.ro.
Ninsoarea abundentă a dus la suspendarea cursurilor și trecerea lor online în 24 de școli, a anunțat joi Ministerul Educației într-un comunicat. Astfel, prima zi de școală din modulul 3 al anului școlar se amână pentru elevii din următoarele școli: Bihor: – Școala Gimnazială Nr. 11 Oradea,parțial online – Școala Gimnazială Nr. 1 Pocola, parțial […] © G4Media.ro.
Ghizii care duc turiștii să admire priveliștile impresionante ale vulcanului Etna din Sicilia sunt revoltați de restricțiile mai severe impuse de autoritățile locale după o serie de erupții ale gigantului vulcan din ultimele săptămâni, transmite Mediafax. Autoritățile din orașul Catania au suspendat sau restricționat excursiile pentru a vedea fluxurile de lavă ale vulcanului, determinând ghizii […] © G4Media.ro.
Un fost angajat al forţelor armate suedeze, suspectat de spionaj, a fost plasat miercuri în arest preventiv de către un tribunal din Stockholm, relatează joi AFP, citată de Agerpres. După o audiere cu uşile închise, instanţa a stabilit că există motive care justifică aceste suspiciuni şi a dispus arestarea preventivă a bărbatului în vârstă de […] © G4Media.ro.
Un telefon de serviciu cu contacte ale membrilor diviziei de securitate nucleară din Japonia, pierdut, în China, de un angajat în domeniu # G4Media
Un membru al autorității japoneze de reglementare nucleară a pierdut un telefon, probabil în China, care conținea o listă confidențială de contacte, au declarat un oficial și mass-media locală pentru AFP. Această chestiune a fost făcută publică în momentul în care Beijingul intensifică presiunea asupra Tokyo, al cărui prim-ministru, Sanae Takaichi, sugerase în noiembrie că […] © G4Media.ro.
Dispozitivele portabile nu se mai rezumă la monitorizarea pașilor, pulsului sau somnului. O nouă generație de tehnologii începe să interacționeze direct cu activitatea cerebrală, anticipând intențiile și deciziile utilizatorilor înainte ca acestea să fie exprimate, transmite Mediafax. The Conversation prezintă felul în care neurotehnologia, printr-o tranziție subtilă, dar profundă, transformă felul în care lucrăm, învățăm […] © G4Media.ro.
Greșeala care a schimbat istoria: Peter Sauber povestește cum a ratat șansa de a-l transfera pe Lewis Hamilton # G4Media
Peter Sauber, legendarul fost proprietar al echipei de Formula 1 Sauber, a povestit publicației Blick cum a fost la un pas să-l transfere în 2007 pe Lewis Hamilton. RedBull și Ford dau startul noii ere F1 cu un eveniment spectaculos Sauber a fost cunoscut de-a lungul carierei din F1 că le-a oferit șanse piloților tineri […] © G4Media.ro.
Cel mai tânăr pacient cu Alzheimer din lume, diagnosticat la 19 ani / Nu are mutații genetice sau antecedente familiale care să explice apariția atât de timpurie a bolii # G4Media
Cel mai tânăr pacient cu Alzheimer din lume este un băiat de 19 ani din China. A început să aibă probleme de memorie la vârsta de 17 ani, transmite Mediafax. Nu are nicio mutație genetică cunoscută sau antecedente familiale care să explice apariția extrem de timpurie a bolii. Boala Alzheimer este asociată în mod tradițional […] © G4Media.ro.
Ninsoarea a paralizat traficul rutier în Ungaria: accidente, devieri și aglomerații pe principalele drumuri ale țării # G4Media
Din cauza ninsorilor abundente în toată Ungaria au avut loc mai multe accidente, ceea ce a dus la devieri de drumuri, închideri de benzi de circulație și aglomerație pe unele autostrăzi și drumuri principale, transmite agenția MTI, citată de Rador. Potrivit site-ului ungar de informații privind condițiile de trafic, Útinform, din cauza situației extraordinare a […] © G4Media.ro.
Analiză Le Point, via Rador: De obicei, operațiunile CIA sunt clasificate „top secret”. Este o modalitate de a proteja sursele din teren. Este, de asemenea, o chestiune de cultură: agenția de informații operează în umbră și nu își revendică niciodată acțiunile. În cazul operațiunii Absolute Resolve, atacul efectuat în Venezuela împotriva lui Nicolás Maduro, logica […] © G4Media.ro.
Taxele turistice cresc în 2026 în numeroase destinații populare. Turiștii vor plăti o taxă de 2 euro pe noapte la București. Los Angeles ajunge la 15,5% din costul cazării, iar Edinburgh stabilește 5% din prețul hotelului, transmite Mediafax. Turiștii vor fi afectați de măsurile administrațiilor locale din întreaga lume. Acestea intensifică acțiunile împotriva supraturismului prin […] © G4Media.ro.
Comisia Europeană promite 45 de miliarde de euro pentru a obține sprijinul Italiei și al altor țări pentru acordul comercial cu America de Sud # G4Media
Comisia Europeană are nevoie de sprijinul Romei până vineri pentru a-și asigura o majoritate favorabilă importantului acord comercial dintre UE și America de Sud, arată o analiză Politico citată de Rador. Dar pentru acest obiectiv trebuie să înfrângă rezistența Italiei. Președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen e hotărâtă să meargă săptămâna viitoare în America […] © G4Media.ro.
Analiză Les Echos, via Rador: Emmanuel Macron, Volodimir Zelenski și Keir Starmer au semnat o declarație de intenție potrivit căreia, în cazul unui armistițiu cu Rusia, o forță multinațională ar putea fi desfășurată în Ucraina. Pentru a confirma convergența operațională constatată de aliați, Statele Unite ar putea oferi sprijin acestei eventuale forțe, la care ar […] © G4Media.ro.
Trump ordonă retragerea SUA din zeci de organizaţii internaţionale / Jumătate sunt afiliate ONU # G4Media
Donald Trump a semnat miercuri un ordin executiv prin care dispune retragerea Statelor Unite din 66 de organizaţii internaţionale care „nu mai servesc interesele americane”, a anunţat Casa Albă într-un mesaj pe X. Casa Albă a precizat că 31 dintre aceste organizaţii sunt afiliate Naţiunilor Unite. De la revenirea la Casa Albă, în urmă cu […] © G4Media.ro.
Un ploieștean a sunat la 112 după ce a crezut că taximetristul e băut / A fost amendat cu 2.000 de lei de către polițiști, șoferul era treaz / ”Mi s-a părut ciudat că nu cunoaște orașul” # G4Media
Un ploieștean a fost amendat cu 2.000 de lei după ce a sunat la 112, convins că taximetristul cu care se deplasa era sub influența alcoolului. Incidentul a avut loc noaptea trecută, în Ploiești. Sancțiunea a fost aplicată după ce testarea cu etilotestul a indicat un rezultat negativ, anunță Observatorul Prahovean. Totul s-a întâmplat în […] © G4Media.ro.
Rheinmetall, campionul european al industriei de apărare: dezvoltare exponențială de la domeniul naval la drone, tancuri și muniții # G4Media
Compania cu o istorie de peste 100 de ani centenar cunoaște o creștere explozivă de la declanșarea războiului din Ucraina. De la domeniul naval la drone, ambițiile sale nu au limite, arată o analiză Liberation, citată de Rador. Fondată în 1889, la începutul domniei lui Wilhelm al II-lea, la Düsseldorf, fabrica de armament Rheinische Metallwaren […] © G4Media.ro.
Alpine a prezentat un filmuleț în care pe fundal se poate auzi zgomotul făcut de noul motor Mercedes pentru sezonul 2026 din Formula 1. Echipa a renunțat la unitățile de propulsie Renault (francezii s-au retras din Marele Circ), iar în acest an este echipată de Mercedes. Adio, Renault! Alpine le-a arătat fanilor un filmuleț cu […] © G4Media.ro.
FC Barcelona a făcut pasul în finala Supercupei Spaniei la fotbal după o victorie categorică, scor 5-0, contra celor de la Athletic Bilbao. Meciul de la Jeddah a fost controlat cu autoritate de echipa antrenată de Hansi Flick, scorul vorbind de la sine despre acest lucru. Ferran Torres (22) a deschis scorul, Fermin Lopez a […] © G4Media.ro.
Pot deveni Coreea de Sud și Coreea de Nord „doi pinguini îmbrățișați”? O fotografie postată de liderul de la Seul transmite un mesaj de apropiere între cele două state # G4Media
Preşedintele sud-coreean Lee Jae Myung a postat o fotografie cu doi pinguini îmbrăţişaţi în mesajul de Anul Nou adresat Phenianului, îndemnându-l pe liderul nord-coreean Kim Jong Un să se întâlnească cu el, notează AFP, preluată de Agerpres. Pe contul său X, liderul sud-coreean a scris miercuri că speră ca într-o zi să vadă depăşită „starea […] © G4Media.ro.
Inter Milano s-a desprins în fruntea ierarhiei din Serie A după victoria, scor 2-0, de pe terenul celor de la Parma. Duelul a făcut parte din runda cu numărul XIX a campionatului de fotbal din Italia. Federico Dimarco a deschis scorul în minutul 42, iar Thuram a stabilit scorul final în minutul 98. Chivu și-a […] © G4Media.ro.
