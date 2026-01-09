Trump anunţă că SUA vor începe „atacuri terestre” împotriva cartelurilor de droguri
Digi24.ro, 9 ianuarie 2026 08:20
Preşedintele american Donald Trump a anunţat joi că, după atacurile asupra unor ambarcaţiuni maritime în Caraibe şi Pacific, Statele Unite vor efectua atacuri „terestre” împotriva cartelurilor, fără a preciza exact unde.
• • •
Alte ştiri de Digi24.ro
Acum 10 minute
08:30
Cele mai importante evenimente petrecute pe 9 ianuarie
08:30
Prima reacție a lui Donald Trump după ce Maria Corina Machado a spus că vrea să-i predea Nobelul său pentru Pace # Digi24.ro
Donald Trump a anunţat joi că opozanta venezueleană Maria Corina Machado va fi la Washington săptămâna viitoare şi s-a declarat „nerăbdător” să o întâlnească, adăugând că va fi „o mare onoare” pentru el dacă ea îi va preda lui Premiul său Nobel pentru Pace, informează vineri AFP, potrivit Agerpres.
Acum 30 minute
08:20
Preşedintele american Donald Trump a anunţat joi că, după atacurile asupra unor ambarcaţiuni maritime în Caraibe şi Pacific, Statele Unite vor efectua atacuri „terestre” împotriva cartelurilor, fără a preciza exact unde.
Acum o oră
07:40
Regimul iranian blochează accesul la internet și telefonie la nivel național, în timp ce protestele s-au soldat cu 45 de morți # Digi24.ro
Protestele din Iran s-au intensificat joi seara, când demonstranții au ieșit în număr mare pe străzile din Teheran și din alte orașe din țară, incendiind simboluri ale autorității statului și scandând sloganuri împotriva conducerii Republicii Islamice. Escaladarea conflictului a avut loc în contextul în care președintele american Donald Trump și-a reluat avertismentul adresat Teheranului că Washingtonul va răspunde cu forță dacă regimul ucide protestatarii, în timp ce grupurile pentru drepturile omului au raportat un număr tot mai mare de victime și arestări în masă, relatează Fox News. Accesul la internet și liniile telefonice au fost întrerupte în Iran, pe măsură ce protestele antiguvernamentale s-au intensificat joi seara, iar numărul morților a ajuns la 45.
Acum 2 ore
07:20
Nicușor Dan a publicat înregistrarea convorbirii cu turnul de control din Zurich. Ce mesaj i-a fost transmis pilotului # Digi24.ro
Președintele Nicușor Dan a publicat joi noapte înregistrarea convorbirii dintre turnul de control din Zurich și pilotul avionului Spartan care l-a adus de la Paris la București. Gestul președintelui vine după ce declarația sa inițială - conform căreia aeronava prezidențială a fost escortată de două avioane F-18 deasupra Elveției în semn de mulțumire pentru ajutorul acordat de țara noastră în tragedia de la Crans-Montana - a fost contestată în spațiul public.
07:10
Petrolierul sub pavilion rus Marinera (fost Bella I), confiscat miercuri de autoritățile americane, este deținut de la sfârșitul lunii decembrie 2025 de o companie rusă al cărei fondator este un om de afaceri originar din Crimeea anexată ilegal de Rusia, potrivit investigațiilor mass-media, scrie Kyiv Post.
07:10
O nouă taxă pe avere agită miliardarii din Silicon Valley: Unii promit să plătească, alții fug din California # Digi24.ro
Propunerea unei taxe unice de 5% pe averile de peste un miliard de dolari a declanșat o nouă ruptură în rândul giganților tehnologici din California. În timp ce șeful Nvidia, Jensen Huang, spune că este „perfect de acord” să plătească, alți miliardari celebri, precum Larry Page, Peter Thiel și David Sacks, își mută companiile și reședințele în state fără impozit pe venit, precum Florida sau Texas, scrie The Guardian.
07:10
Europa este dependentă de gazul natural american, iar Trump ar putea folosi acest lucru împotriva ei (Corriere della Sera) # Digi24.ro
Sâmbăta trecută, când Nicolas Maduro a fost capturat și extras din Venezuela, Kirill Dmitriev, negociatorul lui Vladimir Putin la Casa Albă, a subliniat ceea ce îl interesează: odată cu adăugarea Venezuelei, Statele Unite controlează acum 20% din producția globală de petrol. „O putere enormă”, a remarcat Dmitriev. Acest lucru nu deranjează rușii, deoarece ei au propria idee despre direcția în care Statele Unite ar putea orienta această capacitate de influență: nu către Moscova, care controlează propriile resurse energetice, ci către capitalele europene. Și dacă acest lucru poate fi parțial adevărat pentru petrol, este cu siguranță și mai adevărat pentru gazele naturale, scrie Corriere della Sera.
07:10
Un muzeu din Polonia dezvăluie un kit rar pentru uciderea vampirilor. Unde a fost descoperit # Digi24.ro
Ascunsă într-o cutie de vioară aparent obișnuită, un muzeu din Wrocław (al treilea oraș ca mărime din Polonia) a adăugat o exponată înfiorătoare la colecția sa de curiozități: o trusă pentru vânarea vampirilor de la începutul secolului al XX-lea.
07:10
În toată Rusia, costul riturilor bisericești a crescut brusc de la începutul invaziei pe scară largă a Ucrainei. „Donațiile voluntare” pentru nunți, înmormântări și botezuri cresc mult mai repede decât inflația, chiar dacă cererea pentru servicii funerare a crescut pe fondul pierderilor tot mai mari din timpul războiului. Publicația online meduza.io a publicat un rezumat al unor analize făcute de serviciul de limbă rusă al Radio Europa Liberă și The Moscow Times privind modul în care Biserica Ortodoxă Rusă a crescut costurile impuse credincioșilor.
07:10
Oamenii de știință spun că ar fi extras ADN-ul lui Leonardo da Vinci dintr-un desen din perioada Renașterii. Cine contestă descoperirea # Digi24.ro
Oamenii de știință spun că ar fi extras ADN-ul lui Leonardo da Vinci dintr-un desen din perioada Renașterii. Cine contestă descoperirea
07:10
Principalul opozant al lui Erdogan promite să îl învingă chiar din închisoare: „Toată lumea știe că arestarea mea este nedreaptă” # Digi24.ro
Ekrem Imamoglu, principalul rival al președintelui Turciei, Recep Tayyip Erdogan, se află încarcerat într-o închisoare de maximă securitate de lângă Istanbul, însă acest lucru nu îl împiedică să își asume că poate câștiga președinția chiar din celula sa. În răspunsuri scrise transmise către POLITICO, fostul primar ales democratic al Istanbulului a adoptat un ton dur din închisoarea Silivri și a insistat că rămâne candidatul legitim capabil să pună capăt dominației de 25 de ani a lui Erdogan în politica turcă.
07:10
Două persoane au fost rănite joi la Portland de focuri de armă ale poliţiştilor federali, a anunţat poliţia din acest oraş situat în statul Oregon (vest), un incident care ar putea alimenta tensiunile în Statele Unite, unde o femeie a fost ucisă cu o zi înainte la Minneapolis de un alt agent federal, notează AFP, preluată de Agerpres.
07:10
În timp ce SUA își îndreaptă atenția spre Groenlanda, Europa are șansa de a transforma o problemă globală într-o oportunitate # Digi24.ro
Așa-numita ordine mondială și statul de drept internațional au fost afectate în urma Operațiunii „Absolute Resolve”, prin intermediul căreia forțele americane au pătruns în Venezuela pentru a-l captura pe președintele Nicolas Maduro. Acesta din urmă a fost condamnat de liderii străini pentru preluarea ilegală a puterii încă din 2013 - cu ani înainte ca Donald Trump să devină președinte. Nu s-a întreprins nicio acțiune concretă. Operațiunea „Absolute Resolve” reprezintă însă o linie roșie depășită, scriu jurnaliștii publicației The Conversation, care punctează faptul că Europa este cel mai probabil partea lumii cea mai bine echipată pentru a încerca să fie mediatorul unui nou cadru de restabilire a echilibrului global.
07:10
Norii se înnegresc pe cerul liderilor Cubei: după pierderea lui Maduro, o criză de petrol ar putea fi sfârșitul susținerii populare # Digi24.ro
Imaginile cu Nicolás Maduro încătușat și escortat la un centru de detenție din Brooklyn, New York, sunt greu de privit de către liderii politici din Havana. „Cuba va fi un subiect despre care vom ajunge să discutăm”, a declarat președintele Donald Trump la doar câteva ore după operațiunea din 3 ianuarie 2026 de arestare a președintelui venezuelean. Secretarul de stat Marco Rubio a repetat avertismentul lui Trump: „Dacă aș locui în Havana și aș face parte din guvern, aș fi îngrijorat”, scrie The Conversation într-o analiză semnată de profesorul Joseph J. Gonzalez, specializat în studii globale, despre implicațiile operațiunii SUA de la Caracas în ceea ce privește viitorul Cubei.
07:10
Un moment de cotitură pentru America: De ce uciderea femeii din Minneapolis de către un agent de imigrare ar putea avea urmări profunde # Digi24.ro
Un agent al Serviciului de Imigrare și Control Vamal al Statelor Unite (ICE) a împușcat mortal o femeie în Minneapolis, după ce aceasta ar fi încercat să îl lovească cu mașina. Primarul orașului a spus că afirmațiile oficialilor de la Casa Albă sunt „minciuni” și a criticat acțiunile ICE. Totul a durat doar câteva secunde, însă consecințele incidentului se vor simți mult timp de acum înainte.
Acum 6 ore
04:30
Spioana-șefă a SUA a fost exclusă din planul de capturare a lui Maduro. Tulsi Gabbard criticase o eventuală intervenție în Venezuela # Digi24.ro
Casa Albă a exclus-o pe directoarea Serviciilor Naționale de Informații, Tulsi Gabbard, din lunile de planificare a înlăturării lui Nicolas Maduro, pentru că opoziția sa anterioară față de acțiunile militare din Venezuela punea la îndoială disponibilitatea sa de a sprijini operațiunea, au declarat persoane familiarizate cu situația, citate de Bloomberg.
Acum 8 ore
01:00
Atac rusesc masiv în Ucraina, inclusiv în Kiev şi Liov, oraș situat aproape de granița cu Polonia # Digi24.ro
Explozii s-a auzit în timpul nopţii de joi spre vineri în capitala ucraineană Kiev şi la Liov, oraş din vestul Ucrainei, aproape de graniţa cu Polonia, după ce Rusia a lansat un atac cu rachete şi drone la scară largă în toată ţara, relatează Kyiv Independent.
Acum 12 ore
00:30
Emisarul american pentru Siria îndeamnă armata Damascului şi luptătorii kurzii să pună capăt violenţelor la Alep # Digi24.ro
Emisarul american pentru Siria, Tom Barrack, a îndemnat joi armata siriană şi luptătorii kurzi să pună capăt ciocnirilor violente la Alep, care au forţat mii de kurzi să fugă, notează AFP.
00:00
După ce a amenințat Columbia cu acțiuni militare, Donald Trump spune acum că „așteaptă cu nerăbdare” o întâlnire cu Gustavo Petro # Digi24.ro
După ce a amenințat Columbia cu acțiuni militare, președintele american Donald Trump a anunțat miercuri că se fac pregătiri pentru o vizită a lui Gustavo Petro la Casa Albă, în urma unei discuții telefonice care a avut loc între cei doi lideri, relatează Reuters.
00:00
Donald Trump, despre tratatul pentru controlul armelor nucleare dintre SUA și Rusia: „Dacă expiră, expiră” # Digi24.ro
Donald Trump a indicat că va permite expirarea ultimului tratat strategic de control al armelor dintre SUA și Rusia, fără a accepta oferta Moscovei de a prelungi voluntar limitele privind desfășurarea celor mai puternice arme nucleare din lume, relatează Reuters.
8 ianuarie 2026
23:50
Ofițerul ICE care a împușcat mortal o femeie în Minneapolis a fost grav rănit în 2025 în timpul unei tentative de arestare # Digi24.ro
Ofițerul Serviciului de Imigrare și Vamă (ICE) care a împușcat mortal o femeie miercuri în Minneapolis a fost rănit anterior în iunie în timp ce încerca să aresteze un imigrant care a intrat ilegal în țară, potrivit oficialilor, scrie The Hill.
23:50
Președintele Columbiei i-a cerut lui Trump „să-l ajute să lovească dur gherila ELN”, care controlează regiuni de producție a cocainei # Digi24.ro
Preşedintele columbian Gustavo Petro şi omologul său american Donald Trump „s-au angajat să desfăşoare acţiuni comune” împotriva gherilei ELN care operează la frontiera cu Venezuela, a declarat joi ministrul de interne columbian Armando Benedetti, relatează AFP, preluat de Agerpres.
23:20
DN 24C din Iași, închis circulaţiei până vineri, din cauza viscolului. Camioanele care intră în R. Moldova, parcate la vama Costești # Digi24.ro
Poliţia de Frontieră Iaşi anunţă, joi seară, că DN 24C este închis circulaţiei până vineri dimineaţă, la ora 08.00, din cauza viscolului şi a zăpezii. Autorităţile din Republica Moldova au anunţat, de asemenea, că, la Punctul de Trecere a Frontierei Costeşti, camioanele care intră în Republica Moldova sunt direcţionate şi parcate în terminalul Serviciului Vamal.
23:10
Petroliere din „flota fantomă” a Rusiei, sub sancțiuni americane, surprinse în Canalul Mânecii # Digi24.ro
Două petroliere asociate „flotei fantomă” a Kremlinului, aflate sub sancțiuni impuse de Statele Unite, au fost surprinse navigând prin Canalul Mânecii în direcția Rusiei, la scurt timp după ce forțele americane, cu sprijin britanic, au confiscat un alt petrolier considerat parte a aceleiași rețele.
22:50
SUA ar putea fi nevoite să ia o decizie: Groenlanda sau NATO. Donald Trump: „Ar putea fi o alegere” # Digi24.ro
Președintele american Donald Trump a declarat că Statele Unite ar putea fi nevoite să aleagă între păstrarea NATO și obținerea Groenlandei, adăugând că este important să „dețină” teritoriul strategic și autonom al Danemarcei, relatează TVP World.
22:50
Viktor Orban le spune maghiarilor că sprijinul UE pentru Ucraina înseamnă două pensii în plus pe an pierdute de fiecare ungur # Digi24.ro
Prim-ministrul maghiar Viktor Orbán afirmă că, din cauza sprijinului financiar acordat de UE Ucrainei în următorii 10 ani, pensionarii maghiari vor pierde două pensii pe an.
22:50
Protestele din Iran se intensifică: 38 de oameni uciși, 950 de polițiști răniți. „Dacă vor să ne împuște, s-o facă! Ne-am săturat” # Digi24.ro
Guvernul iranian se străduiește să stăvilească protestele care au început la sfârșitul lunii trecute în rândul comercianților din Teheran și care au degenerat acum în demonstrații de masă și greve prelungite în orașele și localitățile din întreaga țară, anunță The Washington Post. Oameni din peste 100 de orașe au ieșit în stradă de când au început demonstrațiile, în urmă cu 12 zile. Cel puțin 45 de protestatari, dintre care opt minori cu vârsta sub 18 ani, au fost uciși în toată această perioadă, a raportat joi ONG-ul Iran Human Rights (IHRNGO). Acesta a afirmat că sute de persoane au fost rănite și peste 2.000 de persoane au fost reținute de la începutul demonstrațiilor, pe 28 decembrie 2025. Totodată, agenția de știri Fars, afiliată statului iranian, a declarat că 950 de polițiști și 60 de membri ai forței paramilitare Basij au fost răniți, în special în confruntările din provinciile vestice cu „revoluționarii” care erau „înarmați cu arme de foc, grenade și arme”.
22:20
Donald Trump urmează să decidă asupra garanțiilor de securitate pentru Ucraina. Anunțul lui Zelenski # Digi24.ro
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat joi că documentul bilateral privind garanțiile de securitate pe care Statele Unite urmează să le ofere Ucrainei după încheierea războiului cu Rusia este „practic gata” și urmează să fie supus aprobării președintelui american Donald Trump, în urma negocierilor purtate la Paris între emisari americani și ucraineni.
22:20
Fermierii francezi protestează la Paris. Macron se va opune acordului UE-Mercosur dar nu va putea împiedica semnarea lui # Digi24.ro
Fermierii francezi protestează la Paris. Macron se va opune acordului UE-Mercosur dar nu va putea împiedica semnarea lui
22:20
Spioana-șefă a SUA a fost exclusă din planul de capturare a lui Maduro. Tulsi Gabbard criticase o eventuală intervenție în Venezuela # Digi24.ro
Casa Albă a exclus-o pe directoarea Serviciilor Naționale de Informații, Tulsi Gabbard, din lunile de planificare a înlăturării lui Nicolas Maduro, pentru că opoziția sa anterioară față de acțiunile militare din Venezuela punea la îndoială disponibilitatea sa de a sprijini operațiunea, au declarat persoane familiarizate cu situația, citate de Bloomberg.
22:10
Autorităţile locale din Capitală intervin pentru deszăpezire. Pompierii au îndepărtat patru copaci doborâţi de vânt # Digi24.ro
Pompierii bucureşteni au acţionat joi, între orele 10:00-18:00, pentru îndepărtarea a patru copaci căzuţi pe carosabil şi pentru extragerea apei acumulate într-o gospodărie. Autorităţile locale din Capitală intervin pentru deszăpezire cu utilaje şi material antiderapant pe poduri, rampe, pante, bulevarde şi străzi secundare. Zona municipiului Bucureşti se află, joi, sub incidenţa unui mesaj de atenţionare meteorologică Cod galben, ce vizează intensificări de vânt şi precipitaţii sub formă de lapoviţă şi ninsoare.
22:10
Globurile de Aur 2026: Julia Roberts și Snoop Dogg, printre vedetele care vor prezenta câștigătorii galei de duminică noapte # Digi24.ro
Julia Roberts, Charli XCX şi Snoop Dogg se numără printre vedetele care îi vor prezenta pe câştigătorii celei de-a 83-a ediţii a premiilor Globurile de Aur, în cadrul galei ce va avea loc duminică, la Los Angeles.
22:00
Medicul anestezist Iuliu Torje, despre moartea tânărului de la Buzău: Pretenția ca ministrul să „ancheteze” orice deces e stupidă # Digi24.ro
Medicul anestezist Iuliu Torje, care profeseză în Germania, afirmă că decesul tânărului de 25 de ani în Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău a survenit din cauza unui tromboembolism pulmonar, o complicaţie posttraumatică severă şi nu poate fi transformat într-un subiect de speculaţie politică sau acuzaţii de „muşamalizare”.
21:50
Steve Bannon, fost consilier al lui Donald Trump, mizează pe Marine Le Pen în prezidenţialele din Franţa, pentru „a ucide UE” # Digi24.ro
Fostul consilier prezidenţial american Steve Bannon doreşte o victorie a şefei extremei drepte franceze Marine Le Pen la viitoarele alegeri prezidenţiale pentru a „ucide cu adevărat Uniunea Europeană” şi nu o victorie a lui Jordan Bardella, pe care l-a calificat drept un „puşti”, într-un interviu televizat difuzat joi, informează France Presse.
21:50
Rusia, „campioană” la întreruperea internetului: „A devenit fără precedent atât ca amploare, cât și ca complexitate tehnică” # Digi24.ro
Rusia s-a clasat pe primul loc, cu o diferență mare, în clasamentul cenzurii și al întreruperilor de internet, întocmit anual de experții Top10VPN, relatează The Moscow Times.
21:30
Volodimir Zelenski avertizează că va urma o noapte grea: „Rușii încearcă să profite de vreme, este posibil un atac de amploare” # Digi24.ro
Președintele Volodimir Zelenski a avertizat în discursul său din 8 ianuarie că este posibil ca în noaptea de 8-9 ianuarie Rusia să lanseze un atac de amploare asupra Ucrainei.
21:20
Cum vede prin parbriz șoferul unei autofreze de deszăpezire care acționează în zona Rânca # Digi24.ro
DRDP Craiova a distribuit, joi seară, imagini cu deszăpezirea din zona Rânca, arătând marea de zăpadă, viscolul şi vizibilitatea extrem de redusă pe care le întâlnesc drumarii.
21:10
O parte din Europa se pregăteşte pentru sosirea unor intemperii puternice. Unde vor lovi furtunile Goretti şi Elli # Digi24.ro
Furtuna Goretti în Marea Britanie şi Franţa, furtuna de zăpadă Elli în Germania: o parte din Europa s-a pregătit joi pentru sosirea unor intemperii puternice, transmite AFP.
21:00
Peste 100 de agenţi ai Agenţiei de protecţie a frontierelor, mobilizați în Minnesota, după uciderea unei femei, miercuri # Digi24.ro
Administraţia Trump va desfăşura peste 100 de agenţi ai Agenţiei americane de protecţie a frontierelor în statul Minnesota după ce o femeie de 37 de ani a fost împuşcată mortal de un agent al Serviciului de imigrare, relatează joi New York Times, preluat de Reuters.
21:00
NATO ia în considerare consolidarea securității în Arctica, după declarațiile lui Donald Trump privind preluarea Groenlandei # Digi24.ro
Țările NATO au cerut alianței să-și consolideze prezența în Arctica după ce SUA au intensificat amenințările de a ocupa Groenlanda, au declarat trei diplomați NATO pentru Politico. La o reuniune cu ușile închise care a avut loc joi la Bruxelles, ambasadorii alianței au convenit că organizația ar trebui să-și consolideze flancul arctic, potrivit diplomaților, cărora li s-a acordat anonimatul pentru a putea discuta despre aceste subiecte sensibile. Președintele SUA, Donald Trump, a afirmat că teritoriul danez este expus influenței rusești și chineze.
20:50
Câți migranţi au părăsit SUA de când Trump a revenit la putere. „De la bun început nu ar fi trebuit să fie aici” # Digi24.ro
Circa 2,6 milioane de migranţi au părăsit SUA în perioada scursă de când preşedintele Donald Trump a revenit la Casa Albă în urmă cu aproape un an, dintre care peste 650.000 au refuzat să plece de bunăvoie de pe teritoriul american şi a fost astfel nevoie să fie arestaţi pentru a putea fi expulzaţi, a declarat joi secretara pentru Securitate Naţională a SUA, Kristi Noem, relatează agenţia EFE.
20:40
Rețeaua de putere din Venezuela: mozaicul de bande criminale, paramilitari și soldați rebeli pe care Trump trebuie să-l strunească # Digi24.ro
Paramilitari înarmați care terorizează civilii în orașe, gherile columbiene care transportă droguri și aur de-a lungul granițelor și ofițeri militari care își conduc teritoriile ca pe feude personale: Venezuela, una dintre țările cu cel mai ridicat nivel de infracționalitate mustește de oameni cu arme, scrie Financial Times într-un articol despre centrele de putere, întrepătrunderile dintre ele și ramificațiile acestora până la vârful politicii de la Caracas și problemele cu care se va confrunta Donald Trump în a conduce țara sud-americană.
20:40
Revoltă după noi atacuri rusești în Ucraina. Un milion de oameni au stat ore în șir fără căldură și apă, afirmă Kievul # Digi24.ro
Peste un milion de oameni din sud-estul Ucrainei au petrecut ore întregi fără încălzire și apă ca urmare a atacurilor aeriene rusești, au declarat oficialii locali. Atacurile au avariat infrastructura din regiunea sud-estică Dnipropetrovsk, precum și din regiunea vecină Zaporojia, anunță BBC. Rusia a intensificat recent atacurile asupra infrastructurii energetice a Ucrainei, cu scopul de a paraliza aprovizionarea cu energie electrică în timpul unei ierni aspre, mai arată jurnaliștii britanici.
20:20
Calul cu internet prin satelit, „arma” improvizată a soldatului rus pe frontul ucrainean. „Acesta este designul, funcționează” # Digi24.ro
Imagini cu un terminal Starlink atașat unui cal, filmate, potrivit unor surse, de soldați ruși în Ucraina, au apărut miercuri pe rețelele sociale. Media independentă rusă Astra a postat videoclipul pe canalul său Telegram. Filmat aparent cu un telefon, clipul video arată un cal echipat cu o șa la care sunt atașate două tije metalice, pe care se află un terminal Starlink, relatează Kyiv Post.
20:20
Cum vor SUA să-i „cumpere” pe groenlandezi: plăți de până la 100.000 de dolari de persoană pentru separarea de Danemarca (Reuters) # Digi24.ro
Oficialii americani au discutat despre trimiterea de plăți forfetare groenlandezilor, ca parte a unei încercări de a-i convinge să se separe de Danemarca și să se alăture, eventual, Statelor Unite, potrivit a patru surse familiarizate cu situația, citate de Reuters.
20:20
Acord între Guvernul de la Madrid şi Biserica Catolică spaniolă pentru despăgubirea victimelor violenţelor sexuale # Digi24.ro
Guvernul de stânga spaniol şi Biserica Catolică au semnat joi un acord pentru „achitarea unei datorii istorice” şi despăgubirea victimelor abuzurilor sexuale comise de membri ai clerului, după ani de reticenţă şi opacitate din partea ierarhiei bisericeşti, transmite AFP.
20:00
Un „număr important” de deţinuţi, inclusiv străini, au fost puşi în libertate, în Venezuela # Digi24.ro
Un număr important de deţinuţi din motive politice, inclusiv străini închişi în Venezuela, au fost puşi în libertate, a anunţat joi preşedintele parlamentului de la Caracas, fără a oferi alte detalii, transmit AFP şi Reuters.
20:00
Rusia încă nu este în măsură să-și refacă aviația strategică în urma operațiunii „Pânza de păianjen” # Digi24.ro
După operațiunea „Pânza de păianjen”, desfășurată de Serviciul de Securitate al Ucrainei (SSU) sub conducerea generalului Vasil Maliuk, Rusia încă nu a reușit să repare daunele provocate aviației sale strategice.
19:40
Experiența piloților de F-16 din NATO, inutilă în războiul din Ucraina. Pilot ucrainean: „Este fundamental diferit. Învață de la noi” # Digi24.ro
Unul dintre primii piloți de F-16 din Ucraina a declarat că au fost nevoiți să creeze noi tactici pentru avionul de luptă, deoarece instruirea inițială oferită de NATO nu era adecvată pentru războiul împotriva Rusiei, relatează Business Insider.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.