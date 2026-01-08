Rusia amenință că orice prezență militară occidentală în Ucraina va deveni „țintă legitimă”. Moscova folosește constant tactica șantajului, dar amenințările repetate din ultimii ani nu s-au materializat
Rusia a avertizat joi că va considera orice prezență occidentală în Ucraina drept „țintă legitimă" pentru forțele sale armate, după ce europenii și-au anunțat intenția de a trimite mii de soldați în această țară după război. Poziția Kremlinului a fost exprimată de purtătoarea de cuvânt a diplomației ruse, Maria Zaharova, potrivit Le Figaro, citat de
Comenzile din Apărare au stimulat sectorul manufacturier german, care a înregistrat o creștere neașteptată de 5,6% în noiembrie # G4Media
Comenzile pentru produse manufacturate din Germania au crescut în mod neașteptat în noiembrie, potrivit datelor preliminare ale oficiului statistic Destatis. Cifra a crescut cu 5,6% față de octombrie, scrie BBC. Creșterea a continuat pentru a treia lună consecutivă, deși analiștii chestionați de FactSet se așteptau la o scădere de 1,3%, relatează AFP. Indicatorul reflectă volumul
Ministrul Apărării, declarații de presă despre transportul președintelui Nicușor Dan cu aeronava Spartan de la Paris
Ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță, va susține, joi de la ora 14.45, declarații de presă la sediul ministerului, pe subiectul transportului cu aeronava militară C-27J Spartan din Paris, a anunțat Biroul de presă al MApN. G4Media va transmite LIVE declarațiile. Președintele Nicușor Dan a ajuns miercuri seara la București, cu aeronava militară, după ce a
Dr. Floricica Aliș, medic specialist radioterapie, Spitalul de Oncologie MedLife Brașov: „Avantajele radioterapiei sunt timpul mai scurt de tratament, efectele adverse mai ușor de tolerat și faptul că este un tratament local, non-invaziv, fără internare continuă"
Numărul cazurilor de cancer este în continuă creștere, iar vârsta la care este diagnosticat scade, însă, din fericire, și metodele de tratament avansează și se personalizează, cu rezultate tot mai bune. În plus, în rețeaua MedLife, toate cazurile sunt discutate în tumor board-uri, în care o echipă complexă de specialiști decide cea mai bună opțiune
Rusia a avertizat joi că va considera orice prezență occidentală în Ucraina drept „țintă legitimă" pentru forțele sale armate, după ce europenii și-au anunțat intenția de a trimite mii de soldați în această țară după război. Poziția Kremlinului a fost exprimată de purtătoarea de cuvânt a diplomației ruse, Maria Zaharova, potrivit Le Figaro, citat de
Irakul preia controlul unuia dintre cele mai mari câmpuri petroliere din lume de la compania rusă Lukoil, afectată de sancțiuni americane
Guvernul irakian a anunțat miercuri aprobarea naționalizării operațiunilor petroliere din câmpul West Qurna 2, în baza contractului de servicii semnat cu compania rusă Lukoil, scrie Mediafax. Decizia permite Irakului să mențină producția de petrol într-unul dintre cele mai importante zăcăminte din lume. Lukoil a invocat clauza de forță majoră în noiembrie, compania fiind afectată de
VIDEO The sinners – fenomenul cultural al anului 2025 / Un film despre păcat, muzică și alegeri
Când am citit prin presa străină că a apărut un film care a demolat box-office-ul mai rapid ca un avion hipersonic, că e „fenomenul cultural" al anului 2025, că are una dintre cele mai reușite scene din istoria cinematografiei, că e ceva Wow!, am zis că e musai să văd și eu despre ce e vorba.
Liderul extremist George Simion participă la protestul organizat de Claudiu Târziu împotriva legii care sancționează faptele cu caracter fascist și legionar / Protestul are loc înainte de vizita programată a lui Simion în SUA
Liderul extremist George Simion a anunțat miercuri că AUR participă joi 16 ianuarie la protestul organizat de europarlamentarul Claudiu Târziu împotriva Legii Vexler, o lege care înăsprește sancțiunile împotriva faptelor cu caracter fascist, legionar. Târziu a avut mai multe derapaje neo-legionare. Decizia AUR de a participa la acest miting vine după ce Simion își asumase
Cum a ajuns Direcția de Taxe și Impozite in primăria lui Robert Negoiță să folosească o platformă privată pentru relația fiscală cu cetățenii. Ce spune Primăria și ce întrebări rămân fără răspuns
Primăria Sectorului 3 și Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale (DGITL) confirmă, într-un răspuns oficial transmis la solicitarea G4Media, că relația digitală cu contribuabilii se bazează pe o platformă informatică dezvoltată de o companie privată, care asigură și mentenanța acesteia, în baza unui contract de achiziție publică încheiat în 2019. Plata online a taxelor
VIDEO EXCLUSIV | Abandonul, o problemă constantă și apăsătoare în România. Mii de câini ajung anual în adăposturi: "Abandonul nu ar trebui să fie parte din țesătura comportamentală a poporului nostru. Este nevoie de mai multă educație"
România lui 2026 continuă să fie țara abandonului. Cu doar câteva zile înainte de Crăciun, 6 pui au fost găsiți legați de picioare și lăsați să piară pe un câmp de la marginea Capitalei. Doar norocul a făcut ca cineva să îi vadă și să nu treacă nepăsător. Iubitorii de animale s-au mobilizat, iar la
Mii de ofiţeri de poliţie din Londra ar fi fost recrutaţi fără o verificare adecvată, între care unul condamnat pentru zeci de violuri, arată un raport al Poliției Metropolitane
Mii de ofiţeri de poliţie londonezi, între care unul condamnat în 2023 pentru zeci de violuri, au fost recrutaţi fără a fi supuşi verificărilor de securitate prevăzute de regulament, potrivit unui raport publicat joi de Poliţia Metropolitană, relatează agenția de știri AFP. Reputaţia Poliţiei Metropolitane din Londra (Met) a fost afectată de mai numeroase scandaluri
China ar fi piratat conturi de e-mail ale membrilor unor comisii din Congresul SUA / Beijingul neagă
O grupare de hackeri chinezi ar fi compromis conturile de e-mail utilizate de membri ai personalului unor comisii influente din Camera Reprezentanţilor a SUA, a dezvăluit miercuri publicaţia Financial Times, citând persoane familiarizate cu acest subiect. Într-o reacţie, Ministerul de Externe chinez a negat informaţiile, declarând că Beijingul se opune „dezinformării motivate politic", potrivit agenției
Retragere importantă de la Australian Open: Fostă finalistă, Zheng Qinwen nu va juca la Melbourne
Zheng Qinwen, finalistă la Australian Open în urmă cu două sezoane, a anunțat joi că nu va putea participa la ediția din acest an a Grand Slam-ului de la Melbourne. Zheng Qinwen nu se simte pregătită să joace la AO 2026 Chinezoaica în vârstă de 23 de ani transmite că nu este la un nivel
Ministrul Energiei: România are depozitele de gaze la 70% și este pregătită pentru creșterea consumului în perioada următoare
România este pregătită pentru creșterea consumului de gaze naturale prognozată în perioada următoare, în contextul temperaturilor negative anunțate de meteorologi, declară ministrul Energiei, Bogdan Ivan, citat de MEDIAFAX. Scăderea temperaturilor va duce la o majorare semnificativă a consumului zilnic de gaze la nivel național, a spus Ivan. „Săptămâna viitoare vom avea temperaturi negative cu aproximativ
Reprezentanţii Sindicatului Liber Alfa Minprest informează faptul că, începând cu luna ianuarie, conducerea Minprest Serv SA i-a notificat oficial intenţia de a emite 102 preavize, urmând ca alte 52 de contracte individuale de muncă să înceteze, transmite Agerpres. Motivele invocate sunt închiderea unor cariere miniere, ca urmare a planului de restructurare al Complexului Energetic Oltenia
Emisiunile globale de obligaţiuni au atins un nivel record de 260 de miliarde de dolari în primele zile ale anului
Emisiunile globale de obligaţiuni au avut cel mai aglomerat început de an din istorie, în condiţiile în care debitorii de toate felurile profită de apetitul pentru risc al investitorilor, transmite agenția de știri Bloomberg, citată de Agerpres. Corporaţiile şi guvernele din SUA, Europa şi Asia au împrumutat aproximativ 260 de miliarde de dolari în diferite
Curmalele devin un superaliment tot mai căutat și se consumă peste tot deși se produc doar în Orientul mijlociu și nordul Africii. Dulceața lor naturală și textura cremoasă le fac din ele și un ingredient ideal în rețete
Piața globală a curmalelor înregistrează în anii din urmă o creștere semnificativă și constantă, alimentată de interesul tot mai mare pentru produsele sănătoase, organice și premium. Conform celor mai recente estimări din interiorul industriei, citate de Business Research Insights, producția mondială anuală se situează între 9,5 și 9,7 milioane de tone, iar valoarea pieței globale
Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis, joi, atenţionări Cod galben şi Cod portocaliu de inundaţii, valabile până vineri la miezul nopţii în şase bazine hidrografice. Potrivit sursei citate, în intervalul 8 ianuarie, ora 12:00 – 9 ianuarie, ora 12:00, va fi Cod portocaliu de viituri, cu posibile depăşiri ale Cotelor
Poliţist din Arad trimis în judecată pentru abuz în serviciu pentru că nu a cercetat un caz de viol asupra unui copil
Un poliţist a fost trimis în judecată pentru abuz în serviciu pentru că nu ar fi dispus începerea urmăririi penale într-un caz de viol asupra unui copil, pe parcursul anchetei constatându-se şi că deţinea ilegal muniţie pentru arme de vânătoare, transmite Agerpres. Bărbatul lu
Revenirea lui Christian Horner în lumea Formulei 1 ar putea dura un pic mai mult decât se aștepta inițial, iar asta din cauza unei clauze din documentele companiei care deține acțiuni la echipa Alpine, transmite Planet.F1.com. Horner poate cumpăra acțiuni la Alpine F1 doar după 13 septembrie 2026 Pe baza unei reveniri a lui Horner […] © G4Media.ro.
Flavia Boghiu (USR), fost viceprimar al Brașovului, achitată de instanță / Decizia nu este definitivă / Ea a fost trimisă în judecată de DNA pentru abuz în serviciu # G4Media
Flavia Boghiu (USR), fost viceprimar al Brașovului, a fost achitată, joi, de Tribunalul Brașov. Decizia nu este definitivă. Anul trecut, Flavia Boghiu a fost trimisă în judecată de DNA pentru abuz în serviciu. „După 2 ani de calvar și oprobiu public, astăzi instanța Tribunalului Brașov a confirmat: sunt nevinovată în dosarul Catacombelor din Brașov. Vă […] © G4Media.ro.
Primark își va dubla rețeaua de magazine din România, cu primele deschideri la Sibiu și Bacău # G4Media
După o extindere semnificativă în Italia anul trecut, Primark își continuă strategia de creștere la nivel european, iar următoarea etapă vizează consolidarea prezenței sale pe piața din România. Retailerul de fashion și lifestyle din segmentul value a anunțat planuri ambițioase de dezvoltare locală, care vor duce la dublarea numărului de magazine din țară, scrie Fashion […] © G4Media.ro.
„Peste un milion de locuințe” din Ucraina au rămas fără electricitate și apă după atacurile rusești # G4Media
Peste un milion de gospodării din regiunea Dnipropetrovsk, din centrul Ucrainei, sunt private de apă și electricitate după atacurile nocturne ale Rusiei asupra infrastructurii energetice a țării, a declarat joi un ministru ucrainean, relatează Le Figaro preluat de MEDIAFAX. Infrastructura din regiunile Dnipropetrovsk și Zaporojie a fost lovită peste noapte de atacuri masive ale dronelor […] © G4Media.ro.
Donald Trump susține că Statele Unite şi-ar putea menţine controlul asupra Venezuelei pe durata mai multor ani # G4Media
Statele Unite ale Americii şi-ar putea menţine controlul asupra Venezuelei pe durata mai multor ani, a afirmat preşedintele american Donald Trump într-un interviu publicat joi de New York Times, potrivit agențiilor de știri AFP şi Reuters, citate de Agerpres. „Doar timpul va spune” cât de mult Washingtonul îşi va menţine tutela asupra Caracasului, a apreciat […] © G4Media.ro.
Blocaj total în Grecia în disputa dintre fermieri și guvern / Cum au stârnit proteste de amploare un scandal de deturnare de fonduri europene, întârzierea plăților către fermieri plus o epidemie de variolă la oi și capre # G4Media
Discuţiile dintre Guvernul grec şi fermierii, care de mai multe săptămâni blochează autostrăzile într-o dispută privind subvenţiile agricole şi bugetul, au ajuns joi într-un impas, deoarece ultimele propuneri de compromis nu au reuşit să deblocheze situaţia, transmite AFP, citată de Agerpres. Purtătorul de cuvânt al Guvernului de la Atena, Pavlos Marinakis, a declarat pentru postul […] © G4Media.ro.
Un terminal rusesc a exportat gaz lichefiat în valoare de 8,4 miliarde de dolari către Europa în 2025, potrivit unui raport al organizației germane de mediu Urgewald # G4Media
Un raport al Urgewald arată că Europa a cumpărat în 2025 cantități mari de gaz lichefiat din Rusia, prin terminalul Yamal LNG, scrie Mediafax. Principalul terminal de export al Rusiei pentru gaz natural lichefiat, Yamal LNG, a livrat în anul 2025 gaze în valoare de 7,2 miliarde de euro către statele europene, potrivit unui raport […] © G4Media.ro.
A mai rămas puțin timp până la startul Mastersului de snooker de la Alexandra Palace din Londra, iar Ronnie O’Sullivan s-a pregătit intens pentru acest turneu important. Conform metro.co.uk, cel supranumit „The Rocket” s-a antrenat departe de ochii curioșilor într-un club „de modă veche” din Dublin. Ronnie O’Sullivan, antrenamente intense într-un club de modă veche […] © G4Media.ro.
Claudiu Târziu: Protestul din 15 ianuarie la care a anunțat că participă și George Simion are ca „temă exclusivă” revolta împotriva Legii Vexler # G4Media
Claudiu Târziu, fondatorul platformei Acțiunea Conservatoare (ACT), a subliniat, joi, într-o postare pe Facebook, că protestul din 15 ianuarie, la care a anunțat că participă și George Simion și care i-a îndemnat pe susținătorii AUR să participe, are ca „temă exclusivă” revolta împotriva Legii Vexler. „În urma apelului pe care l-am lansat către liderii partidelor […] © G4Media.ro.
Platforma Ghișeul.ro pentru plata taxelor, impozitelor și amenzilor, funcționează din nou cu probleme, joi. Pentru unii utilizatori apar temporar erori la afișarea taxelor, în timp ce alți utilizatori nu pot deschide deloc aplicația. Citește integral pe Economedia.ro. © G4Media.ro.
PROFIL Omul care l-a ajutat pe Trump ”să-și găsească vocea”: Stephen Miller, ideologul MAGA, de la cruciada împotriva imigrației la amenințările Groenlandei # G4Media
A început cu redactarea discursurilor de campanie ale lui Trump în 2016, iar acum este socotit drept unul dintre ideologii principali ai mișcării MAGA și printre cei mai importanți consilieri ai președintelui american, arată Info Sud-Est. “Ce drept are Danemarca să exercite controlul asupra Groenlandei?” – aceasta este întrebarea retorică, rostită luni în timpul unui […] © G4Media.ro.
Un virus străvechi a fost găsit în schelete umane / Trăiește în noi și astăzi, pentru că s-a integrat în structura genetică a oamenilor # G4Media
Oamenii de știință au descoperit un virus străvechi în ADN-ul a aproape 4.000 de schelete umane din Europa, scrie Mediafax. Virusul herpes uman 6 (HHV-6) infecta oamenii de cel puțin 2.500 de ani. S-a integrat în structura genetică, astfel că aproximativ un procent din populația actuală îl poartă ca element ereditar. Urmele virusului străvechi au […] © G4Media.ro.
Noua ordine alimentară. Administrația Trump răstoarnă „piramida alimentară” a ultimelor decenii. Noua recomandare pune accent pe carnea roșie și lactate dar declară război alimentelor ultraprocesate și lasă libertate de alegere pentru alcool # G4Media
Secretarul american Robert F. Kennedy Jr., a anunțat miercuri noi ghiduri dietetice pentru americani, anunță NYT. Aceste recomandări vor influența hrana servită în școli, spitale, închisori, baze militare și programele federale de asistență. Noua piramidă alimentară Administrația Trump a lansat noi recomandări care răstoarnă piramida alimentară, plasând carnea, brânza și laptele integral în top. Noile […] © G4Media.ro.
Armata libaneză a anunţat joi că a finalizat „prima fază” a planului său de dezarmare a grupării pro-iraniene Hezbollah, care acoperă zona cuprinsă între graniţa cu Israelul şi râul Litani, aflat la circa 30 de kilometri de frontiera israeliano-libaneză, relatează agenția de știri AFP. Armata a afirmat într-un comunicat că a atins „obiectivele primei faze” […] © G4Media.ro.
„O stupizenie de proporţii” / Numeroşi republicani din Congresul SUA resping o acţiune militară în Groenlanda # G4Media
Mai mulţi republicani din Congresul american au criticat orice potenţială acţiune militară de anexare a Groenlandei, distanţându-se astfel de afirmaţiile preşedintelui Donald Trump, potrivit cărora SUA au nevoie de insula arctică pentru securitatea naţională, relatează joi DPA, citată de Agerpres. Într-un mesaj postat pe platforma X, John Curtis, senator de Utah, a subliniat miercuri că […] © G4Media.ro.
SURSE Miza blocajului de la CCR pe pensiile magistraților: cei patru ”sabotori” speră ca un raport al Comisiei Europene să indice că nu e nevoie de reforma pensiilor speciale # G4Media
Blocajul provocat la Curtea Constituțională de cei patru judecători numiți de PSD care au boicotat ședințele dedicate reformei pensiilor speciale ale magistraților are și o miză legată de calendarul PNRR, au declarat pentru G4Media surse politice. Mai precis, cei patru vor să amâne o decizie până la raportul Comisiei Europene pe PNRR, așteptat în februarie […] © G4Media.ro.
Peste 6.500 de minute de întârziere acumulate de trenurile CFR Călători, după o defecţiune tehnică pe secţia Periş-Buftea # G4Media
Trenurile operate de CFR Călători care au circulat miercuri seara pe secţia Periş-Buftea au acumulat întârzieri totale de 6.525 de minute, din cauza problemelor tehnice care s-au înregistrat la instalaţia de dirijare a traficului, potrivit unui comunicat al companiei, transmite Agerpres. „Ca urmare a unor probleme tehnice apărute în data de 7 ianuarie 2026 la […] © G4Media.ro.
Guvernul groenlandez va participa la întâlnirea dintre Marco Rubio şi oficiali danezi, pe fondul tensiunilor în creștere legate de insula arctică # G4Media
Guvernul groenlandez va participa la întâlnirea dintre secretarul de stat american, Marco Rubio, şi responsabili danezi săptămâna viitoare, pe fondul tensiunilor legate de viitorul Groenlandei, a anunţat miercuri şefa diplomaţiei vastei insule arctice, notează agenția de știri AFP, citată de Agerpres. „Nimic despre Groenlanda fără Groenlanda. Desigur că vom participa. Noi suntem cei care am […] © G4Media.ro.
S-a pensionat șeful Poliției Municipiului Sibiu / Va împlini în acest an 48 de ani / ”Mă voi duce către partea de instructor de înot, pentru că am terminat un liceu sportiv” # G4Media
Sebastian Veștemeanu, șeful Poliției Municipiului Sibiu, s-a pensionat. Într-o declarație acordată Turnul Sfatului, el spune că intenționează să se facă instructor de înot și să fie mai aproape de familie. Întrebat ce va face acum, după pensionare, Veștemeanu spune că va trebui, în primul rând, să se ”deconecteze” de la ce însemna meseria de polițist. […] © G4Media.ro.
David Coulthard, fost important pilot de Formula 1, a fost pus să aleagă între Max Verstappen (28 de ani) și Lewis Hamilton (40 de ani), iar scoțianul nu a stat deloc pe gânduri: olandezul este pilotul mai bun în acest moment. Verstappen, peste nivelul lui Hamilton, consideră Coulthard În cadrul podcastului Red Flags, Coulthard a […] © G4Media.ro.
Flota de avioane F-16 a Taiwanului, consemnată la sol după dispariţia unui pilot, al cărui avion s-ar fi prăbușit în mare # G4Media
Taiwanul a consemnat la sol provizoriu flota sa de avioane de luptă F-16 pentru „inspecţie”, a anunţat joi ministrul apărării taiwanez Wellington Koo, după dispariţia unui pilot al cărui avion se pare că s-a prăbuşit în mare, relatează agenția de știri AFP, citată de Agerpres. Potrivit armatei aerului taiwaneze, un pilot s-a catapultat din aparatul […] © G4Media.ro.
Succes comercial pentru „Dragoste la Țară”: peste 160.000 de bilete vândute în prima săptămână de la lansare # G4Media
„Dragoste la țară” confirmă statutul de fenomen la cinema. Comedia românească a depășit pragul de 160.000 de bilete vândute în prima săptămână de la lansare, devenind unul dintre cele mai iubite filme ale începutului de an și un succes incontestabil în rândul publicului. Succesul nu a fost o surpriză totală: încă din faza de pre-sale, […] © G4Media.ro.
Coduri portocalii de ninsori şi viscol în zone din Oltenia, Transilvania şi Banat, până vineri dimineaţa # G4Media
Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, joi, o serie de avertizări Cod portocaliu de ninsori şi viscol, valabile până vineri dimineaţa în zone din Oltenia, Transilvania şi Banat. Potrivit meteorologilor, pe parcursul zilei de joi, între orele 10:00 – 23:00, va fi Cod portocaliu de intensificări puternice ale vântului în judeţele Mehedinţi, Dolj, Olt […] © G4Media.ro.
Noul premier populist de dreapta al Republicii Cehe, Andrej Babis, a declarat miercuri că nu va pune capăt unei iniţiative privind livrarea de muniţie de artilerie pentru Ucraina, în pofida promisiunilor sale făcute în campania sa electorală, relatează joi agenția de știri dpa, citată de Agerpres. „Proiectul va continua, iar Republica Cehă va avea rolul […] © G4Media.ro.
Probleme în circulația trenurilor din cauza ninsorilor, în special pe regionalele Craiova și Timișoara / Întârziere de peste 4 ore pentru un tren pe ruta București – Curtici # G4Media
Ca urmare a unor probleme apărute la infrastructura feroviară publică, generate de condițiile meteorologice nefavorabile, circulația trenurilor se desfășoară cu dificultate în mai multe zone din țară, în special pe regionalele Craiova și Timișoara, din cauza lipsei tensiunii electrice în firele de contact și a lipsei de gabarit în linie. Astfel, trenul IR 78 București […] © G4Media.ro.
FOTO&VIDEO Aproape 5.000 de gospodării din Alba, fără curent electric după ninsorile din cursul nopții. Măsuri de urgență: permanență la primării, restricții de circulație și interdicții de depozitare a zăpezii pe malurile râurilor # G4Media
Autoritățile din Alba au prezentat, joi dimineață, situația din teren, după ninsorile din cursul nopții. Numărul utilizatorilor nealimentați cu energie electrică era de dimineață de 4.839, din 9 localități. Zece echipe ale Distribuție Energie Electrică România – Sucursala Alba se afla în teren, au precizat reprezentanții Instituției Prefectului. Numărul celor care au rămas fără curent […] © G4Media.ro.
Curtea de Apel București judecă azi contestația depusă de un ONG împotriva comitetului guvernamental pentru modificarea Legilor Justiției / ONG-ul e aliat cu Călin Georgescu # G4Media
Curtea de Apel București, aflată în mijlocul scandalului din justiție, judecă azi de la ora 13.00 contestația depusă de un ONG împotriva comitetului înființat de premierul Ilie Bolojan pentru modificarea Legilor Justiției, potrivit portalului instanței. Decizia de înființare a Comitetului pentru modificarea Legilor Justiției a fost atacată în contencios administrativ de Coaliția pentru Apărarea Statului […] © G4Media.ro.
Femeia ucisă miercuri de agenții de la Imigrări, în Minneapolis, era poetă și avea trei copii / Renee Good nu era cunoscută pentru activism, spun apropiații # G4Media
Femeia împușcată mortal miercuri de un ofițer al Serviciului de Imigrări și Vamă al SUA în Minneapolis era Renee Nicole Macklin Good, o mamă de 37 de ani cu trei copii, care se mutase recent în Minnesota, scrie Politico. Pe conturile sale de social media, Macklin Good se descria ca „poetă, scriitoare, soție și mamă”. […] © G4Media.ro.
Ninsoarea abundentă a dus la suspendarea cursurilor și trecerea lor online în 24 de școli, a anunțat joi Ministerul Educației într-un comunicat. Astfel, prima zi de școală din modulul 3 al anului școlar se amână pentru elevii din următoarele școli: Bihor: – Școala Gimnazială Nr. 11 Oradea,parțial online – Școala Gimnazială Nr. 1 Pocola, parțial […] © G4Media.ro.
Ghizii care duc turiștii să admire priveliștile impresionante ale vulcanului Etna din Sicilia sunt revoltați de restricțiile mai severe impuse de autoritățile locale după o serie de erupții ale gigantului vulcan din ultimele săptămâni, transmite Mediafax. Autoritățile din orașul Catania au suspendat sau restricționat excursiile pentru a vedea fluxurile de lavă ale vulcanului, determinând ghizii […] © G4Media.ro.
Un fost angajat al forţelor armate suedeze, suspectat de spionaj, a fost plasat miercuri în arest preventiv de către un tribunal din Stockholm, relatează joi AFP, citată de Agerpres. După o audiere cu uşile închise, instanţa a stabilit că există motive care justifică aceste suspiciuni şi a dispus arestarea preventivă a bărbatului în vârstă de […] © G4Media.ro.
