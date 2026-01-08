Regulă nouă în Codul fiscal: firmele nu mai pot deduce integral cheltuielile cu servicii plătite către firmele afiliate din străinătate
Digi24.ro
,
8 ianuarie 2026 12:20
Statul român a introdus o regulă nouă în Codul fiscal, prin Legea nr. 239/2025, adoptată de Parlament pe 15 decembrie 2025 și publicată în Monitorul Oficial în aceeași lună, ca parte din Pachetul II fiscal-bugetar, care afectează unele firme din România, în special pe cele care fac parte din grupuri multinaționale și care nu sunt înființate/constituite și nu au locul conducerii efective în România (cu alte cuvinte, prevederea nu se aplică grupurilor românești). Regula se referă la banii plătiți către firme „surori” sau către firma-mamă din străinătate și stabilește cât din aceste cheltuieli mai pot fi folosite pentru a reduce impozitul pe profit. Deși este o modificare tehnică, efectul ei este foarte simplu: dacă o firmă trimite prea mulți bani în afara României sub formă de servicii, statul nu mai acceptă întreaga sumă ca fiind cheltuială deductibilă.
12:30
Garda de Coastă a Statelor Unite a publicat noi imagini din timpul acțiunii de preluare a navei Marinera (Bella I) din flota fantomă a Rusiei. Acțiunea de miercuri a autorităților americane în Atlantinul de Nord a atras o reacție prudentă din partea Rusiei.
12:30
Volodimir Zelenski a cerut, aliaților garanții de securitate ferme împotriva unui posibil atac rus, în timp ce a căutat și progrese în negocierile privind aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană și sancțiuni mai dure împotriva Moscovei, transmite Reuters. Președintele ucrainean s-a întâlnit cu omologul din Cipru Nikos Christodoulides la Nicosia, în contextul în care Cipru a preluat președinția rotativă a UE, pentru o perioadă de șase luni.
12:20
12:10
Reguli noi în sistemul de sănătate. De luna aceasta, mii de pacienți pierd prioritatea la analizele medicale. Nu mai sunt bani, asa că cei de la Casa de Sănătate au decis că bolnavii cronic vor face investigațiile doar când există bani, nu în maximum 5 zile, ca până acum. Iar cei care au rămas neasigurați rămân doar cu servicii medicale minime.
12:10
Discuțiile dintre Guvernul grec și fermierii, care de mai multe săptămâni blochează autostrăzile într-o dispută privind subvențiile agricole și bugetul, au ajuns joi într-un impas, deoarece ultimele propuneri de compromis nu au reușit să deblocheze situația.
12:00
Un şofer a fost amendat cu 4.000 de lei şi a rămas fără certificatul de înmatriculare a autoturismului, pentru că avea la mașină anvelope de vară şi a produs un accident rutier soldat cu victime, a spus purtătorul de cuvânt al IPJ Botoşani, Delia Nenişcu.
12:00
Franţa consideră în continuare inacceptabil acordul dintre Uniunea Europeană şi Mercosur, în pofida ultimelor concesii făcute de Bruxelles la cererea sa, şi, chiar dacă va fi obţinută o majoritate suficientă în rândul celor 27 de state membre, vineri, asta nu va însemna că Parlamentul European nu îl va bloca mai departe.
11:40
Președintele SUA, Donald Trump, a avut o primă reacție miercuri seara, după ce o femeie a fost împușcată mortal în timpul unui raid al agenților de imigrări, în Minneapolis, statul Minnesota. Liderul american a calificat uciderea drept „autoapărare” și a scris despre victimă că „avea un comportament extrem de dezordonat”.
11:00
Parlamentul britanic va vota trimiterea de trupe în Ucraina. Anunțul premierului Keir Starmer
10:40
Noul premier populist de dreapta al Cehiei, Andrej Babis, a declarat miercuri că nu va pune capăt unei iniţiative privind livrarea de muniţie de artilerie pentru Ucraina, în pofida promisiunilor sale făcute în campania sa electorală.
10:40
Rușii urmăresc ambițiile teritoriale daneze ale lui Donald Trump și ironizează Europa. Kirill Dmitriev, negociator rus în chestiunea războiului din Ucraina, provoacă, într-o postare în pagina sa de la X: „Canada va fi următoarea?”. El publică o hartă a lumii împărțită în trei zone de influență între Trump, Putin și Xi, scrie La Repubblica.
10:40
Circulaţia rutieră se desfăşoară, începând de joi, alternativ, pe o bandă, pe DN 5 - Podul Prieteniei, între Giurgiu şi Ruse.
10:40
Schimbările hormonale pot influența semnificativ sănătatea intimă feminină. Recunoașterea simptomelor permite soluții eficiente și sigure. Despre una din problemele intime cauzate de schimbările hormonale de la menopauză aflăm mai mult de la Dr. Virginia Țârlea, medic primar obstetrică-ginecologie.
10:20
Un accident rutier grav a avut loc în județul Argeș. O mașină a derapat și a căzut într-o râpă. Cele trei persoane aflate în automobil au ajuns la spital.
10:00
Două persoane au murit şi alte şase au fost rănite, în urma unor focuri de armă trase în faţa unei biserici mormone din Salt Lake City, Statele Unite, a declarat poliţia.
09:50
Un fost angajat al forţelor armate suedeze, suspectat de spionaj, a fost plasat în arest preventiv de către un tribunal din Stockholm.
09:50
Fermierii francezi au intrat joi dimineaţa cu tractoarele în centrul Parisului şi au ajuns până la Turnul Eiffel pentru a exprima revendicările sectorului, care a fost mobilizat în ultimele săptămâni în toată Franţa, potrivit unui reprezentant sindical şi unui jurnalist AFP aflat la faţa locului.
09:50
Directorul ANM Elena Mateescu a declarat joi, în direct la Digi24, că vremea se răcește accentuat în toată țara, o masă de aer rece urmând să aducă precipitații mixte, vânt puternic și temperaturi negative, inclusiv în Capitală, unde „vom resimți temperaturi mult mai coborâte”. Meteorologul a avertizat că în vestul, centrul și nordul țării valorile vor ajunge până la -15 grade Celsius.
09:30
Corturile care servesc acum drept săli de clasă sunt „zgomotoase și puțin haotice, dar pline de viață”, într-un peisaj dominat de ruinele războiului. După acordul de încetare a focului dintre Israel și Hamas din octombrie, mii de copii din Fâșia Gaza revin la școală, după doi ani de conflicte care i-au privat de educație formală, scrie BBC.
09:30
Bijuterii ale unui creator american, în valoare de peste un milion de euro, au fost furate dintr-un spaţiu turistic în care acesta se afla pe Coasta de Azur, au dezvăluit miercuri mai multe surse concordante, citate de AFP, scrie Agerpres.
09:20
NASA ia în considerare readucerea anticipată pe Terra a echipajului de pe Stația Spațială Internațională, din cauza problemelor medicale ale unui astronaut, relatează Reuters.
09:20
Venezuela a transportat aur în valoare de aproape 5,20 miliarde de dolari în Elveția, în primii ani ai mandatului președintelui destituit Nicolas Maduro, relevă datele vamale, citate de Reuters.
09:10
Joi, 8 ianuarie 2026, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, 4 ianuarie 2026, Loteria Română a acordat peste 27.200 de câștiguri în valoare totală de peste 2,17 milioane de lei.
09:00
Un bărbat din Ploiești a fost amendat cu 2.000 de lei după ce a sunat la 112 să anunțe că taximetristul cu care se deplasa conduce beat. Testarea cu aparatul etilotest a avut rezultat negativ, astfel că reclamantul a fost amendat pentru apelarea nejustificată a numărului de urgență, informează Observatorul Prahovean. Incidentul s-a petrecut în noaptea de marți spre miercuri, pe străzile din Ploiești.
09:00
Agenția de securitate a Ucrainei a lansat o anchetă asupra unei școli „clandestine” din Kiev, în urma unor rapoarte conform cărora aceasta preda copiilor folosind manuale din era sovietică și promova influențele culturale rusești. Instituția, afiliată Bisericii Ortodoxe Ucrainene, afiliată Moscovei, a fost demascată de jurnaliștii de investigație de la portalul ucrainean Slidstvo.info, într-un articol publicat marți, scrie TVPWorld.
08:50
Cele mai importante evenimente petrecute pe 8 ianuarie
08:50
Doi polițiști de la Biroul de Ordine Publică al Poliției Municipiului Târgu Jiu, Andrei Ciobanu și Marian Stroe, au salvat viața unei femei în vârstă de 55 de ani, al cărui autoturism a ajuns în albia râului Jiu.
08:50
Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea a fost învinsă de bielorusa Arina Sabalenka, liderul mondial, cu 6-3, 6-3, joi, în optimile de finală ale turneului WTA 500 de la Brisbane.
08:40
În regiunile ucrainene Dnipropetrovsk şi Zaporijie (centru-est) au avut loc întreruperi de curent după atacuri masive ale dronelor ruseşti asupra infrastructurilor, a anunţat furnizorul de energie ucrainean în cursul nopţii de miercuri spre joi.
08:30
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a dispus convocarea, joi dimineaţa, a Comandamentului Energetic Naţional, având în vedere evoluţia condiţiilor meteo din această perioadă.
08:30
Circulaţia pe drumurile din ţară se desfăşoară joi dimineaţă, în general, în condiţii de iarnă, fiind precipitaţii sub formă de ninsoare îndeosebi în judeţele aflate în partea nordică şi centrală şi ploaie în zona de sud.
08:20
Joi este ultima zi în care credincioşii mai pot vizita Catedrala Naţională, începând de vineri urmând să fie închisă, din nou, pentru continuarea lucrărilor la interior, relatează Agerpres.
08:20
Preşedintele sud-coreean Lee Jae Myung a postat o fotografie cu doi pinguini îmbrăţişaţi în mesajul de Anul Nou adresat Phenianului, îndemnându-l pe liderul nord-coreean Kim Jong Un să se întâlnească cu el.
08:00
Moartea femeii împușcate de un agent de imigrări la Minneapolis a fost „o tragedie provocată de ea însăşi”, afirmă vicepreşedintele american JD Vance, adăugând că poliția de imigrări (ICE) are susținea sa și a președintelui Donald Trump. Şcolile publice din Minneapolis au fost închise pentru restul săptămânii „din motive de siguranţă”, după incidentul de miercuri.
07:40
Preşedintele SUA, Donald Trump, a semnat miercuri o proclamaţie prin care retrage Statele Unite din 35 de organizaţii care nu ţin de Organizaţia Naţiunilor Unite şi din 31 de entităţi ale ONU care „funcţionează contrar intereselor naţionale ale SUA”, a anunţat Casa Albă într-un comunicat citat de Reuters, informează News.ro.
07:20
Elevii se întorc joi la cursuri după vacanţa prilejuită de sărbătorile de iarnă, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, relatează Agerpres. Potrivit datelor furnizate de inspectoratele școlare județene, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, care au generat întreruperi ale furnizării cu energie electrică/ale agentului termic/drumuri impracticabile, în zilele de 8 și 9 ianuarie 2026 cursurile cu prezență fizică vor fi suspendate în șase unități de învățământ din județele Hunedoara, Mehedinți și Sălaj.
07:10
Doi oficiali canadieni vor merge în Groenlanda, în contextul amenințărilor formulate de Donald Trump și membri ai administrației sale privind anexarea teritoriului autonom danez, din motive pe care președintele SUA le-a descris ca fiind legate de „securitatea națională”. Miercuri, premierul Mark Carney a anunțat că guvernatorul-general al Canadei, Mary Simon, și ministrul Afacerilor Externe, Anita Anand, vor vizita insula în luna februarie, scrie Toronto Sun.
07:10
Discursul anual despre Starea Uniunii va fi susţinut de președintele Donald Trump pe 24 februarie în faţa Congresului american, a anunţat miercuri preşedintele republican al Camerei Reprezentanţilor, Mike Johnson, notează AFP, preluată de News.ro.
07:10
Președintele american Donald Trump a ridiculizat echipele daneze de sanie trasă de câini din Groenlanda. El a menționat navele misterioase chinezești și rusești care patrulează în largul coastelor. Liderul american pare din ce în ce mai fixat pe ideea că Statele Unite ar trebui să preia această insulă gigantică acoperită de gheață, un oficial afirmând că cel de-al 47-lea președinte al SUA dorește să o cumpere, iar altul sugerând că Washingtonul ar putea pur și simplu să o ocupe. Cu doar câteva zile în urmă, Trump a declarat: „Avem nevoie de Groenlanda din punctul de vedere al securității naționale”, relatează The New York Times.
07:10
Forțele de securitate ruse au întrerupt un concert punk la Moscova, au verificat conturile de Telegram ale participanților și i-au bătut pe cei care urmăreau canale ucrainene, scrie publicația Meduza. Concertul a fost anulat.
07:10
Cu temperaturi care scad mult sub zero grade la începutul lunii ianuarie, încetinirea tradițională a avansului rus se instalează pe câmpul de luptă. Dar, așa cum s-a întâmplat de când se poartă războaie, ofensivele vor prinde viteză în primăvară și vară, iar armata ucraineană rămâne afectată de o criză cronică de personal, resimțită chiar și în unitățile de elită, arată o analiză realizată de Kyiv Independent.
07:10
Preşedinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodriguez, a procedat la una dintre primele sale remanieri importante şi l-a demis pe generalul Javier Marcano Tabata, până acum şef al Gărzii de Onoare Prezidenţiale şi director general al Direcţiei Generale de Contrainformaţii Militare (DGCIM). Este o decizie extrem de simbolică, luată la câteva zile după operaţiunea spectaculoasă condusă de un comando al forţelor speciale americane, care a dus la capturarea preşedintelui Nicolás Maduro şi a soţiei sale, Cilia Flores, la Caracas, scrie Le Figaro, preluat de News.ro.
07:10
Acum câteva zile, Mette Frederiksen a fost din nou directă. Prim-ministrul danez a declarat luni că, în opinia sa, preşedintele american Donald Trump vorbeşte serios atunci când spune că vrea să preia Groenlanda, ea reiterând că atât Copenhaga, cât şi Groenlanda au respins în mod clar această ambiţie. Anul trecut, potrivit premierului danez, fusese caracterizat de „amenințări, presiuni și discursuri arogante” din partea unei țări pe care a descris-o drept „cel mai apropiat aliat al său”. Fără a le numi explicit, era clar că discursul se referea la Statele Unite, al căror președinte, Donald Trump, nu și-a ascuns niciodată dorința pentru Groenlanda, scrie Il Messaggero.
07:10
În primele ore ale zilei de 3 ianuarie, forțele americane au bombardat Caracas și l-au capturat pe președintele venezuelean Nicolas Maduro din complexul său de la Fort Tiuna. Acest prim pas, deși executat cu eficacitate, a fost întreprins fără a se pregăti în prealabil pașii următori. Administrația Trump nu poate decide dacă scopul operațiunii a fost aplicarea legii sau schimbarea regimului Maduro, precizează analiștii politici citați de European Pravda. „Dreptul celui puternic”, aplicat în acest caz, nu se referă doar la capacitatea de a schimba puterea într-o altă țară, ci include și responsabilitatea pentru ceea ce se întâmplă în continuare. Evenimentele din Venezuela, precum și greșelile comise de americani, dau motive de îndoială că un astfel de plan, în mai multe etape, ar exista cu adevărat, arată sursa citată.
07:10
Hainan, o insulă din China de 50 de ori mai mare decât Singapore, a eliminat tarifele pentru majoritatea importurilor, a redus drastic taxele care se aplică atât corporațiilor, cât și persoanelor fizice și s-a transformat în cel mai mare „port de liber schimb” din lume. În ciuda acestui semn atipic de deschidere, restul țării rămâne sub același regim de taxe de import foarte ridicate, în timp ce Beijingul își continuă războiul comercial cu Occidentul.
07:10
Și-a înscenat un furt, dar tot singur s-a dat și de gol. Este vorba despre un bărbat, cetățean moldovean, care a fost condamnat la doi ani și jumătate de închisoare cu suspendare după ce ar fi declarat că i-a fost furată mașina.
07:10
Părinţii ruşi sunt reticenţi în a le oferi copiilor lor jucării cu tematică militară, ceea ce duce la scăderea cererii, în ciuda faptului că majoritatea magazinelor de jucării ruseşti au o secţiune dedicată şi că însăşi armata rusă este implicată în producţia lor, ca parte a eforturilor sale continue de îndoctrinare.
07:10
Un crimimal în serie, condamnat la închisoare în SUA, a mărturisit recent o crimă comisă în statul New Jersey. Cazul era nerezolvat de 60 de ani, a anunțat poliția citată de CBS News.
07:10
India a anunțat că ar putea deveni prima țară din lume care va folosi un proiectil de artilerie de 155 mm echipat cu un motor ramjet, depășind chiar și Statele Unite în acest domeniu.
07:10
Polonia nu va mai prelungi legea specială adoptată în 2022 pentru sprijinirea Ucrainei și a refugiaților ucraineni, iar noile reguli vor alinia drepturile acestora la regimul aplicat tuturor străinilor care locuiesc legal în țară. Accesul gratuit la servicii medicale va fi limitat, programul 800+ va deveni condiționat de angajare, iar mulți refugiați vor trece la permise standard de ședere temporară.