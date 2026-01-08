„Peste un milion de locuințe” din Ucraina au rămas fără electricitate și apă după atacurile rusești

08:00

Compania cu o istorie de peste 100 de ani centenar cunoaște o creștere explozivă de la declanșarea războiului din Ucraina. De la domeniul naval la drone, ambițiile sale nu au limite, arată o analiză Liberation, citată de Rador. Fondată în 1889, la începutul domniei lui Wilhelm al II-lea, la Düsseldorf, fabrica de armament Rheinische Metallwaren […] © G4Media.ro.